Келлог посоветовал Уиткоффу пообщаться с лидерами Европы, прежде чем доверять Путину
Специальный представитель США по вопросам войны в Украине Кит Келлог посоветовал своему коллеге Стиву Уиткоффу поговорить с европейскими лидерами, а затем сделать выводы о том, стоит ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину или нет.
Об этом Келлог заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.
Ему задали вопрос: "Стив Уиткофф сказал: "Я просто не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу". Я верю ему на слово в этом смысле и считаю, что европейцы тоже начинают это понимать. Но потом я слышу, какие условия были согласованы в прошлом, и знаете, можно ли доверять президенту Путину?"
В ответ Келлог решил посоветовать Уиткоффу сначала поговорить о Путине с лидерами Франции, Германии и Великобритании.
"Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцом, президентом Франции Макроном, есть премьер-министр Великобритании Стармер. Они видят мир немного иначе. Они живут в этой обстановке, а это сложная обстановка. И они думают, что находятся в опасности", - пояснил спецпосланник Трампа.
По его словам, накануне интервью финский посол передал ему беспокойство Финляндии относительно возможной российской агрессии.
"Я только вчера виделся с финским послом, мы вместе обедали. И россияне наращивают силы на их границе. А у Финляндии самая длинная граница с РФ, и они обеспокоены. Да [Финляндия чувствует угрозу. - Ред.]", - резюмировал американский чиновник.
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сцаними тряпками вітькова по пиці !
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Ось вам і злочин, ось і довіра убивці, замість покарання!!
А США знищили, разом єльциним, ядерний щит України, 43 ракетну армію!
А тепер в США, про якусь «ДОВІРУ», до убивці Українців, белькочуть!!
Мегі Олбрайт, з групою осіб, гірко плаче, над такими горе-політиками з Вашингтона!!
але трамп і рубіо занадто переоцінили свій блеф, путін вже давно проти америки має протиотруту - тупо сцяти американцям в очі і казати що це роса.
а америка через гординю нікому не може сказати що насцяли в очі, роблять вигляд що америка всемогутня а насцяли комусь иншому, зеленському наприкляд.
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І кришталево ясно що подібні заяви тільки дадуть гусні зайвий мотив не підписувати ніякого перемир'я, а значить продовжувать війну. Ту війну яку трамп типу хоче зупинити.
Вряд чи Келог цього не розуміє, тобто він дійсно пі'дор...