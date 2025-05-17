Путин отверг мирный план из 22 пунктов, разработанный США и Украиной, - FT
Соединенные Штаты при участии Украины и Европы разработали мирный план, включавший 22 пункта и предусматривавший завершение войны между Украиной и Россией. Однако российский диктатор Владимир Путин отказался обсуждать эти мирные инициативы.
Об этом говорится в материале Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
По данным трех источников издания, на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники заявили спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Уиткофф разработал с участием представителей Украины и Европы.
Это, мол, привело к тому, что спецпосланник Трампа отложил свою очередную поездку к Путину на этой неделе, хотя близкий к нему человек утверждает, что никакой следующей поездки вообще не планировали.
План, который привез и хотел обсудить Уиткофф, включал 22 пункта. На следующий день эти же пункты обсуждали украинские и американские чиновники во время телефонного разговора.
От Украины в разговоре участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров, а от США - Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог.
Пока неизвестно, что это за мирный план, о котором пишет FT. Ранее медиа писали только о плане Украины и Европы, который передали Трампу.
После этого, как пишет издание, темпы дипломатической деятельности набрали обороты. Европейские и украинские лидеры встретились, чтобы призвать к безусловному 30-дневному прекращению огня, предупреждая Путина о жестких новых санкциях, если он не выполнит требование, которое поддерживают США.
Журналисты также отметили, что нежелание российского диктатора участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни, даже для тех в администрации Дональда Трампа, кто ранее относился к Путину с пониманием.
По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, на прошлой неделе Владимир Путин пошел на большой риск, медленно подталкивая американских переговорщиков к мирному предложению, а затем отказавшись приехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию, которые он сам публично инициировал.
А тепер ще і Тромб відкрито кацапам підігрує ...
Фактично виявилось , що проти України , зараз , весь світ
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50%
Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
А ФША як завжди пасе задніх
До поры до времени!!!
А там уже й літо скоро, нові наступи, нові бусифікації, моб ресурс України ще більше 3 мільйонів - можна жить.
А головне - що до того часу буде з Україною ?
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше
Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику
Палаєш наче бурячт у танку.
Але головне , що тобі нема чого відповісти на спростування твого вкида
Краще спробуй щось заперечити по суті
Ах , так не можеш , дурбецело
Як тобі живеться нациській країні під диктатурою пуделя пуйла ?
Але головне , що навіть такий бот як ти немає чого протипоставити фактам
"Контракт 18-24": тепер добровольці можуть приєднатися до 24 бойових бригад ЗСУ
https://suspilne.media/1001807-kontrakt-18-24-teper-dobrovolci-mozut-priednatisa-do-24-bojovih-brigad-zsu/
Краще б ви про них не згадували.
Принаймні , щось подібного я в ЗСУ не бачив.
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше
А отже ,як я і казав
Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику
І на це ти нічого заперечити так і не зміг
Як можна щось заперечити тому, хто пише безграмотну маячню? Що таке "навідмінно"?
Давай поспілкуємося мовою сухих цифр.
От тоді й прикусиш свого язика, кацапчику.
І запам'ятай, немає в українській мові слова "навідмінно".
Є словосполучення "на відмінно", але означає воно зовсім не те, що ти тут написав.
Мабудь ще досі голова болить у дебільчика після вчорашніх виборів у Румунії
Кацапчик програма настільки "не діє" , що кількість бригад довелося збільшувати в півтора рази
Кількість бригад, до котрих добровольці можуть приєднатися за проєктом Контракт 18-24, збільшено з 16 до 24
І
Бачиш знов тебе, лоха , макнув у факти
То може приведеш іншу цифру, а саме кількість тих, хто підписав цей контракт?
Давай трохи підкажу - ще навіть 500 немає 😂
До чого тут кількість бригад? По 20 чоловік на бригаду?
Ти просто жалюгідний, сходи опохмелися.
На немитій напряму заговорили про конфіскацію депозитів люмпена
... він може вийти завтра
до народу у вікноі сказати абсолютно інше.
Це божевілля спрямоване лише для "народу америки", що формує рейтинг Трампа...
... більше нідочого.
А головне їх дотримання. Тому, що наразі ніодна компанія за 3 роки поточних санкцій, не отримала штрафи за їх порушення, ловлять тільки якусь дрібноту з дипломатами, а великих виробників таких як Leica, Nvidia, французька компанія яка обслуговувала орківські винищувачі через казахів, впритул ніхто не бачить.
... палити чи не палити?...
"... питання бл*дське це мене за*бує..."