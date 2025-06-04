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Новости Фото Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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РФ пытается приуменьшить масштабы потерянной стратегической авиации после операции СБУ "Павутина". СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Россияне пытаются приуменьшить количество потерянной стратегической авиатехники после операции СБУ "Павутина", когда был поражен 41 самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Суспільного" в СБУ.

Отмечается, что россияне вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.

Кроме того, OSINT-аналитики 2 июня зафиксировали на спутниковых снимках обгоревший самолет Ту-95 на одном из атакованных аэродромов. А на снимках за 4 июня на его месте стоит уже целый самолет.

"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревший аэродром под ним", - отмечают OSINT-аналитики, публикуя спутниковые снимки аэродромов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО заявили, что в результате операции СБУ "Павутина" повреждено около 40 самолетов РФ, из них от 10 до 13 уничтожено

Операция СБУ
Операция СБУ

Автор: 

россия (96139) самолет (3639) аэродром (303) Удары по РФ (343)


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ах, кацапи! оцей креатив та в мирних би цілях
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04.06.2025 21:26 Ответить
От би вернутись туди ще раз і вже по новим дати жару.…
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04.06.2025 21:26 Ответить
Та мабуть ті замінники з фанери, або з лайна та палок...залежить від "скульптора"
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04.06.2025 21:58 Ответить
Для чого применшувати? - шо є то є -- гордіться!
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04.06.2025 21:28 Ответить
Якщо це не муляжі, то щоб завезти цілий літак кудись, його треба забрати з іншого місця. А мова ж іде про стратегічну авіацію, де кожен борт врахований угодами з США і американцями контролюється його місце перебування. То як москалі збираються щось приховати?
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04.06.2025 21:34 Ответить
тіні різні і той швидше намальований
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04.06.2025 21:44 Ответить
Там може бути дійсно не 40 , а півтора десятка знищено.
Але це були реально літаючі ,а не музейні експонати ,що придатні лише для тренувань.
Тому якщо брати реально ті літаки що могли виконувати бойові завдання - то цілком можливо що знищено третину а по деяким моделям половину парку москалів
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04.06.2025 21:44 Ответить
Закінчуйте це победобесіє, бо це перебор і скоро набридне, займайтеся Сумами. Бо це на наступ РФ ніяк не впливає.
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04.06.2025 21:45 Ответить
. Ох і хитрожопа ж ця кацапня . Притягли мабуть несправний , яких у кацапів , за чутками десь - третина .
Але вже всі і про все знають , а знищена авіатехніка давно порахована . І відео прямо з місця події( онлайн ) , та супутникові знімки - не знищиш . То ж - дарма стараються .
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04.06.2025 21:57 Ответить
 
 