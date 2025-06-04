Фура із модульними будиночками їде дорогою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована фура із модульними будиночками, що начебто причетна до операції СБУ "Павутина".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений із салону легкового автомобіля на узбіччі, а зйомка дуже схожа на роботу із супроводу операції.
"Так розпочиналася "Павутина". На відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу", - йдеться у коментарі до відео.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.
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Спокойствие наших границ..."
Зверніть увагу...
уже даже мацкварилі на своїх сайтах пишуть... Що хорош брехати і розказувати про Київ за три дні... А у нас і надалі відосики...
Малиб кацапи своє імпортозамещеніє доміків - спали б спокійніше.
Під роздачу потраплять усі москалі:
- таможенікі що за взятку не перевіряли присутність вибухівки
- менти що за взятку не перевіряли на вибухівку
- фсб що із за кришування наркоти не мають часу на війну озирнутися
- ...
Не думав, що початок дороги міг бути в Україні.
Щоб це зробити потрібен час та натхнення - це є лише в Україні.
Далі будинночки експортують у підставну фірму одноднєвку - наприклад в Турречині.
Звідти єкспортують у россію.
Перевозять дрони окремо.
Комплектують все разом вже в росії.
І т.д і т.п.
Кому пришла в голову эта абсолютно фантастическая идея с фурами
Респектище за идею и ее осуществление
Оскар пора давать спецслужбам за такое!!!
але на рахунок кількості ????
не маючи ,ні доповідей..не маючи супутникових знімків,доповіли про 41 ?
молодці
Як шоб ,все була правда і в економіці і на війні,рашка повинна б програти війну у 2023 році восени.
Треба їх так налякати, щоб будь-яку автівку розстрілювали за перевищення швидкості та інші підозрілі речі.
Раніше мордорців лякали доміком на курячих ніжках, тепер ЖАХ несе домік на колесах ))))
це нагадую вдалі атаки морськими дронами на міст та на кораблі, доки піаром не злили всі характеристики і параша створили "протиотруту".
у вас проблеми з демократією-ми виїзжаємо на танках. США
у вас проблеми з комунізмом-ми виїзжаємо на танках. ссср
А тепер: у вас проблеми з Україною? ми виїжаємо на фурі з будиночками. Україна
Та по всьому світу запалали сраки тих хто сотні тріліонів вкидував в армію, а тут за якийсь там лям баксів знищено третину повітряного щита рашки.
Лям баксів, а якщо дати 2 лями, або 10 лямів, а якщо 100 лямів то що?....
СБУ просто научили дроны летать точнее.
А когда на АЗС приеду - сразу дроны запущу! 👌