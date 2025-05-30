Україні не варто відмовлятися від переговорів з РФ у Стамбулі, - Келлог
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що Україні не варто відмовлятися від переговорів з РФ у Стамбулі навіть якщо та не представить свій "меморандум" щодо завершення війни до зустрічі в Стамбулі.
Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
"Я говорив з їхнім головним переговорником, Рустемом Умєровим, який очолить переговори під час наступної зустрічі у Стамбулі. Він теж нічого ще не бачив. Я завжди їх застерігав: не кажіть таких речей, не кажіть, що ви не приїдете. Вам потрібно показати серйозність намірів", - сказав він.
Спецпредставник Трампа зазначив, що наразі головним завданням є припинення вогню та перемир'я.
Топ коментарі
+10 Gary Grant
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+4 евгений коноваленко #556652
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+4 Старый зольдат
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з ким зустрічатись??
Всяко краще.
А представники подляцької контори зазначають,що Трамп з цієї контори,що їх найвеличніший,та головним завданням є неприпинення антитрампівської пропаганди.
Там своя логіка.
Вимог та умов України в природі немає. У нас нічого немає.
Українці вас це не ображає? Ми хоч раз можемо обрати українську владу?
Якщо ні, то наша доля у світовій політиці як доля лаврового листя - сирим не їдять, а коли зварять то викидають.
кацапи почали свій анонсований літній наступ, а умерову нема коли?
йому терміново потрібно з лаптями полобизатися?