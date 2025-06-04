Фура с модульными домиками едет по российской дороге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята фура с модульными домиками, якобы причастная к операции СБУ "Паутина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана из салона легкового автомобиля на обочине, а съемка очень похожа на работу по сопровождению операции.

"Так начиналась "Паутина". На видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь", - говорится в комментарии к видео.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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