РФ пытается приуменьшить масштабы потерянной стратегической авиации после операции СБУ "Павутина". СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Россияне пытаются приуменьшить количество потерянной стратегической авиатехники после операции СБУ "Павутина", когда был поражен 41 самолет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "Суспільного" в СБУ.
Отмечается, что россияне вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.
Кроме того, OSINT-аналитики 2 июня зафиксировали на спутниковых снимках обгоревший самолет Ту-95 на одном из атакованных аэродромов. А на снимках за 4 июня на его месте стоит уже целый самолет.
"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревший аэродром под ним", - отмечают OSINT-аналитики, публикуя спутниковые снимки аэродромов.
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Але це були реально літаючі ,а не музейні експонати ,що придатні лише для тренувань.
Тому якщо брати реально ті літаки що могли виконувати бойові завдання - то цілком можливо що знищено третину а по деяким моделям половину парку москалів
Але вже всі і про все знають , а знищена авіатехніка давно порахована . І відео прямо з місця події( онлайн ) , та супутникові знімки - не знищиш . То ж - дарма стараються .