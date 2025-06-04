Трамп просит Сенат США отложить рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ, - глава комитета Уикер
Американский президент Дональд Трамп попросил Сенат США временно не рассматривать двухпартийный законопроект об усилении санкций против России.
Об этом сообщил глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, республиканец Роджер Уикер, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что он (Трамп) попросил, чтобы лидер (республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон) Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе", - заявил он.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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На рекорд іде, качур.
Трамп повинен послухати опис картинку дуже смачно як політолог Портніков зробив , що чекає на американську безпеку ,якщо він тягтиме лямку недомиру з Хйлом, а сам збирається вкладати мільярди в свої озбрєння , Маск може теж розтлумачити , рекомендуюВіталій.
Хід війни Україна--Ррашка після ПАВУТИНИ МАЛЮКА не зміниться , просто через декілька місяців зміниться сам світ.
Нічого, недовго тобі лишилося.
У 1971 році Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.
Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.
Трамп здав Україну путіну, але путіна як союзника проти Китаю не отримав.
"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", - писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
"Деякі люди в Китаї мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".
"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.
Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
Подивилась фото щняте під час спілкування Єрмака з Рубіо, останній жодного разу в очі не дивився, все куди осторонь пялився.
Памперсами тут, мабуть, не обійдуться…!
Хіба що, отой ветеринар шойгу, у тайгу поведе, до шаманів….
але непритомні ніколи не чюють притомних,
бо думають що саме вони притомні.
і ніколи ти непритомному нічого не доведеш - марна справа...
Рыжий агент x#йла чётко исполняет инструкции из моssковии.