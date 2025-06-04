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Новини Санкції США проти Росії
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Зеленський: Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сенат Сполучених Штатів готовий підтримати нові санкції проти Росії.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави держави, цю позицію публічно озвучили не лише сенатори, а й конгресмени, зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон.

"Щодо санкцій, ми розуміємо, що сенат до цього готовий. Ми публічно почули вчора з вами голос не тільки сенаторів, ми чуємо конгресменів, а публічно почули спікера Майка Джонсона", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що не мав окремого контакту з Джонсоном, проте позитивно оцінив його позицію. Водночас Зеленський наголосив на важливості того, щоб нові санкції підтримав і Дональд Трамп.

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Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії
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04.06.2025 16:05 Відповісти
Таке, в Сенаті США, уже було, з 2014 року! Він завжди готовий! Трамп лише чекає від прутіна, ще одну картину… про його ВЕЛИЧ…?
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04.06.2025 16:07 Відповісти
А Баба Яга, pardon, президент Трамп проти!?

"Aмepикaнцы вceгдa нaxoдят eдинcтвeннo вepнoe peшeниe. Пocлe тoгo, кaк пepeпpoбyют вce ocтaльныe."- Черчіль.

Це ж в ті часи в США не було трапоподібного президента.
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04.06.2025 16:09 Відповісти
Не бреши!
Для підримки України Сенатом нема головного: згоди Краснова і його відмашки диванойобу поставити питання на розгляд та голосування. Так само - ісусік Джонсон нічого без відмашки не поставить і в Палаті. Тобто, без агента фсб Краснова Когрес нічого не підтримає.
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04.06.2025 16:12 Відповісти
Кацапи нажалілися на атаку України і серце рудого вишкребка розтане. Санкцій не буде.
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04.06.2025 16:13 Відповісти
Він що вже очолив Сенат США, що від його імені віщає?
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04.06.2025 16:13 Відповісти
Ще ні, але вже готується! Зробив же Калігула коня сенатором!
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04.06.2025 16:45 Відповісти
Чекаю не дочекаюсь, коли Зелєнскій зачитає у відосику розповідь про те, як Порошенко тихо віддав Медведчуку арештовану яхту. Подібна схема вже була задіяна в 2020, коли не з'явились представники України в американський суд по справі Коломойського. Тоді позов України до нього був програний. Тепер не надали документи в Італійський суд. І яхта Медведчука покинула порт. Але винуватий же не Зєлєнскій.
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04.06.2025 16:43 Відповісти
трампон не дозволить
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04.06.2025 17:02 Відповісти
 
 