Путін відкинув мирний план з 22 пунктів, розроблений США та Україною, - FT
Сполучені Штати за участю України та Європи розробили мирний план, що включав 22 пункти й передбачав завершення війни між Україною та Росією. Однак російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати ці мирні ініціативи.
Про це йдеться в матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
За даними трьох джерел видання, минулого тижня високопоставлені російські чиновники заявили спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, що Путін не хоче обговорювати мирний план з 22 пунктів, який Віткофф розробив за участю представників України та Європи.
Це, мовляв, призвело до того, що спецпосланець Трампа відклав свою чергову поїздку до Путіна цього тижня, хоч близька до нього людина стверджує, що ніякої наступної поїздки взагалі не планували.
План, який привіз і хотів обговорити Віткофф, включав 22 пункти. Наступного дня ці ж пункти обговорювали українські та американські посадовці під час телефонної розмови.
Від України в розмові брали участь голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров, а від США — Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Трампа щодо України Кіт Келлог.
Наразі невідомо, що це за мирний план, про який пише FT. Раніше медіа писали лише про план України та Європи, який передали Трампу.
Після цього, як пише видання, темпи дипломатичної діяльності набрали обертів. Європейські й українські лідери зустрілися, щоб закликати до безумовного 30-денного припинення вогню, попереджаючи Путіна про жорсткі нові санкції, якщо він не виконає вимогу, яку підтримують США.
Журналісти також зазначили, що небажання російського диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним в останні дні, навіть для тих в адміністрації Дональда Трампа, хто раніше ставився до Путіна з розумінням.
За словами чиновників, знайомих з ходом переговорів, минулого тижня Володимир Путін пішов на великий ризик, повільно підштовхуючи американських переговірників до мирної пропозиції, а потім відмовившись приїхати на переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину, які він сам публічно ініціював.
А тепер ще і Тромб відкрито кацапам підігрує ...
Фактично виявилось , що проти України , зараз , весь світ
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50%
Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
А ФША як завжди пасе задніх
До поры до времени!!!
А там уже й літо скоро, нові наступи, нові бусифікації, моб ресурс України ще більше 3 мільйонів - можна жить.
А головне - що до того часу буде з Україною ?
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше
Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику
Палаєш наче бурячт у танку.
Але головне , що тобі нема чого відповісти на спростування твого вкида
Краще спробуй щось заперечити по суті
Ах , так не можеш , дурбецело
Як тобі живеться нациській країні під диктатурою пуделя пуйла ?
Але головне , що навіть такий бот як ти немає чого протипоставити фактам
"Контракт 18-24": тепер добровольці можуть приєднатися до 24 бойових бригад ЗСУ
https://suspilne.media/1001807-kontrakt-18-24-teper-dobrovolci-mozut-priednatisa-do-24-bojovih-brigad-zsu/
Краще б ви про них не згадували.
Принаймні , щось подібного я в ЗСУ не бачив.
1) Залучають вже кндрівців, бо Z-ники щось не підписують контракти
Навідмінно від наших хлопців "18-24"
2) Створюються батальони калік, що відправлюються на забій
То там з моб ресурсом ще гірше
А отже ,як я і казав
Можна зробити висновок, що не все так погано якби хотілося нашим ворогам,але не все так добре ,якби хотілося б нам, росіянчику
І на це ти нічого заперечити так і не зміг
Як можна щось заперечити тому, хто пише безграмотну маячню? Що таке "навідмінно"?
Давай поспілкуємося мовою сухих цифр.
От тоді й прикусиш свого язика, кацапчику.
І запам'ятай, немає в українській мові слова "навідмінно".
Є словосполучення "на відмінно", але означає воно зовсім не те, що ти тут написав.
Мабудь ще досі голова болить у дебільчика після вчорашніх виборів у Румунії
Кацапчик програма настільки "не діє" , що кількість бригад довелося збільшувати в півтора рази
Кількість бригад, до котрих добровольці можуть приєднатися за проєктом Контракт 18-24, збільшено з 16 до 24
І
Бачиш знов тебе, лоха , макнув у факти
То може приведеш іншу цифру, а саме кількість тих, хто підписав цей контракт?
Давай трохи підкажу - ще навіть 500 немає 😂
До чого тут кількість бригад? По 20 чоловік на бригаду?
Ти просто жалюгідний, сходи опохмелися.
На немитій напряму заговорили про конфіскацію депозитів люмпена
... він може вийти завтра
до народу у вікноі сказати абсолютно інше.
Це божевілля спрямоване лише для "народу америки", що формує рейтинг Трампа...
... більше нідочого.
А головне їх дотримання. Тому, що наразі ніодна компанія за 3 роки поточних санкцій, не отримала штрафи за їх порушення, ловлять тільки якусь дрібноту з дипломатами, а великих виробників таких як Leica, Nvidia, французька компанія яка обслуговувала орківські винищувачі через казахів, впритул ніхто не бачить.
... палити чи не палити?...
"... питання бл*дське це мене за*бує..."