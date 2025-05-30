Україні не варто відмовлятися від переговорів з РФ у Стамбулі, - Келлог

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що Україні не варто відмовлятися від переговорів з РФ у Стамбулі навіть якщо та не представить свій "меморандум" щодо завершення війни до зустрічі в Стамбулі.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив з їхнім головним переговорником, Рустемом Умєровим, який очолить переговори під час наступної зустрічі у Стамбулі. Він теж нічого ще не бачив. Я завжди їх застерігав: не кажіть таких речей, не кажіть, що ви не приїдете. Вам потрібно показати серйозність намірів", - сказав він.

Спецпредставник Трампа зазначив, що наразі головним завданням є припинення вогню та перемир'я.

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