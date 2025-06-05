Россияне заявили об атаке на аэродром Миллерово в Ростовской области
В ночь на 5 июня в Ростовской области прогремели взрывы. Местные жители утверждают, что дроны атаковали военный аэродром Миллерово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку беспилотников в Миллеровском районе.
По его словам, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения на хуторе Сулин. Там повреждены сооружения, электропровода и машины.
Российское минобороны уже успело отчитаться, что с 22:00 до 00:00 над Ростовской областью якобы сбили 11 беспилотников.
Топ комментарии
+9 Старый зольдат
показать весь комментарий05.06.2025 07:13 Ответить Ссылка
+8 Алекс Скела
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+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий05.06.2025 07:03 Ответить Ссылка
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А прутін, так і далі, Трампу водить по губам, та і ще, де інде….
Трамп це любить, дрючба…
Добра новина на добрий ранок та ранкову каву.
Живий, за парканом русеявих свиносоьак з тавром "россиянин" нема за шоденно дякую СОУ та Богові