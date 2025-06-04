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Новини Відео Операція СБУ Павутина
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Фура із модульними будиночками їде дорогою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована фура із модульними будиночками, що начебто причетна до операції СБУ "Павутина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений із салону легкового автомобіля на узбіччі, а зйомка дуже схожа на роботу із супроводу операції.

"Так розпочиналася "Павутина". На відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два літаки А-50 на аеродромі "Іваново", ймовірно, було пошкоджено під час операції СБУ "Павутина", - The Telegraph

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Дивіться: Генштаб про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

авіація (4161) армія рф (17801) СБУ (12954)


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Топ коментарі
+3
"И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ..."
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04.06.2025 13:00 Відповісти
+3
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04.06.2025 13:06 Відповісти
+3
поки кацапня фури шерстить треба на потягах дрони перевозити
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04.06.2025 13:09 Відповісти
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"И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ..."
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04.06.2025 13:00 Відповісти
Ага, в каждом прапєллєрє Ту-95
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04.06.2025 13:13 Відповісти
шо опять ?!
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04.06.2025 13:01 Відповісти
А прапор синьо-жовтий і червоно чорний... Полюбому через центр маскве проїжджала ))
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04.06.2025 13:02 Відповісти
там ще пісню співали...разом нас багато-нас не подолати
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04.06.2025 13:12 Відповісти
Ні. на стовпі прапор синьо жовтий. І затушовано червоно чорний
Зверніть увагу...
уже даже мацкварилі на своїх сайтах пишуть... Що хорош брехати і розказувати про Київ за три дні... А у нас і надалі відосики...
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04.06.2025 13:19 Відповісти
Зроблено в Україні... Транзитовано через паралєльний імпорт.
Малиб кацапи своє імпортозамещеніє доміків - спали б спокійніше.
Під роздачу потраплять усі москалі:
- таможенікі що за взятку не перевіряли присутність вибухівки
- менти що за взятку не перевіряли на вибухівку
- фсб що із за кришування наркоти не мають часу на війну озирнутися
- ...
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04.06.2025 13:19 Відповісти
Як варіант. я чомусь зробив висновок, що фура їде по москальських дорогах.
Не думав, що початок дороги міг бути в Україні.
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04.06.2025 13:22 Відповісти
Ну будиночок - це диво інженерної думки - там потаємні ніші, відкидний дах...
Щоб це зробити потрібен час та натхнення - це є лише в Україні.
Далі будинночки експортують у підставну фірму одноднєвку - наприклад в Турречині.
Звідти єкспортують у россію.
Перевозять дрони окремо.
Комплектують все разом вже в росії.
І т.д і т.п.
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04.06.2025 13:32 Відповісти
І сніг на землі
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04.06.2025 13:03 Відповісти
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04.06.2025 13:05 Відповісти
Надеюсь - когда- нибудь Малюк расскажет
Кому пришла в голову эта абсолютно фантастическая идея с фурами
Респектище за идею и ее осуществление
Оскар пора давать спецслужбам за такое!!!
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04.06.2025 13:06 Відповісти
В інтернетах казали в колл оф дьюті щось подібне було.
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04.06.2025 13:09 Відповісти
на рахунок спецоперації з вами згідний.
але на рахунок кількості ????
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04.06.2025 13:10 Відповісти
Я всегда отдаю предпочтение качеству
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04.06.2025 13:12 Відповісти
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04.06.2025 13:06 Відповісти
Побільше фур на росію красівих і різних))
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04.06.2025 13:08 Відповісти
Так 14 ? чи 41 ?
не маючи ,ні доповідей..не маючи супутникових знімків,доповіли про 41 ?
молодці
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04.06.2025 13:08 Відповісти
41 , так Малюк сказав , ти б сам по відео і фото порахував би
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04.06.2025 13:10 Відповісти
Звичайно вірю Генштабу
Як шоб ,все була правда і в економіці і на війні,рашка повинна б програти війну у 2023 році восени.
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04.06.2025 13:17 Відповісти
поки кацапня фури шерстить треба на потягах дрони перевозити
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04.06.2025 13:09 Відповісти
Яндекс.Доставка.
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04.06.2025 13:22 Відповісти
Не треба псувати сюрпрізь...
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04.06.2025 13:27 Відповісти
так, на расії це стає проблемою, тому зараз обговорюється можливість хоча би на літній період зняти дахи не тільки з товарних вагонів, але і з пасажирських теж.
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04.06.2025 13:35 Відповісти
Дякую )) а я думав що то за "дах будиночку" якщо Антиколорадос писав про контейнери 😁
Треба їх так налякати, щоб будь-яку автівку розстрілювали за перевищення швидкості та інші підозрілі речі.
Раніше мордорців лякали доміком на курячих ніжках, тепер ЖАХ несе домік на колесах ))))
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04.06.2025 13:09 Відповісти
скоро кацапи будуть сцятись увидів фуру !!!!
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04.06.2025 13:11 Відповісти
занадто багато піару, вибовкали всі подробиці операції нахрін. про таке зазвичай мовчать.
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04.06.2025 13:11 Відповісти
Вважаєте себе розумнішим за СБУ? Якшо вибовкали - значить так треба.
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04.06.2025 13:20 Відповісти
ви десь бачили, щоб моссад такі подробиці висвітлював? чи якась інша спецслужба?
це нагадую вдалі атаки морськими дронами на міст та на кораблі, доки піаром не злили всі характеристики і параша створили "протиотруту".
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04.06.2025 13:31 Відповісти
Тобто ви таки вважаєте себе розумнішим за чуваків, які провернули таку мегаоперацію. Ну-ну...
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04.06.2025 13:37 Відповісти
З.І. і в операції "пейджер" - так, чуваки розповіли всі подробиці в той же день. І мали з того неабияку вигоду.
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04.06.2025 13:40 Відповісти
Так, а шо мовчати? Кацапи знімали на телефони самі як з дахів фур дронт вилітали. Тут вже ніякої таємниці немає...
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04.06.2025 13:29 Відповісти
як на мене доречна позиція "то не ми", а через півроку сказати, так, ми.
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04.06.2025 13:32 Відповісти
Раніше було:
у вас проблеми з демократією-ми виїзжаємо на танках. США
у вас проблеми з комунізмом-ми виїзжаємо на танках. ссср
А тепер: у вас проблеми з Україною? ми виїжаємо на фурі з будиночками. Україна
Та по всьому світу запалали сраки тих хто сотні тріліонів вкидував в армію, а тут за якийсь там лям баксів знищено третину повітряного щита рашки.
Лям баксів, а якщо дати 2 лями, або 10 лямів, а якщо 100 лямів то що?....
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04.06.2025 13:11 Відповісти
Первая идея бомбить свинособак своими же дронами принадлежит "почте параши".
СБУ просто научили дроны летать точнее.
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04.06.2025 13:23 Відповісти
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04.06.2025 13:24 Відповісти
Еду-еду я по Свету у ментов весь навиду
А когда на АЗС приеду - сразу дроны запущу! 👌
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04.06.2025 13:41 Відповісти
 
 