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Тільки президент США може закінчити війну в Україні, Європа не здатна впоратися з цим, - Дуда

дуда

Президент США Дональд Трамп може завершити війну Росії проти України та має твердий намір це зробити.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я завжди говорив, що, на мою особисту думку, тільки президент США може закінчити цю війну. Європа намагалася - найбільші держави переконували Путіна повернутися до міжнародного права, але безуспішно. Він фактично висміяв європейців, "нормандський формат" і мінські угоди. Історія з моменту нападу Росії 2014 року, ці дев'ять років, показала, що Європа не здатна впоратися з цим", - сказав Дуда.

Він зазначив, що США - найбільша економічна, військова, ядерна держава.

"І, як сказав раніше Дональд Трамп у відповідь на різні погрози Володимира Путіна, у них обох є ядерна кнопка, і тільки Дональд Трамп може бути впевнений, що його кнопка працює", - додав польський президент.

Читайте: США могли б розмістити свою ядерну зброю на території Польщі, - Дуда

Дуда наголосив, що Трамп має твердий намір покласти край війні. в Україні.

"Після дуже тихих дипломатичних зусиль, коли він м'яко, як дехто його звинувачує, намагався переконати Росію і Путіна досягти якоїсь мирної угоди з Україною, ми маємо сподіватися, що Трамп використовуватиме інші засоби. Я думаю, перш за все, про різні заходи економічного тиску, щоб змусити Росію припинити цей напад на Україну. Поки що це не вдалося, і цинізм Путіна залишається очевидним", - додав він.

Автор: 

Дуда Анджей (783) Трамп Дональд (6079) війна в Україні (4670)


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Топ коментарі
+17
Дуда вже майже не президент, а за старою звичкою продовжує лизати дупу Трампу
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03.06.2025 23:13 Відповісти
+14
Закінчити війну можуть тільки ЗСУ, спаливши мацкву. Трампон - ЧМО, нікуя не може...
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03.06.2025 23:12 Відповісти
+4
Він неможе санкції ввести за удари по ністах, за загибель дітей, а ви, пр те що він може закінчити війну....
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03.06.2025 23:16 Відповісти
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Закінчити війну можуть тільки ЗСУ, спаливши мацкву. Трампон - ЧМО, нікуя не може...
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03.06.2025 23:12 Відповісти
Щось ці поляки забагато почали брати на себе - відповідають за всю Європу... Аби не надірвалися. 🤔
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04.06.2025 00:11 Відповісти
Дуда вже майже не президент, а за старою звичкою продовжує лизати дупу Трампу
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03.06.2025 23:13 Відповісти
Кхм, хто?
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03.06.2025 23:14 Відповісти
можливо намір і має, але не знає як той намір матеріалізувати.
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03.06.2025 23:14 Відповісти
Дуда : Європі Дупа !
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03.06.2025 23:14 Відповісти
Він неможе санкції ввести за удари по ністах, за загибель дітей, а ви, пр те що він може закінчити війну....
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03.06.2025 23:16 Відповісти
Угу... лузер з прізвиськом "TACO" (Trump Always Chickens Out).
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03.06.2025 23:17 Відповісти
Нуй смачнюща ж Трумпова дупа - ге ж, Дударику?
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03.06.2025 23:19 Відповісти
дуда зняв із себе маску: лох лохом.
У трампа вірити - розписатись у власній тупості.

p.s. я б ще зрозумів, якюи дуда це ляпнув до 20 січня... але зараз? Безпросвітно тупий довбограй
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03.06.2025 23:20 Відповісти
Чому зразу тупий? Може ці перфоманси не безкоштовно?
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04.06.2025 00:01 Відповісти
Довбойоб Дуда не розуміє що російський агент Краснов лише може здати Україну.
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03.06.2025 23:21 Відповісти
Хохма у тому, що і цього Трамп не може теж.

Він взагалі нічого не може, крім пустої балаканини.
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03.06.2025 23:26 Відповісти
Йшов четвертий місяць, як Трамп "може". 😁
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03.06.2025 23:25 Відповісти
Україні вдалося зробити те, що нікому іншому в історії людства не вдавалося. Їм вдалося змусити Трампа замовкнути на 2 дні
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03.06.2025 23:29 Відповісти
Памперсы ему подари, пан Анджей!
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03.06.2025 23:29 Відповісти
А яке значення має "США - найбільша економічна, військова, ядерна держава", якщо ставка на "переконували Путіна повернутися до міжнародного права"? Шось оцей момент не зовсім зрозумілий.
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03.06.2025 23:31 Відповісти
Ага. Може хватить вже возвеличувати того рижого обмудка який все що можа і що даже не можна було подумати просрав і над яким весь світ сміється
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03.06.2025 23:32 Відповісти
Може це і вірно, але точно не такі президенти як Обама, Байден і тим більше Трамп.
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03.06.2025 23:33 Відповісти
отже, політики ЄС визнають і погоджуються, що Європа є немічна перед росією, залежна і ні на що не здатна. Європа постійно переводить погляд на США, чий президент вже давно дав зрозуміти, що то не їх війна, вони за прекрасним океаном і їм байдуже. Політики Заходу одні ще граються в помічників, а інші вже відкрито підписалися в своїй безпорадністі. То так розуміти?
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03.06.2025 23:35 Відповісти
Європа боїться тільки одного слова - війна - як вогню, путін це розуміє і тому такий самовпевнений
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03.06.2025 23:44 Відповісти
If a visitor walks into a church, he must show respect to God, whether or not he is a believer. If a politician opens his mouth, he must soon enough praise Donald Trump, whether or not he really means it. Praising Donald Trump has become an integral part of political etiquette, like greetings.
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03.06.2025 23:36 Відповісти
Сьогодні наче й не 1 квітня....
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03.06.2025 23:41 Відповісти
Німці вже дали під сраку полякам, то тепер поповз трампищі вочко цаловать.
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03.06.2025 23:43 Відповісти
Це виглядає як запрошення путіна до Європи, а якщо трамп вмиє руки? Що тоді очікує Польщу?
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03.06.2025 23:44 Відповісти
Якраз ця стара бабулька і не може цього зробити, бо якби міг, вже все було би зроблено!
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03.06.2025 23:45 Відповісти
У Штатів засобів тиску вже не так і багато. За ЄС і мови нема (надцятий пакет санкцій і зростання обсягів закупівлі газу і металів у раші) . Надавити на рашу може лиш Китай ,але не хоче (поки що, в усякому разі)
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03.06.2025 23:47 Відповісти
Це об шо він так голівонькою приложився?
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03.06.2025 23:52 Відповісти
Майте на увазі ми вже закінчуємося вони з нашими дітьми прийдуть до вас і вам буде....
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03.06.2025 23:59 Відповісти
Не робіть з трампа Бога.
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04.06.2025 00:10 Відповісти
 
 