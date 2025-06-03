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Новости Операция СБУ Павутина
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Украина тайно готовила операцию "Павутина", зная, что США будут против, - NYT

Операция Паутина: Украина тайно готовила от США удары по РФ

Украина тайно готовила серию ударов по российским авиабазам в рамках операции под названием "Павутина", поскольку знала, что Вашингтон будет возражать против этого.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам американских официальных лиц и военных аналитиков, Украина, начав дерзкую атаку беспилотников на аэродромы и военные самолеты в глубине России, продолжает менять способ ведения войн в XXI веке.

Американские чиновники еще раз подтвердили изданию, что Украина не предупреждала заранее администрацию Трампа, что планирует эту атаку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о результате операции СБУ "Павутина": Россия потеряла 41 военный самолет. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что секретность операции не удивляет чиновников США, поскольку любая утечка информации накануне могла поставить под угрозу людей, которые ее реализовывали.

Украина всегда тщательно оберегала оперативную безопасность, особенно после того, как чиновники из администрации Трампа нечаянно раскрыли планы американских ударов в групповых чатах в Signal. К тому же, пока США и Украина не проводят совместного планирования ударов по России, пишет издание.

Американские чиновники также отметили, что украинцы понимали, что стратегические бомбардировщики России являются для США запрещенной целью, поэтому и не сообщили американцам о своих планах, зная, что США будут против, добавляет NYT.

Представитель оборонного ведомства одной из европейских стран НАТО заявил, что удары Украины уже привели к дискуссиям о том, нужно ли союзникам переоценить свою уязвимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хегсету регулярно докладывали о ходе операции СБУ "Павутина", - CNN

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте также: Реакция Трампа на операцию СБУ "Паутина" такова: Война должна закончиться, - Белый дом

Автор: 

СБУ (20014) США (27101) аэродром (300) Удары по РФ (339)


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Топ комментарии
+28
Можна тільки уявити що було якби про неї дізнався заздалегіть Трамп ,чи агент краснов.
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03.06.2025 17:37 Ответить
+18
Операція з вагенрами, як підтвердження тому.
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03.06.2025 17:52 Ответить
+15
Чи верховнийговнокомандуючий))
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03.06.2025 17:40 Ответить
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Можна тільки уявити що було якби про неї дізнався заздалегіть Трамп ,чи агент краснов.
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03.06.2025 17:37 Ответить
Чи верховнийговнокомандуючий))
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03.06.2025 17:40 Ответить
операція готувалася понад півтора року, її хід особисто контролював президент України Володимир Зеленський.
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03.06.2025 17:44 Ответить
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03.06.2025 17:45 Ответить
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03.06.2025 17:47 Ответить
Операція з вагенрами, як підтвердження тому.
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03.06.2025 17:52 Ответить
Особисто дрони паяв на кухні, за інструкціями від Хвьодорова. В перервах між записом щоденних відосів.
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03.06.2025 17:53 Ответить
Знав і не хайпонув? Ви про Зе, чи про когось іншого?
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03.06.2025 17:55 Ответить
Он её сам и родил. Причём через *ОПу.
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03.06.2025 18:09 Ответить
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03.06.2025 18:10 Ответить
як там вагнергейт? вже забуто. чи оман з Чонгаром?
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03.06.2025 18:20 Ответить
Питання на засипку накшталт "Чий Крим?"))) : хто розмінував Чонгар і Маріупіль? Хто закрив всі ракетні програми? )))
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03.06.2025 18:31 Ответить
"Вот сєйчас больна било"
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03.06.2025 18:33 Ответить
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03.06.2025 18:35 Ответить
Ще один длбп який вірить у потужного "керманичароялів"!
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03.06.2025 18:51 Ответить
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03.06.2025 19:07 Ответить
Майже вся теоретична частина - його особиста заслуга! Геній! Стратег!
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03.06.2025 19:26 Ответить
Малюк Зеленський і Ермак напряму цю операцію проводили. Не будьте у дитячому садочку
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03.06.2025 17:44 Ответить
Ну не такий вже він і малюк твій зеленський, десь півтора метри буде.
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03.06.2025 18:12 Ответить
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03.06.2025 18:24 Ответить
На московію працюєте на РФ - бо це їх слова
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03.06.2025 18:29 Ответить
та ти шо. невже боневтік не був в омані, чи вагнергейт, як казав д'єрмак, казки, може Чонгарськи мости повзривали у лютому 22 року? та ні, це українці на рашку ( у тебе рф великими літерами) працюють, бо зелене чмо не любить критику.
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03.06.2025 18:45 Ответить
так, бо знищення стратегіі -41 штукии -ядерної трияди це був договорняк в Омані - ви себе хоть чуєте?
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03.06.2025 18:58 Ответить
Питання на засипку накшталт "Чий Крим?"))) : хто розмінував Чонгар і Маріупіль? Хто закрив всі ракетні програми? )))
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03.06.2025 18:32 Ответить
З нас вистачило "найверховнішої" брехні по вагнерам. Немає йому віри, і ніколи не буде.
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03.06.2025 19:28 Ответить
Головне що лєша ґанчарєнка не знав
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03.06.2025 18:53 Ответить
чи Дермак...
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03.06.2025 18:43 Ответить
Тіпа відбілюють агЄнта ''КрасноФа'' перед куратором ******?
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03.06.2025 17:38 Ответить
А шо ви хочете. За таке з Трампа єфрейторскі погони зірвуть і відправлять в Адигєю колхозом командувати.
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03.06.2025 17:46 Ответить
В десятку, бро...
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03.06.2025 17:47 Ответить
І правильно зробили )
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03.06.2025 17:38 Ответить
Ще почекайте. Так само можна іпануть і підводні ракетоносці, і шахти з МБР...
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03.06.2025 17:39 Ответить
по сховищам тактичної ЯЗ
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03.06.2025 17:41 Ответить
Прилетять невідомі добрі дрони та заварять люки шахт. .. )))
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03.06.2025 18:30 Ответить
гукайте дебілів що розказуватимуть про малюка який настільки крутий що не повідомив про операцію ані сша ані зеленського, от тупо взяв та вирішив повоювати, ага.
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03.06.2025 17:45 Ответить
там скоріш за все крім малюка щє була немаленька кількість виконавців і взагалі ніхто не повідомив)
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03.06.2025 17:54 Ответить
Він настілки крутий що сам майстрував ті фури
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03.06.2025 18:55 Ответить
Називайте речі своїми іменами: нема довіри.
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03.06.2025 17:49 Ответить
Не Штаты, а ржавая путлировская Шалашовка со своим ватным Сбродом джонсоном, венсом, уиткофом и т.д
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03.06.2025 17:50 Ответить
Як дехто з оглядачів вказує, ймовірно що хтось з союзників України про це знав (Великобританія? Франція?). Але США не проінформували. І це дзвіночок, який повністю вказує, що Вашингтону вже не довіряють. Вже не вважають його союзником.
І "Агент Краснов", чи просто самозакоханий кретин, це неважливо. Важливо що американці ще не усвідомлюють, що з великою ймовірністю, далі вони будуть наодинці.
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03.06.2025 17:51 Ответить
> Важливо що американці ще не усвідомлюють, що з великою ймовірністю, далі вони будуть наодинці.

В сенсі? американці за це голосували: бути за океаном, на одинці, і щоб весь світ платив за мита
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03.06.2025 18:10 Ответить
Британія. Звʼязок дронам в Іркутську забезпечував британський військовий спутнік совпадєніє
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03.06.2025 18:53 Ответить
Ну, звісно, не повідомили. Так само як не повідомили про операцію у Курській області. Тоді б почалися крики про ескалацію, а зараз про зрив переговорів. Кому це потрібно???
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03.06.2025 17:52 Ответить
До чого ця пустопорожня писанина? Аби хайпувати. А ще хтось там розказував що алкаша Гегсета в курс справи ввели. Сьогодні одну "сенсацію" знайшли на стелі,завтра іншу.
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03.06.2025 17:55 Ответить
Американці зацікавились і спитали у своїх держслужбовців. Мають право.
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03.06.2025 17:58 Ответить
не те що будуть проти...а розкизять маскалям
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03.06.2025 17:58 Ответить
Головне що провели вдалу операцію, а потім хай примазиваються
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03.06.2025 17:59 Ответить
Не были бы против,им ослабление ядерной триады было бы как раз на руку.
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03.06.2025 18:04 Ответить
Так американці вам скажуть ,Ну якщо ви такі розумні і можете воювати самі ,то й воюйте самі ,і вам ніхто нічим не допомогатиме ",і нехай зєля і наші диванні ура-патріоти не верещать "Ой ,чому ж нам клятий Захід не допомогає ? "
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03.06.2025 18:07 Ответить
**** ти зал.па коняча
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03.06.2025 18:56 Ответить
Що правда в очі коле , чи тобі з Німеччині видніше , ніж мені з Києва.
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03.06.2025 18:58 Ответить
Правда те, що ти галіма мусорка
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03.06.2025 19:13 Ответить
Чмошнику ,де ти таких виразів нахапався ?
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03.06.2025 19:44 Ответить
У Тампона вже два дні депресія. Як же так, він всьому світу все життя розказував що Сосія непереможна, а у України немає карт
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03.06.2025 18:12 Ответить
Як це головний борець за демократію проти диктатури міг би бути проти? Цікавий цей цивілізований світ.
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03.06.2025 18:14 Ответить
Янкі остаточно втрачають лице і імідж цитаделі свободи і демократії....Ну і йух з ними!
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03.06.2025 18:19 Ответить
А з якого дива Україна повинна свої військові операції, тим більш такого плану, узгоджувати з кимось?
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03.06.2025 18:30 Ответить
З того дива шо США і ЄС фінансують 70% бюджету України
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03.06.2025 18:54 Ответить
І що?
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03.06.2025 19:07 Ответить
так, москалі би потужну пред'яву кинули америкосам за те, що вони їм не злили таку серйозну операцію!
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03.06.2025 18:32 Ответить
Тому в найближчі місяці зустрічі Трампа і ***** не буде. Бо ***** зі злості видере своєму агенту останні руді патли при черговій зустрічі ,,без перекладачів,,
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03.06.2025 18:42 Ответить
Малюк хлопець на своєму місці. Не те що Баканов, нещастя на двох ногах.
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03.06.2025 18:46 Ответить
кацапка! гугл-транслейт тебя погубит!
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03.06.2025 18:56 Ответить
дзвонили Трампу, але він був зайнятий - грав у гольф
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03.06.2025 18:51 Ответить
пам'ятаю, як у Білому домі сцяли окропом після ударів по загоризонтним РЛС у Краснодарському краю і в Оренбургській області. Салівони тоді під ліжка полізли.
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03.06.2025 18:52 Ответить
При тому що дідо Байденюк багато помогав, та шобла саліванів та паркетних "ген
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03.06.2025 19:29 Ответить
Та паркетних "генералів" ставила нам палки в колеса і діду також.
А зараз стократно гірше - їх презик не тільки йдіот а ще й підігрує москві
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03.06.2025 19:30 Ответить
Всё это враньё! Американцев обо всём вовремя проинформировали. Вот прямо так и сказали: "Через 5 минут читайте на ЦензорНЕТ!"
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03.06.2025 19:03 Ответить
сдєлалі з трампона мальчіка в трусіках
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03.06.2025 19:09 Ответить
Років 10 тому на ФБ гуляв ролік в кількох версіях -- певно він маловідомий (?) --
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
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03.06.2025 19:27 Ответить
Чи мало ЦРУ та ФСБ розвіддані про можливу підготовку Україною спецоперацій, схожих по масштабу та цілями на "Павутиння"?
З великою Імовірністю - так.
Зокрема, тому, що підготовка тривала більше року, за участю великої кількості виконавців, що збільшувало імовірність витоку, але можна бути впевненими, що наші спецслужби проводили відповідні спецоперації прикриття, які дезорієнтували, насамперед, розвідку ворога, а також всіх зацікавлених в отриманні розвідданих про українські плани.
Вочевидь, наші спецслужби зробили прикриття професійно і вдало, мабуть тому спецоперація виявилася вдалою, цілком несподіваною для ворога, а також стала сенсацією для наших партнерів.
Чи доповідало ЦРУ Держдепу та POTUS про деталі операції? Імовірно ні, бо через недостатність інформації про конкретні деталі плану спецоперації , CIA мабуть не визнало їх реальною загрозою стратегічним військовим обʼєктам РФ. Україна, як правило, повідомляла США про плановані удари по військовим обʼєктам РФ, якщо планувалося застосування американської чи натівської зброї. Але цього разу замисел, організація спецоперації, засоби ураження стратегічної авіації ворога були виключно українськими, а засоби їх доставлення були орендовані в РФ
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03.06.2025 19:31 Ответить
та мабуть і Ермак, коли дзвонив у Кремль, переплутав номери фур.
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03.06.2025 19:34 Ответить
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03.06.2025 19:38 Ответить
Вы уже там определитесь то предупреждала то не предупреждала. Сми в Америке еще хуже чем у нас
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03.06.2025 19:48 Ответить
 
 