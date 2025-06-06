Удар на опережение: атакованы аэродромы Энгельс и Дягилево, - Генштаб

Силы обороны ударили на опережение, атаковав аэродромы базирования авиации РФ и другие важные военные объекты.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Саратовская область

"В ночь на 6 июня нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области - месте скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, с Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника", - говорится в сообщении.

Также в Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте

Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются.

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Рязанская область

Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому "Дягилево". Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются.

Украинские защитники также ударили по ряду важных объектов врага на территории РФ и временно оккупированных районах Украины.

В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии рф в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.

Операцию проводили подразделения ВСУ и ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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