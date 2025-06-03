Операция "Паутина": на авиабазе РФ "Белая" уничтожены четыре Ту-22 и три Ту-95
В сети показали последствия поражения украинскими дронами российской авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ в рамках спецоперации СБУ "Паутина". Есть уничтоженные стратегические бомбардировщики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Так, на аэродроме "Белая" удалось верифицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.
Также анализ видео и спутниковых снимков позволил изданию независимо подтвердить уничтожение не менее 11 российских стратегических бомбардировщиков в рамках операции СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года - 7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежденный), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, который не относится к стратегической авиации.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
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Це була вижимка рашковатніків
А літак це хрупкая штука - кожен уламок знижує шанси відновитися а корпуса до них ВЖЕ не виробляють .
І так було на 4 аеродромах в один день. Якщо всякі штуцери та антени ще можно відкрутити у інших бортів, "технічній каннібалізм", то корпуса ніде взяти! І з кожним політом ці три роки вони зношувались ....
Маю сподівання що ці приблизно 40 літаків дійсно ніколи не взлетять у касапів .
На відосах є великі стовпи диму. Навіщо бити в якусь кабіну, коли маленький дрон краще проб'є бак у літака що готовий до вильоту
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
За його словами, усе що було потрібно - це дати живлення на дрони і скинути на бік фальш-дах.
Далі, як сказав Президент, кожен дрон полетів керований окремим оператором через російську мережу LTE. До цього треба було приїхати на місце і зробити заміри операторів, швидкостей інтернету і вибрати кращого.
Наразі русня знаходить в уламках ці самі модеми.