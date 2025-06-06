Удар на опережение: атакованы аэродромы Энгельс и Дягилево, - Генштаб
Силы обороны ударили на опережение, атаковав аэродромы базирования авиации РФ и другие важные военные объекты.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Саратовская область
"В ночь на 6 июня нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области - месте скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, с Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника", - говорится в сообщении.
Также в Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте
Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются.
Рязанская область
Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому "Дягилево". Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются.
Украинские защитники также ударили по ряду важных объектов врага на территории РФ и временно оккупированных районах Украины.
В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии рф в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.
Операцию проводили подразделения ВСУ и ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
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А фб модерують підори, це вже відомо давно.
https://www.unian.ua/war/bryansk-novini-u-rayoni-aeroportu-prolunali-potuzhni-vibuhi-13029963.html
брянськ, 06.06
кацапи пишуть, шо пускові із іскандерами, чекаємо підтвердження
Схоже повітряна частина 'тріади" відправилась за відомим корабльом...
Останні це найновіше що в них є, взагалі - їхній НЗ, вони їх майже не використовували...
Це, звісно, погано. Бо мають ще. Але, очевидно, що частота поломок наростатиме в рази швидше і можливості в засрашинців скорочуватимуться.
Це навіть якось обурливо звучить. Типу сумніватись в тому, що кішка-шпротик не знає, як поводитись з своїми полосками...
Ладно ще проклацала фсб підготовку в цивільному секторі, але за тими, хто доступ до літаків має, там спостерігають пильно.
За супутником не дуже надійно, бо по фюзеляжу не скажеш, як там з начинням.
Але ти чогось вперто намагаєшся представити керівників та виконавців цієї операції як якихось немовлят.
Я розумію - сам факт операції заперечити неможливо. Підтверджень її проведення настільки багато, що провокаторам типу вас там немає чого робити. Тож треба давити на те, що перевірити неможливо швидко. А саме: дава стверджувати, що влучили в напіврозібрані, в мотлох, суміватись (дискредитувати) в кваліфікації аналітиків СБУ щодо селекції цілей.
Дава, дава, продовжуй. Ти, дениска, в своєму репертуарі. Кожного дня тільки підтверджуєш загальний висновок, що ти провокатор на зарплаті. Можеш не намагатись далі. Я читав кгб-шні методички з принципів інформаційної роботи щодо дискредитації та інформаційного "шуму". Твої методи там прямо по пунктам розписані і ти їх по пунктам виконуєш. Тим і палишся, вишкребок.
Краще всіх українські БПЛА збили нафтобаза у Енгельсі, аеродром Дягілєво та оборонний завод "Прогрес" у Мічурінську, який спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ. Трохи раніше схоже були знищені українські дрони російськими стратегічними бомбардувальниками. Так що тут у росіян все стабільно. Можуть повторити?
Молодці. От так би всім!
https://www.facebook.com/share/p/1622gvZXiG/ Борислав Береза
Не до цього.
ООО"СПЕЦЮГСТРОЙ".... Добряче горить.... вже вдруге....