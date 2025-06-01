Келлог про переговори РФ та України: Потрібна розсудливість з боку росіян, сторони мають бути готові трохи відступити

Україна та Росія у переговорах мають бути готові "трохи відступити назад".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спеціальний посланець президента США з питань України генерал Кіт Келлог.

Він наголосив, що росіяни досі не виконали обіцянку надати США свої умови перед наступним раундом переговорів у Стамбулі.

"Як нам об'єднати їх, поки ми не дійдемо до того, що я називаю припиненням вогню? Я використовую термін "всеосяжне припинення вогню". І я визначаю його як повітряне, морське, наземне та інфраструктурне. Росіяни зараз… я маю на увазі, що ми не можемо отримати їхні умови. Ми їх все ще не отримали. Вони пообіцяли президенту Трампу, Путін пообіцяв, що він отримає їх протягом тижня. Через тиждень вони не з'явилися... Це щось на кшталт: а де ж розсудливість? Тому що президент виклав дуже розумний план, який ми привезли з Лондона. Ми розробили те, що я називаю технічним завданням (термін, який я використовую). Росіяни називають їх меморандумами. Ось який це має вигляд", - зазначив Келлог.

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Він вказав на порозуміння щодо обміну полоненими як на приклад конструктивного діалогу й прогресу.

"Усі мають бути готові трохи відступити назад… сказати: "Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату". І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви готові сказати: "Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства"… І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі, що звільнення тисячі полонених з кожної сторони", - сказав Келлог.

Крім того він визнав, що його непокоїть те, як Москва ставиться до величезних втрат на полі бою.

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"Термін, який я використовую, це вбивство промислових сил. Зараз ми говоримо про українських і російських військових, які загинули і були поранені - це понад 1,2 мільйона. Це приголомшлива цифра. Це те, що ми не можемо осягнути. Росіяни історично поглинали такі втрати. Не моргнувши оком. І це мене трохи лякає. Ми повинні зупинити це вбивство", - наголосив він.

Стосовно заяви канцлера ФРН Мерца про можливість постачання Україні ракет "Таурус" Келлог зазначив, що це провокує Путіна на жорсткі оцінки, з якими спецпосланець частково погодився.

"Він (Путін. – Ред.) також вважає, що зараз це проксі-війна з боку НАТО. І, чесно кажучи, в певному сенсі так воно і є. Я маю на увазі, ви подивіться на те, що європейські країни зробили з підтримкою", - додав Келлог.

Також спецпосланець торкнувся питання повернення депортованих росіянами українських дітей.

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"Президент Трамп сказав про це президенту Путіну, що він також хоче повернути дітей. Це показало справжню чутливість з боку президента Трампа. І Путін не був проти цього. Але ми хотіли б, я маю на увазі, ми говоримо про двадцять, тридцять тисяч дітей. Ми повинні отримати певний "простір для дихання". І, я б сказав, розсудливість з боку росіян. Бо ми маємо це з одного боку (України. – Ред.). Нам потрібно, щоб вона була і з іншого боку, і ми повинні об'єднати їх", - підсумував Келлог.