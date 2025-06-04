УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12002 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Операція СБУ Павутина
6 958 115

Операція СБУ "Павутина" підвищила рівень ескалації, США намагаються цього уникнути, - Келлог

Келлог прокоментував операцію СБУ Павутина та заявив про ескалацію

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог назвав операцію СБУ "Павутина", під час якої було знищено стратегічні бомбардувальники, серйозним ударом по іміджу Росії. Проте він попередив про ризик ескалації.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, коли під час війни ви "атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику".

Читайте: Келлог про переговори РФ та України: Потрібна розсудливість з боку росіян, сторони мають бути готові трохи відступити

"Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони (Україна. - Ред.) насправді зробили. ... Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути… Ми б не хотіли дійти до цієї точки", - сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа вважає, що в операції СБУ важливим був не стільки матеріальний удар від знищення бомбардувальників, скільки психологічний ефект, завданий противнику.

"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (РФ. - Ред.). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру", - підсумував Келлог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження, вони торкнуться нафтової галузі, - Келлог

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не був заздалегідь повідомлений про удари України по авіабазах РФ, - Білий дім

Автор: 

росія (65994) СБУ (12954) Келлог Кіт (157) Удари по РФ (345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+69
одна операція , а обісрались дві сверхдержави !
показати весь коментар
04.06.2025 08:24 Відповісти
+54
Ідиотизм. За такою логікою якщо Україна перестане відповідати, то Россія буде більш схильна до миру??? Це повністью спотворена логіка. Саме навпаки, підвищення тиску та болючих ударів може змусити РФ подумати що щось йде не так і треба тормозити.
показати весь коментар
04.06.2025 08:25 Відповісти
+28
А Україну рашка нехай кожен день знищує - щось США звернули не на ту дорогу
показати весь коментар
04.06.2025 08:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
****. а те що ******** україну безперервно то не ескалація?
показати весь коментар
04.06.2025 09:21 Відповісти
Коли Україна дала копняка росії, а отвєтки сцить США.
Ось це і є make America grwat again по-трампівськи. Хто б сумнівався.
показати весь коментар
04.06.2025 09:22 Відповісти
Даремно вони проти Ґітляра виступили. Нормальний був хлопець. А вони ескаліровали все, щей Сраліну з ленд-лізом підмахннули
показати весь коментар
04.06.2025 09:24 Відповісти
Якби не совок зі своїм безкінечним м'ясом, яке зв'язало 80% гітлерівської армії ніхто в Європі би не протистояв німцям
показати весь коментар
04.06.2025 09:27 Відповісти
Звичайний старий фашист.
показати весь коментар
04.06.2025 09:24 Відповісти
Як сказав Остап Дроздов Келлог боїться, щоби після Перл Харбора не було Хіросіми як з японцями свого часу
показати весь коментар
04.06.2025 09:25 Відповісти
"світовий поліцай" США поводиться зі світовим терористом-людожером Московією, як елітний чмошник-корупціонер-мародер.. ото понавибирали-прикололися..
показати весь коментар
04.06.2025 09:28 Відповісти
Адвокат диявола.
показати весь коментар
04.06.2025 09:29 Відповісти
идиоты
показати весь коментар
04.06.2025 09:30 Відповісти
Слова Келлога ще раз підтверджують правильність рішення про НЕінформування США щодо операції з військовими аеродромами. Бо її б просто заборонили або злили кацапам. Трамп зробив би біг діл на свій карман.
показати весь коментар
04.06.2025 09:31 Відповісти
Что то у американцев с логикой не то....

Ну то есть, судя со слов келлога, ракетные и дроновые удары по жилым кварталам украинских городов -- это не эскалация, а уничтожение носителей ракет и бомб страны- агрессора -- это эскалация....
показати весь коментар
04.06.2025 09:32 Відповісти
Ну це й так зрозуміла... реакція чиновника Білого дому на успіхи України у боротьбі зі смертельним ворогом.
Бо Америкою віднедавна керує лузер Тромб на прізвисько "TACO", що в перекладі на просту мову розшифровується як "той, хто завжди обсирається" (с).
показати весь коментар
04.06.2025 09:33 Відповісти
Для трампона операція "Павутина" перейшла в операцію "Мокрі памперси".
показати весь коментар
04.06.2025 09:34 Відповісти
Ясно. За логікою команди трампа Україна винна у всьому, бо не капітулювала.
показати весь коментар
04.06.2025 09:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 