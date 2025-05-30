УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11267 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
1 934 44

Україні не варто відмовлятися від переговорів з РФ у Стамбулі, - Келлог

Келлог закликав Україну не відмовлятися від переговорів з РФ

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що Україні не варто відмовлятися від переговорів з РФ у Стамбулі навіть якщо та не представить свій "меморандум" щодо завершення війни до зустрічі в Стамбулі.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив з їхнім головним переговорником, Рустемом Умєровим, який очолить переговори під час наступної зустрічі у Стамбулі. Він теж нічого ще не бачив. Я завжди їх застерігав: не кажіть таких речей, не кажіть, що ви не приїдете. Вам потрібно показати серйозність намірів", - сказав він.

Спецпредставник Трампа зазначив, що наразі головним завданням є припинення вогню та перемир'я.

Читайте: США визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО і готові це обговорити, - Келлог

Автор: 

переговори з Росією (1251) Келлог Кіт (148) припинення вогню (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Дебіл.🥴
показати весь коментар
30.05.2025 08:32
+4
з ким???
з ким зустрічатись??
показати весь коментар
30.05.2025 08:32
+4
Світова розвідспільнота запише до підручників таку довгу та вдалу операцію ЧК-НКВД-МДБ_КДБ-ФСБ по інфільтрації до віщих щаблів влади в богатьох країнах Світу завербованих агентів. Від України до США.
показати весь коментар
30.05.2025 08:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебіл.🥴
показати весь коментар
30.05.2025 08:32 Відповісти
Все чекав,коло ж вилізе "розумник" з курячими мізками з подібним "гумором".👍
показати весь коментар
30.05.2025 08:56 Відповісти
Звичайно. Stultus vulgaris (лат.) Вести перемовини заради перемовин - це як варити сирі яйця і продавати варені за ту ж ціну, що і сирі.
показати весь коментар
30.05.2025 09:14 Відповісти
Коли старший сказав - потрібно їхати в Стамбул
показати весь коментар
30.05.2025 08:32 Відповісти
Ето америка вовсем виновата,так патваему
показати весь коментар
30.05.2025 08:45 Відповісти
не вавсьом
показати весь коментар
30.05.2025 08:53 Відповісти
Трамп замісь дати люлєй агресору - підкидає дров в багаття війни
показати весь коментар
30.05.2025 09:01 Відповісти
Звичайно потрібно їхати. Ти Іфан чи просто дурко?
показати весь коментар
30.05.2025 09:00 Відповісти
Так вони й так поїдуть - США такими заявами показують хто в домі хазяїн - чого тобі? - шмаровоз
показати весь коментар
30.05.2025 09:06 Відповісти
з ким???
з ким зустрічатись??
показати весь коментар
30.05.2025 08:32 Відповісти
З *******. 😊 Тому треба послати такі є меблі. Скчжімо Притули, чи Кошового. Або важку шафу - Юзіка.
показати весь коментар
30.05.2025 08:40 Відповісти
А якщо і варто в чомусь відмовитись,то від послуг сн,яке себе скомпрометувало і всередині,і поза межами...
показати весь коментар
30.05.2025 08:33 Відповісти
Світова розвідспільнота запише до підручників таку довгу та вдалу операцію ЧК-НКВД-МДБ_КДБ-ФСБ по інфільтрації до віщих щаблів влади в богатьох країнах Світу завербованих агентів. Від України до США.
показати весь коментар
30.05.2025 08:34 Відповісти
Правильно, домовтеся ще 1000 на 1000 або 2000 на 2000

Всяко краще.
показати весь коментар
30.05.2025 08:35 Відповісти
Богуслаєва на засуджених азовців було б не погано
показати весь коментар
30.05.2025 08:37 Відповісти
Ловіть льотчиків, вищих офіцерів, на менше їх не обміняють
показати весь коментар
30.05.2025 08:38 Відповісти
Про що переговарюватись? Тим більше без свідків і адекватних предумов. Пуйло планує формат "Значіт так, хахли...".
показати весь коментар
30.05.2025 08:35 Відповісти
Так не так буде по нашому
показати весь коментар
30.05.2025 08:47 Відповісти
ще один старий довбограй при владі
показати весь коментар
30.05.2025 08:39 Відповісти
Він не при владі - він в обслузі.
показати весь коментар
30.05.2025 08:42 Відповісти
хай вдома обслуговує свій маразм !
показати весь коментар
30.05.2025 08:43 Відповісти
КЛЛГ - ПНХ.😎
показати весь коментар
30.05.2025 08:41 Відповісти
Мексиканяку на гілляку
показати весь коментар
30.05.2025 09:14 Відповісти
ВСЕ ТАКИ КГБ ГЕНІЇ - привели імбіцилів до влади в США причому не одного а цілу плеяду
показати весь коментар
30.05.2025 08:47 Відповісти
Ще ж потрібно було щоб це співпало з масованою дебілізацією американського "глубінарія".
показати весь коментар
30.05.2025 08:50 Відповісти
У попередньому форматі, з обміном 1000:1000, без підписання будь-яких папірців, і з наступними діпстрайками по росії - можна.
показати весь коментар
30.05.2025 08:50 Відповісти
от і Келлогу заплатили достатньо,щоб він не опирався знищенню українців.
показати весь коментар
30.05.2025 08:54 Відповісти
"Спецпредставник Трампа зазначив, що наразі головним завданням є припинення вогню та перемир'я".
А представники подляцької контори зазначають,що Трамп з цієї контори,що їх найвеличніший,та головним завданням є неприпинення антитрампівської пропаганди.
Там своя логіка.
показати весь коментар
30.05.2025 08:55 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2025 08:55 Відповісти
Нас у дурний танець перемовин затягла банда трампа. Взагалі не потрібно було заходити у цю дурню, бо то пастка для затягування часу та деморалізації армії. Ми повинні відмовитись. Коли ми слухаємо американців у нас втрачаються території, як було з Кримом.
показати весь коментар
30.05.2025 08:58 Відповісти
Україна має виконувати мінливі забаганки кацапів. Америка то все заохочує.
Вимог та умов України в природі немає. У нас нічого немає.

Українці вас це не ображає? Ми хоч раз можемо обрати українську владу?

Якщо ні, то наша доля у світовій політиці як доля лаврового листя - сирим не їдять, а коли зварять то викидають.
показати весь коментар
30.05.2025 08:59 Відповісти
це не перемовини, шановний, це дешевий цирк, де виступають тільки клоуни...
показати весь коментар
30.05.2025 09:04 Відповісти
"Серйозніть намірів" сша вже імовірно всі оцінили..
показати весь коментар
30.05.2025 09:04 Відповісти
Америка "показала би серйозність намірів", якби, до прикладу, продала Україні пару сотен "томагавків", а не "бзділа би ото у калюжу", що стало вже нормою за херівництва мародера-імпотента Трумпа..
показати весь коментар
30.05.2025 09:05 Відповісти
умеров поїде?
кацапи почали свій анонсований літній наступ, а умерову нема коли?
йому терміново потрібно з лаптями полобизатися?
показати весь коментар
30.05.2025 09:09 Відповісти
Любое перемирие -это наш проигрыш. Выгодны они только кацапам и нашим робким друзьям, которые цепляются за что угодно, лишь бы не принимать радикальных мер (реально уничтожающие санкции, избыточные поставки вооружений). Оружие - наш единственный шанс. всё остальное - фуфло и запрограммированное поражение.
показати весь коментар
30.05.2025 09:11 Відповісти
Ну взагалі захід послідовний - вони з самого початку війни казали, що притримуються стратегії "на виснаження" - от вони й виснажують спокійно, куди їм поспішати. Так і виснажуватимуть, але не дуже сильно, а то ще москалі психонуть і на прибалтів попруть. А всі ці переговори меморандуми - всі все розуміють, там же не ідіоти сидять.
показати весь коментар
30.05.2025 09:11 Відповісти
Вам потрібно показати серйозність намірів", - сказав він. Американський аферист "трамбон" говорячи б перед виборами про закінчення війни за 24 години "на3,14стів цілий мішок серйозних намірів"Коли обрали його задницю в крісло преза США.СРАЗУ Ж І ВІДВЕРТА ДАВ ЗРОЗУМІТИ ВСІЙ СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ "ТА НУ ЙОГО НАКУЙ"
показати весь коментар
30.05.2025 09:21 Відповісти
Слоган зелених "Дагавариться пасередине" відгукується злим жартом для недороблених виборців. І на жаль, не лише тільки для них
показати весь коментар
30.05.2025 09:28 Відповісти
Хазяїн сказав своє слово.
показати весь коментар
30.05.2025 09:29 Відповісти
 
 