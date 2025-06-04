Трамп просит Сенат США отложить рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ, - глава комитета Уикер

Американский президент Дональд Трамп попросил Сенат США временно не рассматривать двухпартийный законопроект об усилении санкций против России.

Об этом сообщил глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, республиканец Роджер Уикер, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что он (Трамп) попросил, чтобы лидер (республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон) Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе", - заявил он.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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