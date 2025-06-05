Грэм предложил изменения в санкционный закон: пошлин в 500% против стран, которые помогают Украине, не будет

Сенатор Линдси Грэм внести изменения в законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, которые помогают Украине от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Как пишет издание, это будет "плюсом" для европейских стран, которые продолжают импортировать российский газ, но оказывают военную поддержку Украине, а также для других партнеров США, которые пытаются балансировать между сохранением связей с Москвой и поддержкой Киева.

"Многие страны все еще покупают российскую нефть и газ, но в меньших объемах. Некоторые европейские страны все еще имеют отношения с Россией, но они очень помогают Украине. Поэтому я хочу их освободить от этой пошлины. Я говорю Китаю: если не хочешь иметь 500-процентную пошлину, помоги Украине", - сказал Грэм.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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