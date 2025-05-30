Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з лідерами Європи, перш ніж довіряти Путіну
Спеціальний представник США з питань війни в Україні Кіт Келлог порадив своєму колезі Стіву Віткоффу поговорити з європейськими лідерами, а потім зробити висновки про те, чи варто довіряти російському диктатору Володимиру Путіну чи ні.
Про це Келлог заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
Йому поставили запитання: "Стів Віткофф сказав: "Я просто не бачу, щоб Путін хотів захопити всю Європу". Я вірю йому на слово в цьому сенсі й вважаю, що європейці теж починають це розуміти. Але потім я чую, які умови були узгоджені в минулому, і знаєте, чи можна довіряти президенту Путіну?".
У відповідь Келлог вирішив порадити Віткоффу спочатку поговорити про Путіна з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії.
"Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, президентом Франції Макроном, є прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цій обстановці, а це складна обстановка. І вони думають, що перебувають у небезпеці", - пояснив спецпосланець Трампа.
За його словами, напередодні інтерв'ю фінський посол передав йому занепокоєння Фінляндії щодо можливої російської агресії.
"Я тільки вчора бачився з фінським послом, ми разом обідали. І росіяни нарощують сили на їхньому кордоні. А у Фінляндії найдовший кордон із РФ, і вони стурбовані. Так [Фінляндія відчуває загрозу — ред.]", - резюмував американський посадовець.
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Но страдаю
Из- за ********* выбора
Ось вам і злочин, ось і довіра убивці, замість покарання!!
А США знищили, разом єльциним, ядерний щит України, 43 ракетну армію!
А тепер в США, про якусь «ДОВІРУ», до убивці Українців, белькочуть!!
Мегі Олбрайт, з групою осіб, гірко плаче, над такими горе-політиками з Вашингтона!!
але трамп і рубіо занадто переоцінили свій блеф, путін вже давно проти америки має протиотруту - тупо сцяти американцям в очі і казати що це роса.
а америка через гординю нікому не може сказати що насцяли в очі, роблять вигляд що америка всемогутня а насцяли комусь иншому, зеленському наприкляд.