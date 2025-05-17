РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, и "работа ведется".

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча Зеленского и Путина возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран.

"Работа по украинскому урегулированию будет продолжена. РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины", - отметил Песков.

Прежде всего предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000, говорит спикер Кремля.

Кроме того, контактов РФ и США пока не было по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле, а Кремль проинформирует, если будет решено провести разговор Путина и Трампа.

"О каком-либо возможном изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной речь не идет, работа только началась. РФ не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен происходить за закрытыми дверями", - добавил Песков.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

