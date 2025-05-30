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Новости Безопасность Европы Встреча Виткоффа с Путиным
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Келлог посоветовал Уиткоффу пообщаться с лидерами Европы, прежде чем доверять Путину

Келлог посоветовал Виткоффу не делать выводы о доверии к Путину

Специальный представитель США по вопросам войны в Украине Кит Келлог посоветовал своему коллеге Стиву Уиткоффу поговорить с европейскими лидерами, а затем сделать выводы о том, стоит ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину или нет.

Об этом Келлог заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос: "Стив Уиткофф сказал: "Я просто не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу". Я верю ему на слово в этом смысле и считаю, что европейцы тоже начинают это понимать. Но потом я слышу, какие условия были согласованы в прошлом, и знаете, можно ли доверять президенту Путину?"

В ответ Келлог решил посоветовать Уиткоффу сначала поговорить о Путине с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кэллог: Трамп может выйти из переговоров по Украине, если почувствует, что его используют

"Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцом, президентом Франции Макроном, есть премьер-министр Великобритании Стармер. Они видят мир немного иначе. Они живут в этой обстановке, а это сложная обстановка. И они думают, что находятся в опасности", - пояснил спецпосланник Трампа.

По его словам, накануне интервью финский посол передал ему беспокойство Финляндии относительно возможной российской агрессии.

"Я только вчера виделся с финским послом, мы вместе обедали. И россияне наращивают силы на их границе. А у Финляндии самая длинная граница с РФ, и они обеспокоены. Да [Финляндия чувствует угрозу. - Ред.]", - резюмировал американский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин отверг мирный план из 22 пунктов, разработанный США и Украиной, - FT

Автор: 

Европа (1912) путин владимир (31522) Кит Келлог (148) Стив Уиткофф (107)


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Топ комментарии
+9
******* команда у Білому домі.
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30.05.2025 19:28
+5
Все вони там розуміють. Просто пуйло помогло трампу дорватись до крісла президента. Тепер приходиться відробляти.
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30.05.2025 19:32
+5
Хоча б до Трускавця з'їздили, чи що.
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30.05.2025 19:42
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******* команда у Білому домі.
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30.05.2025 19:28 Ответить
Хоча б до Трускавця з'їздили, чи що.
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30.05.2025 19:42 Ответить
Браво, мон дженераль Келлог !

сцаними тряпками вітькова по пиці !

.
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30.05.2025 20:38 Ответить
Вітькову платить Трумп, а не Келлог чи лідери Європи. А Трумп сам довіряє ПТНу, і довіряє безмежно.
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30.05.2025 19:30 Ответить
Все вони там розуміють. Просто пуйло помогло трампу дорватись до крісла президента. Тепер приходиться відробляти.
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30.05.2025 19:32 Ответить
Допусти дурнів до влади - вони опустять хоч би й найсильнішу країну.
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30.05.2025 19:42 Ответить
Понавибирали ***** як ми в 19-му,надивившись серіальчиків,а потім хто в Тису в хто в могилу.Хоть поржалі)
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30.05.2025 19:42 Ответить
🤝
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30.05.2025 19:55 Ответить
Кіно США - тупий і ще тупіщий
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30.05.2025 19:48 Ответить
Якщо ТРАМП і особи у БД , ще і досі, з часів війни прутіна, проти Ічкерії і до його війни проти Мирної України, ще і «ДОВІРЯЮТЬ» убивці-маніяку, то тоді, грош ціна їм, як політикам США, на такому рівні!!!
Ось вам і злочин, ось і довіра убивці, замість покарання!!
А США знищили, разом єльциним, ядерний щит України, 43 ракетну армію!
А тепер в США, про якусь «ДОВІРУ», до убивці Українців, белькочуть!!
Мегі Олбрайт, з групою осіб, гірко плаче, над такими горе-політиками з Вашингтона!!
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30.05.2025 19:50 Ответить
Как детский сад, честное слово..
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30.05.2025 19:51 Ответить
Що старі,що малі.
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30.05.2025 20:03 Ответить
роль віткофа - вдавати дурника.
але трамп і рубіо занадто переоцінили свій блеф, путін вже давно проти америки має протиотруту - тупо сцяти американцям в очі і казати що це роса.
а америка через гординю нікому не може сказати що насцяли в очі, роблять вигляд що америка всемогутня а насцяли комусь иншому, зеленському наприкляд.
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30.05.2025 19:58 Ответить
с матерями и вдовами украинцев пусть пообщается....
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30.05.2025 20:01 Ответить
Келог гнійний підр. Це все що можна сказать про Келога...
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30.05.2025 20:10 Ответить
не нравіцца, кацапик ?

.
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30.05.2025 20:40 Ответить
Куди поділися трамподрочери на Цензорі?
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30.05.2025 20:12 Ответить
Там з порадами такий міцний ланцюжок що зрозуміло лише одне, все що говорить Трамп ***** прокрутив все в своеї голові не один раз.
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30.05.2025 20:16 Ответить
Саме цікаве що Келог погрожує "вийти", якщо перемовини не принесуть результата. Тобто зробити те що гусня вимагала з самого початку - щоб Україні не помагали.
І кришталево ясно що подібні заяви тільки дадуть гусні зайвий мотив не підписувати ніякого перемир'я, а значить продовжувать війну. Ту війну яку трамп типу хоче зупинити.
Вряд чи Келог цього не розуміє, тобто він дійсно пі'дор...
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30.05.2025 20:30 Ответить
 
 