Фура с модульными домиками едет по российской дороге. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята фура с модульными домиками, якобы причастная к операции СБУ "Паутина".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана из салона легкового автомобиля на обочине, а съемка очень похожа на работу по сопровождению операции.
"Так начиналась "Паутина". На видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь", - говорится в комментарии к видео.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.
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Спокойствие наших границ..."
Зверніть увагу...
уже даже мацкварилі на своїх сайтах пишуть... Що хорош брехати і розказувати про Київ за три дні... А у нас і надалі відосики...
Малиб кацапи своє імпортозамещеніє доміків - спали б спокійніше.
Під роздачу потраплять усі москалі:
- таможенікі що за взятку не перевіряли присутність вибухівки
- менти що за взятку не перевіряли на вибухівку
- фсб що із за кришування наркоти не мають часу на війну озирнутися
- ...
Не думав, що початок дороги міг бути в Україні.
Щоб це зробити потрібен час та натхнення - це є лише в Україні.
Далі будинночки експортують у підставну фірму одноднєвку - наприклад в Турречині.
Звідти єкспортують у россію.
Перевозять дрони окремо.
Комплектують все разом вже в росії.
І т.д і т.п.
Кому пришла в голову эта абсолютно фантастическая идея с фурами
Респектище за идею и ее осуществление
Оскар пора давать спецслужбам за такое!!!
але на рахунок кількості ????
не маючи ,ні доповідей..не маючи супутникових знімків,доповіли про 41 ?
молодці
Як шоб ,все була правда і в економіці і на війні,рашка повинна б програти війну у 2023 році восени.
Треба їх так налякати, щоб будь-яку автівку розстрілювали за перевищення швидкості та інші підозрілі речі.
Раніше мордорців лякали доміком на курячих ніжках, тепер ЖАХ несе домік на колесах ))))
це нагадую вдалі атаки морськими дронами на міст та на кораблі, доки піаром не злили всі характеристики і параша створили "протиотруту".
у вас проблеми з демократією-ми виїзжаємо на танках. США
у вас проблеми з комунізмом-ми виїзжаємо на танках. ссср
А тепер: у вас проблеми з Україною? ми виїжаємо на фурі з будиночками. Україна
Та по всьому світу запалали сраки тих хто сотні тріліонів вкидував в армію, а тут за якийсь там лям баксів знищено третину повітряного щита рашки.
Лям баксів, а якщо дати 2 лями, або 10 лямів, а якщо 100 лямів то що?....
СБУ просто научили дроны летать точнее.
А когда на АЗС приеду - сразу дроны запущу! 👌