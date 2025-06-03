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Новости Фото Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Операция "Паутина": на авиабазе РФ "Белая" уничтожены четыре Ту-22 и три Ту-95

В сети показали последствия поражения украинскими дронами российской авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ в рамках спецоперации СБУ "Паутина". Есть уничтоженные стратегические бомбардировщики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, на аэродроме "Белая" удалось верифицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.

Также анализ видео и спутниковых снимков позволил изданию независимо подтвердить уничтожение не менее 11 российских стратегических бомбардировщиков в рамках операции СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года - 7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежденный), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, который не относится к стратегической авиации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о результате операции СБУ "Паутина": Россия потеряла 41 военный самолет. ИНФОГРАФИКА

Последствия поражения авиабазы Белая в Иркутской области РФ
Последствия поражения авиабазы Белая в Иркутской области РФ

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнат об операции "Паутина": Поврежденные самолеты длительное время не смогут бить по Украине ракетами

Автор: 

россия (96125) самолет (3636) аэродром (300) Удары по РФ (339)


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Топ комментарии
+13
як там ***** у файтербомбера?
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03.06.2025 18:34 Ответить
+8
Карл, дронами, уничтожили стратегическую авиацию.
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03.06.2025 18:34 Ответить
+8
Стратегічними дронами, Карл. 🤓
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03.06.2025 18:39 Ответить
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Карл, дронами, уничтожили стратегическую авиацию.
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03.06.2025 18:34 Ответить
Стратегічними дронами, Карл. 🤓
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03.06.2025 18:39 Ответить
тепер дрони Стратегічні
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03.06.2025 18:40 Ответить
"Ні чого не сталося, зовсім нічого не сталося"
Це була вижимка рашковатніків
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03.06.2025 19:32 Ответить
як там ***** у файтербомбера?
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03.06.2025 18:34 Ответить
латати він більше не може-вихлопну трубу розфігачило на кожному двигуні від вибуху-емоцій, а пердуни тихушніки в пілоти негодяться.
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03.06.2025 19:34 Ответить
размазали по бетону
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03.06.2025 18:39 Ответить
Файтербомбер не пише шось - работайте братья
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03.06.2025 18:39 Ответить
Крім знищених 100%сотково є ті що пошматовані уламками - дрони "Павутинки" атакували тоді саме коли літаки були заправлені та прилаштовували крилаті ракети (!) тобто бабах був великий!
А літак це хрупкая штука - кожен уламок знижує шанси відновитися а корпуса до них ВЖЕ не виробляють .
І так було на 4 аеродромах в один день. Якщо всякі штуцери та антени ще можно відкрутити у інших бортів, "технічній каннібалізм", то корпуса ніде взяти! І з кожним політом ці три роки вони зношувались ....
Маю сподівання що ці приблизно 40 літаків дійсно ніколи не взлетять у касапів .
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03.06.2025 18:42 Ответить
Вибач, але про ракети маячня і вже не впреше читаю цю дурню. Ракети приєднуються перед самим вильотом і "бабах" як всі думають не буде, навіть якщо б ті ракети там були!
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03.06.2025 18:50 Ответить
Буде! Літаки уражались в бак, а там вже цистерна палива, десятки тонн. від пожежі здетонує все, навіть якщо прапорщік вкраде всі детонатори в радіусі губернії ))))) плюс ракетне паливо додасть калорій у вогнище
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03.06.2025 19:03 Ответить
не було там ніяких ракет
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03.06.2025 19:05 Ответить
Повторюю - літаки уражались перед вильотом! Літак палає з тонами палива. Детонація будь чого гарантована!
На відосах є великі стовпи диму. Навіщо бити в якусь кабіну, коли маленький дрон краще проб'є бак у літака що готовий до вильоту
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03.06.2025 19:06 Ответить
Шановний!!! Аеродром Біла знаходиться у Іркутській області! Літаки..що там базувалися не літають звідти снаряженими ракетами для ударів по Україні. Тому заправлені вони не можуть бути..бо якщо літак стоїть і не літає... то заправлений він менш ..ніж на половину... бо повна заправка і довготривала стоянка не дозволені..у зв*язку з довготривалим навантаженням на крило. Ракети підвішують на літак перед використанням... бо це теж навантаження на крило. Якщо полумя добереться до бойового заряду чи палива ракети..вибух гарантований. Керосин..яким заправлений літак буде горіти..але не вибухне. Не дивіться казки з фільмів.... Вибухне бензин... А турбовинтові та реактивні літаки заправляються звичайним керосином... А от Ту-160 використовує спеціфічне паливо Т-8... спеціально для двигунів НК-32... яких у кацапсячих фактично нема. Чи може це паливо вибухати ...я не знаю.. Але його виготовлення і зберігання дуже дороге і потребує окремого зберігання. Більш НІЯКІ літаки Т-8 не використовують. У Ту-160 13 баків..і вони зі спеціальної марки алюмінію. А у літака Ту-95МС СІМДЕСЯТ ЧОТИРИ паливних бака. Вони РЕЗИНОВІ!!! Заливають біля 85 тон керосину... Тому все це буде ГОРІТИ!!! а не вибухати. Сподіваюсь Ви зрозуміли... що написали маячню. І нема різниці... згорів він..чи вибухнув... Головне що їх стало менше!!!
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03.06.2025 19:37 Ответить
А в чому особливість того Т-8, навіщо їм такі складнощі? На керосині б не літали?
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03.06.2025 19:55 Ответить
Кацапи в ****
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03.06.2025 18:44 Ответить
Первый случай в истории когда при помощи фур нанесли удар по стратегической авиации.Все учебники опротиводиверсионной борьбе и защите аэродромов теперь можно выкинуть.
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03.06.2025 18:44 Ответить
и водителей в шлепанцах
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03.06.2025 18:56 Ответить
Років 10 тому на ФБ гуляв ролік в кількох версіях -- певно він маловідомий (?) --
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
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03.06.2025 18:58 Ответить
а Белая це глибоко в Сибірі
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03.06.2025 18:45 Ответить
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03.06.2025 18:46 Ответить
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03.06.2025 18:53 Ответить
Верхнее фото - это же до 1 июня? Тогда там то, что в капонире, уже было похожее на обломки. Или там Ту-22, а это просто фото такое смазанное... Непонятно.
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03.06.2025 18:58 Ответить
літаки размазали по бетону
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03.06.2025 19:03 Ответить
Років 10 тому на ФБ гуляв ролік в кількох версіях -- певно він маловідомий (?) --
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
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03.06.2025 19:00 Ответить
Пора вже виходить з ейфоріїї. Так, було класно, но пора заканчівать. Є Мігі, є наземні пускові, на обвалі фронту це не скажеться.
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03.06.2025 19:32 Ответить
⚠️Кожним дроном в операції «Павутина» керували окремо, через мережу мобільного зв'язку - Флеш розвіює (https://t.me/serhii_flash/5708) міфи про «дрони, які самі знаходять паливні баки в літаках».

За його словами, усе що було потрібно - це дати живлення на дрони і скинути на бік фальш-дах.

Далі, як сказав Президент, кожен дрон полетів керований окремим оператором через російську мережу LTE. До цього треба було приїхати на місце і зробити заміри операторів, швидкостей інтернету і вибрати кращого.

Наразі русня знаходить в уламках ці самі модеми.
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03.06.2025 19:40 Ответить
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03.06.2025 19:41 Ответить
..нашому дурноголовому президенту можна ще й призвища операторів оголосити... Він же ж керував операцією!!!!))))
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03.06.2025 19:53 Ответить
мігі теж горять
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03.06.2025 19:43 Ответить
..крім знищення літаків треба нищити екіпажі... КПСи...штурмани мають ексклюзивну підготовку. І вони ходять у гості... їздять на своїх авто..водять вилупків у школи та садочки... їздять у відпустки ... курси... госпіталі... І було б добре..коли б десь у гаражах знайшли тіло якогось КПС... у відпустці здох штурман Ту-95... На рибалці потонули КПС та штурман з Ту-160.... Щоб вони сцялися виходити з своїх домівок. В ще є їх сім*ї... їх глисти з самками... І щоб вони сцялися....Бо психологічна підготовка..не менш важлива..ніж бойова. Але у цьому напрямку наші неактивні від слова ЗОВСІМ!!!
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03.06.2025 19:46 Ответить
Не так давно кому то из летчиков башку молотком проломили,насмерть,так что не надо ля-ля.
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03.06.2025 19:59 Ответить
Вже порахували 41 літак ,чи ще ні ?
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03.06.2025 19:48 Ответить
 
 