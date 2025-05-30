Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле, - Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле даже если та не представит свой "меморандум" по завершению войны до встречи в Стамбуле.

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", - сказал он.

Спецпредставитель Трампа отметил, что сейчас главной задачей является прекращение огня и перемирие.

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