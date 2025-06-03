Трамп не був заздалегідь повідомлений про удари України по авіабазах РФ, - Білий дім

Білий дім офіційно підтвердив, що Україна не проінформувала заздалегідь президента США Дональда Трампа про удари по російських авіабазах зі стратегічною авіацією у межах спецоперації СБУ "Павутина".

Про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Вона відповіла на запитання про те, чому Дональд Трамп досі мовчить про останній удар українських безпілотників по російських авіабазах: "Ні. Він не був проінформований".

Її також запитали, чи "має Володимир Зеленський якісь козирі" у війні – після того, як раніше Трамп неодноразово заявляв, що український лідер "не має козирів".

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"Наразі Трамп думає про війну таким чином, що він залишається позитивно налаштованим щодо прогресу, який ми спостерігаємо", - відповідає Левітт.

За її словами, американський лідер "закликав обох лідерів сісти й поговорити один з одним", і відтоді Росія передала українській стороні "мирний меморандум", а обидві сторони домовилися про обмін полоненими.

"Але він [Трамп] також реаліст і розуміє, що це дві країни, які перебувають у стані війни, і вже деякий час через некомпетентність і слабкість його попередника. Він наполегливо працює над вирішенням цього конфлікту", - наголосила речниця Білого дому.

Відповідаючи на запитання, чи схвалює Трамп рішення України завдати удару по стратегічних бомбардувальниках в Росії, вона додала: "Я б хотіла, щоб президент Трамп сам висловив свою позицію щодо цього".

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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