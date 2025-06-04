Зеленский: Сенат США готов к новым санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сенат Соединенных Штатов готов поддержать новые санкции против России.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы государства, эту позицию публично озвучили не только сенаторы, но и конгрессмены, в частности спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Относительно санкций, мы понимаем, что сенат к этому готов. Мы публично услышали вчера с вами голос не только сенаторов, мы слышим конгрессменов, а публично услышали спикера Майка Джонсона", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что не имел отдельного контакта с Джонсоном, однако положительно оценил его позицию. В то же время Зеленский отметил важность того, чтобы новые санкции поддержал и Дональд Трамп.

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