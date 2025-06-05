Грем запропонував зміни до санкційного закону: Мита 500% проти країн, які допомагають Україні не буде
Сенатор Ліндсі Грем внести зміни в законопроєкт про санкції проти Росії, щоб звільнити країни, які допомагають Україні від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Як пише видання, це буде "плюсом" для європейських країн, які продовжують імпортувати російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також для інших партнерів США, які намагаються балансувати між збереженням зв’язків з Москвою та підтримкою Києва.
"Багато країн все ще купують російську нафту та газ, але в менших обсягах. Деякі європейські країни все ще мають стосунки з Росією, але вони дуже допомагають Україні. Тому я хочу їх звільнити від цього мита. Я кажу Китаю: якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні", – сказав Грем.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.
Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
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Хтось дописав: без зубів.
Господар дописав: але зализує насмерть.
Трампуша тим Гремом тіки що витер попу. З усіма його ініціативами...
Радники американського президента Дональда Трампа кажуть, що він розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак https://zn.ua/ukr/POLITICS/chi-mozhna-pokrashchiti-vidnosini-mizh-trampom-ta-zelenskim-politico-.html особливу ворожість він виявляє саме до лідера України, https://www.nytimes.com/2025/06/04/us/politics/trump-putin-ukraine.html пише The New York Times із посиланням на джерела.
За словами помічників, Трамп неодноразово називав Зеленського «поганим хлопцем», який нібито ********** світ до ядерної війни. Водночас у розмовах з радниками він визнає, що спротив з боку Зеленського є зрозумілим, адже той воює проти ворога, який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста.
До Путіна Трамп переважно ставиться з більшою пошаною, хоча іноді висловлює розчарування. Раніше він вважав, що його «дуже-дуже хороші стосунки» з російським лідером допоможуть швидко завершити війну. Проте тепер Трамп на власному досвіді переконався, наскільки обмеженим є важіль впливу США, надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.
https://zn.ua/ukr/WORLD/chomu-donald-tramp-nenavidit-ukrajinu-politico-.html
Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-poprosiv-senat-poki-ne-rozhljadati-zakonoprojekt-pro-posilennja-sanktsij-proti-rf.html утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.
Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним», він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському лідеру два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу.
Нині ж він каже, що хоче заручитися підтримкою Путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном.
«Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як я зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію. Президент Путін висловив готовність долучитися до перемовин з Іраном і, можливо, допомогти якомога швидше завершити цей процес», - написав Трамп у заяві на Truth Social.
У лютому, нагадаємо, Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського https://zn.ua/ukr/usa/tramp-opublikuvav-zhorstku-zajavu-shchodo-zelenskoho-nazvav-diktatorom-bez-viboriv.html «диктатором без виборів». Однак за кілька днів заявив, що https://zn.ua/ukr/usa/ja-takoho-ne-hovoriv-tramp-ne-pamjataje-shchob-nazivav-zelenskoho-diktatorom.html «не може повірити, що говорив таке».
Приблизно 70% російського експорту становили добрива та похідні продукти, в той час як решта складалася переважно з деревини та деяких кольорових металів.
Тому американські виробники ядерного пального не можуть відмовитися від цих постачань - немає альтернативи.
Обійтися без них або звести до мінімуму вийде лише через п'ять років, у тому випадку, якщо виробники з США та ЄС зможуть збільшити власне виробництво збагаченого урану.
Постачання з Росії в США невеликі (близько 32 млн доларів у 2024 році - утричі менше, ніж до війни), але замінити їх немає чим.
Великі покупці титану, Boeing і Rolls-Royce, навіть найняли лобістів у Конгресі США, щоб вплинути на процес введення санкцій проти Росії: минулого року Вашингтон обговорював з партнерами по G7 повний відмову від російського титану.
Причина проста: заборона підвищить ціни на продукти харчування в усьому світі.
нічого там вже нема - прах і пил...
країна перетворюється на автократію і дуже швидко.
не мені вам казати - ваше лайно зелене, наше руде...
Вот таааааак-вот!
Т.е. все санкции которых от конкретно Франции, там кажется Испания была в списке, Бельгии и сопричастных - можно ждать это не торговать зубными щетками, и запретить вьезд Поклонской )))
А так ... те кто были на газу с других стран, Франция и Испания кажись с Туниса, Британия и Дания с Норвегии - те там и остались.
Остальные судя по их "распределенной системе" - качают с РФии через Турцию и Турцию.
Я подозревал Францию еще тогда, когда этот
павлинпетух распускал перья, но не смог отдать Украине замороженное рашкинское бабло. Теперь вот все встало на свои места. Коалиция.
А щодо газу, то наразі російський СПГ зараз дешевший, до того ж він надходить по довгостроковому контракту з рф. Тому зараз на ЄС припадає 50% російського експорту СПГ. Друге місце - Китай (21%), і замикає трійку лідерів Японія (19%).
чи може партію в гольф?
з заздолeгідь визначеним перемогателем всіх діл?
США импортируют нефть из Канады, Мексики и Саудовской Аравии и пяти стран поменьше, очищают ее и продают в ту же Европу, и по остаткам в азиатские страны типа Ю. Кореи.
Свою собственную нефть они берегут в рамках The Strategic Petroleum Reserve.
Наращивать добычу нефти - даже Саудовская Аравия не будет (собственно они и отказались), потому что рынок перенасыщен. Если на понятном - то им не нужно добывать две тысячи баррелей, если у них по контракту собираются купить только тысячу.
Так что идея с повышенными тарифами - годная, но не в исполнении этого дятла.