Операція СБУ "Павутина" підвищила рівень ескалації, США намагаються цього уникнути, - Келлог

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог назвав операцію СБУ "Павутина", під час якої було знищено стратегічні бомбардувальники, серйозним ударом по іміджу Росії. Проте він попередив про ризик ескалації.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, коли під час війни ви "атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику".

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"Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони (Україна. - Ред.) насправді зробили. ... Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути… Ми б не хотіли дійти до цієї точки", - сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа вважає, що в операції СБУ важливим був не стільки матеріальний удар від знищення бомбардувальників, скільки психологічний ефект, завданий противнику.

"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (РФ. - Ред.). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру", - підсумував Келлог.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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