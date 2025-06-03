Украина тайно готовила операцию "Павутина", зная, что США будут против, - NYT
Украина тайно готовила серию ударов по российским авиабазам в рамках операции под названием "Павутина", поскольку знала, что Вашингтон будет возражать против этого.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По словам американских официальных лиц и военных аналитиков, Украина, начав дерзкую атаку беспилотников на аэродромы и военные самолеты в глубине России, продолжает менять способ ведения войн в XXI веке.
Американские чиновники еще раз подтвердили изданию, что Украина не предупреждала заранее администрацию Трампа, что планирует эту атаку.
Отмечается, что секретность операции не удивляет чиновников США, поскольку любая утечка информации накануне могла поставить под угрозу людей, которые ее реализовывали.
Украина всегда тщательно оберегала оперативную безопасность, особенно после того, как чиновники из администрации Трампа нечаянно раскрыли планы американских ударов в групповых чатах в Signal. К тому же, пока США и Украина не проводят совместного планирования ударов по России, пишет издание.
Американские чиновники также отметили, что украинцы понимали, что стратегические бомбардировщики России являются для США запрещенной целью, поэтому и не сообщили американцам о своих планах, зная, что США будут против, добавляет NYT.
Представитель оборонного ведомства одной из европейских стран НАТО заявил, что удары Украины уже привели к дискуссиям о том, нужно ли союзникам переоценить свою уязвимость.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
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І "Агент Краснов", чи просто самозакоханий кретин, це неважливо. Важливо що американці ще не усвідомлюють, що з великою ймовірністю, далі вони будуть наодинці.
В сенсі? американці за це голосували: бути за океаном, на одинці, і щоб весь світ платив за мита
А зараз стократно гірше - їх презик не тільки йдіот а ще й підігрує москві
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
З великою Імовірністю - так.
Зокрема, тому, що підготовка тривала більше року, за участю великої кількості виконавців, що збільшувало імовірність витоку, але можна бути впевненими, що наші спецслужби проводили відповідні спецоперації прикриття, які дезорієнтували, насамперед, розвідку ворога, а також всіх зацікавлених в отриманні розвідданих про українські плани.
Вочевидь, наші спецслужби зробили прикриття професійно і вдало, мабуть тому спецоперація виявилася вдалою, цілком несподіваною для ворога, а також стала сенсацією для наших партнерів.
Чи доповідало ЦРУ Держдепу та POTUS про деталі операції? Імовірно ні, бо через недостатність інформації про конкретні деталі плану спецоперації , CIA мабуть не визнало їх реальною загрозою стратегічним військовим обʼєктам РФ. Україна, як правило, повідомляла США про плановані удари по військовим обʼєктам РФ, якщо планувалося застосування американської чи натівської зброї. Але цього разу замисел, організація спецоперації, засоби ураження стратегічної авіації ворога були виключно українськими, а засоби їх доставлення були орендовані в РФ