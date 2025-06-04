УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11628 відвідувачів онлайн
Новини Операція СБУ Павутина
2 067 23

У НАТО заявили, що внаслідок операції СБУ "Павутина" пошкоджено близько 40 літаків РФ, з них від 10 до 13 знищено

знищення літаків рф

Внслідок операції СБУ "Павутина" було пошкоджено близько 40 літаків РФ. З них підтверджено знищення від 10 до 13.

Про це у Брюсселі під час зустрічі із журналістами повідомив високопосадовець НАТО, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Представник НАТО заявив, що за оцінкою Альянсу, це була "найуспішніша операція". Він зазначив, що оперує підрахунками, які здійснило НАТО, а не українська сторона. Водночас він зауважив, що оцінки наслідків загалом збігаються з українськими.

"Ми бачимо, що щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані",- сказав посадовець НАТО.

Зокрема, серед пошкоджених російських літаків у НАТО ідентифікували 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 і як мінімум один літак ДРЛС А-50, яких армія РФ має на озброєнні лише кілька штук. 

У НАТО кажуть, що операція "Павутина" зруйнувала 34% наявних у Росії ракетоносців.

"Це має критичний вплив на російські спроможності",- сказав високопосадовець Альянсу.

Зазначається, що на ці оцінки не впливає те, що в Альянсі свідомі, що частина пошкоджених та зруйнованих літаків могли використовуватися у якості "донорів запчастин" і не виконувати бойові місії. За словами посадовця, в НАТО не мають цього розподілу.

"Ми не можемо підтвердити, що всі з них були повністю працездатними… Також це не знищує російську здатність завдавати повітряні удари, але це точно знижує здатність Росії здійснювати ракетні удари, у тому числі удари, які, як знають українці, відбуваються рано вранці",- сказав він.

Читайте також: Зеленський подякував СБУ за операцію "Павутина": Війна завдає агресору відчутних збитків і втрат

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Читайте також: Зеленський про операцію "Павутина": Половину з уражених літаків Росія відновити не зможе

Автор: 

НАТО (6531) росія (65994) літак (2957) знищення (7542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Розуміти звідки ті коментатори і для чого це пишуть .
показати весь коментар
04.06.2025 17:20 Відповісти
+5
СБУ заявила - 41, НАТО - 40, ***** - 0. І велика частина коментаторів на Цензорі чомусь вірили саме *****. Шановне панство, от шо робити з такими?
показати весь коментар
04.06.2025 17:16 Відповісти
+4
Щось НАТО ніби й не раде, що знищено літаки, які можуть нести ЯЗ і загрожувати Заходу.

Якась "...гнилизна в королівстві данськім...".

Я вже не кажу про обісрані США...
показати весь коментар
04.06.2025 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ заявила - 41, НАТО - 40, ***** - 0. І велика частина коментаторів на Цензорі чомусь вірили саме *****. Шановне панство, от шо робити з такими?
показати весь коментар
04.06.2025 17:16 Відповісти
Розуміти звідки ті коментатори і для чого це пишуть .
показати весь коментар
04.06.2025 17:20 Відповісти
маніпуляція, тут ніхто не писав що знищено нуль літаків.
просто зепропаганда подає інфу так наче було ЗНИЩЕНО 41 літак...погодся знищено і уражено( часто з мінімальними наслідками) це не одне і теж.
навіть 13 утилізованих стратегів це убер успішний результат.
показати весь коментар
04.06.2025 17:52 Відповісти
А ось і вони озвались.
показати весь коментар
04.06.2025 17:55 Відповісти
тільки розумововідсталий зробить такий висновок на основі коментарів вище.
показати весь коментар
04.06.2025 18:11 Відповісти
Вас дуже легко впізнати - ви одразу починаєте з образ.
показати весь коментар
04.06.2025 18:26 Відповісти
ну на хамство відповів ідентично, що вам не подобається?
показати весь коментар
04.06.2025 18:47 Відповісти
насправді пошкоджених більше - тільки на одній Оленьї зранку було 40 літаків, а наступного дня звідти драпануло 11 тушок - тобто 29 літати вже не могли
показати весь коментар
04.06.2025 17:58 Відповісти
те що їх там було більше не означає що всі були атаковані.
зараз дуже важко приховати втрати, коли над головами літають супутники максару...
показати весь коментар
04.06.2025 18:03 Відповісти
Або вони банально розібрані, щоб постачати деталі для тих що літають.
Якщо перед вильотом вже прилаштували крилаті ракети то від пожежі воно здетонувало і пошкодило уламками далеко від епіцентру. Ніхто не захоче літати в літаку, продирявленому - треба пепевіряти всі вузли + ураження уламків напружують корпус, і без того старий
показати весь коментар
04.06.2025 18:30 Відповісти
так у кацапів і так не всі пердольоти з 120+ літали, частина стояли на приколі як донори.
було знищено 13 діючих стратегів, це супер результат, а кілька дирок у фюзеляжі та то таке, підлатають та будуть літати нікуди не дінуться.
по ДРЛО, у кацапів тарілки у такому стані, що складається враження що ті літаки там просто гниють під небом, але знаючи кацапів то це можуть бути модернізовані екземпляри
шкода що тільки тарілки пошкодили а не спалили ті лоханки
показати весь коментар
04.06.2025 18:44 Відповісти
Щось НАТО ніби й не раде, що знищено літаки, які можуть нести ЯЗ і загрожувати Заходу.

Якась "...гнилизна в королівстві данськім...".

Я вже не кажу про обісрані США...
показати весь коментар
04.06.2025 17:20 Відповісти
А як по твоєму у НАТО повинні виказувати свою радість , невже гопака танцювати навколо штаб квартири ? ((
показати весь коментар
04.06.2025 17:22 Відповісти
За 50 років альянс НАТО на який виділяли десятки трильйони доларів не знищив ніодного рашистського літака. Україна ж не будучи в Альянсі знищила майже всю рашистську армію. НАТО тут виглядає як нікчемна і даремно витрачаюча гроші, позорна організація
показати весь коментар
04.06.2025 17:26 Відповісти
Турки збили один літак. Турки в НАТО. Так шо технічно ви не праві
показати весь коментар
04.06.2025 17:29 Відповісти
Турція збила літак в індивідуальному порядку, по ініціативі Ердогана. НАТО до того нідочого.
показати весь коментар
04.06.2025 17:32 Відповісти
Зауваження приймається. Дісно, обійшлося без пʼятого пункта .
показати весь коментар
04.06.2025 17:34 Відповісти
І не технічно не праві також. НАТО повністю виправдав своє призначення. На 101%. І саме тому війна в Україні а не в країнах Балтії.
показати весь коментар
04.06.2025 17:30 Відповісти
Видно буде.
показати весь коментар
04.06.2025 17:40 Відповісти
А НАТО з РФ ніколи не воювало.
показати весь коментар
04.06.2025 18:05 Відповісти
Я відверто не розумію тампона. Якщо ще зволікати із цією війною, СБУ ще щось вигадає, і це може бути таким, що США змушені будуть повністю переобладнати свій захист, що може стати у трильйони доларів видатків. Невже зупинити пупу дорожче?
показати весь коментар
04.06.2025 17:57 Відповісти
>>і як мінімум один літак ДРЛС А-50

Я бачив два. https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/06/03/ukraine-strikes-putin-prized-spy-plane/ Брити теж.
показати весь коментар
04.06.2025 17:35 Відповісти
А у х-ла ніби інфаркт приключився, як йому виложили інфу.
показати весь коментар
04.06.2025 17:39 Відповісти
 
 