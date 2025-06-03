Операція "Павутина": на авіабазі РФ "Белая" знищено чотири Ту-22 і три Ту-95. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У мережі показали наслідки ураження українськими дронами російської авіабази "Белая" в Іркутській області РФ у межах спецоперації СБУ "Павутина". Є знищені стратегічні бомбардувальники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Так, на аеродромі "Белая" вдалося верифікувати знищення чотирьох Ту-22 і трьох Ту-95. Ще один Ту-95, вірогідно, пошкоджений.
Також аналіз відео та супутникових знімків дозволив виданню незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників в рамках операції СБУ "Павутина" 1 червня 2025 року – 7 Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), 4 Ту-22 М3 та один вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
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А літак це хрупкая штука - кожен уламок знижує шанси відновитися а корпуса до них ВЖЕ не виробляють .
І так було на 4 аеродромах в один день. Якщо всякі штуцери та антени ще можно відкрутити у інших бортів, "технічній каннібалізм", то корпуса ніде взяти! І з кожним політом ці три роки вони зношувались ....
Маю сподівання що ці приблизно 40 літаків дійсно ніколи не взлетять у касапів .
На відосах є великі стовпи диму. Навіщо бити в якусь кабіну, коли маленький дрон краще проб'є бак у літака що готовий до вильоту
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .