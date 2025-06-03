Операция "Паутина": на авиабазе РФ "Белая" уничтожены четыре Ту-22 и три Ту-95

В сети показали последствия поражения украинскими дронами российской авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ в рамках спецоперации СБУ "Паутина". Есть уничтоженные стратегические бомбардировщики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, на аэродроме "Белая" удалось верифицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.

Также анализ видео и спутниковых снимков позволил изданию независимо подтвердить уничтожение не менее 11 российских стратегических бомбардировщиков в рамках операции СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года - 7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежденный), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, который не относится к стратегической авиации.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

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