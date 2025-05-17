Путін відкинув мирний план з 22 пунктів, розроблений США та Україною, - FT

Сполучені Штати за участю України та Європи розробили мирний план, що включав 22 пункти й передбачав завершення війни між Україною та Росією. Однак російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати ці мирні ініціативи.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними трьох джерел видання, минулого тижня високопоставлені російські чиновники заявили спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, що Путін не хоче обговорювати мирний план з 22 пунктів, який Віткофф розробив за участю представників України та Європи.

Це, мовляв, призвело до того, що спецпосланець Трампа відклав свою чергову поїздку до Путіна цього тижня, хоч близька до нього людина стверджує, що ніякої наступної поїздки взагалі не планували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може висувати будь-які ультиматуми, але європейська спільнота ніколи не погодиться на подібні вимоги, - Кубілюс

План, який привіз і хотів обговорити Віткофф, включав 22 пункти. Наступного дня ці ж пункти обговорювали українські та американські посадовці під час телефонної розмови.

Від України в розмові брали участь голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров, а від США — Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Трампа щодо України Кіт Келлог.

Наразі невідомо, що це за мирний план, про який пише FT. Раніше медіа писали лише про план України та Європи, який передали Трампу.

Після цього, як пише видання, темпи дипломатичної діяльності набрали обертів. Європейські й українські лідери зустрілися, щоб закликати до безумовного 30-денного припинення вогню, попереджаючи Путіна про жорсткі нові санкції, якщо він не виконає вимогу, яку підтримують США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню, - Пєсков

Журналісти також зазначили, що небажання російського диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним в останні дні, навіть для тих в адміністрації Дональда Трампа, хто раніше ставився до Путіна з розумінням.

За словами чиновників, знайомих з ходом переговорів, минулого тижня Володимир Путін пішов на великий ризик, повільно підштовхуючи американських переговірників до мирної пропозиції, а потім відмовившись приїхати на переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину, які він сам публічно ініціював.