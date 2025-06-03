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Новини Операція СБУ Павутина
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Україна таємно готувала операцію "Павутина", знаючи, що США будуть проти, - NYT

Операція Павутина: Україна потай готувала від США удари по РФ

Україна потайки готувала серію ударів по російських авіабазах в рамках операції під назвою "Павутина", оскільки знала, що Вашингтон заперечуватиме проти цього.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами американських офіційних осіб і військових аналітиків, Україна, розпочавши зухвалу атаку безпілотників на аеродроми й військові літаки в глибині Росії, продовжує змінювати спосіб ведення війн у 21 столітті.

Американські посадовці ще раз підтвердили виданню, що Україна не попереджала заздалегідь адміністрацію Трампа, що планує цю атаку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що таємність операції не дивує посадовців США, адже будь-який витік інформації напередодні міг поставити під загрозу людей, які її реалізовували.

Україна завжди ретельно оберігала оперативну безпеку, особливо після того, як посадовці з адміністрації Трампа ненавмисно розкрили плани американських ударів у групових чатах у Signal. До того ж наразі США та Україна не проводять спільного планування ударів по Росії, пише видання.

Американські чиновники також зазначили, що українці розуміли, що стратегічні бомбардувальники Росії є для США забороненою ціллю, тому і не повідомили американців про свої плани, знаючи, що США будуть проти, додає NYT.

Представник оборонного відомства однієї з європейських країн НАТО заявив, що удари України вже призвели до дискусій про те, чи потрібно союзникам переоцінити свою вразливість.

Читайте також: Ігнат про операцію "Павутина": Пошкоджені літаки тривалий час не зможуть бити по Україні ракетами

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становила 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, - NYT

Автор: 

СБУ (12945) США (23355) аеродром (307) Удари по РФ (341)


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Топ коментарі
+23
Можна тільки уявити що було якби про неї дізнався заздалегіть Трамп ,чи агент краснов.
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03.06.2025 17:37 Відповісти
+14
Чи верховнийговнокомандуючий))
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03.06.2025 17:40 Відповісти
+14
Операція з вагенрами, як підтвердження тому.
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03.06.2025 17:52 Відповісти
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Можна тільки уявити що було якби про неї дізнався заздалегіть Трамп ,чи агент краснов.
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03.06.2025 17:37 Відповісти
Чи верховнийговнокомандуючий))
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03.06.2025 17:40 Відповісти
операція готувалася понад півтора року, її хід особисто контролював президент України Володимир Зеленський.
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03.06.2025 17:44 Відповісти
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03.06.2025 17:45 Відповісти
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03.06.2025 17:47 Відповісти
Операція з вагенрами, як підтвердження тому.
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03.06.2025 17:52 Відповісти
Особисто дрони паяв на кухні, за інструкціями від Хвьодорова. В перервах між записом щоденних відосів.
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03.06.2025 17:53 Відповісти
Знав і не хайпонув? Ви про Зе, чи про когось іншого?
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03.06.2025 17:55 Відповісти
Он её сам и родил. Причём через *ОПу.
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03.06.2025 18:09 Відповісти
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03.06.2025 18:10 Відповісти
як там вагнергейт? вже забуто. чи оман з Чонгаром?
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03.06.2025 18:20 Відповісти
Питання на засипку накшталт "Чий Крим?"))) : хто розмінував Чонгар і Маріупіль? Хто закрив всі ракетні програми? )))
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03.06.2025 18:31 Відповісти
"Вот сєйчас больна било"
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03.06.2025 18:33 Відповісти
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03.06.2025 18:35 Відповісти
Ще один длбп який вірить у потужного "керманичароялів"!
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03.06.2025 18:51 Відповісти
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03.06.2025 19:07 Відповісти
Малюк Зеленський і Ермак напряму цю операцію проводили. Не будьте у дитячому садочку
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03.06.2025 17:44 Відповісти
Ну не такий вже він і малюк твій зеленський, десь півтора метри буде.
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03.06.2025 18:12 Відповісти
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03.06.2025 18:24 Відповісти
На московію працюєте на РФ - бо це їх слова
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03.06.2025 18:29 Відповісти
та ти шо. невже боневтік не був в омані, чи вагнергейт, як казав д'єрмак, казки, може Чонгарськи мости повзривали у лютому 22 року? та ні, це українці на рашку ( у тебе рф великими літерами) працюють, бо зелене чмо не любить критику.
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03.06.2025 18:45 Відповісти
так, бо знищення стратегіі -41 штукии -ядерної трияди це був договорняк в Омані - ви себе хоть чуєте?
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03.06.2025 18:58 Відповісти
Питання на засипку накшталт "Чий Крим?"))) : хто розмінував Чонгар і Маріупіль? Хто закрив всі ракетні програми? )))
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03.06.2025 18:32 Відповісти
Головне що лєша ґанчарєнка не знав
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03.06.2025 18:53 Відповісти
чи Дермак...
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03.06.2025 18:43 Відповісти
Тіпа відбілюють агЄнта ''КрасноФа'' перед куратором ******?
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03.06.2025 17:38 Відповісти
А шо ви хочете. За таке з Трампа єфрейторскі погони зірвуть і відправлять в Адигєю колхозом командувати.
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03.06.2025 17:46 Відповісти
В десятку, бро...
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03.06.2025 17:47 Відповісти
І правильно зробили )
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03.06.2025 17:38 Відповісти
Ще почекайте. Так само можна іпануть і підводні ракетоносці, і шахти з МБР...
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03.06.2025 17:39 Відповісти
по сховищам тактичної ЯЗ
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03.06.2025 17:41 Відповісти
Прилетять невідомі добрі дрони та заварять люки шахт. .. )))
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03.06.2025 18:30 Відповісти
гукайте дебілів що розказуватимуть про малюка який настільки крутий що не повідомив про операцію ані сша ані зеленського, от тупо взяв та вирішив повоювати, ага.
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03.06.2025 17:45 Відповісти
там скоріш за все крім малюка щє була немаленька кількість виконавців і взагалі ніхто не повідомив)
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03.06.2025 17:54 Відповісти
Він настілки крутий що сам майстрував ті фури
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03.06.2025 18:55 Відповісти
Називайте речі своїми іменами: нема довіри.
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03.06.2025 17:49 Відповісти
Не Штаты, а ржавая путлировская Шалашовка со своим ватным Сбродом джонсоном, венсом, уиткофом и т.д
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03.06.2025 17:50 Відповісти
Як дехто з оглядачів вказує, ймовірно що хтось з союзників України про це знав (Великобританія? Франція?). Але США не проінформували. І це дзвіночок, який повністю вказує, що Вашингтону вже не довіряють. Вже не вважають його союзником.
І "Агент Краснов", чи просто самозакоханий кретин, це неважливо. Важливо що американці ще не усвідомлюють, що з великою ймовірністю, далі вони будуть наодинці.
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03.06.2025 17:51 Відповісти
> Важливо що американці ще не усвідомлюють, що з великою ймовірністю, далі вони будуть наодинці.

В сенсі? американці за це голосували: бути за океаном, на одинці, і щоб весь світ платив за мита
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03.06.2025 18:10 Відповісти
Британія. Звʼязок дронам в Іркутську забезпечував британський військовий спутнік совпадєніє
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03.06.2025 18:53 Відповісти
Ну, звісно, не повідомили. Так само як не повідомили про операцію у Курській області. Тоді б почалися крики про ескалацію, а зараз про зрив переговорів. Кому це потрібно???
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03.06.2025 17:52 Відповісти
До чого ця пустопорожня писанина? Аби хайпувати. А ще хтось там розказував що алкаша Гегсета в курс справи ввели. Сьогодні одну "сенсацію" знайшли на стелі,завтра іншу.
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03.06.2025 17:55 Відповісти
Американці зацікавились і спитали у своїх держслужбовців. Мають право.
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03.06.2025 17:58 Відповісти
не те що будуть проти...а розкизять маскалям
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03.06.2025 17:58 Відповісти
Головне що провели вдалу операцію, а потім хай примазиваються
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03.06.2025 17:59 Відповісти
Не были бы против,им ослабление ядерной триады было бы как раз на руку.
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03.06.2025 18:04 Відповісти
Так американці вам скажуть ,Ну якщо ви такі розумні і можете воювати самі ,то й воюйте самі ,і вам ніхто нічим не допомогатиме ",і нехай зєля і наші диванні ура-патріоти не верещать "Ой ,чому ж нам клятий Захід не допомогає ? "
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03.06.2025 18:07 Відповісти
**** ти зал.па коняча
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03.06.2025 18:56 Відповісти
Що правда в очі коле , чи тобі з Німеччині видніше , ніж мені з Києва.
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03.06.2025 18:58 Відповісти
Правда те, що ти галіма мусорка
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03.06.2025 19:13 Відповісти
У Тампона вже два дні депресія. Як же так, він всьому світу все життя розказував що Сосія непереможна, а у України немає карт
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03.06.2025 18:12 Відповісти
Як це головний борець за демократію проти диктатури міг би бути проти? Цікавий цей цивілізований світ.
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03.06.2025 18:14 Відповісти
Янкі остаточно втрачають лице і імідж цитаделі свободи і демократії....Ну і йух з ними!
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03.06.2025 18:19 Відповісти
А з якого дива Україна повинна свої військові операції, тим більш такого плану, узгоджувати з кимось?
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03.06.2025 18:30 Відповісти
З того дива шо США і ЄС фінансують 70% бюджету України
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03.06.2025 18:54 Відповісти
І що?
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03.06.2025 19:07 Відповісти
так, москалі би потужну пред'яву кинули америкосам за те, що вони їм не злили таку серйозну операцію!
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03.06.2025 18:32 Відповісти
Тому в найближчі місяці зустрічі Трампа і ***** не буде. Бо ***** зі злості видере своєму агенту останні руді патли при черговій зустрічі ,,без перекладачів,,
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03.06.2025 18:42 Відповісти
Малюк хлопець на своєму місці. Не те що Баканов, нещастя на двох ногах.
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03.06.2025 18:46 Відповісти
кацапка! гугл-транслейт тебя погубит!
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03.06.2025 18:56 Відповісти
дзвонили Трампу, але він був зайнятий - грав у гольф
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03.06.2025 18:51 Відповісти
пам'ятаю, як у Білому домі сцяли окропом після ударів по загоризонтним РЛС у Краснодарському краю і в Оренбургській області. Салівони тоді під ліжка полізли.
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03.06.2025 18:52 Відповісти
Всё это враньё! Американцев обо всём вовремя проинформировали. Вот прямо так и сказали: "Через 5 минут читайте на ЦензорНЕТ!"
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03.06.2025 19:03 Відповісти
сдєлалі з трампона мальчіка в трусіках
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03.06.2025 19:09 Відповісти
 
 