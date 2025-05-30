Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з лідерами Європи, перш ніж довіряти Путіну

Спеціальний представник США з питань війни в Україні Кіт Келлог порадив своєму колезі Стіву Віткоффу поговорити з європейськими лідерами, а потім зробити висновки про те, чи варто довіряти російському диктатору Володимиру Путіну чи ні.

Про це Келлог заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

Йому поставили запитання: "Стів Віткофф сказав: "Я просто не бачу, щоб Путін хотів захопити всю Європу". Я вірю йому на слово в цьому сенсі й вважаю, що європейці теж починають це розуміти. Але потім я чую, які умови були узгоджені в минулому, і знаєте, чи можна довіряти президенту Путіну?".

У відповідь Келлог вирішив порадити Віткоффу спочатку поговорити про Путіна з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії.

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"Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, президентом Франції Макроном, є прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цій обстановці, а це складна обстановка. І вони думають, що перебувають у небезпеці", - пояснив спецпосланець Трампа.

За його словами, напередодні інтерв'ю фінський посол передав йому занепокоєння Фінляндії щодо можливої російської агресії.

"Я тільки вчора бачився з фінським послом, ми разом обідали. І росіяни нарощують сили на їхньому кордоні. А у Фінляндії найдовший кордон із РФ, і вони стурбовані. Так [Фінляндія відчуває загрозу — ред.]", - резюмував американський посадовець.

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