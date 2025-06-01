Келлог о переговорах РФ и Украины: Нужна рассудительность со стороны россиян, стороны должны быть готовы немного отступить
Украина и Россия в переговорах должны быть готовы "немного отступить назад".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог.
Он отметил, что россияне до сих пор не выполнили обещание предоставить США свои условия перед следующим раундом переговоров в Стамбуле.
"Как нам объединить их, пока мы не дойдем до того, что я называю прекращением огня? Я использую термин "всеобъемлющее прекращение огня". И я определяю его как воздушное, морское, наземное и инфраструктурное. Россияне сейчас... я имею в виду, что мы не можем получить их условия. Мы их все еще не получили. Они пообещали президенту Трампу, Путин пообещал, что он получит их в течение недели. Через неделю они не появились... Это что-то вроде: а где же благоразумие? Потому что президент изложил очень разумный план, который мы привезли из Лондона. Мы разработали то, что я называю техническим заданием (термин, который я использую). Россияне называют их меморандумами. Вот как это выглядит", - отметил Келлог.
Он указал на понимание по обмену пленными как на пример конструктивного диалога и прогресса.
"Все должны быть готовы немного отступить назад... сказать: "Ладно, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата". И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы готовы сказать: "Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия"... И это было сделано между Мединским и Умеровым с украинской стороны. И это было важно. Я имею в виду, что освобождение тысячи пленных с каждой стороны", - сказал Келлог.
Кроме того он признал, что его беспокоит то, как Москва относится к огромным потерям на поле боя.
"Термин, который я использую, это убийство промышленных сил. Сейчас мы говорим об украинских и российских военных, которые погибли и были ранены - это более 1,2 миллиона. Это потрясающая цифра. Это то, что мы не можем постичь. Россияне исторически поглощали такие потери. Не моргнув глазом. И это меня немного пугает. Мы должны остановить это убийство", - подчеркнул он.
Относительно заявления канцлера ФРГ Мерца о возможности поставки Украине ракет "Таурус" Келлог отметил, что это провоцирует Путина на жесткие оценки, с которыми спецпосланник частично согласился.
"Он (Путин, - Ред.) также считает, что сейчас это прокси-война со стороны НАТО. И, честно говоря, в определенном смысле так оно и есть. Я имею в виду, вы посмотрите на то, что европейские страны сделали с поддержкой", - добавил Келлог.
Также спецпосланник затронул вопрос возвращения депортированных россиянами украинских детей.
"Президент Трамп сказал об этом президенту Путину, что он также хочет вернуть детей. Это показало настоящую чувствительность со стороны президента Трампа. И Путин не был против этого. Но мы хотели бы, я имею в виду, мы говорим о двадцати, тридцати тысячах детей. Мы должны получить определенное "пространство для дыхания". И, я бы сказал, благоразумие со стороны россиян. Потому что мы имеем это с одной стороны (Украины, - Ред.). Нам нужно, чтобы она была и с другой стороны, и мы должны объединить их", - подытожил Келлог.
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да ***** поклав вже мілйон підарасів , Келог ви чокнулися зовсім ?
що Майдан це погано,
а Харківські угоди та флот рф в нейтральній Україні - це добре..
щоб потім продовжувати примазуватись до Русі..
Замість повного знищення кацапами України і українців - трохи знищення України і українців ?
його вродженного людожерства..
цьому розуміють напевно всі..
які боряться за свою свободу!