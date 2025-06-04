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Новости Видео Операция СБУ Павутина
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Фура с модульными домиками едет по российской дороге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята фура с модульными домиками, якобы причастная к операции СБУ "Паутина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана из салона легкового автомобиля на обочине, а съемка очень похожа на работу по сопровождению операции.

"Так начиналась "Паутина". На видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два самолета А-50 на аэродроме "Иваново", вероятно, были повреждены во время операции СБУ "Паутина", - The Telegraph

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Смотрите: Генштаб о результате операции СБУ "Паутина": Россия потеряла 41 военный самолет. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

авиация (2847) армия РФ (19650) СБУ (20023)


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Топ комментарии
+10
"И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ..."
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04.06.2025 13:00 Ответить
+7
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04.06.2025 13:06 Ответить
+5
Дякую )) а я думав що то за "дах будиночку" якщо Антиколорадос писав про контейнери 😁
Треба їх так налякати, щоб будь-яку автівку розстрілювали за перевищення швидкості та інші підозрілі речі.
Раніше мордорців лякали доміком на курячих ніжках, тепер ЖАХ несе домік на колесах ))))
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04.06.2025 13:09 Ответить
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"И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ..."
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04.06.2025 13:00 Ответить
Ага, в каждом прапєллєрє Ту-95
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04.06.2025 13:13 Ответить
шо опять ?!
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04.06.2025 13:01 Ответить
А прапор синьо-жовтий і червоно чорний... Полюбому через центр маскве проїжджала ))
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04.06.2025 13:02 Ответить
там ще пісню співали...разом нас багато-нас не подолати
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04.06.2025 13:12 Ответить
Ні. на стовпі прапор синьо жовтий. І затушовано червоно чорний
Зверніть увагу...
уже даже мацкварилі на своїх сайтах пишуть... Що хорош брехати і розказувати про Київ за три дні... А у нас і надалі відосики...
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04.06.2025 13:19 Ответить
Зроблено в Україні... Транзитовано через паралєльний імпорт.
Малиб кацапи своє імпортозамещеніє доміків - спали б спокійніше.
Під роздачу потраплять усі москалі:
- таможенікі що за взятку не перевіряли присутність вибухівки
- менти що за взятку не перевіряли на вибухівку
- фсб що із за кришування наркоти не мають часу на війну озирнутися
- ...
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04.06.2025 13:19 Ответить
Як варіант. я чомусь зробив висновок, що фура їде по москальських дорогах.
Не думав, що початок дороги міг бути в Україні.
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04.06.2025 13:22 Ответить
Ну будиночок - це диво інженерної думки - там потаємні ніші, відкидний дах...
Щоб це зробити потрібен час та натхнення - це є лише в Україні.
Далі будинночки експортують у підставну фірму одноднєвку - наприклад в Турречині.
Звідти єкспортують у россію.
Перевозять дрони окремо.
Комплектують все разом вже в росії.
І т.д і т.п.
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04.06.2025 13:32 Ответить
І сніг на землі
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04.06.2025 13:03 Ответить
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04.06.2025 13:05 Ответить
Надеюсь - когда- нибудь Малюк расскажет
Кому пришла в голову эта абсолютно фантастическая идея с фурами
Респектище за идею и ее осуществление
Оскар пора давать спецслужбам за такое!!!
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04.06.2025 13:06 Ответить
В інтернетах казали в колл оф дьюті щось подібне було.
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04.06.2025 13:09 Ответить
на рахунок спецоперації з вами згідний.
але на рахунок кількості ????
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04.06.2025 13:10 Ответить
Я всегда отдаю предпочтение качеству
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04.06.2025 13:12 Ответить
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04.06.2025 13:06 Ответить
Побільше фур на росію красівих і різних))
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04.06.2025 13:08 Ответить
Так 14 ? чи 41 ?
не маючи ,ні доповідей..не маючи супутникових знімків,доповіли про 41 ?
молодці
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04.06.2025 13:08 Ответить
41 , так Малюк сказав , ти б сам по відео і фото порахував би
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04.06.2025 13:10 Ответить
Звичайно вірю Генштабу
Як шоб ,все була правда і в економіці і на війні,рашка повинна б програти війну у 2023 році восени.
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04.06.2025 13:17 Ответить
поки кацапня фури шерстить треба на потягах дрони перевозити
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04.06.2025 13:09 Ответить
Яндекс.Доставка.
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04.06.2025 13:22 Ответить
Не треба псувати сюрпрізь...
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04.06.2025 13:27 Ответить
так, на расії це стає проблемою, тому зараз обговорюється можливість хоча би на літній період зняти дахи не тільки з товарних вагонів, але і з пасажирських теж.
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04.06.2025 13:35 Ответить
Дякую )) а я думав що то за "дах будиночку" якщо Антиколорадос писав про контейнери 😁
Треба їх так налякати, щоб будь-яку автівку розстрілювали за перевищення швидкості та інші підозрілі речі.
Раніше мордорців лякали доміком на курячих ніжках, тепер ЖАХ несе домік на колесах ))))
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04.06.2025 13:09 Ответить
скоро кацапи будуть сцятись увидів фуру !!!!
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04.06.2025 13:11 Ответить
занадто багато піару, вибовкали всі подробиці операції нахрін. про таке зазвичай мовчать.
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04.06.2025 13:11 Ответить
Вважаєте себе розумнішим за СБУ? Якшо вибовкали - значить так треба.
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04.06.2025 13:20 Ответить
ви десь бачили, щоб моссад такі подробиці висвітлював? чи якась інша спецслужба?
це нагадую вдалі атаки морськими дронами на міст та на кораблі, доки піаром не злили всі характеристики і параша створили "протиотруту".
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04.06.2025 13:31 Ответить
Тобто ви таки вважаєте себе розумнішим за чуваків, які провернули таку мегаоперацію. Ну-ну...
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04.06.2025 13:37 Ответить
З.І. і в операції "пейджер" - так, чуваки розповіли всі подробиці в той же день. І мали з того неабияку вигоду.
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04.06.2025 13:40 Ответить
Так, а шо мовчати? Кацапи знімали на телефони самі як з дахів фур дронт вилітали. Тут вже ніякої таємниці немає...
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04.06.2025 13:29 Ответить
як на мене доречна позиція "то не ми", а через півроку сказати, так, ми.
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04.06.2025 13:32 Ответить
Блін, а чо "не ми"? "Бо Путін нападе"? Бо тупі хохли всеодно нічого придумати не можуть? Міняйте вже мєтодічку.
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04.06.2025 13:41 Ответить
Раніше було:
у вас проблеми з демократією-ми виїзжаємо на танках. США
у вас проблеми з комунізмом-ми виїзжаємо на танках. ссср
А тепер: у вас проблеми з Україною? ми виїжаємо на фурі з будиночками. Україна
Та по всьому світу запалали сраки тих хто сотні тріліонів вкидував в армію, а тут за якийсь там лям баксів знищено третину повітряного щита рашки.
Лям баксів, а якщо дати 2 лями, або 10 лямів, а якщо 100 лямів то що?....
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04.06.2025 13:11 Ответить
Первая идея бомбить свинособак своими же дронами принадлежит "почте параши".
СБУ просто научили дроны летать точнее.
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04.06.2025 13:23 Ответить
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04.06.2025 13:24 Ответить
Еду-еду я по Свету у ментов весь навиду
А когда на АЗС приеду - сразу дроны запущу! 👌
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04.06.2025 13:41 Ответить
Кабаєва, мізуліна, кривоногіх, скабеєва, симонян, та валька - пів стакана, глибоко зтурбовані!! Адреси їх проживання, усі знають! Доставка замовлення з України, прямо в двері!
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04.06.2025 13:42 Ответить
чекаю на новини на расії: "... мєтниє крєстьянє расправілісь на дорогє с вадітєлєм, каторий транспортіровал битовку..."
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04.06.2025 13:43 Ответить
хтось на днях написав, що тепер точно зрозумів, що означає слово "дальнобойщик". )
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04.06.2025 13:48 Ответить
 
 