РФ намагається применшити масштаби втраченої стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина". СУПУТНИКОВІ ФОТО
Росіяни намагаються применшити кількість втраченої стратегічної авіатехніки після операції СБУ "Павутина", коли було уражено 41 літак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Суспільного" в СБУ.
Зазначається, що росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, аби на супутникових знімках не було видно вражених бортів.
Крім того, OSINT-аналітики 2 червня зафіксували на супутникових знімках обгорілий літак Ту-95 на одному з атакованих аеродромів. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий літак.
"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", - зазначають OSINT-аналітики, публікуючи супутникові знімки аеродромів.
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Але це були реально літаючі ,а не музейні експонати ,що придатні лише для тренувань.
Тому якщо брати реально ті літаки що могли виконувати бойові завдання - то цілком можливо що знищено третину а по деяким моделям половину парку москалів
Але вже всі і про все знають , а знищена авіатехніка давно порахована . І відео прямо з місця події( онлайн ) , та супутникові знімки - не знищиш . То ж - дарма стараються .