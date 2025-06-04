Зеленський подякував СБУ за операцію "Павутина": Війна завдає агресору відчутних збитків і втрат

Президент України Володимир Зеленський нагородив бійців СБУ за знищення російських стратегічних бомбардувальників у межах спецоперації "Павутина" та наголосив на праві держави на самозахист.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ніколи не хотіла війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність, свій народ. Саме це ми й робимо – усіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, Статут ООН і звичайний людський здоровий глузд", - зазначив він.

Президент нагадав, що Росія вже застосувала проти України тисячі ракет і ударних дронів та застосовує, зокрема, стратегічну авіацію.

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"Росіяни уклали союзи з Північною Кореєю та Іраном і використовують проти наших міст і позицій серед іншого північнокорейську та іранську зброю: балістику, ударні дрони, артилерію. Проти України на боці Росії воюють і північнокорейські військові – їхні спецпризначенці. Україна має право на захист", - йдеться у заяві.

Зеленський подякував Службі безпеки України за "реалізацію нашого права на захист – блискучу реалізацію".

"Найголовніше, що доведено операцією "Павутина", – війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору. І це відновлення справедливості, і це примус до справжнього миру", - додав він.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідьадміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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