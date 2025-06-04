Зеленський: Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сенат Сполучених Штатів готовий підтримати нові санкції проти Росії.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави держави, цю позицію публічно озвучили не лише сенатори, а й конгресмени, зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон.

"Щодо санкцій, ми розуміємо, що сенат до цього готовий. Ми публічно почули вчора з вами голос не тільки сенаторів, ми чуємо конгресменів, а публічно почули спікера Майка Джонсона", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що не мав окремого контакту з Джонсоном, проте позитивно оцінив його позицію. Водночас Зеленський наголосив на важливості того, щоб нові санкції підтримав і Дональд Трамп.

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