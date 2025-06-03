Трамп не был заранее проинформирован об ударах Украины по авиабазам РФ, - Белый дом

Белый дом официально подтвердил, что Украина не проинформировала заранее президента США Дональда Трампа об ударах по российским авиабазам со стратегической авиацией в рамках спецоперации СБУ "Паутина".

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Она ответила на вопрос о том, почему Дональд Трамп до сих пор молчит о последнем ударе украинских беспилотников по российским авиабазам: "Нет. Он не был проинформирован".

Ее также спросили, "имеет ли Владимир Зеленский какие-то козыри" в войне - после того, как ранее Трамп неоднократно заявлял, что украинский лидер "не имеет козырей".

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"Сейчас Трамп думает о войне таким образом, что он остается положительно настроенным относительно прогресса, который мы наблюдаем", - отвечает Левитт.

По ее словам, американский лидер "призвал обоих лидеров сесть и поговорить друг с другом", и с тех пор Россия передала украинской стороне "мирный меморандум", а обе стороны договорились об обмене пленными.

"Но он [Трамп] также реалист и понимает, что это две страны, которые находятся в состоянии войны, и уже некоторое время из-за некомпетентности и слабости его предшественника. Он упорно работает над решением этого конфликта", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Отвечая на вопрос, одобряет ли Трамп решение Украины нанести удар по стратегическим бомбардировщикам в России, она добавила: "Я бы хотела, чтобы президент Трамп сам высказал свою позицию по этому поводу".

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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