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Новини Операція СБУ Павутина
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Трамп не був заздалегідь повідомлений про удари України по авіабазах РФ, - Білий дім

Трамп не знав про операцію Павутина: Білий дім підтвердив

Білий дім офіційно підтвердив, що Україна не проінформувала заздалегідь президента США Дональда Трампа про удари по російських авіабазах зі стратегічною авіацією у межах спецоперації СБУ "Павутина".

Про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Вона відповіла на запитання про те, чому Дональд Трамп досі мовчить про останній удар українських безпілотників по російських авіабазах: "Ні. Він не був проінформований".

Її також запитали, чи "має Володимир Зеленський якісь козирі" у війні – після того, як раніше Трамп неодноразово заявляв, що український лідер "не має козирів". 

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"Наразі Трамп думає про війну таким чином, що він залишається позитивно налаштованим щодо прогресу, який ми спостерігаємо", - відповідає Левітт.

За її словами, американський лідер "закликав обох лідерів сісти й поговорити один з одним", і відтоді Росія передала українській стороні "мирний меморандум", а обидві сторони домовилися про обмін полоненими.

"Але він [Трамп] також реаліст і розуміє, що це дві країни, які перебувають у стані війни, і вже деякий час через некомпетентність і слабкість його попередника. Він наполегливо працює над вирішенням цього конфлікту", - наголосила речниця Білого дому.

Відповідаючи на запитання, чи схвалює Трамп рішення України завдати удару по стратегічних бомбардувальниках в Росії, вона додала: "Я б хотіла, щоб президент Трамп сам висловив свою позицію щодо цього".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна таємно готувала операцію "Павутина", знаючи, що США будуть проти, - NYT

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію "Павутина" Україна провела самостійно без допомоги партнерів, - Зеленський

Автор: 

Трамп Дональд (6079) Удари по РФ (341) війна в Україні (4654) Левітт Керолайн (27)


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Топ коментарі
+5
І це дуже правильне рішення-Бо знає Трамп знає і руzкая сvінья...
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03.06.2025 21:19 Відповісти
+4
Ну Валодья, ну нє абіжайся. Я нє знал шо та Україна удумала.
Я отработаю...
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03.06.2025 21:17 Відповісти
+4
Давайте угадаем с трёх раз, кого бы Янелох с Дерьмаком первого предупредили, если бы сами знали: Трампона или }{уйла? Вагнеровцы не дадут соврать.
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03.06.2025 21:17 Відповісти
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Ну Валодья, ну нє абіжайся. Я нє знал шо та Україна удумала.
Я отработаю...
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03.06.2025 21:17 Відповісти
Давайте угадаем с трёх раз, кого бы Янелох с Дерьмаком первого предупредили, если бы сами знали: Трампона или }{уйла? Вагнеровцы не дадут соврать.
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03.06.2025 21:17 Відповісти
І це дуже правильне рішення-Бо знає Трамп знає і руzкая сvінья...
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03.06.2025 21:19 Відповісти
Ну й шо?
Завдяки своїй величі Трумп усе прозрівав і відав про все наперед.
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03.06.2025 21:19 Відповісти
Ми повідомимо Трампа через два тижні. Нам треба подумати. Ми находимось серед процесу. 🤣🤣🤣
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03.06.2025 21:20 Відповісти
Саме так. Ще б процес зірвали.. ))
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03.06.2025 21:27 Відповісти
А якби він був Президентом, цього б взагалі не сталося!
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03.06.2025 21:21 Відповісти
Хто б сумнівався.
З агентом Красновим ділитись інфою - це те саме, що напряму повідомляти про неї рашистські спецслужби.
Тому чим менше заглядатись і прислухатись до того лузера Тромба й робити свою справу зі знищення ворога, тим швидше пітьма скопититься.
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03.06.2025 21:21 Відповісти
До речі, непогана думка. Повідомляти трампона, що ми хочемо атакувати наприклад москву, а самим ******** по Криму. Стовідсоткова така деза спрацює...
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03.06.2025 21:30 Відповісти
А Трамп якось підорзріло мовчить.
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03.06.2025 21:22 Відповісти
Так ще два тижні не минуло.... ))
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03.06.2025 21:25 Відповісти
мабуть люлєй з кремля отримав
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03.06.2025 21:25 Відповісти
Заспокоює путю, поки той сере в чемодан 😁
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03.06.2025 21:26 Відповісти
До жирафа доходить на 9-й день.
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03.06.2025 22:06 Відповісти
Або Гегсет бреше, що йому докладали, або Гегсет приховав цю інфу від Трампа.

Ай-яй-яй...
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03.06.2025 21:25 Відповісти
>> Наразі Трамп думає про війну таким чином, що він залишається позитивно налаштованим щодо прогресу, який ми спостерігаємо", - відповідає Левітт.

Чому після будь-яких коментарів Левітт на думку спадають лише дві літери... одна з них "Т"
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03.06.2025 21:26 Відповісти
Цікаво, хто може мені нормальною мовою пояснити те, що хотіла сказати трампівська бльондинка. 🤔
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03.06.2025 22:03 Відповісти
"трампівська плондинка", точно! ТП скорочено 😬
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03.06.2025 22:08 Відповісти
ми повідомимо трумпа... за 24 години...
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03.06.2025 21:30 Відповісти
Так зараз всі союзники США, включаючи НАТО, ніякої таємної інформації Трампу і не повідомлять, а роблять це лише в випадку коли їм цє вигідно.

Всі стали притримувати інформацію.

А датчани можуть і "дезу" свідомо підкинути.
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03.06.2025 21:38 Відповісти
Секретар душевнохворого. Навіть вона не знає, що в того в голові
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03.06.2025 21:39 Відповісти
Судячи з того що операція пройшла вдало, зермак також не був заздалегідь попереджений. Лишилось тільки «доєднатися» до керування постфактум.
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03.06.2025 21:42 Відповісти
Краще звалити все на попередника, аніж визнати, що Донні стає токсичним.
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03.06.2025 21:43 Відповісти
Мовчання трампа - красномовніше далі нікуди. Трамп - нуль. Трамп - пшик. Трамп - чмо
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03.06.2025 21:58 Відповісти
Звучить, як вибачення перед пуциним.
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03.06.2025 21:59 Відповісти
меньше знает трамп больше шансов у ВСУ уничтожить руские объекты!
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03.06.2025 22:06 Відповісти
 
 