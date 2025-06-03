Украина тайно готовила операцию "Павутина", зная, что США будут против, - NYT

Украина тайно готовила серию ударов по российским авиабазам в рамках операции под названием "Павутина", поскольку знала, что Вашингтон будет возражать против этого.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам американских официальных лиц и военных аналитиков, Украина, начав дерзкую атаку беспилотников на аэродромы и военные самолеты в глубине России, продолжает менять способ ведения войн в XXI веке.

Американские чиновники еще раз подтвердили изданию, что Украина не предупреждала заранее администрацию Трампа, что планирует эту атаку.

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Отмечается, что секретность операции не удивляет чиновников США, поскольку любая утечка информации накануне могла поставить под угрозу людей, которые ее реализовывали.

Украина всегда тщательно оберегала оперативную безопасность, особенно после того, как чиновники из администрации Трампа нечаянно раскрыли планы американских ударов в групповых чатах в Signal. К тому же, пока США и Украина не проводят совместного планирования ударов по России, пишет издание.

Американские чиновники также отметили, что украинцы понимали, что стратегические бомбардировщики России являются для США запрещенной целью, поэтому и не сообщили американцам о своих планах, зная, что США будут против, добавляет NYT.

Представитель оборонного ведомства одной из европейских стран НАТО заявил, что удары Украины уже привели к дискуссиям о том, нужно ли союзникам переоценить свою уязвимость.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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