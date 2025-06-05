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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Грэм предложил изменения в санкционный закон: пошлин в 500% против стран, которые помогают Украине, не будет

Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм внести изменения в законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, которые помогают Украине от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Как пишет издание, это будет "плюсом" для европейских стран, которые продолжают импортировать российский газ, но оказывают военную поддержку Украине, а также для других партнеров США, которые пытаются балансировать между сохранением связей с Москвой и поддержкой Киева.

"Многие страны все еще покупают российскую нефть и газ, но в меньших объемах. Некоторые европейские страны все еще имеют отношения с Россией, но они очень помогают Украине. Поэтому я хочу их освободить от этой пошлины. Я говорю Китаю: если не хочешь иметь 500-процентную пошлину, помоги Украине", - сказал Грэм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Сенат США готов к новым санкциям против России

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация проинформирует сенаторов США о войне: обсудят санкции против России, Китая и Индии

Автор: 

санкции (11458) Линдси Грэм (80)


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Топ комментарии
+22
Купуємо в Кацапстані на мульйон, одночасно допомагаємо Україні 20 баксами. Санкцій на 500 відсотків мита вже не буде. Круто.
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05.06.2025 00:11 Ответить
+13
Мабуть Грема Трамп покусав.
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05.06.2025 00:14 Ответить
+10
рудий поховав, колись славну республіканську партію, - забудьте...
нічого там вже нема - прах і пил...
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05.06.2025 00:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Купуємо в Кацапстані на мульйон, одночасно допомагаємо Україні 20 баксами. Санкцій на 500 відсотків мита вже не буде. Круто.
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05.06.2025 00:11 Ответить
Мабуть Грема Трамп покусав.
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05.06.2025 00:14 Ответить
Не здивуюсь.
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05.06.2025 00:17 Ответить
Табличка на воротах: у дворі злий пес.
Хтось дописав: без зубів.
Господар дописав: але зализує насмерть.
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05.06.2025 01:31 Ответить
Україна може відмовитись від тих 20 баксів і заявити що та країна їй не допомагає. Хоча думаю всі заявлять що допомагають Україні гуманітаркою і українським біженцям. Тоді потрібно уточнити що мається на увазі тільки військова допомога і на великі суми
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05.06.2025 00:14 Ответить
Простіше. Приходить трамп к європейцям і каже "нумо піднімаймо допомогу Україні до 5% ВВП, США хоче відпочити"
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05.06.2025 00:38 Ответить
Але визначати країни, які допомагають Україні має сама Україна, а то допомагають на дві копійки, а купують нафти і газу в РФ на сотні мільйонів $...
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05.06.2025 00:11 Ответить
Яка різниця шо він запропонував.
Трампуша тим Гремом тіки що витер попу. З усіма його ініціативами...
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05.06.2025 00:17 Ответить
THE NEW YORK TIMES ДІЗНАЛАСЯ ПРО СПРАВЖНЄ СТАВЛЕННЯ ТРАМПА ДО ПУТІНА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО 5 червня ДТ

Радники американського президента Дональда Трампа кажуть, що він розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак https://zn.ua/ukr/POLITICS/chi-mozhna-pokrashchiti-vidnosini-mizh-trampom-ta-zelenskim-politico-.html особливу ворожість він виявляє саме до лідера України, https://www.nytimes.com/2025/06/04/us/politics/trump-putin-ukraine.html пише The New York Times із посиланням на джерела.

За словами помічників, Трамп неодноразово називав Зеленського «поганим хлопцем», який нібито ********** світ до ядерної війни. Водночас у розмовах з радниками він визнає, що спротив з боку Зеленського є зрозумілим, адже той воює проти ворога, який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста.

До Путіна Трамп переважно ставиться з більшою пошаною, хоча іноді висловлює розчарування. Раніше він вважав, що його «дуже-дуже хороші стосунки» з російським лідером допоможуть швидко завершити війну. Проте тепер Трамп на власному досвіді переконався, наскільки обмеженим є важіль впливу США, надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.

https://zn.ua/ukr/WORLD/chomu-donald-tramp-nenavidit-ukrajinu-politico-.html

Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-poprosiv-senat-poki-ne-rozhljadati-zakonoprojekt-pro-posilennja-sanktsij-proti-rf.html утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним», він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському лідеру два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу.

Нині ж він каже, що хоче заручитися підтримкою Путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном.

«Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як я зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію. Президент Путін висловив готовність долучитися до перемовин з Іраном і, можливо, допомогти якомога швидше завершити цей процес», - написав Трамп у заяві на Truth Social.

У лютому, нагадаємо, Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського https://zn.ua/ukr/usa/tramp-opublikuvav-zhorstku-zajavu-shchodo-zelenskoho-nazvav-diktatorom-bez-viboriv.html «диктатором без виборів». Однак за кілька днів заявив, що https://zn.ua/ukr/usa/ja-takoho-ne-hovoriv-tramp-ne-pamjataje-shchob-nazivav-zelenskoho-diktatorom.html «не може повірити, що говорив таке».
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05.06.2025 01:29 Ответить
З приводу «допомоги» рашки з іраном всі розуміють, що це маячня і божевіллля трампа, за якими він намагається приховати жагу нищити Україну разом з путіним, бо він як і той по природі клінічний соціопат.
Тільки безмежно тупа істота може вважати, що маючі з іраном стратегічний військовий договір, рашка буде нищити їх розробку ядерного захисту. Я не вірю, що трамп і його адміністрація аж настільки тупа і пустоголова. Все більше схиляюся до їх клінічної соціопатії і імперського духу який прокинувся в їх обездушених тілах.
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05.06.2025 05:15 Ответить
як можна шанувати сцикла? якщо сам такий хиба що
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05.06.2025 05:44 Ответить
Тобто Трамп ще більше нерішуче ссикло ніж Обама?
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05.06.2025 09:36 Ответить
TACO-MAGA!
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05.06.2025 00:17 Ответить
морда лиса як луна?
глазюльчики вічно запухлi від нескіненого запою?
це ордла і кацапня.
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05.06.2025 02:22 Ответить
Passing a bill is one thing, implementing it is another. But then implementation is under the Executive branch of government, i.e., under the President.
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05.06.2025 00:18 Ответить
And control over their implementation is on judicial branch.
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05.06.2025 00:40 Ответить
понтивілоганятець...
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05.06.2025 02:36 Ответить
Станом на 2024 рік обсяг торгівлі між Росією та США становив 3,5 мільярда доларів США, при цьому Сполучені Штати експортували до Росії товарів на 526,1 мільйона доларів США, а Росія експортувала до США товарів на 3,0 мільярда доларів США.
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05.06.2025 00:19 Ответить
Основні експортні товари США до Росії включали оптичні, фото-, технічні та медичні прилади; фармацевтичні препарати; різні їстівні приготування; а також ефірні олії, парфумерію, косметику та туалетні засоби.

Приблизно 70% російського експорту становили добрива та похідні продукти, в той час як решта складалася переважно з деревини та деяких кольорових металів.
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05.06.2025 00:22 Ответить
Сполучені Штати імпортували збагачений уран та плутоній на $624 мільйони, безпосередньо з Росії.
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05.06.2025 00:25 Ответить
ядерну зброю роблять, а іншим зась)
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05.06.2025 00:33 Ответить
США залежить від імпорту збагаченого урану: закуповує за кордоном приблизно дві третини необхідної їй сировини (не лише з Росії, інші головні постачальники - ЄС, Великобританія та Китай).
Тому американські виробники ядерного пального не можуть відмовитися від цих постачань - немає альтернативи.
Обійтися без них або звести до мінімуму вийде лише через п'ять років, у тому випадку, якщо виробники з США та ЄС зможуть збільшити власне виробництво збагаченого урану.
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05.06.2025 01:24 Ответить
Росія - найбільший у світі виробник титану, який необхідний у виробництві літаків.
Постачання з Росії в США невеликі (близько 32 млн доларів у 2024 році - утричі менше, ніж до війни), але замінити їх немає чим.
Великі покупці титану, Boeing і Rolls-Royce, навіть найняли лобістів у Конгресі США, щоб вплинути на процес введення санкцій проти Росії: минулого року Вашингтон обговорював з партнерами по G7 повний відмову від російського титану.
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05.06.2025 01:27 Ответить
Як після захоплення Криму, так і після початку повномасштабного вторгнення добрива, так само як і зерно, уникли санкцій.
Причина проста: заборона підвищить ціни на продукти харчування в усьому світі.
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05.06.2025 01:30 Ответить
купують в рази більше ніж продають,про що це говорить,невже США залежні від рф?
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05.06.2025 00:24 Ответить
це говорить про те, що санкції працюють і кацапам доводиться купляти більшість американської продукції через держави-прокладки.
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05.06.2025 00:56 Ответить
рудий поховав, колись славну республіканську партію, - забудьте...
нічого там вже нема - прах і пил...
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05.06.2025 00:21 Ответить
Демократи просто почекають, коли трампона з'їдять...
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05.06.2025 00:51 Ответить
ніхто трампона не з'їсьть, не плекайте надію - все руде.
країна перетворюється на автократію і дуже швидко.
не мені вам казати - ваше лайно зелене, наше руде...
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05.06.2025 01:04 Ответить
Ось тільки поховав її власний електорат, якому ця славна партія подобалась менш, ніж рудий. Власне, забути про цю партію можна теж через погляди її виборців, а не через якогось там "рудого".
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05.06.2025 05:00 Ответить
хочете побачити республіканця який не голосував за рудого?
ну бачте - нема вже республіканців, є руде лайно...
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05.06.2025 05:04 Ответить
Скоріше за все це є його і його адміністрацією ціль, аби після нього рубіо, венс, молодший дт йшли на вибори окремо від республіканців а з магою. Він мріє поховати обидві партії. І якщо судити безпристрасно, в ньго ЦЕ ЄДИНЕ, що виходить на 1000%!!!
Дивно, що партійці респи не відчувають як під ними зникає грунт і вони летять в прірву світової зневаги і абсолютної зневаги самих американців. Раніше це була сильна партія, яка навіть не маючи більшості в конгресі мала там шалену вагу, а зараз вони обнулили не тільки себе але і конгрес вцілому. Є тільки трамп, а їх не існує, вони як і наш парламен ніхто.
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05.06.2025 05:26 Ответить
нема вже партії республіканців, є партія трампа...
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05.06.2025 05:31 Ответить
Я думаю, що партії республіканської немає взагалі і наврядчи трапм схоче їх мати в скаді своєї. Вже ж очевидно, що він саме їх зневажає найбільше за усе.
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05.06.2025 05:56 Ответить
Давайте не пітати іллюзій. Ніяких сильниих санкцій проти Сосії не буде. Всі санкції Україна повинна накладати сама як наклала на рашистські літаки недавно. Що нам заважає розхерачити всю рашистську нафто/газову інфраструтктуру і добування щоб рашисти даже для себе в Китаю бензин купували?
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05.06.2025 00:25 Ответить
І я воще не розумію чому до сих пір не почали в Європу імпортувати нафту і газ з того ж Катару і Саудівської Аравії? Це буде кінець Сосії і її важелям впливу на Європу
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05.06.2025 00:32 Ответить
Потому что как сегодня было написано в новостях - незачем и "мы должны посчитать, не ударят ли по нам эти санкции".

Т.е. все санкции которых от конкретно Франции, там кажется Испания была в списке, Бельгии и сопричастных - можно ждать это не торговать зубными щетками, и запретить вьезд Поклонской )))

А так ... те кто были на газу с других стран, Франция и Испания кажись с Туниса, Британия и Дания с Норвегии - те там и остались.

Остальные судя по их "распределенной системе" - качают с РФии через Турцию и Турцию.

Я подозревал Францию еще тогда, когда этот павлин петух распускал перья, но не смог отдать Украине замороженное рашкинское бабло. Теперь вот все встало на свои места. Коалиция.
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05.06.2025 01:13 Ответить
СПГ, це копійки. Основний дохід кацапів, це нафта в Індію і газ в Китай.
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05.06.2025 01:15 Ответить
Китай купляє трохи більше російської нафти, ніж Індія.
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05.06.2025 01:38 Ответить
Щодо російського газу, то ЄС купляє його в 1,3 рази більше, ніж Китай.
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05.06.2025 01:43 Ответить
у Європі мало НПЗ які спеціалізуються на переробці легкої нафти, тому у ЄС російської нафти купляють не дуже багато. Якщо взяти топ-чотири покупців російської сирої нафти, то це виглядає так: Китай - 47%, Індія - 38%, ЄС - 6%, Туреччина - 6%.
А щодо газу, то наразі російський СПГ зараз дешевший, до того ж він надходить по довгостроковому контракту з рф. Тому зараз на ЄС припадає 50% російського експорту СПГ. Друге місце - Китай (21%), і замикає трійку лідерів Японія (19%).
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05.06.2025 01:24 Ответить
а чому араби коли є можливість американську нафту та газ продавати
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05.06.2025 06:12 Ответить
Проти Китаю та Індії не введуть бо навіть Тако свої тарифи призупинив, то тим більше не будуть вводити й заради України. Тепер ще й європейців виключають, а ще вони наглядові органи скоротили вщент. Коротше цей проект - голосне знищення алігаторів у калюжі.
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05.06.2025 00:27 Ответить
Це все пуста болтовня та суєта. Рудий блазень не може без путлера, тому цей закон ніколи не буде прийнятий.
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05.06.2025 00:46 Ответить
рудий блазень там не цар, вирішує не все.
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05.06.2025 01:10 Ответить
от тут я не зрозумів - так будемо приєднувати Канаду до Гренландії?
чи може партію в гольф?
з заздолeгідь визначеним перемогателем всіх діл?
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05.06.2025 00:48 Ответить
ну правильно, бо інакше прийшлось би самим до себе вводити 500-відсоткові тарифи.
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05.06.2025 00:52 Ответить
Тут щє є такий нюанс. США четвертий експортер нафти у світі після СА, русні і Іраку. А у Трампа є відомий бзік про "drill baby, drill", тобто він щє й активно нарощує видобуток в США. Все це кудись треба буде експортувати і більшість республіканців чудово розуміють, що при такій диспозиції санкції проти рашкиної нафти є в національно-економічних інтересах США і будуть їх просувати.
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05.06.2025 01:07 Ответить
Это не совсем правда, хотя для этого вам нужно вникнуть в annual reports by British Petroleum.

США импортируют нефть из Канады, Мексики и Саудовской Аравии и пяти стран поменьше, очищают ее и продают в ту же Европу, и по остаткам в азиатские страны типа Ю. Кореи.

Свою собственную нефть они берегут в рамках The Strategic Petroleum Reserve.

Наращивать добычу нефти - даже Саудовская Аравия не будет (собственно они и отказались), потому что рынок перенасыщен. Если на понятном - то им не нужно добывать две тысячи баррелей, если у них по контракту собираются купить только тысячу.

Так что идея с повышенными тарифами - годная, но не в исполнении этого дятла.
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05.06.2025 01:26 Ответить
Ринок перенасичений до тих пір, поки Індія і Китай купляють задешево у кацапів. Хз що з Китаєм вони надомовляються, а Індія залюбки змінить постачальника під загрозою 500%. Або почне питати у нас, може допомогти чим)
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05.06.2025 01:35 Ответить
кацапи теж не тільки своє продають, а й туркменське і азерське, багато перекупленого теж, це рояля не грає.
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05.06.2025 01:36 Ответить
клоуни
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05.06.2025 01:10 Ответить
Нахєра ви це публікуєте? Які санкції? Трамп не введе ніякі санкції, він смокче пісюн в кацапів по старій американській схемі.
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05.06.2025 03:15 Ответить
мита в 500 не буде
буде заохочченя в 50
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05.06.2025 03:24 Ответить
Все хрозуміло з цим пенсіонером: трампон номер два. Діє за принципом "крок вперед і два назад". На словах хоробрий, а коли треба шось рішуче або радикальне зробити, одразу в кущі.
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05.06.2025 05:10 Ответить
Правільна-нада памагать і агрєсару,ну чтоби он прадалжал унічтажать жертву...Які мерзенні огидні лицеміри...
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05.06.2025 05:50 Ответить
ах какая женщіна, какая женщіна, мне б другую...
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05.06.2025 06:08 Ответить
поки усі триндять ринок йде в гору
інфляція падає до 2% ринок праці уповільнюється
персональні доходи при Трампу зросли на 0.8%
все міцно зростає і % жиров у маслі
Трампономіка працює
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05.06.2025 06:19 Ответить
мита не буде
зауона не буде
буде кіздеж про велич трампона
та його хароших друзєй
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05.06.2025 07:03 Ответить
як так сталось шо велика гамерика стала підтримувати фашистів???
невже ці всі голівудськи блокбастери то є киздеж? 😁
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05.06.2025 07:51 Ответить
Які ж вони нікчеми, що Трамп, що цей хитрий лис Грем. Я бажаю їм розгромно програти на наступних виборах в листопаді 2026 року, а для цього є всі передумови. І тоді їм доведеться відповідати за всю свою дебільну політику.
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05.06.2025 07:53 Ответить
для вытягивания респов с болота, им нужен Рейган 2.0
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05.06.2025 08:38 Ответить
горбачов теж пропонував як лікувати худобу , і коли кроліки у рижкова все ж здохли, він заявив що мав ще багато пропозицій і ідей
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05.06.2025 08:45 Ответить
Ідея цікава.
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05.06.2025 09:42 Ответить
орбан/фіцо тепер буде смоктати? чи все ж надаватиме зброю Україні?
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05.06.2025 09:44 Ответить
 
 