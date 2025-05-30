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Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле, - Келлог

Келлог призвал Украину не отказываться от переговоров с РФ

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле даже если та не представит свой "меморандум" по завершению войны до встречи в Стамбуле.

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", - сказал он.

Спецпредставитель Трампа отметил, что сейчас главной задачей является прекращение огня и перемирие.

Читайте: США признают обоснованность требований России по нерасширению НАТО и готовы это обсудить, - Келлог

Автор: 

переговоры с Россией (1128) Кит Келлог (148) прекращения огня (274)


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Топ комментарии
+7
Дебіл.🥴
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30.05.2025 08:32
+4
з ким???
з ким зустрічатись??
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30.05.2025 08:32
+4
Світова розвідспільнота запише до підручників таку довгу та вдалу операцію ЧК-НКВД-МДБ_КДБ-ФСБ по інфільтрації до віщих щаблів влади в богатьох країнах Світу завербованих агентів. Від України до США.
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30.05.2025 08:34
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Дебіл.🥴
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30.05.2025 08:32 Ответить
Все чекав,коло ж вилізе "розумник" з курячими мізками з подібним "гумором".👍
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30.05.2025 08:56 Ответить
Звичайно. Stultus vulgaris (лат.) Вести перемовини заради перемовин - це як варити сирі яйця і продавати варені за ту ж ціну, що і сирі.
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30.05.2025 09:14 Ответить
Коли старший сказав - потрібно їхати в Стамбул
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30.05.2025 08:32 Ответить
Ето америка вовсем виновата,так патваему
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30.05.2025 08:45 Ответить
не вавсьом
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30.05.2025 08:53 Ответить
Трамп замісь дати люлєй агресору - підкидає дров в багаття війни
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30.05.2025 09:01 Ответить
Звичайно потрібно їхати. Ти Іфан чи просто дурко?
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30.05.2025 09:00 Ответить
Так вони й так поїдуть - США такими заявами показують хто в домі хазяїн - чого тобі? - шмаровоз
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30.05.2025 09:06 Ответить
з ким???
з ким зустрічатись??
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30.05.2025 08:32 Ответить
З *******. 😊 Тому треба послати такі є меблі. Скчжімо Притули, чи Кошового. Або важку шафу - Юзіка.
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30.05.2025 08:40 Ответить
А якщо і варто в чомусь відмовитись,то від послуг сн,яке себе скомпрометувало і всередині,і поза межами...
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30.05.2025 08:33 Ответить
Світова розвідспільнота запише до підручників таку довгу та вдалу операцію ЧК-НКВД-МДБ_КДБ-ФСБ по інфільтрації до віщих щаблів влади в богатьох країнах Світу завербованих агентів. Від України до США.
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30.05.2025 08:34 Ответить
Правильно, домовтеся ще 1000 на 1000 або 2000 на 2000

Всяко краще.
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30.05.2025 08:35 Ответить
Богуслаєва на засуджених азовців було б не погано
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30.05.2025 08:37 Ответить
Ловіть льотчиків, вищих офіцерів, на менше їх не обміняють
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30.05.2025 08:38 Ответить
Про що переговарюватись? Тим більше без свідків і адекватних предумов. Пуйло планує формат "Значіт так, хахли...".
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30.05.2025 08:35 Ответить
Так не так буде по нашому
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30.05.2025 08:47 Ответить
ще один старий довбограй при владі
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30.05.2025 08:39 Ответить
Він не при владі - він в обслузі.
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30.05.2025 08:42 Ответить
хай вдома обслуговує свій маразм !
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30.05.2025 08:43 Ответить
КЛЛГ - ПНХ.😎
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30.05.2025 08:41 Ответить
Мексиканяку на гілляку
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30.05.2025 09:14 Ответить
ВСЕ ТАКИ КГБ ГЕНІЇ - привели імбіцилів до влади в США причому не одного а цілу плеяду
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30.05.2025 08:47 Ответить
Ще ж потрібно було щоб це співпало з масованою дебілізацією американського "глубінарія".
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30.05.2025 08:50 Ответить
У попередньому форматі, з обміном 1000:1000, без підписання будь-яких папірців, і з наступними діпстрайками по росії - можна.
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30.05.2025 08:50 Ответить
от і Келлогу заплатили достатньо,щоб він не опирався знищенню українців.
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30.05.2025 08:54 Ответить
"Спецпредставник Трампа зазначив, що наразі головним завданням є припинення вогню та перемир'я".
А представники подляцької контори зазначають,що Трамп з цієї контори,що їх найвеличніший,та головним завданням є неприпинення антитрампівської пропаганди.
Там своя логіка.
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30.05.2025 08:55 Ответить
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30.05.2025 08:55 Ответить
Нас у дурний танець перемовин затягла банда трампа. Взагалі не потрібно було заходити у цю дурню, бо то пастка для затягування часу та деморалізації армії. Ми повинні відмовитись. Коли ми слухаємо американців у нас втрачаються території, як було з Кримом.
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30.05.2025 08:58 Ответить
Україна має виконувати мінливі забаганки кацапів. Америка то все заохочує.
Вимог та умов України в природі немає. У нас нічого немає.

Українці вас це не ображає? Ми хоч раз можемо обрати українську владу?

Якщо ні, то наша доля у світовій політиці як доля лаврового листя - сирим не їдять, а коли зварять то викидають.
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30.05.2025 08:59 Ответить
це не перемовини, шановний, це дешевий цирк, де виступають тільки клоуни...
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30.05.2025 09:04 Ответить
"Серйозніть намірів" сша вже імовірно всі оцінили..
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30.05.2025 09:04 Ответить
Америка "показала би серйозність намірів", якби, до прикладу, продала Україні пару сотен "томагавків", а не "бзділа би ото у калюжу", що стало вже нормою за херівництва мародера-імпотента Трумпа..
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30.05.2025 09:05 Ответить
умеров поїде?
кацапи почали свій анонсований літній наступ, а умерову нема коли?
йому терміново потрібно з лаптями полобизатися?
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30.05.2025 09:09 Ответить
Любое перемирие -это наш проигрыш. Выгодны они только кацапам и нашим робким друзьям, которые цепляются за что угодно, лишь бы не принимать радикальных мер (реально уничтожающие санкции, избыточные поставки вооружений). Оружие - наш единственный шанс. всё остальное - фуфло и запрограммированное поражение.
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30.05.2025 09:11 Ответить
Ну взагалі захід послідовний - вони з самого початку війни казали, що притримуються стратегії "на виснаження" - от вони й виснажують спокійно, куди їм поспішати. Так і виснажуватимуть, але не дуже сильно, а то ще москалі психонуть і на прибалтів попруть. А всі ці переговори меморандуми - всі все розуміють, там же не ідіоти сидять.
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30.05.2025 09:11 Ответить
 
 