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Новости Атака дронов на регионы РФ Удар по аэродрому РФ
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Россияне заявили об атаке на аэродром Миллерово в Ростовской области

БПЛА атаковали аэродром Миллерово

В ночь на 5 июня в Ростовской области прогремели взрывы. Местные жители утверждают, что дроны атаковали военный аэродром Миллерово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку беспилотников в Миллеровском районе.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения на хуторе Сулин. Там повреждены сооружения, электропровода и машины.

Российское минобороны уже успело отчитаться, что с 22:00 до 00:00 над Ростовской областью якобы сбили 11 беспилотников.

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Автор: 

беспилотник (3755) обстрел (27807) аэродром (304) Удары по РФ (350)


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Топ комментарии
+9
Добрий ранок Україно, добрий ранок українці, бандерівці, петлюрівці, махновці та інщі гарні та добрі люди.
Добра новина на добрий ранок та ранкову каву.
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05.06.2025 07:13 Ответить
+8
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05.06.2025 07:03 Ответить
+7
Українці, ночами сплять, а московські терористи (Іхтамнєти, відпусники, заблукалі, з ученіями), обстрілюють щоночі Україну з 2014 року!
А прутін, так і далі, Трампу водить по губам, та і ще, де інде….
Трамп це любить, дрючба…
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05.06.2025 07:03 Ответить
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05.06.2025 07:03 Ответить
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05.06.2025 09:41 Ответить
Українці, ночами сплять, а московські терористи (Іхтамнєти, відпусники, заблукалі, з ученіями), обстрілюють щоночі Україну з 2014 року!
А прутін, так і далі, Трампу водить по губам, та і ще, де інде….
Трамп це любить, дрючба…
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05.06.2025 07:03 Ответить
Чомусь зелені не пишуть мені, як Зелька атакує НПЗ. Тіпа покажи мені угоду, насправді ми виносимо НПЗ кожного дня. І вовсе Ермакі втіхаря з Путіним це не перетерли.
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05.06.2025 07:11 Ответить
Бо є гарна відмазка.
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05.06.2025 08:55 Ответить
Добрий ранок Україно, добрий ранок українці, бандерівці, петлюрівці, махновці та інщі гарні та добрі люди.
Добра новина на добрий ранок та ранкову каву.
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05.06.2025 07:13 Ответить
Добра,тільки а Прилуках рашафашисти знов невинних вбили😭
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05.06.2025 07:30 Ответить
Ти впевнений, що він добрий?
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05.06.2025 07:42 Ответить
Впевнений.
Живий, за парканом русеявих свиносоьак з тавром "россиянин" нема за шоденно дякую СОУ та Богові
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05.06.2025 08:41 Ответить
Aеродром Міллерово: літаки Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери
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05.06.2025 07:18 Ответить
А те Міллерове ще існує як військовий аеропорт? Там добре все рознесли з перших днів повномаштабки.
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05.06.2025 07:49 Ответить
Згадайте скільки разів Чорнобаївку накривали ) , москалі вперті потвори ...
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05.06.2025 08:58 Ответить
у мілєреві досі гадають , аШтослучилАсь? може десь війна?
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05.06.2025 08:48 Ответить
 
 