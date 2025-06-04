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Новини Операція СБУ Павутина
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Два літаки А-50 на аеродромі "Іваново", ймовірно, було пошкоджено під час операції СБУ "Павутина", - The Telegraph

Згідно з розвідувальними даними, Україна пошкодила щонайменше два літаки-розвідники А-50 під час операції СБУ "Павутина".

Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

"Відео чітко показує, як один із українських дронів влучає в радіолокаційну антену величезного радянського розвідувального літака, що стоїть на пероні авіабази", - пишуть журналісти з посиланням на дані розвідки.

Літак був захищений чимось схожим на мішки з піском, розкладеними поперек його крил.

Другий A-50, прикритий шинами, ретельно розкладеними по всій його поверхні, також, ймовірно, був атакований українським безпілотником, який приземлився на його радарний купол.

За інформацією видання, невідомо, чи були знищені російські А-50, але навіть пошкодження літака вважалося б для українців "цінним призом".

Супутникові знімки від 2 травня, майже за місяць до операції СБУ, свідчать, що два літаки А-50 стояли поруч один з одним на авіабазі "Іваново-Північний".

Операція Павутина. Пошкоджено два літаки А-50

На відео видно, що це ті самі два літаки A-50, оскільки один з їхніх радіолокаційних корпусів має коричневий відтінок.

Вважалося, що Москва має лише сім робочих версій літаків-шпигунів, які, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, коштують $318 млн кожен. А-50 вважають дуже важливими для організації протиповітряної оборони Росії та координації винищувачів і бомбардувальників, що атакують Україну, йдеться в матеріалі.

Читайте: Операцію СБУ "Павутина" можна поставити в один ряд з ліквідацією бен Ладена, - сенатор Блюменталь

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Також читайте: Операція СБУ "Павутина" підвищила рівень ескалації, США намагаються цього уникнути, - Келлог

Автор: 

авіація (4161) росія (65994) літак (2957) Удари по РФ (345)


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Топ коментарі
+4
Була в собаки хата, стратегічна авіація...
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04.06.2025 12:19 Відповісти
+3
Відео у студію, please
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04.06.2025 12:14 Відповісти
+3
Це добре! - там їх всього штук 5
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04.06.2025 12:15 Відповісти
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04.06.2025 12:14 Відповісти
Так подай чувай хитровиє.ний
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04.06.2025 12:28 Відповісти
+1 на сайті телеграф я теж не знайшов відео
А хочеться глянути...
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04.06.2025 12:28 Відповісти
Генштаб доповість....
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04.06.2025 12:57 Відповісти
Це добре! - там їх всього штук 5
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04.06.2025 12:15 Відповісти
то шо покрышки на них? и тут ******** прапорщики,даже на тарелку не хватило прикрыть,*********
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04.06.2025 12:16 Відповісти
Була в собаки хата, стратегічна авіація...
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04.06.2025 12:19 Відповісти
Не рабочих версий, а пригодных к эксплуатации экземпляров.
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04.06.2025 12:26 Відповісти
дві скріпи розігнули кацапні
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04.06.2025 12:39 Відповісти
І це файно!
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04.06.2025 12:39 Відповісти
На вид целые, но взлететь не смогли, почему пока не понятно 🤔
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04.06.2025 12:40 Відповісти
Супутникові знімки від 2 травня, майже за місяць до операції СБУ
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04.06.2025 12:41 Відповісти
так, ілюстративне фото
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04.06.2025 12:45 Відповісти
Чи є докази ? за один ймовірно є...а за другий?
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04.06.2025 12:55 Відповісти
Просте питання...чи генштаб вважає ,що ми ідьойоти ?
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04.06.2025 12:58 Відповісти
Шо?
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04.06.2025 13:23 Відповісти
Чта ?
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04.06.2025 13:33 Відповісти
Саме головне тут не літак, а той грибок на ньому. Над складна електроніка яку виробляти можуть лише декілька країн.
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04.06.2025 13:09 Відповісти
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04.06.2025 13:33 Відповісти
 
 