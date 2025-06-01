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Келлог про переговори РФ та України: Потрібна розсудливість з боку росіян, сторони мають бути готові трохи відступити

Келлог про переговори РФ та України

Україна та Росія у переговорах мають бути готові "трохи відступити назад".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спеціальний посланець президента США з питань України генерал Кіт Келлог.

Він наголосив, що росіяни досі не виконали обіцянку надати США свої умови перед наступним раундом переговорів у Стамбулі.

"Як нам об'єднати їх, поки ми не дійдемо до того, що я називаю припиненням вогню? Я використовую термін "всеосяжне припинення вогню". І я визначаю його як повітряне, морське, наземне та інфраструктурне. Росіяни зараз… я маю на увазі, що ми не можемо отримати їхні умови. Ми їх все ще не отримали. Вони пообіцяли президенту Трампу, Путін пообіцяв, що він отримає їх протягом тижня. Через тиждень вони не з'явилися... Це щось на кшталт: а де ж розсудливість? Тому що президент виклав дуже розумний план, який ми привезли з Лондона. Ми розробили те, що я називаю технічним завданням (термін, який я використовую). Росіяни називають їх меморандумами. Ось який це має вигляд", - зазначив Келлог.

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Він вказав на порозуміння щодо обміну полоненими як на приклад конструктивного діалогу й прогресу.

"Усі мають бути готові трохи відступити назад… сказати: "Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату". І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви готові сказати: "Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства"… І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі, що звільнення тисячі полонених з кожної сторони", - сказав Келлог.

Крім того він визнав, що його непокоїть те, як Москва ставиться до величезних втрат на полі бою.

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"Термін, який я використовую, це вбивство промислових сил. Зараз ми говоримо про українських і російських військових, які загинули і були поранені - це понад 1,2 мільйона. Це приголомшлива цифра. Це те, що ми не можемо осягнути. Росіяни історично поглинали такі втрати. Не моргнувши оком. І це мене трохи лякає. Ми повинні зупинити це вбивство", - наголосив він.

Стосовно заяви канцлера ФРН Мерца про можливість постачання Україні ракет "Таурус" Келлог зазначив, що це провокує Путіна на жорсткі оцінки, з якими спецпосланець частково погодився.

"Він (Путін. – Ред.) також вважає, що зараз це проксі-війна з боку НАТО. І, чесно кажучи, в певному сенсі так воно і є. Я маю на увазі, ви подивіться на те, що європейські країни зробили з підтримкою", - додав Келлог.

Також спецпосланець торкнувся питання повернення депортованих росіянами українських дітей.

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"Президент Трамп сказав про це президенту Путіну, що він також хоче повернути дітей. Це показало справжню чутливість з боку президента Трампа. І Путін не був проти цього. Але ми хотіли б, я маю на увазі, ми говоримо про двадцять, тридцять тисяч дітей. Ми повинні отримати певний "простір для дихання". І, я б сказав, розсудливість з боку росіян. Бо ми маємо це з одного боку (України. – Ред.). Нам потрібно, щоб вона була і з іншого боку, і ми повинні об'єднати їх", - підсумував Келлог.

Автор: 

переговори з Росією (1261) Келлог Кіт (154)


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Топ коментарі
+4
розсудливість з боку росіян ... це він про що ?
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01.06.2025 11:49
+3
Розсудливість з боку московитів?
да ***** поклав вже мілйон підарасів , Келог ви чокнулися зовсім ?
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01.06.2025 11:47
+3
ну, в 2014 вже двічі відступили і........????
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01.06.2025 11:51
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Розсудливість з боку московитів?
да ***** поклав вже мілйон підарасів , Келог ви чокнулися зовсім ?
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01.06.2025 11:47 Відповісти
Келлог двійна підстилка - пуйла і рижого бздуна. Прямо присить путлєра , дайте нашому придурку бодай трішки зберегти обличчя.
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01.06.2025 12:03 Відповісти
Відступити? - це до України?
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01.06.2025 11:47 Відповісти
Виходить що до України, бо на полі бою перемагає ворог. Нарід сьомий рік лив бруд на Порошенка за підписані ''мінські'' і мир в Україні. Побачимо, що ж підпише Зеленський, чи визволення України по кордонах 1991 року, чи по лінії розведення до 24.02.2022 року, чи реальній картинці на день переговорів і підписання припинення вогню, де під ворогом залишаються всі окуповані ним території з Азовським морем і базами відпочинку, побудованими українцями?
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01.06.2025 12:07 Відповісти
а разве у вас нет ощущения, что вьі потеряли єти территории уже навсегда? По крайней мере вернуть их в обозримом будущем у вас не получится..
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01.06.2025 12:18 Відповісти
Немає.
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01.06.2025 12:45 Відповісти
Та не стримуйте себе починайте з партнерами бомбити Київ та східні регіони України. Фашиско імпотеннтна влада сишиа.
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01.06.2025 11:48 Відповісти
розсудливість з боку росіян ... це він про що ?
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01.06.2025 11:49 Відповісти
Що написали те і прокукурікав.
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01.06.2025 12:18 Відповісти
ну, в 2014 вже двічі відступили і........????
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01.06.2025 11:51 Відповісти
Пока Украиной керуют помощники регионалов никакого перемирия не будет,потому что его не может быть.
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01.06.2025 11:55 Відповісти
А як будуть керувати МАЙДАННІ діячі відразу настане перемирья?
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01.06.2025 12:04 Відповісти
Ти Антимайданівець?
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01.06.2025 12:05 Відповісти
такі напевно вважають,
що Майдан це погано,
а Харківські угоди та флот рф в нейтральній Україні - це добре..
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01.06.2025 12:13 Відповісти
Мерз три місяці. Однак не перекрутюй питання. Чи логіка не про тебе. Міг би сформулювати, " "Допоки на чолі Україні не стануть Майданні діячі, Перемога не нестане."
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01.06.2025 12:15 Відповісти
Крутить їх, як вужа на сковорідці, але по факту вони дуже не хочуть визнавати факт того, що основна перешкода на перемовинах - рашка.
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01.06.2025 11:57 Відповісти
Хтось може сказати, він зараз живе в Україні?
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01.06.2025 12:00 Відповісти
Одна передумовочка , йому потрібна вся країна
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01.06.2025 12:02 Відповісти
а головне - Київ..
щоб потім продовжувати примазуватись до Русі..
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01.06.2025 12:10 Відповісти
Трохи, це як?
Замість повного знищення кацапами України і українців - трохи знищення України і українців ?
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01.06.2025 12:05 Відповісти
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01.06.2025 12:05 Відповісти
*** аний кацап Келог
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01.06.2025 12:07 Відповісти
не розуміють суті московсього імперіалізму..
його вродженного людожерства..
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01.06.2025 12:09 Відповісти
Келлог просить "абізяну" вставити чеку в гранату! Думаєте вона це зможе?
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01.06.2025 12:09 Відповісти
У порівнянні з трампістами-шмарклежуями, Байден нині своєю попередньою політикою щодо кацапстану виглядає як відважний ясруб. Що робити з цим несправедливим і лицемірним світом ворогів і союзників ??? Він заслуговує на існування??? Час розпочати підготовку до мінування реакторів наших АЕС. Україна - ядерна держава. Це мають пам"ятати усі на планеті. За певних обставин навіть янголи врешті втрачають розсудливість і терпіння, вимушено впадаючи у стан божевілля. Божевільних бояться і, як правило, пристають на їхні вимоги. Це є наш останній козир.
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01.06.2025 12:11 Відповісти
вибух аес гірше за вибух яд бомби..
цьому розуміють напевно всі..
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01.06.2025 12:25 Відповісти
Взад - це ви звикли начолі з рудим додіком на білому конеку давати задню. А ми - Герої та задню не даєм.
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01.06.2025 12:14 Відповісти
Слава Героям,
які боряться за свою свободу!
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01.06.2025 12:29 Відповісти
з яких пір стало нормою вести переговори з терористами рф?
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01.06.2025 12:26 Відповісти
Треба було відступити США, коли підписували Будапештський меморандум.
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01.06.2025 12:35 Відповісти
Може трохи розсудливості в Білий дім завезіть, а то рашистам радиш пошукати, а у самих катма.
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01.06.2025 12:36 Відповісти
Жертва агресора має трохи відступити? Браво, такого раніше ще не чули.
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01.06.2025 12:37 Відповісти
а куди нам ще відступати? ще на пару тисяч вбитих дітей і закатованих матерів? куди відступати Україні?
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01.06.2025 12:38 Відповісти
Та вы задрали этими детями. Начните с того, что объясните, кто их оставил на оккупированной территории.
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01.06.2025 12:42 Відповісти
Нажаль в цих переговорах немає тих хто представляє інтереси України крапка
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01.06.2025 12:49 Відповісти
 
 