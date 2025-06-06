РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12332 посетителя онлайн
Новости Атаки БпЛА по РФ Атака дронов на регионы РФ
12 498 62

Удар на опережение: атакованы аэродромы Энгельс и Дягилево, - Генштаб

Атака на российские аэродромы и другие объекты РФ

Силы обороны ударили на опережение, атаковав аэродромы базирования авиации РФ и другие важные военные объекты.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Саратовская область

"В ночь на 6 июня нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области - месте скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, с Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника", - говорится в сообщении.

Также в Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте

Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются.

Также читайте: Россияне заявили об атаке на аэродром Миллерово в Ростовской области

Рязанская область

Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому "Дягилево". Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются.

Украинские защитники также ударили по ряду важных объектов врага на территории РФ и временно оккупированных районах Украины.

В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии рф в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.

Операцию проводили подразделения ВСУ и ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Читайте: Удары Украины по аэродромам РФ могут стать толчком к миру, - Келлог

Автор: 

Генштаб ВС (6470) россия (96169) Удары по РФ (354)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Так дивись цими атаками на кацапські аеродроми рудого Донні до інфаркту доведете
показать весь комментарий
06.06.2025 10:56 Ответить
+24
показать весь комментарий
06.06.2025 11:00 Ответить
+19
я помітила цю тенденцію - якщо нас атакують, особливо комбіновано, то ми в ту же ніч атакуємо у відповідь..., впевнена, в цьому є сенс, й це не тільки миттєва карма..., удари не бувають спонтанними, до них готуються не один день..., така війна..., тебе б'ють й ти б'єш..., всі ці розмови про те, що це комусь подобається, а комусь не подобається, це до сраки бантик..., вдарили - отримали..., на жаль. кацапи, це такі істоти, що вони зрозуміють тільки повне знищення, коли зашиться один відомий бункер з купою гімна всередині...
показать весь комментарий
06.06.2025 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а что в Брянске поразили? А то разные слухи ходят...
показать весь комментарий
06.06.2025 10:54 Ответить
Аеродром.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:58 Ответить
Нема вже в брянську ніякого аеродрому -- https://www.facebook.com/share/p/1AUnyVADJN/
показать весь комментарий
06.06.2025 11:23 Ответить
Вже нема
показать весь комментарий
06.06.2025 11:31 Ответить
Не можу зайти в мордокнигу..пишуть що бан на 180 днів зв те що написав " русскую свинью надо лпустить головой в писсуар"..виявляється що це розпалювання ненависті до групи людей..ну не підери
показать весь комментарий
06.06.2025 11:43 Ответить
треба було писати : « вєйшнорскую...., рашистскую...., агрессорскую..., оккупантскую...оркскую...»
показать весь комментарий
06.06.2025 12:06 Ответить
Не переймайтесь -- багато хто з тутешніх бачили такі смс-ки на соїх екранах. І нічого, живі.
А фб модерують підори, це вже відомо давно.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:09 Ответить
то не аеродром, а Аеропорт.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:48 Ответить
Тим краще.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:11 Ответить
Кажуть про аеродром -- https://www.youtube.com/shorts/yRJQ4eh-Vg8
показать весь комментарий
06.06.2025 12:49 Ответить
це зайвий раз вказує на те, що журналістику як засіб інформації у нас і не тільки, давно вбили. Її більше нема, а є рід/вид військ, і ставитись до цього потрібно відповідно...
https://www.unian.ua/war/bryansk-novini-u-rayoni-aeroportu-prolunali-potuzhni-vibuhi-13029963.html
показать весь комментарий
06.06.2025 13:20 Ответить
файно горить, палає та вибухає
брянськ, 06.06
кацапи пишуть, шо пускові із іскандерами, чекаємо підтвердження

показать весь комментарий
06.06.2025 11:00 Ответить
рязань, 06.06

показать весь комментарий
06.06.2025 11:28 Ответить
дякуємо!
показать весь комментарий
06.06.2025 10:56 Ответить
Так дивись цими атаками на кацапські аеродроми рудого Донні до інфаркту доведете
показать весь комментарий
06.06.2025 10:56 Ответить
хай здохне падлюка
показать весь комментарий
06.06.2025 11:00 Ответить
Маск вже працює над цим...
показать весь комментарий
06.06.2025 11:11 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 11:33 Ответить
Звучить як план!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:54 Ответить
я помітила цю тенденцію - якщо нас атакують, особливо комбіновано, то ми в ту же ніч атакуємо у відповідь..., впевнена, в цьому є сенс, й це не тільки миттєва карма..., удари не бувають спонтанними, до них готуються не один день..., така війна..., тебе б'ють й ти б'єш..., всі ці розмови про те, що це комусь подобається, а комусь не подобається, це до сраки бантик..., вдарили - отримали..., на жаль. кацапи, це такі істоти, що вони зрозуміють тільки повне знищення, коли зашиться один відомий бункер з купою гімна всередині...
показать весь комментарий
06.06.2025 11:00 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 11:00 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 11:30 Ответить
Він не помре. Такі істоти здихають.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:35 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 11:45 Ответить
Їбаш русопідорів
показать весь комментарий
06.06.2025 11:01 Ответить
Саме цікаве що гівноїди змогли зібрати лише 4 стратега на свою "отвєтку".
Схоже повітряна частина 'тріади" відправилась за відомим корабльом...
показать весь комментарий
06.06.2025 11:07 Ответить
Нам від того стало легше?
показать весь комментарий
06.06.2025 11:31 Ответить
Кому це "нам", курво кацапська?
показать весь комментарий
06.06.2025 11:36 Ответить
звичайно легше. менше носіїв, менше ракет, менше жертв.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:02 Ответить
36/4=9. Щось багато ракет на один борт. Звідки інфа про 4 штуки?
показать весь комментарий
06.06.2025 11:34 Ответить
Там в основному були калібри та корейська балістика. Ікси запускали з двох Ту -95, та двох Ту-160.
Останні це найновіше що в них є, взагалі - їхній НЗ, вони їх майже не використовували...
показать весь комментарий
06.06.2025 11:55 Ответить
Ні, 36 було саме Х-101, вони "статегами" запускаються.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:57 Ответить
Ну тут слово проти слова. Вночі ПС давало інформацію про зліт 4 літаків. Ту- 160 новіші і в теорії могли нести більше ракет.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:02 Ответить
Я чув тільки про два. Ну, ладно, все одно велике навантаження, сподіваюсь, це їх вимотає ще більше.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:04 Ответить
Так , раніше рідко піднімали Ту - 160 .. берегли їх .. Якщо справді сьогодні 2 були з них , тоді це наслідки "Павутини" і дефіцит Ту - 95 .
показать весь комментарий
06.06.2025 12:47 Ответить
Зі стелі. Вони вже 2+ роки більше 4 ракет на один носій не чіпляють - бо ресурсу в тих літаків вже давно "нє очєнь". Тож, високовірогідно, що в повітря підняли 9-10 носіїв.

Це, звісно, погано. Бо мають ще. Але, очевидно, що частота поломок наростатиме в рази швидше і можливості в засрашинців скорочуватимуться.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:57 Ответить
Сподіваюсь, що коли цілі для дронів обирали, враховували наявні дані про технічний стан, і вибили машини з найбільшим залишковим ресурсом.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:58 Ответить
1.5 роки витратити на агентурне занурення, вирішення трульярда проблем логістики сотень дронів і ***********, навчити десятки операторів, вирішити трульярд технічних питань щодо якісного і сталого зв'язку для управління дронами на іншому боці планети тощо. І не витрачати ресурси на аналіз супутникових та агентурних розвідувальних даних щодо формування структурованого банку цілей для максимально ефективної їх селекції під час завершальної фази операції?!?

Це навіть якось обурливо звучить. Типу сумніватись в тому, що кішка-шпротик не знає, як поводитись з своїми полосками...
показать весь комментарий
06.06.2025 12:04 Ответить
Це мала бути дійсно якісна робота з агентурою під носом у контррозвідки.
Ладно ще проклацала фсб підготовку в цивільному секторі, але за тими, хто доступ до літаків має, там спостерігають пильно.
За супутником не дуже надійно, бо по фюзеляжу не скажеш, як там з начинням.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:07 Ответить
Та навіть мені зрозуміло, що за 1.5 роки можна навіть по супутниковим знімкам визначити першочергові цілі, наприклад, ті, які регулярно самотужки вирулюють на злітну полосу (регулярно відсутні на "парковочних" місцях).

Але ти чогось вперто намагаєшся представити керівників та виконавців цієї операції як якихось немовлят.

Я розумію - сам факт операції заперечити неможливо. Підтверджень її проведення настільки багато, що провокаторам типу вас там немає чого робити. Тож треба давити на те, що перевірити неможливо швидко. А саме: дава стверджувати, що влучили в напіврозібрані, в мотлох, суміватись (дискредитувати) в кваліфікації аналітиків СБУ щодо селекції цілей.

Дава, дава, продовжуй. Ти, дениска, в своєму репертуарі. Кожного дня тільки підтверджуєш загальний висновок, що ти провокатор на зарплаті. Можеш не намагатись далі. Я читав кгб-шні методички з принципів інформаційної роботи щодо дискредитації та інформаційного "шуму". Твої методи там прямо по пунктам розписані і ти їх по пунктам виконуєш. Тим і палишся, вишкребок.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:14 Ответить
Вам пощастило, що читали. А я - ні.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:16 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=9CPIoZuvdqs Кирило Сазонов: Ночь на 6 мая. Итоги и цели (1:55)
показать весь комментарий
06.06.2025 11:11 Ответить
Гарна новина. У кацапа має земля горіти під ногами і на його давно окупованій території. Прощення кацапу не буде. Його погрози коту під хвіст, бо кацап що може, то робить, а якщо вже не може - то погрожує. Нам потрібно знищити кацапа, бо якщо ми цього не зробимо, то зробить він, третього варіанту немає!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:16 Ответить
в нас два варіанти ,або ми переможемо , або кацапня програє
показать весь комментарий
06.06.2025 11:26 Ответить
тут без варіантів
показать весь комментарий
06.06.2025 11:31 Ответить
Мені подобаються Ваші варіанти, але для цього щоб перемогти кацапа потрібно все направляти на оборону, на ЗСУ, а не на офіс, прокуратуру, 5-ти менеджерам, бо шостому менеджеру вже жаба дає цицьки в пеклі. Не будувати дороги - проїтьде по півдню і Ви побачите, як зривають нормальний асфальт і стелять новий, не десятий раз за три роки змінювати бруківку в містах, стригти клумби такою технікою, якої немає навіть у всіх країніх Європи, не замінювати сфітлофори нові на нові... і хоча би призначити уряд спасіння, якщо головний корупціонер не бажає йти зі своєї посади сам.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:33 Ответить
Людям нравіца? Нравіца! Сенс щось міняти?
показать весь комментарий
06.06.2025 11:46 Ответить
А як це визначили що "нравіца"
показать весь комментарий
06.06.2025 12:48 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4788158-ppo-znyschyla-rekordnu-kilkist-raket-i-droniv-rf ППО знищила рекордну кількість ракет і дронів РФ
показать весь комментарий
06.06.2025 11:24 Ответить
До речі, росіяни звітують, що збили всі українські дрони.

Краще всіх українські БПЛА збили нафтобаза у Енгельсі, аеродром Дягілєво та оборонний завод "Прогрес" у Мічурінську, який спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ. Трохи раніше схоже були знищені українські дрони російськими стратегічними бомбардувальниками. Так що тут у росіян все стабільно. Можуть повторити?

Молодці. От так би всім!
https://www.facebook.com/share/p/1622gvZXiG/ Борислав Береза
показать весь комментарий
06.06.2025 11:42 Ответить
А у нас вони жодного заводу не спалили?Що б робити висновок потрібна статистика.Зважаючи на відсутність у нас ракет які здатні завдати максимальної шкоди виробничим майданчикам то подумайте про це..
показать весь комментарий
06.06.2025 12:53 Ответить
"Наша людина" і хвилини не протримається, щоб не дати кому-небудь якоїсь поради.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:59 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=5G72Ozw2O-A НПЗ в Енгельсі (0:22)
показать весь комментарий
06.06.2025 11:46 Ответить
знову трамп буде розлючени через удари по російським авіабазам. Дуже переживаю, чи не трафить його шляк.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:59 Ответить
Там вже Ілона збоку додає ))
показать весь комментарий
06.06.2025 12:08 Ответить
У нього тьорки з Маском.
Не до цього.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:11 Ответить
якщо тут на форумі є психологи-кріміналісти, то цікаво було би узнати - чи були в історії такі випадки, коли аутіст вбив би відкритого мізантропа.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:18 Ответить
Скоріше за все там з'явиться третій - "харві освальд".
показать весь комментарий
06.06.2025 12:40 Ответить
скоріше би, бо хотілось би застати ще одного освальда при своєму житті.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:45 Ответить
Які ж це нах. "удари на випередження", коли кацапські ракетоносці взлетіли і випустили по Україні ракети, котрі вразили цілі??? Кого і як ми "випер(Д)или"? Скільки можна брехати народові?
показать весь комментарий
06.06.2025 12:32 Ответить
На фото свинособача нафтобаза
ООО"СПЕЦЮГСТРОЙ".... Добряче горить.... вже вдруге....
показать весь комментарий
06.06.2025 12:52 Ответить
 
 