Путин отверг мирный план из 22 пунктов, разработанный США и Украиной, - FT

Диктатор РФ Владимир Путин

Соединенные Штаты при участии Украины и Европы разработали мирный план, включавший 22 пункта и предусматривавший завершение войны между Украиной и Россией. Однако российский диктатор Владимир Путин отказался обсуждать эти мирные инициативы.

Об этом говорится в материале Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным трех источников издания, на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники заявили спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Уиткофф разработал с участием представителей Украины и Европы.

Это, мол, привело к тому, что спецпосланник Трампа отложил свою очередную поездку к Путину на этой неделе, хотя близкий к нему человек утверждает, что никакой следующей поездки вообще не планировали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путин может выдвигать любые ультиматумы, но европейское сообщество никогда не согласится на подобные требования, - Кубилюс

План, который привез и хотел обсудить Уиткофф, включал 22 пункта. На следующий день эти же пункты обсуждали украинские и американские чиновники во время телефонного разговора.

От Украины в разговоре участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров, а от США - Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Пока неизвестно, что это за мирный план, о котором пишет FT. Ранее медиа писали только о плане Украины и Европы, который передали Трампу.

После этого, как пишет издание, темпы дипломатической деятельности набрали обороты. Европейские и украинские лидеры встретились, чтобы призвать к безусловному 30-дневному прекращению огня, предупреждая Путина о жестких новых санкциях, если он не выполнит требование, которое поддерживают США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня, - Песков

Журналисты также отметили, что нежелание российского диктатора участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни, даже для тех в администрации Дональда Трампа, кто ранее относился к Путину с пониманием.

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, на прошлой неделе Владимир Путин пошел на большой риск, медленно подталкивая американских переговорщиков к мирному предложению, а затем отказавшись приехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию, которые он сам публично инициировал.

А нічого. Якби хотів так званий об'єднаний захід покласти край ************ режиму то вже давно б це зробив через обвал цін на енергоресурси, санкції на торгівлю з мордором та надання необхідної і в необхідній кількості зброї Україні. Цього нічого не зроблено по сьогоднішній день. Дають по чайній ложці тільки для того, щоб йшла війна і ***** не програв.
17.05.2025 13:52 Ответить
+12
12 травня повинні бути чергові санкції - і що ... ?
17.05.2025 13:46 Ответить
+8
Тоді треба зачекати, доки російська сторона надасть свій варіант плану. Зустрітися в Стамбулі. Розглянути план. Обговорити з європейськими партнерами. Зібратися у Києві. Зателефонувати Трампу. Передати Трампу російський варіант плану на розгляд. Обговорити думку Трампа. Висунути ультиматум. Підготувати український варіант плану. Передати його на розгляд російській стороні. Зустрітися в Стамбулі. Поговорити. Зателефонувати європейським партнерам. Перенести ультиматум. Зустрітися в Києві. Зателефонувати Трампу...

А там уже й літо скоро, нові наступи, нові бусифікації, моб ресурс України ще більше 3 мільйонів - можна жить.
17.05.2025 13:52 Ответить
12 травня повинні бути чергові санкції - і що ... ?
17.05.2025 13:46 Ответить
А нічого. Якби хотів так званий об'єднаний захід покласти край ************ режиму то вже давно б це зробив через обвал цін на енергоресурси, санкції на торгівлю з мордором та надання необхідної і в необхідній кількості зброї Україні. Цього нічого не зроблено по сьогоднішній день. Дають по чайній ложці тільки для того, щоб йшла війна і ***** не програв.
17.05.2025 13:52 Ответить
Так ото ж !
А тепер ще і Тромб відкрито кацапам підігрує ...
Фактично виявилось , що проти України , зараз , весь світ
17.05.2025 13:57 Ответить
причому ненависть орбана, фіцо і трампа до нас я зрозуміти не можу. Що ми їм зробили??
18.05.2025 00:16 Ответить
Ну від ЄС є
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50%
Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
А ФША як завжди пасе задніх
17.05.2025 13:54 Ответить
Єдині санкції які проблемні для Кремля - це заборона експорту газу та нафти . Всі інші санкції - до дупи...
17.05.2025 14:04 Ответить
Там не тільки це вони ще титан, алюміній та сталь в ЄС експортують. Також зернові та інші продукти.
17.05.2025 14:08 Ответить
А експорт іде , навіть зараз , через Україну ... то яких санкцій ми можемо вимагати від інших ?
17.05.2025 14:14 Ответить
Якщо не помиляюся, агент Буратіна бобіг бити навипередження - з якимось мирним планом і т.д. хотів роздути ІБД щоб під шумок санкції не вводили
17.05.2025 14:06 Ответить
Весь этот цирк частичный. Трамп может отменить свою часть санкций и заблокировать поставки вооружений с американскими компонентами. Отсюда и все пляски, они больше для конгресса.
До поры до времени!!!
17.05.2025 13:49 Ответить
Тоді треба зачекати, доки російська сторона надасть свій варіант плану. Зустрітися в Стамбулі. Розглянути план. Обговорити з європейськими партнерами. Зібратися у Києві. Зателефонувати Трампу. Передати Трампу російський варіант плану на розгляд. Обговорити думку Трампа. Висунути ультиматум. Підготувати український варіант плану. Передати його на розгляд російській стороні. Зустрітися в Стамбулі. Поговорити. Зателефонувати європейським партнерам. Перенести ультиматум. Зустрітися в Києві. Зателефонувати Трампу...

А там уже й літо скоро, нові наступи, нові бусифікації, моб ресурс України ще більше 3 мільйонів - можна жить.
17.05.2025 13:52 Ответить
Що пропонуєш, Володька?
17.05.2025 13:54 Ответить
Триматися, доки орда розсиплеться і повернуться кордони 1991 року, Нікалай Нікалаєвіч.
17.05.2025 13:55 Ответить
А коли це може статися ?!
А головне - що до того часу буде з Україною ?
17.05.2025 13:58 Ответить
А хіба Нікалай Нікалаєвіч про це думає? 😁
17.05.2025 14:01 Ответить
А про що думає нєкто Маґірус?
17.05.2025 16:00 Ответить
Думаю, як вижити
18.05.2025 23:52 Ответить
А про це потрібно у зелених виродків спитати.
17.05.2025 14:02 Ответить
Ну якщо відкинути всі сарказми, то інших варіантів і нема. Москалі зіскочити з малими втратами не дадуть, а реально перегризти їм горло якось не дуже хочуть партнери. Тому тільки лишається триматися, як не крути.
17.05.2025 14:05 Ответить
Варіанти можуть бути дуже різні , але - якщо через 11 років війни країна й досі живе в режимі мирного часу , більше того - й досі здійснює транзит кацапської нафти і отримує від них , за це , гроші ... про що тоді можна розмовляти ?
17.05.2025 14:12 Ответить
Так я ж і кажу - варіантів могло б бути багато, а лишається тільки один, такий собі. Ну якось так воно виходить.
17.05.2025 14:17 Ответить
🤣🤣👍
17.05.2025 14:00 Ответить
А ти даремно зубоскалиш, Валодька!
17.05.2025 16:03 Ответить
Не пишіть беззмістовні коментарі, поважайте Цензор.
17.05.2025 16:43 Ответить
За вами не встигнеш.
17.05.2025 17:32 Ответить
Ну з огляду ,що росіянчи продовжують утилюзуватися настільки успішно, що :
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше

Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику
17.05.2025 13:59 Ответить
Якщо хтось пише "росіянчику" чи там "я нюхом чую шо ти москальський агент", мені чогось уявляється кімната без вікон і з м'якими стінами, в якій сидить вишукувач шпигунів у сорочці, рукави якою зав'язані за спиною)
17.05.2025 14:03 Ответить
Яка мила істерика. Але як то кажуть на злодії і шапка горить , росіянчику
Палаєш наче бурячт у танку.
Але головне , що тобі нема чого відповісти на спростування твого вкида
17.05.2025 14:34 Ответить
Лікуйтеся і вчіть пунктуацію, а то як приїдете з Чехії добровольцем записуватися, то й психіатра не пройдете, і ще й пробіли перед комами ставите)
17.05.2025 14:41 Ответить
Володька не підгорай, а то ти , немитий виродок, наче той бурят у танку.
Краще спробуй щось заперечити по суті
Ах , так не можеш , дурбецело
17.05.2025 23:02 Ответить
"Навідмінно від наших хлопців "18-24"" - як це розуміти?
17.05.2025 14:11 Ответить
Йому в Чехії сказали що в Україні все чудово, до тецека стоять черги з добровольців 18-24 і всі готові воювати ще 50 років до руїн москви, правда він сам якось в Україноньку повертатись не хоче бо не на часі і взагалі...
17.05.2025 14:26 Ответить
Ой, мага чортик скавчить. Так кумедно.
Як тобі живеться нациській країні під диктатурою пуделя пуйла ?
Але головне , що навіть такий бот як ти немає чого протипоставити фактам
17.05.2025 14:28 Ответить
Друже навіть я , за кордом про це знаю, хлопці яким я доначу знають , а як сталося , що людина, яка живе в Україні - не знає ?
"Контракт 18-24": тепер добровольці можуть приєднатися до 24 бойових бригад ЗСУ
https://suspilne.media/1001807-kontrakt-18-24-teper-dobrovolci-mozut-priednatisa-do-24-bojovih-brigad-zsu/
17.05.2025 14:32 Ответить
Тоді поцікавтеся, скільки станом на сьогоднішній день таких добровольців.
Краще б ви про них не згадували.
17.05.2025 14:36 Ответить
У тому то і справа , що багато ,а буде більше
Принаймні , щось подібного я в ЗСУ не бачив.
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше

А отже ,як я і казав
Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику

І на це ти нічого заперечити так і не зміг
17.05.2025 23:06 Ответить
Щось ти не те вживаєш, Артем. Що у вас там на кацапетівці курять?
Як можна щось заперечити тому, хто пише безграмотну маячню? Що таке "навідмінно"?
18.05.2025 09:19 Ответить
Оце ти бомбанув ярик. Але терпи , терпи. Розумію факти проти вас . паскуд рашиських під ВПН України. Але треба терпіти Адже всі знаю . що росіянчики ще ті терпіли
18.05.2025 19:57 Ответить
То скільки ж молоді скористалося оцим "Контракт 18-24"?
Давай поспілкуємося мовою сухих цифр.
От тоді й прикусиш свого язика, кацапчику.
І запам'ятай, немає в українській мові слова "навідмінно".
Є словосполучення "на відмінно", але означає воно зовсім не те, що ти тут написав.
19.05.2025 08:49 Ответить
Кацапчик істерить. Так кумедно.
Мабудь ще досі голова болить у дебільчика після вчорашніх виборів у Румунії
Кацапчик програма настільки "не діє" , що кількість бригад довелося збільшувати в півтора рази
Кількість бригад, до котрих добровольці можуть приєднатися за проєктом Контракт 18-24, збільшено з 16 до 24
І
Бачиш знов тебе, лоха , макнув у факти
19.05.2025 09:06 Ответить
Твоя істерика зрозуміла, кацапчику. "Карт" не маєш, як каже трампло, тому й викручуєшся неначе вуж на пательні
То може приведеш іншу цифру, а саме кількість тих, хто підписав цей контракт?
Давай трохи підкажу - ще навіть 500 немає 😂
До чого тут кількість бригад? По 20 чоловік на бригаду?
Ти просто жалюгідний, сходи опохмелися.
19.05.2025 09:22 Ответить
Сейчас на фоне фиктивных переговоров доят люмпен Х2. Скоротечная история
17.05.2025 14:26 Ответить
Та там вже не тільки доять
На немитій напряму заговорили про конфіскацію депозитів люмпена
17.05.2025 14:30 Ответить
Я про рвачей финансовых. В "последний" вагон
17.05.2025 14:32 Ответить
Можна трохи більше конкретики ? Про яких з рашиських фінансових рвачей йде мова ? Про Яндекс який релокував усіх своїх топів і компанію за кордон ? Чи про ті сім'ї чинуш , що зараз у Дубаї?
17.05.2025 14:36 Ответить
Фішка в тому, що ВСЕ це не коментує сам сЦарь-ліліпутін...
... він може вийти завтра до народу у вікно і сказати абсолютно інше.
Це божевілля спрямоване лише для "народу америки", що формує рейтинг Трампа...
... більше нідочого.
17.05.2025 13:54 Ответить
Тобто вкотре насцяв рудому уї@ану на його нарощені патли. А рудий уї@ан обтече та обітреться вкотре. Божа роса. Головне що make America great again.
17.05.2025 13:55 Ответить
Ну і тепер побачимо чи будуть руйнівні санкції від заходу, як вони обітцяли. Якщо вони знову введуть проти якихось прокладок а не тотальні санкції проти сектора економіки та третіх осіб, то це дасть більше заохочення для ху..ла.

А головне їх дотримання. Тому, що наразі ніодна компанія за 3 роки поточних санкцій, не отримала штрафи за їх порушення, ловлять тільки якусь дрібноту з дипломатами, а великих виробників таких як Leica, Nvidia, французька компанія яка обслуговувала орківські винищувачі через казахів, впритул ніхто не бачить.
17.05.2025 14:04 Ответить
То що, цей "https://zn.ua/ukr/WORLD/jak-amerika-bachit-zavershennja-vijni-rosiji-proti-ukrajini-vpershe-publikujemo-vsi-22-punkti-kelloha.html план Келлога 22 пункти", а це, по-сутті, капітуляція - розроблявся "в Україні", по сутті - в жОПі?
17.05.2025 14:06 Ответить
Ага, єрмаком і уморовим. Два патріота...
17.05.2025 14:14 Ответить
Срамп і зараз утреться?
17.05.2025 14:09 Ответить
Весь цей безкінечний жах - кривава наука "наймудрішому" українському НАРІДУ та, можливо, наука на чужій катастрофі іншим народам: якщо тобі історично відкрився шанс будувати власну державу, то будуй її, знищуючи особливо на старті безпощадно будь-який супротив, як самодостатню і справді незалежну державу в максимально стислі проміжки часу. Як по критерію незалежності, так і по критерію самодостатності і оперативності - повний провал.
17.05.2025 14:17 Ответить
Вбивць знищують, а не ведуть з ними перемовини. Досить слухати трампа. Весь світ послав його на хрін, тільки наша влада прислуговує йому. Палити кацапські НПЗ, нафтові склади, газопроводи, заводи. На кожен обстріл наших місць, має бути відповідь по кацапським місцям. Стратегія України не відповідати на кацапські обстріли схожі на зраду.
17.05.2025 14:22 Ответить
як щодо нафтопроводів з касапії до угорщини в Україні? грошики ж капають...
... палити чи не палити?...
"... питання бл*дське це мене за*бує..."
17.05.2025 15:52 Ответить
Трампе, ×уйло випорожнився на твої козирі - пора знову вмикати Альцгеймера з Паркінсоном.
17.05.2025 14:35 Ответить
Гра в піддавки з луб'янським кривавим вибл*дком
17.05.2025 14:36 Ответить
73%, аууу!!! Потужний Зелелент все для вас порешал?
17.05.2025 14:39 Ответить
В цьому плані не вистачає 23 -ого пункту який повинен звучати так: в разі невиконання (вами, тобою ,падло) зазначених 22 пунктів ,по раші і твоїх ничках (далі слідує пперелік всих бункерів пуйла з точними координатами, буде нанесено одночасний удар томагавками і трайдентами у кількості 500 одиниць .І це на першому етапі. Так що ду-май-те!
17.05.2025 14:45 Ответить
Яка несподіванка!
17.05.2025 15:19 Ответить
ху* ло відкинув , і шо ? а трамп шо ?...та ти шо ?! фсб перемогло демократичний світ ...кремль платить ,а світова політика , танцює під кремлівську музичку ...
17.05.2025 16:10 Ответить
a трaмп ответит, что х у йло хочет договориться, но зеленый полудурок не хочет
17.05.2025 18:12 Ответить
трaмпу голосa в голове говорят, что он сможет дружить с русней против китaя, чем х у йло мaстерски пользуется.
17.05.2025 18:11 Ответить
 
 