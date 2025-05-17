РУС
5 826 46

РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня, - Песков

Прекращение огня: Кремль выступил с заявлениями

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, и "работа ведется".

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча Зеленского и Путина возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран.

"Работа по украинскому урегулированию будет продолжена. РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины", - отметил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин получает информацию о ходе переговоров в Стамбуле в режиме онлайн, - Песков

Прежде всего предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000, говорит спикер Кремля.

Кроме того, контактов РФ и США пока не было по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле, а Кремль проинформирует, если будет решено провести разговор Путина и Трампа.

"О каком-либо возможном изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной речь не идет, работа только началась. РФ не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен происходить за закрытыми дверями", - добавил Песков.

Читайте также: Стармер о переговорах в Стамбуле: Позиция России явно неприемлема

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нейтралитет", отказ от репараций и "права русскоязычных": Россия озвучила Украине в Стамбуле пять требований, - СМИ

+14
Так а де ті самі пекельні і каральні санкції від європейських партнерів разом з тиском на росію, про які вони говорять вже четвертий рік і другий тиждень?
показать весь комментарий
17.05.2025 11:57 Ответить
+9
Рашка передаст
показать весь комментарий
17.05.2025 11:56 Ответить
+9
И эта резина будет тянуться бесконечно.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:57 Ответить
Рашка передаст
показать весь комментарий
17.05.2025 11:56 Ответить
ПІСЬКОВ хіба не знає що Вялікахрамасомний Мєдінский вже передав?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:00 Ответить
Мабуть передав ше не всі хотєлки
показать весь комментарий
17.05.2025 12:02 Ответить
сцар-старуха забув вписати розбите корито цариці морської

.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:43 Ответить
100 пудово там одні пірідасти
показать весь комментарий
17.05.2025 12:10 Ответить
"РФ підготує і передасть Україні перелік умов для..." капітуляції.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:14 Ответить
до Нового року.
якого року?
того, коли в рашціжерти буде нема чого.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:41 Ответить
Там ще є кого жерти.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:50 Ответить
Ежей?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:57 Ответить
Так а де ті самі пекельні і каральні санкції від європейських партнерів разом з тиском на росію, про які вони говорять вже четвертий рік і другий тиждень?
показать весь комментарий
17.05.2025 11:57 Ответить
Від Європейців ми бачимо ,а де від вас ,ссаних срампістів ?
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

Ой, так, їх не буде. Бо ви не більше ніж прокремлівські виродки разом з ваших агентом Красновим
Хр-р-тьфу на вас паскуд

Добре , що я своїми фінансами підтримую дружню до України Чехію , а не ФША
показать весь комментарий
17.05.2025 12:01 Ответить
А для них ху...ло це друган, якому трампонутий довіряє більш ніж ЄС, та іншім
показать весь комментарий
17.05.2025 12:05 Ответить
+++
Так ответить небожителю!
показать весь комментарий
17.05.2025 12:59 Ответить
США хоч чесно не лицемірять. Не хочуть допомагати на повну катушку то хоч стараються зупинити війну таким чином, дати путіну вийти з війни в очах його холопів переможцем. А европа і допомогти толком не може і підначує наших дурачків квартальних до більших втрат людей і територій бо поки українці тут вмирають вам там в європах нічого не загрожує.
показать весь комментарий
21.05.2025 19:50 Ответить
Що ти верзеш , йолупе , одна справа якби вони нехотіли от як трамп , а інша справа , що вони роблять все можливе , але наразі невистачає потужностей
Одразу бачу неука який не розуміє , що відбувається.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:41 Ответить
Так бубося ж відмовився. Почекаєм переговорів в Стамбулі, було сказано. Тепер чекаємо диверсифікації модальності переговорного процесу...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:14 Ответить
Оцей Дефіцит Потужності - один з віпагітаторів за агента кгб і ***** Краснова на сайті цензора.

Щоб ти здох, падло магашиське
показать весь комментарий
17.05.2025 12:33 Ответить
И эта резина будет тянуться бесконечно.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:57 Ответить
Поки ху...ло не здохнет, йому плювати на своє бидло, а що говорити про нас. Здихає сам і бажає інших забрати з собою.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:08 Ответить
Головна умова - щоб ви там усі повиздихали...
показать весь комментарий
17.05.2025 11:58 Ответить
У Путіна літня військова компанія на носі. Потрібно росіянам готуватись, для цього Умеров та делегація наших військових повинна пінати пеніси в Турції та вислуховувати дебільні умови.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:58 Ответить
У них компания ещё с 10 октября 23 года никак не закончится, только в 25 году весной чуть утихло с 250 ежедневных штурмов до 150 сейчас
показать весь комментарий
17.05.2025 12:08 Ответить
подыхающая Московия с невменяемым, оторваным от реальности, сцарём-хуйлом, свою челобитную пишите, сразу уже, на туалетной бумаге..
уходите с оккупированной части Украины и тогда можна начинать разговаривать о чём-то...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:01 Ответить
Та навідь якщо всі умови погодять та підпишуть Угоду, це не значить, що кацапи не будуть її регулярно порушувати! Це вже було у мінських угодах, пам'ятаємо! 🤬
показать весь комментарий
17.05.2025 12:01 Ответить
В пятницу сказали устно условия,через пару дней в письменном виде передадут то же самое, главное чтоб Трамп был доволен
показать весь комментарий
17.05.2025 12:04 Ответить
Трампонутий яким боком, ху...ло з агентом не радиться, він йому наказує
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
марна трата часу
показать весь комментарий
17.05.2025 12:05 Ответить
Це не трата часу. Для ху-йла це непогано діюча стратегія щоб відпетляти від санкцій. Які мали бути 12-го...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
Задача Йоршика - щоб унітаз блищав і гулькав.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:14 Ответить
Мокші, вам наказали припинити вогонь без всяких умов!
показать весь комментарий
17.05.2025 12:20 Ответить
А хіба зайвохромосний все вже не передав?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:27 Ответить
Чергова маячня рашиського щура,всі хотелки чортів і так відомі : вивід ЗСУ з чотирьох не повністю окупованих областей ,позаблоковий статус і повний рашиський контроль над зовнішньою і внутрішньою політикою України ,денацифікація - це Україна без всього українського тобто повне зросійщення ,демілітиризація - односторонє роозброєння України і контроль над процесом рф ,це відізвати всі суддові позови проти рф в міжнародніх судах тому пішли нафіг кацапські виродки . А влада мала б заявити що вона ніколи не піде на хотелки варварів які порушують нашу Конституцію.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:27 Ответить
Вони ще нам умови будуть передавати, підари
показать весь комментарий
17.05.2025 12:33 Ответить
Одне прохання!
Пишіть їх зразу на рулоні туалетного паперу.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:37 Ответить
В рот ****** тарамп зрадник всього світу,та й пішов на х... Ху..йло.До останньої краплі *******,р.міра
показать весь комментарий
17.05.2025 12:38 Ответить
Світовий ГЕБІСТ і його американський АГЕНТ вже не одну тону паперу перевели на своє хочу - території, рідкісно земельні копалини, газопроводи, атомні станції України.
І дуже вдала відповіь Українців цим хотєлкам гуляє просторами інтернету : "А кізяка на морду не хочите". Але і кізяка, як стратегічного енергетичного продукту теж жалко. Краше гівна на палочці на двох.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:41 Ответить
От вам і "вдячність" за можливість спокійно провести мегапропагандонську акцію - пабєдабєсіє.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:43 Ответить
Якщо тільки ці вимоги будуть прибиті чотирма кровельними цвяхами до голови *****, тоді має сенс їх читати.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:51 Ответить
Переговори можливі тільки за участі третіх сторін! Ніяких закритих дверей, підлість і брехливість москалів безмежна!!
показать весь комментарий
17.05.2025 12:52 Ответить
А Україна вас пошле...За расєйським кораблем...
показать весь комментарий
17.05.2025 13:23 Ответить
війна надовго
показать весь комментарий
17.05.2025 13:48 Ответить
Дурнів нічого не вчить. Будапештський договір це вже показав. Кому ви зібралися вірити? Кацапам чи США? Україні потрібні вибори, поки нею командує трамп, нічого хорошого не ждати.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:11 Ответить
Які вибори, зелених це не цікавить і вони не допустять! А з другого боку, це після Пороха було 40 кандидатів, а в теперішніх умовах ні один розумний досвідчений чоловік не попреться в прези, хіба що якийсь психічнохворий дурник.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:55 Ответить
*******, а Трамп потім скаже, от Україна не підписує ці умови - Україна не хоче миру, а росія хоче от і пропонує умови…пздц
показать весь комментарий
17.05.2025 16:33 Ответить
 
 