У НАТО заявили, що внаслідок операції СБУ "Павутина" пошкоджено близько 40 літаків РФ, з них від 10 до 13 знищено

Внслідок операції СБУ "Павутина" було пошкоджено близько 40 літаків РФ. З них підтверджено знищення від 10 до 13.

Про це у Брюсселі під час зустрічі із журналістами повідомив високопосадовець НАТО, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Представник НАТО заявив, що за оцінкою Альянсу, це була "найуспішніша операція". Він зазначив, що оперує підрахунками, які здійснило НАТО, а не українська сторона. Водночас він зауважив, що оцінки наслідків загалом збігаються з українськими.

"Ми бачимо, що щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані",- сказав посадовець НАТО.

Зокрема, серед пошкоджених російських літаків у НАТО ідентифікували 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 і як мінімум один літак ДРЛС А-50, яких армія РФ має на озброєнні лише кілька штук.

У НАТО кажуть, що операція "Павутина" зруйнувала 34% наявних у Росії ракетоносців.

"Це має критичний вплив на російські спроможності",- сказав високопосадовець Альянсу.

Зазначається, що на ці оцінки не впливає те, що в Альянсі свідомі, що частина пошкоджених та зруйнованих літаків могли використовуватися у якості "донорів запчастин" і не виконувати бойові місії. За словами посадовця, в НАТО не мають цього розподілу.

"Ми не можемо підтвердити, що всі з них були повністю працездатними… Також це не знищує російську здатність завдавати повітряні удари, але це точно знижує здатність Росії здійснювати ракетні удари, у тому числі удари, які, як знають українці, відбуваються рано вранці",- сказав він.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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