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Новини Фото Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Операція "Павутина": на авіабазі РФ "Белая" знищено чотири Ту-22 і три Ту-95. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі показали наслідки ураження українськими дронами російської авіабази "Белая" в Іркутській області РФ у межах спецоперації СБУ "Павутина". Є знищені стратегічні бомбардувальники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, на аеродромі "Белая" вдалося верифікувати знищення чотирьох Ту-22 і трьох Ту-95. Ще один Ту-95, вірогідно, пошкоджений.

Також аналіз відео та супутникових знімків дозволив виданню незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників в рамках операції СБУ "Павутина" 1 червня 2025 року – 7 Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), 4 Ту-22 М3 та один вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА

Наслідки ураження авіабази Белая в Іркутській області РФ
Наслідки ураження авіабази Белая в Іркутській області РФ

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат про операцію "Павутина": Пошкоджені літаки тривалий час не зможуть бити по Україні ракетами

Автор: 

росія (65974) літак (2953) аеродром (307) Удари по РФ (341)


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Топ коментарі
+7
як там ***** у файтербомбера?
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03.06.2025 18:34 Відповісти
+4
Стратегічними дронами, Карл. 🤓
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03.06.2025 18:39 Відповісти
+4
Первый случай в истории когда при помощи фур нанесли удар по стратегической авиации.Все учебники опротиводиверсионной борьбе и защите аэродромов теперь можно выкинуть.
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03.06.2025 18:44 Відповісти
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Карл, дронами, уничтожили стратегическую авиацию.
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03.06.2025 18:34 Відповісти
Стратегічними дронами, Карл. 🤓
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03.06.2025 18:39 Відповісти
тепер дрони Стратегічні
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03.06.2025 18:40 Відповісти
як там ***** у файтербомбера?
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03.06.2025 18:34 Відповісти
размазали по бетону
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03.06.2025 18:39 Відповісти
Файтербомбер не пише шось - работайте братья
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03.06.2025 18:39 Відповісти
Крім знищених 100%сотково є ті що пошматовані уламками - дрони "Павутинки" атакували тоді саме коли літаки були заправлені та прилаштовували крилаті ракети (!) тобто бабах був великий!
А літак це хрупкая штука - кожен уламок знижує шанси відновитися а корпуса до них ВЖЕ не виробляють .
І так було на 4 аеродромах в один день. Якщо всякі штуцери та антени ще можно відкрутити у інших бортів, "технічній каннібалізм", то корпуса ніде взяти! І з кожним політом ці три роки вони зношувались ....
Маю сподівання що ці приблизно 40 літаків дійсно ніколи не взлетять у касапів .
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03.06.2025 18:42 Відповісти
Вибач, але про ракети маячня і вже не впреше читаю цю дурню. Ракети приєднуються перед самим вильотом і "бабах" як всі думають не буде, навіть якщо б ті ракети там були!
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03.06.2025 18:50 Відповісти
Буде! Літаки уражались в бак, а там вже цистерна палива, десятки тонн. від пожежі здетонує все, навіть якщо прапорщік вкраде всі детонатори в радіусі губернії ))))) плюс ракетне паливо додасть калорій у вогнище
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03.06.2025 19:03 Відповісти
не було там ніяких ракет
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03.06.2025 19:05 Відповісти
Повторюю - літаки уражались перед вильотом! Літак палає з тонами палива. Детонація будь чого гарантована!
На відосах є великі стовпи диму. Навіщо бити в якусь кабіну, коли маленький дрон краще проб'є бак у літака що готовий до вильоту
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03.06.2025 19:06 Відповісти
Кацапи в ****
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03.06.2025 18:44 Відповісти
Первый случай в истории когда при помощи фур нанесли удар по стратегической авиации.Все учебники опротиводиверсионной борьбе и защите аэродромов теперь можно выкинуть.
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03.06.2025 18:44 Відповісти
и водителей в шлепанцах
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03.06.2025 18:56 Відповісти
Років 10 тому на ФБ гуляв ролік в кількох версіях -- певно він маловідомий (?) --
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
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03.06.2025 18:58 Відповісти
а Белая це глибоко в Сибірі
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03.06.2025 18:45 Відповісти
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03.06.2025 18:46 Відповісти
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03.06.2025 18:53 Відповісти
Верхнее фото - это же до 1 июня? Тогда там то, что в капонире, уже было похожее на обломки. Или там Ту-22, а это просто фото такое смазанное... Непонятно.
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03.06.2025 18:58 Відповісти
літаки размазали по бетону
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03.06.2025 19:03 Відповісти
Років 10 тому на ФБ гуляв ролік в кількох версіях -- певно він маловідомий (?) --
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
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03.06.2025 19:00 Відповісти
 
 