Келлог посоветовал Уиткоффу пообщаться с лидерами Европы, прежде чем доверять Путину

Специальный представитель США по вопросам войны в Украине Кит Келлог посоветовал своему коллеге Стиву Уиткоффу поговорить с европейскими лидерами, а затем сделать выводы о том, стоит ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину или нет.

Об этом Келлог заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос: "Стив Уиткофф сказал: "Я просто не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу". Я верю ему на слово в этом смысле и считаю, что европейцы тоже начинают это понимать. Но потом я слышу, какие условия были согласованы в прошлом, и знаете, можно ли доверять президенту Путину?"

В ответ Келлог решил посоветовать Уиткоффу сначала поговорить о Путине с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

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"Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцом, президентом Франции Макроном, есть премьер-министр Великобритании Стармер. Они видят мир немного иначе. Они живут в этой обстановке, а это сложная обстановка. И они думают, что находятся в опасности", - пояснил спецпосланник Трампа.

По его словам, накануне интервью финский посол передал ему беспокойство Финляндии относительно возможной российской агрессии.

"Я только вчера виделся с финским послом, мы вместе обедали. И россияне наращивают силы на их границе. А у Финляндии самая длинная граница с РФ, и они обеспокоены. Да [Финляндия чувствует угрозу. - Ред.]", - резюмировал американский чиновник.

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