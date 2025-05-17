УКР
Новини
5 826 46

РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню, - Пєсков

Припинення вогню: Кремль виступив із заявами

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню, і "робота ведеться".

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч Зеленського і Путіна можлива при досягненні певних домовленостей делегацій двох країн.

"Роботу з українського врегулювання буде продовжено. РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню. Для Росії під час підписання документів між російською та українською делегаціями головним і принциповим є кандидатура підписанта від України", - зазначив Пєсков.

Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включно з обміном полоненими 1 000 на 1 000, каже речник Кремля. 

Крім того, контактів РФ і США поки не було за підсумками російсько-української зустрічі в Стамбулі, а Кремль проінформує, якщо буде вирішено провести розмову Путіна і Трампа.

"Про будь-яку можливу зміну складу делегації РФ на переговорах з Україною не йдеться, робота тільки почалася. РФ не коментує зливи про висунуті на переговорах щодо України умови, процес має відбуватися за закритими дверима", - додав Пєсков. 

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24655) росія (67301) припинення вогню (330)
Топ коментарі
+14
Рашка передаст
показати весь коментар
17.05.2025 11:56 Відповісти
ПІСЬКОВ хіба не знає що Вялікахрамасомний Мєдінский вже передав?
показати весь коментар
17.05.2025 12:00 Відповісти
Мабуть передав ше не всі хотєлки
показати весь коментар
17.05.2025 12:02 Відповісти
сцар-старуха забув вписати розбите корито цариці морської

.
показати весь коментар
17.05.2025 12:43 Відповісти
100 пудово там одні пірідасти
показати весь коментар
17.05.2025 12:10 Відповісти
"РФ підготує і передасть Україні перелік умов для..." капітуляції.
показати весь коментар
17.05.2025 12:14 Відповісти
до Нового року.
якого року?
того, коли в рашціжерти буде нема чого.
показати весь коментар
17.05.2025 12:41 Відповісти
Там ще є кого жерти.
показати весь коментар
17.05.2025 12:50 Відповісти
Ежей?
показати весь коментар
17.05.2025 12:57 Відповісти
Так а де ті самі пекельні і каральні санкції від європейських партнерів разом з тиском на росію, про які вони говорять вже четвертий рік і другий тиждень?
показати весь коментар
17.05.2025 11:57 Відповісти
Від Європейців ми бачимо ,а де від вас ,ссаних срампістів ?
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

Ой, так, їх не буде. Бо ви не більше ніж прокремлівські виродки разом з ваших агентом Красновим
Хр-р-тьфу на вас паскуд

Добре , що я своїми фінансами підтримую дружню до України Чехію , а не ФША
показати весь коментар
17.05.2025 12:01 Відповісти
А для них ху...ло це друган, якому трампонутий довіряє більш ніж ЄС, та іншім
показати весь коментар
17.05.2025 12:05 Відповісти
+++
Так ответить небожителю!
показати весь коментар
17.05.2025 12:59 Відповісти
США хоч чесно не лицемірять. Не хочуть допомагати на повну катушку то хоч стараються зупинити війну таким чином, дати путіну вийти з війни в очах його холопів переможцем. А европа і допомогти толком не може і підначує наших дурачків квартальних до більших втрат людей і територій бо поки українці тут вмирають вам там в європах нічого не загрожує.
показати весь коментар
21.05.2025 19:50 Відповісти
Що ти верзеш , йолупе , одна справа якби вони нехотіли от як трамп , а інша справа , що вони роблять все можливе , але наразі невистачає потужностей
Одразу бачу неука який не розуміє , що відбувається.
показати весь коментар
21.05.2025 20:41 Відповісти
Так бубося ж відмовився. Почекаєм переговорів в Стамбулі, було сказано. Тепер чекаємо диверсифікації модальності переговорного процесу...
показати весь коментар
17.05.2025 12:14 Відповісти
Оцей Дефіцит Потужності - один з віпагітаторів за агента кгб і ***** Краснова на сайті цензора.

Щоб ти здох, падло магашиське
показати весь коментар
17.05.2025 12:33 Відповісти
И эта резина будет тянуться бесконечно.
показати весь коментар
17.05.2025 11:57 Відповісти
Поки ху...ло не здохнет, йому плювати на своє бидло, а що говорити про нас. Здихає сам і бажає інших забрати з собою.
показати весь коментар
17.05.2025 12:08 Відповісти
Головна умова - щоб ви там усі повиздихали...
показати весь коментар
17.05.2025 11:58 Відповісти
У Путіна літня військова компанія на носі. Потрібно росіянам готуватись, для цього Умеров та делегація наших військових повинна пінати пеніси в Турції та вислуховувати дебільні умови.
показати весь коментар
17.05.2025 11:58 Відповісти
У них компания ещё с 10 октября 23 года никак не закончится, только в 25 году весной чуть утихло с 250 ежедневных штурмов до 150 сейчас
показати весь коментар
17.05.2025 12:08 Відповісти
подыхающая Московия с невменяемым, оторваным от реальности, сцарём-хуйлом, свою челобитную пишите, сразу уже, на туалетной бумаге..
уходите с оккупированной части Украины и тогда можна начинать разговаривать о чём-то...
показати весь коментар
17.05.2025 12:01 Відповісти
Та навідь якщо всі умови погодять та підпишуть Угоду, це не значить, що кацапи не будуть її регулярно порушувати! Це вже було у мінських угодах, пам'ятаємо! 🤬
показати весь коментар
17.05.2025 12:01 Відповісти
В пятницу сказали устно условия,через пару дней в письменном виде передадут то же самое, главное чтоб Трамп был доволен
показати весь коментар
17.05.2025 12:04 Відповісти
Трампонутий яким боком, ху...ло з агентом не радиться, він йому наказує
показати весь коментар
17.05.2025 12:11 Відповісти
марна трата часу
показати весь коментар
17.05.2025 12:05 Відповісти
Це не трата часу. Для ху-йла це непогано діюча стратегія щоб відпетляти від санкцій. Які мали бути 12-го...
показати весь коментар
17.05.2025 12:11 Відповісти
Задача Йоршика - щоб унітаз блищав і гулькав.
показати весь коментар
17.05.2025 12:14 Відповісти
Мокші, вам наказали припинити вогонь без всяких умов!
показати весь коментар
17.05.2025 12:20 Відповісти
А хіба зайвохромосний все вже не передав?
показати весь коментар
17.05.2025 12:27 Відповісти
Чергова маячня рашиського щура,всі хотелки чортів і так відомі : вивід ЗСУ з чотирьох не повністю окупованих областей ,позаблоковий статус і повний рашиський контроль над зовнішньою і внутрішньою політикою України ,денацифікація - це Україна без всього українського тобто повне зросійщення ,демілітиризація - односторонє роозброєння України і контроль над процесом рф ,це відізвати всі суддові позови проти рф в міжнародніх судах тому пішли нафіг кацапські виродки . А влада мала б заявити що вона ніколи не піде на хотелки варварів які порушують нашу Конституцію.
показати весь коментар
17.05.2025 12:27 Відповісти
Вони ще нам умови будуть передавати, підари
показати весь коментар
17.05.2025 12:33 Відповісти
Одне прохання!
Пишіть їх зразу на рулоні туалетного паперу.
показати весь коментар
17.05.2025 12:37 Відповісти
В рот ****** тарамп зрадник всього світу,та й пішов на х... Ху..йло.До останньої краплі *******,р.міра
показати весь коментар
17.05.2025 12:38 Відповісти
Світовий ГЕБІСТ і його американський АГЕНТ вже не одну тону паперу перевели на своє хочу - території, рідкісно земельні копалини, газопроводи, атомні станції України.
І дуже вдала відповіь Українців цим хотєлкам гуляє просторами інтернету : "А кізяка на морду не хочите". Але і кізяка, як стратегічного енергетичного продукту теж жалко. Краше гівна на палочці на двох.
показати весь коментар
17.05.2025 12:41 Відповісти
От вам і "вдячність" за можливість спокійно провести мегапропагандонську акцію - пабєдабєсіє.
показати весь коментар
17.05.2025 12:43 Відповісти
Якщо тільки ці вимоги будуть прибиті чотирма кровельними цвяхами до голови *****, тоді має сенс їх читати.
показати весь коментар
17.05.2025 12:51 Відповісти
Переговори можливі тільки за участі третіх сторін! Ніяких закритих дверей, підлість і брехливість москалів безмежна!!
показати весь коментар
17.05.2025 12:52 Відповісти
А Україна вас пошле...За расєйським кораблем...
показати весь коментар
17.05.2025 13:23 Відповісти
війна надовго
показати весь коментар
17.05.2025 13:48 Відповісти
Дурнів нічого не вчить. Будапештський договір це вже показав. Кому ви зібралися вірити? Кацапам чи США? Україні потрібні вибори, поки нею командує трамп, нічого хорошого не ждати.
показати весь коментар
17.05.2025 14:11 Відповісти
Які вибори, зелених це не цікавить і вони не допустять! А з другого боку, це після Пороха було 40 кандидатів, а в теперішніх умовах ні один розумний досвідчений чоловік не попреться в прези, хіба що якийсь психічнохворий дурник.
показати весь коментар
17.05.2025 15:55 Відповісти
*******, а Трамп потім скаже, от Україна не підписує ці умови - Україна не хоче миру, а росія хоче от і пропонує умови…пздц
показати весь коментар
17.05.2025 16:33 Відповісти
 
 