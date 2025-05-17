Путин отверг мирный план из 22 пунктов, разработанный США и Украиной, - FT

Соединенные Штаты при участии Украины и Европы разработали мирный план, включавший 22 пункта и предусматривавший завершение войны между Украиной и Россией. Однако российский диктатор Владимир Путин отказался обсуждать эти мирные инициативы.

Об этом говорится в материале Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным трех источников издания, на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники заявили спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Уиткофф разработал с участием представителей Украины и Европы.

Это, мол, привело к тому, что спецпосланник Трампа отложил свою очередную поездку к Путину на этой неделе, хотя близкий к нему человек утверждает, что никакой следующей поездки вообще не планировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может выдвигать любые ультиматумы, но европейское сообщество никогда не согласится на подобные требования, - Кубилюс

План, который привез и хотел обсудить Уиткофф, включал 22 пункта. На следующий день эти же пункты обсуждали украинские и американские чиновники во время телефонного разговора.

От Украины в разговоре участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров, а от США - Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Пока неизвестно, что это за мирный план, о котором пишет FT. Ранее медиа писали только о плане Украины и Европы, который передали Трампу.

После этого, как пишет издание, темпы дипломатической деятельности набрали обороты. Европейские и украинские лидеры встретились, чтобы призвать к безусловному 30-дневному прекращению огня, предупреждая Путина о жестких новых санкциях, если он не выполнит требование, которое поддерживают США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня, - Песков

Журналисты также отметили, что нежелание российского диктатора участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни, даже для тех в администрации Дональда Трампа, кто ранее относился к Путину с пониманием.

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, на прошлой неделе Владимир Путин пошел на большой риск, медленно подталкивая американских переговорщиков к мирному предложению, а затем отказавшись приехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию, которые он сам публично инициировал.