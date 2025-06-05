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Грем запропонував зміни до санкційного закону: Мита 500% проти країн, які допомагають Україні не буде

Ліндсі Грем

Сенатор Ліндсі Грем внести зміни в законопроєкт про санкції проти Росії, щоб звільнити країни, які допомагають Україні від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Як пише видання, це буде "плюсом" для європейських країн, які продовжують імпортувати російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також для інших партнерів США, які намагаються балансувати між збереженням зв’язків з Москвою та підтримкою Києва.

"Багато країн все ще купують російську нафту та газ, але в менших обсягах. Деякі європейські країни все ще мають стосунки з Росією, але вони дуже допомагають Україні. Тому я хочу їх звільнити від цього мита. Я кажу Китаю: якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні", – сказав Грем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація поінформує сенаторів США про війну: обговорять санкції проти Росії, Китаю та Індії

Автор: 

санкції (12085) Ліндсі Грем (88)


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Топ коментарі
+6
Купуємо в Кацапстані на мульйон, одночасно допомагаємо Україні 20 баксами. Санкцій на 500 відсотків мита вже не буде. Круто.
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05.06.2025 00:11 Відповісти
+5
Мабуть Грема Трамп покусав.
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05.06.2025 00:14 Відповісти
+4
TACO-MAGA!
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05.06.2025 00:17 Відповісти
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Купуємо в Кацапстані на мульйон, одночасно допомагаємо Україні 20 баксами. Санкцій на 500 відсотків мита вже не буде. Круто.
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05.06.2025 00:11 Відповісти
Мабуть Грема Трамп покусав.
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05.06.2025 00:14 Відповісти
Не здивуюсь.
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05.06.2025 00:17 Відповісти
Табличка на воротах: у дворі злий пес.
Хтось дописав: без зубів.
Господар дописав: але зализує насмерть.
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05.06.2025 01:31 Відповісти
Україна може відмовитись від тих 20 баксів і заявити що та країна їй не допомагає. Хоча думаю всі заявлять що допомагають Україні гуманітаркою і українським біженцям. Тоді потрібно уточнити що мається на увазі тільки військова допомога і на великі суми
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05.06.2025 00:14 Відповісти
Простіше. Приходить трамп к європейцям і каже "нумо піднімаймо допомогу Україні до 5% ВВП, США хоче відпочити"
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05.06.2025 00:38 Відповісти
Але визначати країни, які допомагають Україні має сама Україна, а то допомагають на дві копійки, а купують нафти і газу в РФ на сотні мільйонів $...
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05.06.2025 00:11 Відповісти
Яка різниця шо він запропонував.
Трампуша тим Гремом тіки що витер попу. З усіма його ініціативами...
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05.06.2025 00:17 Відповісти
THE NEW YORK TIMES ДІЗНАЛАСЯ ПРО СПРАВЖНЄ СТАВЛЕННЯ ТРАМПА ДО ПУТІНА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО 5 червня ДТ

Радники американського президента Дональда Трампа кажуть, що він розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак https://zn.ua/ukr/POLITICS/chi-mozhna-pokrashchiti-vidnosini-mizh-trampom-ta-zelenskim-politico-.html особливу ворожість він виявляє саме до лідера України, https://www.nytimes.com/2025/06/04/us/politics/trump-putin-ukraine.html пише The New York Times із посиланням на джерела.

За словами помічників, Трамп неодноразово називав Зеленського «поганим хлопцем», який нібито ********** світ до ядерної війни. Водночас у розмовах з радниками він визнає, що спротив з боку Зеленського є зрозумілим, адже той воює проти ворога, який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста.

До Путіна Трамп переважно ставиться з більшою пошаною, хоча іноді висловлює розчарування. Раніше він вважав, що його «дуже-дуже хороші стосунки» з російським лідером допоможуть швидко завершити війну. Проте тепер Трамп на власному досвіді переконався, наскільки обмеженим є важіль впливу США, надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.

https://zn.ua/ukr/WORLD/chomu-donald-tramp-nenavidit-ukrajinu-politico-.html

Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-poprosiv-senat-poki-ne-rozhljadati-zakonoprojekt-pro-posilennja-sanktsij-proti-rf.html утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним», він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському лідеру два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу.

Нині ж він каже, що хоче заручитися підтримкою Путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном.

«Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як я зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію. Президент Путін висловив готовність долучитися до перемовин з Іраном і, можливо, допомогти якомога швидше завершити цей процес», - написав Трамп у заяві на Truth Social.

У лютому, нагадаємо, Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського https://zn.ua/ukr/usa/tramp-opublikuvav-zhorstku-zajavu-shchodo-zelenskoho-nazvav-diktatorom-bez-viboriv.html «диктатором без виборів». Однак за кілька днів заявив, що https://zn.ua/ukr/usa/ja-takoho-ne-hovoriv-tramp-ne-pamjataje-shchob-nazivav-zelenskoho-diktatorom.html «не може повірити, що говорив таке».
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05.06.2025 01:29 Відповісти
TACO-MAGA!
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05.06.2025 00:17 Відповісти
Passing a bill is one thing, implementing it is another. But then implementation is under the Executive branch of government, i.e., under the President.
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05.06.2025 00:18 Відповісти
And control over their implementation is on judicial branch.
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05.06.2025 00:40 Відповісти
Станом на 2024 рік обсяг торгівлі між Росією та США становив 3,5 мільярда доларів США, при цьому Сполучені Штати експортували до Росії товарів на 526,1 мільйона доларів США, а Росія експортувала до США товарів на 3,0 мільярда доларів США.
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05.06.2025 00:19 Відповісти
Основні експортні товари США до Росії включали оптичні, фото-, технічні та медичні прилади; фармацевтичні препарати; різні їстівні приготування; а також ефірні олії, парфумерію, косметику та туалетні засоби.

Приблизно 70% російського експорту становили добрива та похідні продукти, в той час як решта складалася переважно з деревини та деяких кольорових металів.
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05.06.2025 00:22 Відповісти
Сполучені Штати імпортували збагачений уран та плутоній на $624 мільйони, безпосередньо з Росії.
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05.06.2025 00:25 Відповісти
ядерну зброю роблять, а іншим зась)
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05.06.2025 00:33 Відповісти
США залежить від імпорту збагаченого урану: закуповує за кордоном приблизно дві третини необхідної їй сировини (не лише з Росії, інші головні постачальники - ЄС, Великобританія та Китай).
Тому американські виробники ядерного пального не можуть відмовитися від цих постачань - немає альтернативи.
Обійтися без них або звести до мінімуму вийде лише через п'ять років, у тому випадку, якщо виробники з США та ЄС зможуть збільшити власне виробництво збагаченого урану.
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05.06.2025 01:24 Відповісти
Росія - найбільший у світі виробник титану, який необхідний у виробництві літаків.
Постачання з Росії в США невеликі (близько 32 млн доларів у 2024 році - утричі менше, ніж до війни), але замінити їх немає чим.
Великі покупці титану, Boeing і Rolls-Royce, навіть найняли лобістів у Конгресі США, щоб вплинути на процес введення санкцій проти Росії: минулого року Вашингтон обговорював з партнерами по G7 повний відмову від російського титану.
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05.06.2025 01:27 Відповісти
Як після захоплення Криму, так і після початку повномасштабного вторгнення добрива, так само як і зерно, уникли санкцій.
Причина проста: заборона підвищить ціни на продукти харчування в усьому світі.
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05.06.2025 01:30 Відповісти
купують в рази більше ніж продають,про що це говорить,невже США залежні від рф?
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05.06.2025 00:24 Відповісти
це говорить про те, що санкції працюють і кацапам доводиться купляти більшість американської продукції через держави-прокладки.
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05.06.2025 00:56 Відповісти
рудий поховав, колись славну республіканську партію, - забудьте...
нічого там вже нема - прах і пил...
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05.06.2025 00:21 Відповісти
Демократи просто почекають, коли трампона з'їдять...
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05.06.2025 00:51 Відповісти
ніхто трампона не з'їсьть, не плекайте надію - все руде.
країна перетворюється на автократію і дуже швидко.
не мені вам казати - ваше лайно зелене, наше руде...
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05.06.2025 01:04 Відповісти
Ведущий специалист отдела внутренней безопастности ПриватБанка Карпенко Владимир Евгеньевич был завербован в КГБ во времена своей службы в советской армии. 3 сентября 2024 года Карпенко Владимир Евгеньевич выполняя свою клятву служить советскому союзу используя своё служебное положение и доступы в банковские комплексы ПриватБанка отследил координаты мобилизированного ранеe сотрудника ПриватБанка Алексея Устименко который проходил подготовку в Полтавском институте связи и передал его координаты своей дочери майору ФСБ в г. москва Карпенко Евгения Владимировна (в супружестве Мотова Евгения Владимировна) которая распорядилась нанести ракетный удар по полученным от ее агента Карпенко Владимира Евгеньевича координатам сотни погибших сотни раненных, Майор Карпенко Евгения Владимировна представлена к государственной награде и получила внеочередную квартиру в г. Сочи для комфортного отдыха с семьей!
Вот таааааак-вот!
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05.06.2025 00:23 Відповісти
Давайте не пітати іллюзій. Ніяких сильниих санкцій проти Сосії не буде. Всі санкції Україна повинна накладати сама як наклала на рашистські літаки недавно. Що нам заважає розхерачити всю рашистську нафто/газову інфраструтктуру і добування щоб рашисти даже для себе в Китаю бензин купували?
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05.06.2025 00:25 Відповісти
І я воще не розумію чому до сих пір не почали в Європу імпортувати нафту і газ з того ж Катару і Саудівської Аравії? Це буде кінець Сосії і її важелям впливу на Європу
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05.06.2025 00:32 Відповісти
Потому что как сегодня было написано в новостях - незачем и "мы должны посчитать, не ударят ли по нам эти санкции".

Т.е. все санкции которых от конкретно Франции, там кажется Испания была в списке, Бельгии и сопричастных - можно ждать это не торговать зубными щетками, и запретить вьезд Поклонской )))

А так ... те кто были на газу с других стран, Франция и Испания кажись с Туниса, Британия и Дания с Норвегии - те там и остались.

Остальные судя по их "распределенной системе" - качают с РФии через Турцию и Турцию.

Я подозревал Францию еще тогда, когда этот павлин петух распускал перья, но не смог отдать Украине замороженное рашкинское бабло. Теперь вот все встало на свои места. Коалиция.
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05.06.2025 01:13 Відповісти
СПГ, це копійки. Основний дохід кацапів, це нафта в Індію і газ в Китай.
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05.06.2025 01:15 Відповісти
Китай купляє трохи більше російської нафти, ніж Індія.
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05.06.2025 01:38 Відповісти
у Європі мало НПЗ які спеціалізуються на переробці легкої нафти, тому у ЄС російської нафти купляють не дуже багато. Якщо взяти топ-чотири покупців російської сирої нафти, то це виглядає так: Китай - 47%, Індія - 38%, ЄС - 6%, Туреччина - 6%.
А щодо газу, то наразі російський СПГ зараз дешевший, до того ж він надходить по довгостроковому контракту з рф. Тому зараз на ЄС припадає 50% російського експорту СПГ. Друге місце - Китай (21%), і замикає трійку лідерів Японія (19%).
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05.06.2025 01:24 Відповісти
Проти Китаю та Індії не введуть бо навіть Тако свої тарифи призупинив, то тим більше не будуть вводити й заради України. Тепер ще й європейців виключають, а ще вони наглядові органи скоротили вщент. Коротше цей проект - голосне знищення алігаторів у калюжі.
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05.06.2025 00:27 Відповісти
Це все пуста болтовня та суєта. Рудий блазень не може без путлера, тому цей закон ніколи не буде прийнятий.
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05.06.2025 00:46 Відповісти
рудий блазень там не цар, вирішує не все.
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05.06.2025 01:10 Відповісти
от тут я не зрозумів - так будемо приєднувати Канаду до Гренландії?
чи може партію в гольф?
з заздолeгідь визначеним перемогателем всіх діл?
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05.06.2025 00:48 Відповісти
ну правильно, бо інакше прийшлось би самим до себе вводити 500-відсоткові тарифи.
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05.06.2025 00:52 Відповісти
Тут щє є такий нюанс. США четвертий експортер нафти у світі після СА, русні і Іраку. А у Трампа є відомий бзік про "drill baby, drill", тобто він щє й активно нарощує видобуток в США. Все це кудись треба буде експортувати і більшість республіканців чудово розуміють, що при такій диспозиції санкції проти рашкиної нафти є в національно-економічних інтересах США і будуть їх просувати.
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05.06.2025 01:07 Відповісти
Это не совсем правда, хотя для этого вам нужно вникнуть в annual reports by British Petroleum.

США импортируют нефть из Канады, Мексики и Саудовской Аравии и пяти стран поменьше, очищают ее и продают в ту же Европу, и по остаткам в азиатские страны типа Ю. Кореи.

Свою собственную нефть они берегут в рамках The Strategic Petroleum Reserve.

Наращивать добычу нефти - даже Саудовская Аравия не будет (собственно они и отказались), потому что рынок перенасыщен. Если на понятном - то им не нужно добывать две тысячи баррелей, если у них по контракту собираются купить только тысячу.

Так что идея с повышенными тарифами - годная, но не в исполнении этого дятла.
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05.06.2025 01:26 Відповісти
Ринок перенасичений до тих пір, поки Індія і Китай купляють задешево у кацапів. Хз що з Китаєм вони надомовляються, а Індія залюбки змінить постачальника під загрозою 500%. Або почне питати у нас, може допомогти чим)
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05.06.2025 01:35 Відповісти
кацапи теж не тільки своє продають, а й туркменське і азерське, багато перекупленого теж, це рояля не грає.
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05.06.2025 01:36 Відповісти
клоуни
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05.06.2025 01:10 Відповісти
 
 