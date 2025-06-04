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Новости Санкции США против России
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Зеленский: Сенат США готов к новым санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сенат Соединенных Штатов готов поддержать новые санкции против России.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы государства, эту позицию публично озвучили не только сенаторы, но и конгрессмены, в частности спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Относительно санкций, мы понимаем, что сенат к этому готов. Мы публично услышали вчера с вами голос не только сенаторов, мы слышим конгрессменов, а публично услышали спикера Майка Джонсона", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что не имел отдельного контакта с Джонсоном, однако положительно оценил его позицию. В то же время Зеленский отметил важность того, чтобы новые санкции поддержал и Дональд Трамп.

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Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії
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04.06.2025 16:05 Ответить
Таке, в Сенаті США, уже було, з 2014 року! Він завжди готовий! Трамп лише чекає від прутіна, ще одну картину… про його ВЕЛИЧ…?
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04.06.2025 16:07 Ответить
А Баба Яга, pardon, президент Трамп проти!?

"Aмepикaнцы вceгдa нaxoдят eдинcтвeннo вepнoe peшeниe. Пocлe тoгo, кaк пepeпpoбyют вce ocтaльныe."- Черчіль.

Це ж в ті часи в США не було трапоподібного президента.
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04.06.2025 16:09 Ответить
Не бреши!
Для підримки України Сенатом нема головного: згоди Краснова і його відмашки диванойобу поставити питання на розгляд та голосування. Так само - ісусік Джонсон нічого без відмашки не поставить і в Палаті. Тобто, без агента фсб Краснова Когрес нічого не підтримає.
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04.06.2025 16:12 Ответить
Кацапи нажалілися на атаку України і серце рудого вишкребка розтане. Санкцій не буде.
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04.06.2025 16:13 Ответить
Він що вже очолив Сенат США, що від його імені віщає?
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04.06.2025 16:13 Ответить
Ще ні, але вже готується! Зробив же Калігула коня сенатором!
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04.06.2025 16:45 Ответить
Чекаю не дочекаюсь, коли Зелєнскій зачитає у відосику розповідь про те, як Порошенко тихо віддав Медведчуку арештовану яхту. Подібна схема вже була задіяна в 2020, коли не з'явились представники України в американський суд по справі Коломойського. Тоді позов України до нього був програний. Тепер не надали документи в Італійський суд. І яхта Медведчука покинула порт. Але винуватий же не Зєлєнскій.
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04.06.2025 16:43 Ответить
трампон не дозволить
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04.06.2025 17:02 Ответить
 
 