Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле, - Келлог
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле даже если та не представит свой "меморандум" по завершению войны до встречи в Стамбуле.
Об этом он заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.
"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", - сказал он.
Спецпредставитель Трампа отметил, что сейчас главной задачей является прекращение огня и перемирие.
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+7 Gary Grant
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+4 евгений коноваленко #556652
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з ким зустрічатись??
Всяко краще.
А представники подляцької контори зазначають,що Трамп з цієї контори,що їх найвеличніший,та головним завданням є неприпинення антитрампівської пропаганди.
Там своя логіка.
Вимог та умов України в природі немає. У нас нічого немає.
Українці вас це не ображає? Ми хоч раз можемо обрати українську владу?
Якщо ні, то наша доля у світовій політиці як доля лаврового листя - сирим не їдять, а коли зварять то викидають.
кацапи почали свій анонсований літній наступ, а умерову нема коли?
йому терміново потрібно з лаптями полобизатися?