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Новини Фото Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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РФ намагається применшити масштаби втраченої стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Росіяни намагаються применшити кількість втраченої стратегічної авіатехніки після операції СБУ "Павутина", коли було уражено 41 літак. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Суспільного" в СБУ.

Зазначається, що росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, аби на супутникових знімках не було видно вражених бортів.

Крім того, OSINT-аналітики 2 червня зафіксували на супутникових знімках обгорілий літак Ту-95 на одному з атакованих аеродромів. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий літак.

"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", - зазначають OSINT-аналітики, публікуючи супутникові знімки аеродромів.

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Операція СБУ Павутина: росіяни применшують масштаби втрат літаків
Операція СБУ Павутина: росіяни применшують масштаби втрат літаків

Автор: 

росія (65994) літак (2957) аеродром (310) Удари по РФ (345)


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ах, кацапи! оцей креатив та в мирних би цілях
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04.06.2025 21:26 Відповісти
От би вернутись туди ще раз і вже по новим дати жару.…
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04.06.2025 21:26 Відповісти
Та мабуть ті замінники з фанери, або з лайна та палок...залежить від "скульптора"
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04.06.2025 21:58 Відповісти
Для чого применшувати? - шо є то є -- гордіться!
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04.06.2025 21:28 Відповісти
Якщо це не муляжі, то щоб завезти цілий літак кудись, його треба забрати з іншого місця. А мова ж іде про стратегічну авіацію, де кожен борт врахований угодами з США і американцями контролюється його місце перебування. То як москалі збираються щось приховати?
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04.06.2025 21:34 Відповісти
тіні різні і той швидше намальований
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04.06.2025 21:44 Відповісти
Там може бути дійсно не 40 , а півтора десятка знищено.
Але це були реально літаючі ,а не музейні експонати ,що придатні лише для тренувань.
Тому якщо брати реально ті літаки що могли виконувати бойові завдання - то цілком можливо що знищено третину а по деяким моделям половину парку москалів
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04.06.2025 21:44 Відповісти
Закінчуйте це победобесіє, бо це перебор і скоро набридне, займайтеся Сумами. Бо це на наступ РФ ніяк не впливає.
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04.06.2025 21:45 Відповісти
. Ох і хитрожопа ж ця кацапня . Притягли мабуть несправний , яких у кацапів , за чутками десь - третина .
Але вже всі і про все знають , а знищена авіатехніка давно порахована . І відео прямо з місця події( онлайн ) , та супутникові знімки - не знищиш . То ж - дарма стараються .
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04.06.2025 21:57 Відповісти
 
 