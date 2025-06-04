Два літаки А-50 на аеродромі "Іваново", ймовірно, було пошкоджено під час операції СБУ "Павутина", - The Telegraph

Згідно з розвідувальними даними, Україна пошкодила щонайменше два літаки-розвідники А-50 під час операції СБУ "Павутина".

Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

"Відео чітко показує, як один із українських дронів влучає в радіолокаційну антену величезного радянського розвідувального літака, що стоїть на пероні авіабази", - пишуть журналісти з посиланням на дані розвідки.

Літак був захищений чимось схожим на мішки з піском, розкладеними поперек його крил.

Другий A-50, прикритий шинами, ретельно розкладеними по всій його поверхні, також, ймовірно, був атакований українським безпілотником, який приземлився на його радарний купол.

За інформацією видання, невідомо, чи були знищені російські А-50, але навіть пошкодження літака вважалося б для українців "цінним призом".

Супутникові знімки від 2 травня, майже за місяць до операції СБУ, свідчать, що два літаки А-50 стояли поруч один з одним на авіабазі "Іваново-Північний".

На відео видно, що це ті самі два літаки A-50, оскільки один з їхніх радіолокаційних корпусів має коричневий відтінок.

Вважалося, що Москва має лише сім робочих версій літаків-шпигунів, які, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, коштують $318 млн кожен. А-50 вважають дуже важливими для організації протиповітряної оборони Росії та координації винищувачів і бомбардувальників, що атакують Україну, йдеться в матеріалі.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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