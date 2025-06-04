Зеленский поблагодарил СБУ за операцию "Паутина": Война наносит агрессору ощутимый ущерб и потери

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойцов СБУ за уничтожение российских стратегических бомбардировщиков в рамках спецоперации "Паутина" и отметил право государства на самозащиту.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина никогда не хотела войны, но имеет полное право защищать себя, свою независимость, свой народ. Именно это мы и делаем - всеми средствами, которые нам доступны. Именно это гарантирует Украине международное право, Устав ООН и обычный человеческий здравый смысл", - отметил он.

Президент напомнил, что Россия уже применила против Украины тысячи ракет и ударных дронов и применяет, в частности, стратегическую авиацию.

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"Россияне заключили союзы с Северной Кореей и Ираном и используют против наших городов и позиций среди прочего северокорейское и иранское оружие: баллистику, ударные дроны, артиллерию. Против Украины на стороне России воюют и северокорейские военные - их спецназовцы. Украина имеет право на защиту", - говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины за "реализацию нашего права на защиту - блестящую реализацию".

"Самое главное, что доказано операцией "Паутина", - война наносит ощутимый ущерб и потери в том числе и агрессору. И это восстановление справедливости, и это принуждение к настоящему миру", - добавил он.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрациюпрезидента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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