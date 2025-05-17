УКР
Путін відкинув мирний план з 22 пунктів, розроблений США та Україною, - FT

Диктатор РФ Володимир Путін

Сполучені Штати за участю України та Європи розробили мирний план, що включав 22 пункти й передбачав завершення війни між Україною та Росією. Однак російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати ці мирні ініціативи.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними трьох джерел видання, минулого тижня високопоставлені російські чиновники заявили спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, що Путін не хоче обговорювати мирний план з 22 пунктів, який Віткофф розробив за участю представників України та Європи.

Це, мовляв, призвело до того, що спецпосланець Трампа відклав свою чергову поїздку до Путіна цього тижня, хоч близька до нього людина стверджує, що ніякої наступної поїздки взагалі не планували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може висувати будь-які ультиматуми, але європейська спільнота ніколи не погодиться на подібні вимоги, - Кубілюс

План, який привіз і хотів обговорити Віткофф, включав 22 пункти. Наступного дня ці ж пункти обговорювали українські та американські посадовці під час телефонної розмови.

Від України в розмові брали участь голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров, а від США — Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Трампа щодо України Кіт Келлог.

Наразі невідомо, що це за мирний план, про який пише FT. Раніше медіа писали лише про план України та Європи, який передали Трампу.

Після цього, як пише видання, темпи дипломатичної діяльності набрали обертів. Європейські й українські лідери зустрілися, щоб закликати до безумовного 30-денного припинення вогню, попереджаючи Путіна про жорсткі нові санкції, якщо він не виконає вимогу, яку підтримують США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню, - Пєсков

Журналісти також зазначили, що небажання російського диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним в останні дні, навіть для тих в адміністрації Дональда Трампа, хто раніше ставився до Путіна з розумінням.

За словами чиновників, знайомих з ходом переговорів, минулого тижня Володимир Путін пішов на великий ризик, повільно підштовхуючи американських переговірників до мирної пропозиції, а потім відмовившись приїхати на переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину, які він сам публічно ініціював.

путін володимир (24655) США (24108) переговори з Росією (1414) війна в Україні (5816) Віткофф Стів (137)
Топ коментарі
+22
А нічого. Якби хотів так званий об'єднаний захід покласти край ************ режиму то вже давно б це зробив через обвал цін на енергоресурси, санкції на торгівлю з мордором та надання необхідної і в необхідній кількості зброї Україні. Цього нічого не зроблено по сьогоднішній день. Дають по чайній ложці тільки для того, щоб йшла війна і ***** не програв.
показати весь коментар
17.05.2025 13:52 Відповісти
+12
12 травня повинні бути чергові санкції - і що ... ?
показати весь коментар
17.05.2025 13:46 Відповісти
+8
Тоді треба зачекати, доки російська сторона надасть свій варіант плану. Зустрітися в Стамбулі. Розглянути план. Обговорити з європейськими партнерами. Зібратися у Києві. Зателефонувати Трампу. Передати Трампу російський варіант плану на розгляд. Обговорити думку Трампа. Висунути ультиматум. Підготувати український варіант плану. Передати його на розгляд російській стороні. Зустрітися в Стамбулі. Поговорити. Зателефонувати європейським партнерам. Перенести ультиматум. Зустрітися в Києві. Зателефонувати Трампу...

А там уже й літо скоро, нові наступи, нові бусифікації, моб ресурс України ще більше 3 мільйонів - можна жить.
показати весь коментар
17.05.2025 13:52 Відповісти
Так ото ж !
А тепер ще і Тромб відкрито кацапам підігрує ...
Фактично виявилось , що проти України , зараз , весь світ
показати весь коментар
17.05.2025 13:57 Відповісти
причому ненависть орбана, фіцо і трампа до нас я зрозуміти не можу. Що ми їм зробили??
показати весь коментар
18.05.2025 00:16 Відповісти
Ну від ЄС є
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50%
Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
А ФША як завжди пасе задніх
показати весь коментар
17.05.2025 13:54 Відповісти
Єдині санкції які проблемні для Кремля - це заборона експорту газу та нафти . Всі інші санкції - до дупи...
показати весь коментар
17.05.2025 14:04 Відповісти
Там не тільки це вони ще титан, алюміній та сталь в ЄС експортують. Також зернові та інші продукти.
показати весь коментар
17.05.2025 14:08 Відповісти
А експорт іде , навіть зараз , через Україну ... то яких санкцій ми можемо вимагати від інших ?
показати весь коментар
17.05.2025 14:14 Відповісти
Якщо не помиляюся, агент Буратіна бобіг бити навипередження - з якимось мирним планом і т.д. хотів роздути ІБД щоб під шумок санкції не вводили
показати весь коментар
17.05.2025 14:06 Відповісти
Весь этот цирк частичный. Трамп может отменить свою часть санкций и заблокировать поставки вооружений с американскими компонентами. Отсюда и все пляски, они больше для конгресса.
До поры до времени!!!
показати весь коментар
17.05.2025 13:49 Відповісти
Тоді треба зачекати, доки російська сторона надасть свій варіант плану. Зустрітися в Стамбулі. Розглянути план. Обговорити з європейськими партнерами. Зібратися у Києві. Зателефонувати Трампу. Передати Трампу російський варіант плану на розгляд. Обговорити думку Трампа. Висунути ультиматум. Підготувати український варіант плану. Передати його на розгляд російській стороні. Зустрітися в Стамбулі. Поговорити. Зателефонувати європейським партнерам. Перенести ультиматум. Зустрітися в Києві. Зателефонувати Трампу...

А там уже й літо скоро, нові наступи, нові бусифікації, моб ресурс України ще більше 3 мільйонів - можна жить.
показати весь коментар
17.05.2025 13:52 Відповісти
Що пропонуєш, Володька?
показати весь коментар
17.05.2025 13:54 Відповісти
Триматися, доки орда розсиплеться і повернуться кордони 1991 року, Нікалай Нікалаєвіч.
показати весь коментар
17.05.2025 13:55 Відповісти
А коли це може статися ?!
А головне - що до того часу буде з Україною ?
показати весь коментар
17.05.2025 13:58 Відповісти
А хіба Нікалай Нікалаєвіч про це думає? 😁
показати весь коментар
17.05.2025 14:01 Відповісти
А про що думає нєкто Маґірус?
показати весь коментар
17.05.2025 16:00 Відповісти
Думаю, як вижити
показати весь коментар
18.05.2025 23:52 Відповісти
А про це потрібно у зелених виродків спитати.
показати весь коментар
17.05.2025 14:02 Відповісти
Ну якщо відкинути всі сарказми, то інших варіантів і нема. Москалі зіскочити з малими втратами не дадуть, а реально перегризти їм горло якось не дуже хочуть партнери. Тому тільки лишається триматися, як не крути.
показати весь коментар
17.05.2025 14:05 Відповісти
Варіанти можуть бути дуже різні , але - якщо через 11 років війни країна й досі живе в режимі мирного часу , більше того - й досі здійснює транзит кацапської нафти і отримує від них , за це , гроші ... про що тоді можна розмовляти ?
показати весь коментар
17.05.2025 14:12 Відповісти
Так я ж і кажу - варіантів могло б бути багато, а лишається тільки один, такий собі. Ну якось так воно виходить.
показати весь коментар
17.05.2025 14:17 Відповісти
🤣🤣👍
показати весь коментар
17.05.2025 14:00 Відповісти
А ти даремно зубоскалиш, Валодька!
показати весь коментар
17.05.2025 16:03 Відповісти
Не пишіть беззмістовні коментарі, поважайте Цензор.
показати весь коментар
17.05.2025 16:43 Відповісти
За вами не встигнеш.
показати весь коментар
17.05.2025 17:32 Відповісти
Ну з огляду ,що росіянчи продовжують утилюзуватися настільки успішно, що :
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше

Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику
показати весь коментар
17.05.2025 13:59 Відповісти
Якщо хтось пише "росіянчику" чи там "я нюхом чую шо ти москальський агент", мені чогось уявляється кімната без вікон і з м'якими стінами, в якій сидить вишукувач шпигунів у сорочці, рукави якою зав'язані за спиною)
показати весь коментар
17.05.2025 14:03 Відповісти
Яка мила істерика. Але як то кажуть на злодії і шапка горить , росіянчику
Палаєш наче бурячт у танку.
Але головне , що тобі нема чого відповісти на спростування твого вкида
показати весь коментар
17.05.2025 14:34 Відповісти
Лікуйтеся і вчіть пунктуацію, а то як приїдете з Чехії добровольцем записуватися, то й психіатра не пройдете, і ще й пробіли перед комами ставите)
показати весь коментар
17.05.2025 14:41 Відповісти
Володька не підгорай, а то ти , немитий виродок, наче той бурят у танку.
Краще спробуй щось заперечити по суті
Ах , так не можеш , дурбецело
показати весь коментар
17.05.2025 23:02 Відповісти
"Навідмінно від наших хлопців "18-24"" - як це розуміти?
показати весь коментар
17.05.2025 14:11 Відповісти
Йому в Чехії сказали що в Україні все чудово, до тецека стоять черги з добровольців 18-24 і всі готові воювати ще 50 років до руїн москви, правда він сам якось в Україноньку повертатись не хоче бо не на часі і взагалі...
показати весь коментар
17.05.2025 14:26 Відповісти
Ой, мага чортик скавчить. Так кумедно.
Як тобі живеться нациській країні під диктатурою пуделя пуйла ?
Але головне , що навіть такий бот як ти немає чого протипоставити фактам
показати весь коментар
17.05.2025 14:28 Відповісти
Друже навіть я , за кордом про це знаю, хлопці яким я доначу знають , а як сталося , що людина, яка живе в Україні - не знає ?
"Контракт 18-24": тепер добровольці можуть приєднатися до 24 бойових бригад ЗСУ
https://suspilne.media/1001807-kontrakt-18-24-teper-dobrovolci-mozut-priednatisa-do-24-bojovih-brigad-zsu/
показати весь коментар
17.05.2025 14:32 Відповісти
Тоді поцікавтеся, скільки станом на сьогоднішній день таких добровольців.
Краще б ви про них не згадували.
показати весь коментар
17.05.2025 14:36 Відповісти
У тому то і справа , що багато ,а буде більше
Принаймні , щось подібного я в ЗСУ не бачив.
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше

А отже ,як я і казав
Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику

І на це ти нічого заперечити так і не зміг
показати весь коментар
17.05.2025 23:06 Відповісти
Щось ти не те вживаєш, Артем. Що у вас там на кацапетівці курять?
Як можна щось заперечити тому, хто пише безграмотну маячню? Що таке "навідмінно"?
показати весь коментар
18.05.2025 09:19 Відповісти
Оце ти бомбанув ярик. Але терпи , терпи. Розумію факти проти вас . паскуд рашиських під ВПН України. Але треба терпіти Адже всі знаю . що росіянчики ще ті терпіли
показати весь коментар
18.05.2025 19:57 Відповісти
То скільки ж молоді скористалося оцим "Контракт 18-24"?
Давай поспілкуємося мовою сухих цифр.
От тоді й прикусиш свого язика, кацапчику.
І запам'ятай, немає в українській мові слова "навідмінно".
Є словосполучення "на відмінно", але означає воно зовсім не те, що ти тут написав.
показати весь коментар
19.05.2025 08:49 Відповісти
Кацапчик істерить. Так кумедно.
Мабудь ще досі голова болить у дебільчика після вчорашніх виборів у Румунії
Кацапчик програма настільки "не діє" , що кількість бригад довелося збільшувати в півтора рази
Кількість бригад, до котрих добровольці можуть приєднатися за проєктом Контракт 18-24, збільшено з 16 до 24
І
Бачиш знов тебе, лоха , макнув у факти
показати весь коментар
19.05.2025 09:06 Відповісти
Твоя істерика зрозуміла, кацапчику. "Карт" не маєш, як каже трампло, тому й викручуєшся неначе вуж на пательні
То може приведеш іншу цифру, а саме кількість тих, хто підписав цей контракт?
Давай трохи підкажу - ще навіть 500 немає 😂
До чого тут кількість бригад? По 20 чоловік на бригаду?
Ти просто жалюгідний, сходи опохмелися.
показати весь коментар
19.05.2025 09:22 Відповісти
Сейчас на фоне фиктивных переговоров доят люмпен Х2. Скоротечная история
показати весь коментар
17.05.2025 14:26 Відповісти
Та там вже не тільки доять
На немитій напряму заговорили про конфіскацію депозитів люмпена
показати весь коментар
17.05.2025 14:30 Відповісти
Я про рвачей финансовых. В "последний" вагон
показати весь коментар
17.05.2025 14:32 Відповісти
Можна трохи більше конкретики ? Про яких з рашиських фінансових рвачей йде мова ? Про Яндекс який релокував усіх своїх топів і компанію за кордон ? Чи про ті сім'ї чинуш , що зараз у Дубаї?
показати весь коментар
17.05.2025 14:36 Відповісти
Фішка в тому, що ВСЕ це не коментує сам сЦарь-ліліпутін...
... він може вийти завтра до народу у вікно і сказати абсолютно інше.
Це божевілля спрямоване лише для "народу америки", що формує рейтинг Трампа...
... більше нідочого.
показати весь коментар
17.05.2025 13:54 Відповісти
Тобто вкотре насцяв рудому уї@ану на його нарощені патли. А рудий уї@ан обтече та обітреться вкотре. Божа роса. Головне що make America great again.
показати весь коментар
17.05.2025 13:55 Відповісти
Ну і тепер побачимо чи будуть руйнівні санкції від заходу, як вони обітцяли. Якщо вони знову введуть проти якихось прокладок а не тотальні санкції проти сектора економіки та третіх осіб, то це дасть більше заохочення для ху..ла.

А головне їх дотримання. Тому, що наразі ніодна компанія за 3 роки поточних санкцій, не отримала штрафи за їх порушення, ловлять тільки якусь дрібноту з дипломатами, а великих виробників таких як Leica, Nvidia, французька компанія яка обслуговувала орківські винищувачі через казахів, впритул ніхто не бачить.
показати весь коментар
17.05.2025 14:04 Відповісти
То що, цей "https://zn.ua/ukr/WORLD/jak-amerika-bachit-zavershennja-vijni-rosiji-proti-ukrajini-vpershe-publikujemo-vsi-22-punkti-kelloha.html план Келлога 22 пункти", а це, по-сутті, капітуляція - розроблявся "в Україні", по сутті - в жОПі?
показати весь коментар
17.05.2025 14:06 Відповісти
Ага, єрмаком і уморовим. Два патріота...
показати весь коментар
17.05.2025 14:14 Відповісти
Срамп і зараз утреться?
показати весь коментар
17.05.2025 14:09 Відповісти
Весь цей безкінечний жах - кривава наука "наймудрішому" українському НАРІДУ та, можливо, наука на чужій катастрофі іншим народам: якщо тобі історично відкрився шанс будувати власну державу, то будуй її, знищуючи особливо на старті безпощадно будь-який супротив, як самодостатню і справді незалежну державу в максимально стислі проміжки часу. Як по критерію незалежності, так і по критерію самодостатності і оперативності - повний провал.
показати весь коментар
17.05.2025 14:17 Відповісти
Вбивць знищують, а не ведуть з ними перемовини. Досить слухати трампа. Весь світ послав його на хрін, тільки наша влада прислуговує йому. Палити кацапські НПЗ, нафтові склади, газопроводи, заводи. На кожен обстріл наших місць, має бути відповідь по кацапським місцям. Стратегія України не відповідати на кацапські обстріли схожі на зраду.
показати весь коментар
17.05.2025 14:22 Відповісти
як щодо нафтопроводів з касапії до угорщини в Україні? грошики ж капають...
... палити чи не палити?...
"... питання бл*дське це мене за*бує..."
показати весь коментар
17.05.2025 15:52 Відповісти
Трампе, ×уйло випорожнився на твої козирі - пора знову вмикати Альцгеймера з Паркінсоном.
показати весь коментар
17.05.2025 14:35 Відповісти
Гра в піддавки з луб'янським кривавим вибл*дком
показати весь коментар
17.05.2025 14:36 Відповісти
73%, аууу!!! Потужний Зелелент все для вас порешал?
показати весь коментар
17.05.2025 14:39 Відповісти
В цьому плані не вистачає 23 -ого пункту який повинен звучати так: в разі невиконання (вами, тобою ,падло) зазначених 22 пунктів ,по раші і твоїх ничках (далі слідує пперелік всих бункерів пуйла з точними координатами, буде нанесено одночасний удар томагавками і трайдентами у кількості 500 одиниць .І це на першому етапі. Так що ду-май-те!
показати весь коментар
17.05.2025 14:45 Відповісти
Яка несподіванка!
показати весь коментар
17.05.2025 15:19 Відповісти
ху* ло відкинув , і шо ? а трамп шо ?...та ти шо ?! фсб перемогло демократичний світ ...кремль платить ,а світова політика , танцює під кремлівську музичку ...
показати весь коментар
17.05.2025 16:10 Відповісти
a трaмп ответит, что х у йло хочет договориться, но зеленый полудурок не хочет
показати весь коментар
17.05.2025 18:12 Відповісти
трaмпу голосa в голове говорят, что он сможет дружить с русней против китaя, чем х у йло мaстерски пользуется.
показати весь коментар
17.05.2025 18:11 Відповісти
 
 