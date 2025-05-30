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Новини Безпека Європи Зустріч Віткоффа з Путіним
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Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з лідерами Європи, перш ніж довіряти Путіну

Келлог порадив Віткоффу не робити висновки щодо довіри Путіну

Спеціальний представник США з питань війни в Україні Кіт Келлог порадив своєму колезі Стіву Віткоффу поговорити з європейськими лідерами, а потім зробити висновки про те, чи варто довіряти російському диктатору Володимиру Путіну чи ні.

Про це Келлог заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

Йому поставили запитання: "Стів Віткофф сказав: "Я просто не бачу, щоб Путін хотів захопити всю Європу". Я вірю йому на слово в цьому сенсі й вважаю, що європейці теж починають це розуміти. Але потім я чую, які умови були узгоджені в минулому, і знаєте, чи можна довіряти президенту Путіну?".

У відповідь Келлог вирішив порадити Віткоффу спочатку поговорити про Путіна з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії.

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"Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, президентом Франції Макроном, є прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цій обстановці, а це складна обстановка. І вони думають, що перебувають у небезпеці", - пояснив спецпосланець Трампа.

За його словами, напередодні інтерв'ю фінський посол передав йому занепокоєння Фінляндії щодо можливої російської агресії.

"Я тільки вчора бачився з фінським послом, ми разом обідали. І росіяни нарощують сили на їхньому кордоні. А у Фінляндії найдовший кордон із РФ, і вони стурбовані. Так [Фінляндія відчуває загрозу — ред.]", - резюмував американський посадовець.

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Автор: 

Європа (1873) путін володимир (24080) Келлог Кіт (151) Віткофф Стів (107)


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Топ коментарі
+6
******* команда у Білому домі.
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30.05.2025 19:28
+3
Хоча б до Трускавця з'їздили, чи що.
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30.05.2025 19:42
+2
Все вони там розуміють. Просто пуйло помогло трампу дорватись до крісла президента. Тепер приходиться відробляти.
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30.05.2025 19:32
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******* команда у Білому домі.
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30.05.2025 19:28 Відповісти
Хоча б до Трускавця з'їздили, чи що.
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30.05.2025 19:42 Відповісти
Вітькову платить Трумп, а не Келлог чи лідери Європи. А Трумп сам довіряє ПТНу, і довіряє безмежно.
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30.05.2025 19:30 Відповісти
Все вони там розуміють. Просто пуйло помогло трампу дорватись до крісла президента. Тепер приходиться відробляти.
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30.05.2025 19:32 Відповісти
Допусти дурнів до влади - вони опустять хоч би й найсильнішу країну.
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30.05.2025 19:42 Відповісти
Понавибирали ***** як ми в 19-му,надивившись серіальчиків,а потім хто в Тису в хто в могилу.Хоть поржалі)
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30.05.2025 19:42 Відповісти
Я , *****, не выбирала
Но страдаю
Из- за ********* выбора
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30.05.2025 19:54 Відповісти
🤝
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30.05.2025 19:55 Відповісти
Кіно США - тупий і ще тупіщий
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30.05.2025 19:48 Відповісти
Якщо ТРАМП і особи у БД , ще і досі, з часів війни прутіна, проти Ічкерії і до його війни проти Мирної України, ще і «ДОВІРЯЮТЬ» убивці-маніяку, то тоді, грош ціна їм, як політикам США, на такому рівні!!!
Ось вам і злочин, ось і довіра убивці, замість покарання!!
А США знищили, разом єльциним, ядерний щит України, 43 ракетну армію!
А тепер в США, про якусь «ДОВІРУ», до убивці Українців, белькочуть!!
Мегі Олбрайт, з групою осіб, гірко плаче, над такими горе-політиками з Вашингтона!!
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30.05.2025 19:50 Відповісти
Как детский сад, честное слово..
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30.05.2025 19:51 Відповісти
Що старі,що малі.
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30.05.2025 20:03 Відповісти
роль віткофа - вдавати дурника.
але трамп і рубіо занадто переоцінили свій блеф, путін вже давно проти америки має протиотруту - тупо сцяти американцям в очі і казати що це роса.
а америка через гординю нікому не може сказати що насцяли в очі, роблять вигляд що америка всемогутня а насцяли комусь иншому, зеленському наприкляд.
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30.05.2025 19:58 Відповісти
с матерями и вдовами украинцев пусть пообщается....
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30.05.2025 20:01 Відповісти
Келог гнійний підр. Це все що можна сказать про Келога...
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30.05.2025 20:10 Відповісти
Куди поділися трамподрочери на Цензорі?
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30.05.2025 20:12 Відповісти
Там з порадами такий міцний ланцюжок що зрозуміло лише одне, все що говорить Трамп ***** прокрутив все в своеї голові не один раз.
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30.05.2025 20:16 Відповісти
 
 