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Новости Операция СБУ Павутина
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Трамп не был заранее проинформирован об ударах Украины по авиабазам РФ, - Белый дом

Трамп не знал об операции Паутина: Белый дом подтвердил

Белый дом официально подтвердил, что Украина не проинформировала заранее президента США Дональда Трампа об ударах по российским авиабазам со стратегической авиацией в рамках спецоперации СБУ "Паутина".

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Она ответила на вопрос о том, почему Дональд Трамп до сих пор молчит о последнем ударе украинских беспилотников по российским авиабазам: "Нет. Он не был проинформирован".

Ее также спросили, "имеет ли Владимир Зеленский какие-то козыри" в войне - после того, как ранее Трамп неоднократно заявлял, что украинский лидер "не имеет козырей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция "Паутина": на авиабазе РФ "Белая" уничтожено четыре Ту-22 и три Ту-95. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

"Сейчас Трамп думает о войне таким образом, что он остается положительно настроенным относительно прогресса, который мы наблюдаем", - отвечает Левитт.

По ее словам, американский лидер "призвал обоих лидеров сесть и поговорить друг с другом", и с тех пор Россия передала украинской стороне "мирный меморандум", а обе стороны договорились об обмене пленными.

"Но он [Трамп] также реалист и понимает, что это две страны, которые находятся в состоянии войны, и уже некоторое время из-за некомпетентности и слабости его предшественника. Он упорно работает над решением этого конфликта", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Отвечая на вопрос, одобряет ли Трамп решение Украины нанести удар по стратегическим бомбардировщикам в России, она добавила: "Я бы хотела, чтобы президент Трамп сам высказал свою позицию по этому поводу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина тайно готовила операцию "Паутина", зная, что США будут против, - NYT

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцию "Паутина" Украина провела самостоятельно без помощи партнеров, - Зеленский

Автор: 

Трамп Дональд (5627) Удары по РФ (339) война в Украине (4618) Ливитт Кэролайн (27)


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Топ комментарии
+6
Ну Валодья, ну нє абіжайся. Я нє знал шо та Україна удумала.
Я отработаю...
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03.06.2025 21:17 Ответить
+6
Давайте угадаем с трёх раз, кого бы Янелох с Дерьмаком первого предупредили, если бы сами знали: Трампона или }{уйла? Вагнеровцы не дадут соврать.
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03.06.2025 21:17 Ответить
+5
І це дуже правильне рішення-Бо знає Трамп знає і руzкая сvінья...
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03.06.2025 21:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну Валодья, ну нє абіжайся. Я нє знал шо та Україна удумала.
Я отработаю...
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03.06.2025 21:17 Ответить
Давайте угадаем с трёх раз, кого бы Янелох с Дерьмаком первого предупредили, если бы сами знали: Трампона или }{уйла? Вагнеровцы не дадут соврать.
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03.06.2025 21:17 Ответить
І це дуже правильне рішення-Бо знає Трамп знає і руzкая сvінья...
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03.06.2025 21:19 Ответить
Ну й шо?
Завдяки своїй величі Трумп усе прозрівав і відав про все наперед.
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03.06.2025 21:19 Ответить
Ми повідомимо Трампа через два тижні. Нам треба подумати. Ми находимось серед процесу. 🤣🤣🤣
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03.06.2025 21:20 Ответить
Саме так. Ще б процес зірвали.. ))
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03.06.2025 21:27 Ответить
А якби він був Президентом, цього б взагалі не сталося!
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03.06.2025 21:21 Ответить
Хто б сумнівався.
З агентом Красновим ділитись інфою - це те саме, що напряму повідомляти про неї рашистські спецслужби.
Тому чим менше заглядатись і прислухатись до того лузера Тромба й робити свою справу зі знищення ворога, тим швидше пітьма скопититься.
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03.06.2025 21:21 Ответить
До речі, непогана думка. Повідомляти трампона, що ми хочемо атакувати наприклад москву, а самим ******** по Криму. Стовідсоткова така деза спрацює...
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03.06.2025 21:30 Ответить
А Трамп якось підорзріло мовчить.
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03.06.2025 21:22 Ответить
Так ще два тижні не минуло.... ))
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03.06.2025 21:25 Ответить
мабуть люлєй з кремля отримав
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03.06.2025 21:25 Ответить
Заспокоює путю, поки той сере в чемодан 😁
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03.06.2025 21:26 Ответить
До жирафа доходить на 9-й день.
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03.06.2025 22:06 Ответить
Або Гегсет бреше, що йому докладали, або Гегсет приховав цю інфу від Трампа.

Ай-яй-яй...
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03.06.2025 21:25 Ответить
>> Наразі Трамп думає про війну таким чином, що він залишається позитивно налаштованим щодо прогресу, який ми спостерігаємо", - відповідає Левітт.

Чому після будь-яких коментарів Левітт на думку спадають лише дві літери... одна з них "Т"
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03.06.2025 21:26 Ответить
Цікаво, хто може мені нормальною мовою пояснити те, що хотіла сказати трампівська бльондинка. 🤔
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03.06.2025 22:03 Ответить
"трампівська плондинка", точно! ТП скорочено 😬
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03.06.2025 22:08 Ответить
ми повідомимо трумпа... за 24 години...
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03.06.2025 21:30 Ответить
Так зараз всі союзники США, включаючи НАТО, ніякої таємної інформації Трампу і не повідомлять, а роблять це лише в випадку коли їм цє вигідно.

Всі стали притримувати інформацію.

А датчани можуть і "дезу" свідомо підкинути.
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03.06.2025 21:38 Ответить
Секретар душевнохворого. Навіть вона не знає, що в того в голові
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03.06.2025 21:39 Ответить
Судячи з того що операція пройшла вдало, зермак також не був заздалегідь попереджений. Лишилось тільки «доєднатися» до керування постфактум.
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03.06.2025 21:42 Ответить
Краще звалити все на попередника, аніж визнати, що Донні стає токсичним.
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03.06.2025 21:43 Ответить
Мовчання трампа - красномовніше далі нікуди. Трамп - нуль. Трамп - пшик. Трамп - чмо
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03.06.2025 21:58 Ответить
Звучить, як вибачення перед пуциним.
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03.06.2025 21:59 Ответить
меньше знает трамп больше шансов у ВСУ уничтожить руские объекты!
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03.06.2025 22:06 Ответить
тому все і вдалося
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03.06.2025 22:48 Ответить
 
 