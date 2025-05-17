РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню, і "робота ведеться".
Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зустріч Зеленського і Путіна можлива при досягненні певних домовленостей делегацій двох країн.
"Роботу з українського врегулювання буде продовжено. РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню. Для Росії під час підписання документів між російською та українською делегаціями головним і принциповим є кандидатура підписанта від України", - зазначив Пєсков.
Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включно з обміном полоненими 1 000 на 1 000, каже речник Кремля.
Крім того, контактів РФ і США поки не було за підсумками російсько-української зустрічі в Стамбулі, а Кремль проінформує, якщо буде вирішено провести розмову Путіна і Трампа.
"Про будь-яку можливу зміну складу делегації РФ на переговорах з Україною не йдеться, робота тільки почалася. РФ не коментує зливи про висунуті на переговорах щодо України умови, процес має відбуватися за закритими дверима", - додав Пєсков.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
