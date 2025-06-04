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Новости Санкции США против России
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Трамп просит Сенат США отложить рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ, - глава комитета Уикер

Трамп попросил Сенат США пока не рассматривать законопроект о санкциях против РФ

Американский президент Дональд Трамп попросил Сенат США временно не рассматривать двухпартийный законопроект об усилении санкций против России.

Об этом сообщил глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, республиканец Роджер Уикер, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что он (Трамп) попросил, чтобы лидер (республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон) Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Сенат США готов к новым санкциям против России

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация проинформирует сенаторов США о войне: обсудят санкции против России, Китая и Индии

Автор: 

россия (96139) санкции (11450) Трамп Дональд (5631) Сенат США (509) Линдси Грэм (78)


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Топ комментарии
+40
І хто після цього мае сумнів, що Трамп не агент кремля?
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04.06.2025 20:41 Ответить
+30
Падло.

Нічого, недовго тобі лишилося.
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04.06.2025 20:42 Ответить
+28
Два зальоти за день.
На рекорд іде, качур.
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04.06.2025 20:40 Ответить
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Нуу,- мудак...
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04.06.2025 20:40 Ответить
Два зальоти за день.
На рекорд іде, качур.
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04.06.2025 20:40 Ответить
І хто після цього мае сумнів, що Трамп не агент кремля?
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04.06.2025 20:41 Ответить
Чому він агент ? Просто в нього свої інтереси , а Україна , до них , не входить ...
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04.06.2025 20:56 Ответить
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04.06.2025 21:06 Ответить
Гарна карикатура. Трамп під дуду кремля виконує всі настанови, щодо України, які на руку лише кремлю. Показово, що така сама карикатура, але із Zеленським замість Трампа, є доречною від травня 2019 аж по сьогодні. Бо саме ZE з 2019 виконував всі забаганки кремля і танцював під дуду з Мацкви, розповідаючи про мир в очах *****, про дагаварімся пасрєдінє, про дамбас імєєт право гаваріть на том язике, на котором прівик, про підписану формулу Штайнмаєра-*****, про зупинення ракетних програм та про справу "вагнерівців" та "клістронів", про призначення агентів фсб на керівні посади, про розмінований Чонгар, про відведені наші бригади з напрямків наступу москалоти, про брехню що війни не буде а будуть шашлики, про піздінг мільярдами на закупівлі яєць, амуніції, зброї, дронів, про сотні тисяч бракованих мін на фронті... Все це вже не про Трампа, а про "вєчнолєгітімную" Zелупу Єрмака, яка по бєспрєдєлу узурпує владу, вже відкрито кладе свій брудний шмок на Конституцію України. Таке враження, що Трамп просто підхопив антиукраїнську естафету, яку досі витривало та професійно розвішуючи локшину лохторату, шостий рік поспіль, пробігає Z.еленський V.олодимир О.лександрович.
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04.06.2025 22:11 Ответить
🤡
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04.06.2025 21:09 Ответить
Які в такий час у цього уйобка інтереси на московії??? Монголоїди тримають його за яйця тому що як і раніше казали, його завербували в 1987 році!!! Колись дізнаємось на що воно дало згоду!!!
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04.06.2025 21:13 Ответить
Всё правильно. Свои интересы - служить рашkе и x#йлу.
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04.06.2025 21:22 Ответить
Не дума, що в його інтересах так сильно підірвати репутацію. Ніякі інтереси того не вартують. Я теж спочатку думав, що то бвзнес - але ніт. Такого бізнесу просто не існує, задля якого чоловік пірнав би у лайно. Отже це не бізнес. Це гачок. Загнутий. З якого зірватися не можна. Але тут є і хороша новина - якщо пуцин задіює аж такого цінного аґента і палить його, то у пуцина справді справи погані. І це пуцин сьогодні дзвонив Трампу, а не навпаки. Телефонував, щоб той притримав Зєлєнского. Пуцина не було чутно два дні. Він справді обісрався і тому палить таку важливу карту.
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04.06.2025 21:26 Ответить
Трамп таке ж *****, тільки в профіль.
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04.06.2025 21:09 Ответить
валерка, а ты свою жену часом не подозреваешь?
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04.06.2025 21:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VqT-XXC4cCM&t=1092s

Трамп повинен послухати опис картинку дуже смачно як політолог Портніков зробив , що чекає на американську безпеку ,якщо він тягтиме лямку недомиру з Хйлом, а сам збирається вкладати мільярди в свої озбрєння , Маск може теж розтлумачити , рекомендуюВіталій.

Хід війни Україна--Ррашка після ПАВУТИНИ МАЛЮКА не зміниться , просто через декілька місяців зміниться сам світ.
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04.06.2025 21:53 Ответить
Звісно, що с¥чка ×уйла мала втрутитися.
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04.06.2025 20:42 Ответить
Падло.

Нічого, недовго тобі лишилося.
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04.06.2025 20:42 Ответить
мінімум 3 роки і 8 місяців ... а там може і більше
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04.06.2025 20:57 Ответить
щось підсказує що до виорів проміжних сенат
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04.06.2025 21:08 Ответить
Менше, до виборів в Конгресс.
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04.06.2025 22:07 Ответить
уйобок
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04.06.2025 20:42 Ответить
Ці два клоуни через компромат на них в ***** хочуть-таки поховати Україну.
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04.06.2025 20:42 Ответить
Обсеруться ховати.
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04.06.2025 20:43 Ответить
Та ясно. Але працюють на це нон-стоп.
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04.06.2025 20:46 Ответить
руда, обіссяна собака вже все ботоксному ху#лу повилизувала.
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04.06.2025 20:42 Ответить
Під@р гнойний
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04.06.2025 20:43 Ответить
ну да дайте ему еще время убивать и захватывать территории на легке,какие санкции вы о чем
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04.06.2025 20:43 Ответить
Ну все вот трампон і показав своє свиняче кацапське рило замасковане під демократію
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04.06.2025 20:43 Ответить
Та невже? 😂 як на мене, то його свиняче рило було достатньо точно описане ще у перегонах 2016 року
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04.06.2025 21:14 Ответить
Воно насправді кончене.
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04.06.2025 20:44 Ответить
Думаю це відповідь Зеленському який постійно апелює до США. Санкцій не буде ,як і продажу зброї.
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04.06.2025 20:45 Ответить
Трамп просить відсосасати в хутіна
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04.06.2025 20:45 Ответить
Трамп хотів би мати путіна союзником проти Китаю, як колись в трикутнику "СРСР-Китай-США" Кіссінджеру та Ніксону вдалося те, що намагається зараз зробити Трамп - перетягнути на свій бік одного з опонентів.

У 1971 році Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.

Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.

Трамп здав Україну путіну, але путіна як союзника проти Китаю не отримав.
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04.06.2025 20:46 Ответить
4 лютого 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, путін та Сі Цзіньпін задекларували партнерство "без меж".
"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", - писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
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04.06.2025 20:50 Ответить
Трамп все ще чекає, щоб путін йому відплатив, за те що Трамп здав йому Україну.
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04.06.2025 20:59 Ответить
Ну і як вони там Китай відірвали, вдало? Дружать с Китаем, тримають його під контролем? А тепер в путінську рашку будуть вкладатися щоб що?
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04.06.2025 21:18 Ответить
США самі (на свою голову) вигодували китайського дракона.
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04.06.2025 21:23 Ответить
Ну взагалі Китай відірвався сам. Збройний конфлікт між КНР і СРСР за острів Даманський відбувся в 1969ому році, а про розкол є ціла стаття в вікіпедії - Радянсько-китайський розкол (1960-1989). Зараз таких передумов немає взагалі, щоб когось кудись відривати.
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04.06.2025 21:32 Ответить
Питання не лише в Даманському.
"Деякі люди в Китаї мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".
"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".

B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.

Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
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04.06.2025 21:40 Ответить
ні заяких обставин путя не піде проти Китаю.це аксіома. якщо хтось надіється то він дбл.проти амер. разом з Китаєм так.но но навпаки
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04.06.2025 21:36 Ответить
********** ***********
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04.06.2025 20:47 Ответить
сенату пора розглядати питання про держзраду. поки не пізно
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04.06.2025 20:47 Ответить
Боїться що ***** не дасть жопу лизнуть.
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04.06.2025 20:49 Ответить
а таварісч дєрьмак не хоче попросити пана трампа про скасування такого прохання?! ну, таварсіч дєрьмак саме зараз перебуває у вашінгтоні, то міг би проявити свої потужно-потужні дипломатичні здібности для цього?! чи ета другоє? чи, боюся припустити, може пан трамп саме так і реагує на пристуність таварісча єлдака у вашінгтоні ?
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04.06.2025 20:50 Ответить
А якось обійти цього дементора можна?
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04.06.2025 20:50 Ответить
Можна, імпічмент, але це довга історія!!! Скоріше дочекатися нових виборів!!!
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04.06.2025 21:17 Ответить
Або Гарві Освальда.
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04.06.2025 21:21 Ответить
Голосів за цей законопроект достатньо, що б подолати вето трампа, якщо він його накладе.
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04.06.2025 21:35 Ответить
В усій цій війні і в усіх обстрілах українських міст потрібно звинувачувати також Тампона нарівні з ******. Тому що ***** впевнився що Тампон підтримує його і що б ***** не робив Тампон його відмаже
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04.06.2025 20:50 Ответить
Це також доводить те що Україні нів'якому разі не можна ніпрощо домовлятись з рашистами. Тому що рашисти даже не збираються виконувати свої обов'язки і впевнені в тому що за це їм нічого не буде бо в них є Тампон який їх відмаже а Україну навпаки звинуватить в провокації
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04.06.2025 20:54 Ответить
Добре, що там Єрмак і Свириденко. Результат як то кажуть сам за себе говорить. Хоча і без їх візиту було те саме, лише гроші в бюджеті країни лишились.
Подивилась фото щняте під час спілкування Єрмака з Рубіо, останній жодного разу в очі не дивився, все куди осторонь пялився.
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04.06.2025 20:51 Ответить
Трумп бункерного недомірка грудьми захистить!
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04.06.2025 20:51 Ответить
От **** руда
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04.06.2025 20:55 Ответить
пуйло ну дуже просив
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04.06.2025 20:56 Ответить
..тупориле, продажне ніщо.. понавибирали, приколісти..
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04.06.2025 20:57 Ответить
В угоді про редкоземи виявилось, що там і нафта і газ. Ми поки отримаємо хер, і цим хером Зелька буде відбиватись від москалів.
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04.06.2025 20:57 Ответить
подонок
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04.06.2025 20:59 Ответить
АГЕНТ КРЕМЛЯ - я хз що ще треба? - зірку героя РФ чи шо?
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04.06.2025 20:59 Ответить
Тампон робить усе щоб )(уйло не здохло від інфакту у себе на дачі у власній сечі.
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04.06.2025 21:00 Ответить
Мабуть, щось з розумовими здібностями у Трампа??
Памперсами тут, мабуть, не обійдуться…!
Хіба що, отой ветеринар шойгу, у тайгу поведе, до шаманів….
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04.06.2025 21:00 Ответить
Вскрився...Потвора.
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04.06.2025 21:00 Ответить
Вкотре вже? 😂
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04.06.2025 21:17 Ответить
Чмо довбане, боягуз.
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04.06.2025 21:01 Ответить
АгЄнт "КрасноФ" работаЄт...
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04.06.2025 21:01 Ответить
Паскудний сенат друга трампа ображає.
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04.06.2025 21:04 Ответить
Туше, придурок обісрався безповоротно, тут попросив, в соцмережі ********* про шо балакав з ******, тут же видалив, єс каже шо нові санкціі питаня пару днів, це повний зшквар, по ходу трамп вже ***** не рішає і ше довго не зможе приймати рішення в білому домі!
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04.06.2025 21:04 Ответить
А Трамп подзвонив Путіну, щоб спровокувати його на удар по Україні. Тіпа а ну, ну. І для цього рижа паскуда дає Вові час.
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04.06.2025 21:06 Ответить
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04.06.2025 21:09 Ответить
притомні не мали сумніву за доню задовго до виборів 24го року.
але непритомні ніколи не чюють притомних,
бо думають що саме вони притомні.
і ніколи ти непритомному нічого не доведеш - марна справа...
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04.06.2025 21:10 Ответить
Скоро Трамп запропонує санкції проти України за удари по росіянах
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04.06.2025 21:14 Ответить
******* мудень. Коли ти вже зникнеш?
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04.06.2025 21:19 Ответить
чергові "пекельні санкції" відкладаються, бо у трампа і путіна була "гарна" розмова, на якій путін сказав, що йому доведеться "відповісти", тобто ще вб'є якихось там українців, може й дітей, ну то не важливо, Українці взагалі тепер вже не важливі, після того як вдалося "миротворцям" усього світу забрати у них ядерну зброю, і територія України тепер не важлива, то "ідеальний" полігон у світі.
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04.06.2025 21:21 Ответить
Трамп попросив не розглядати законопроект на цьому тиждні. До нього прислухаються, не будуть розглядати на цьому тиждні, розглянуть на наступному. Може й попросить не розглядати на наступному. Але обов'язково настане тиждень, коли не прислухаються.
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04.06.2025 21:29 Ответить
Писал, уже давно: рыжий чёрт будет делать всё возможное в текущих условиях на пользу x#йлу и параше. Он и делает. План на ближайшее время у них (x#йла и трампа) такой: заговаривать всем зубы на счёт "мирного урегулирования", а при этом паPaшкинская армия продолжает наступление. Переговоры о мире не позволяют принять санкции (от США) и пакеты военной помощи. Зачем санкции и военная помощь, если "скоро мир"? Демотивируют часть украинцев, подлежащих мобилизации. Если скоро мир, то зачем рисковать жизнью и здоровьем? На рашке кстати совсем другие подходы и лозунги: "успей подписать контракт, ведь скоро будет подписан мир".

Рыжий агент x#йла чётко исполняет инструкции из моssковии.
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04.06.2025 21:34 Ответить
Самий "КОРИСНИЙ ІДІОТ" кремля!!!
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04.06.2025 21:56 Ответить
Мля... схоже ось так і закінчився цей пакет не почавшись...
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04.06.2025 21:56 Ответить
А що краснов, куйло квартальної премії лишить?
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04.06.2025 21:59 Ответить
Руде чмо.
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04.06.2025 22:10 Ответить
 
 