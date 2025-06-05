Грем запропонував зміни до санкційного закону: Мита 500% проти країн, які допомагають Україні не буде

Сенатор Ліндсі Грем внести зміни в законопроєкт про санкції проти Росії, щоб звільнити країни, які допомагають Україні від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Як пише видання, це буде "плюсом" для європейських країн, які продовжують імпортувати російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також для інших партнерів США, які намагаються балансувати між збереженням зв’язків з Москвою та підтримкою Києва.

"Багато країн все ще купують російську нафту та газ, але в менших обсягах. Деякі європейські країни все ще мають стосунки з Росією, але вони дуже допомагають Україні. Тому я хочу їх звільнити від цього мита. Я кажу Китаю: якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні", – сказав Грем.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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