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Новости Мирные переговоры
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Келлог о переговорах РФ и Украины: Нужна рассудительность со стороны россиян, стороны должны быть готовы немного отступить

Келлог о переговорах РФ и Украины

Украина и Россия в переговорах должны быть готовы "немного отступить назад".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

Он отметил, что россияне до сих пор не выполнили обещание предоставить США свои условия перед следующим раундом переговоров в Стамбуле.

"Как нам объединить их, пока мы не дойдем до того, что я называю прекращением огня? Я использую термин "всеобъемлющее прекращение огня". И я определяю его как воздушное, морское, наземное и инфраструктурное. Россияне сейчас... я имею в виду, что мы не можем получить их условия. Мы их все еще не получили. Они пообещали президенту Трампу, Путин пообещал, что он получит их в течение недели. Через неделю они не появились... Это что-то вроде: а где же благоразумие? Потому что президент изложил очень разумный план, который мы привезли из Лондона. Мы разработали то, что я называю техническим заданием (термин, который я использую). Россияне называют их меморандумами. Вот как это выглядит", - отметил Келлог.

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Он указал на понимание по обмену пленными как на пример конструктивного диалога и прогресса.

"Все должны быть готовы немного отступить назад... сказать: "Ладно, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата". И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы готовы сказать: "Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия"... И это было сделано между Мединским и Умеровым с украинской стороны. И это было важно. Я имею в виду, что освобождение тысячи пленных с каждой стороны", - сказал Келлог.

Кроме того он признал, что его беспокоит то, как Москва относится к огромным потерям на поле боя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэллог: Трамп может выйти из переговоров по Украине, если почувствует, что его используют

"Термин, который я использую, это убийство промышленных сил. Сейчас мы говорим об украинских и российских военных, которые погибли и были ранены - это более 1,2 миллиона. Это потрясающая цифра. Это то, что мы не можем постичь. Россияне исторически поглощали такие потери. Не моргнув глазом. И это меня немного пугает. Мы должны остановить это убийство", - подчеркнул он.

Относительно заявления канцлера ФРГ Мерца о возможности поставки Украине ракет "Таурус" Келлог отметил, что это провоцирует Путина на жесткие оценки, с которыми спецпосланник частично согласился.

"Он (Путин, - Ред.) также считает, что сейчас это прокси-война со стороны НАТО. И, честно говоря, в определенном смысле так оно и есть. Я имею в виду, вы посмотрите на то, что европейские страны сделали с поддержкой", - добавил Келлог.

Также спецпосланник затронул вопрос возвращения депортированных россиянами украинских детей.

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"Президент Трамп сказал об этом президенту Путину, что он также хочет вернуть детей. Это показало настоящую чувствительность со стороны президента Трампа. И Путин не был против этого. Но мы хотели бы, я имею в виду, мы говорим о двадцати, тридцати тысячах детей. Мы должны получить определенное "пространство для дыхания". И, я бы сказал, благоразумие со стороны россиян. Потому что мы имеем это с одной стороны (Украины, - Ред.). Нам нужно, чтобы она была и с другой стороны, и мы должны объединить их", - подытожил Келлог.

Автор: 

переговоры с Россией (1146) Кит Келлог (154)


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Топ комментарии
+2
розсудливість з боку росіян ... це він про що ?
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01.06.2025 11:49
+2
ну, в 2014 вже двічі відступили і........????
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01.06.2025 11:51
+2
Одна передумовочка , йому потрібна вся країна
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01.06.2025 12:02
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Розсудливість з боку московитів?
да ***** поклав вже мілйон підарасів , Келог ви чокнулися зовсім ?
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01.06.2025 11:47 Ответить
Келлог двійна підстилка - пуйла і рижого бздуна. Прямо присить путлєра , дайте нашому придурку бодай трішки зберегти обличчя.
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01.06.2025 12:03 Ответить
Відступити? - це до України?
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01.06.2025 11:47 Ответить
Виходить що до України, бо на полі бою перемагає ворог. Нарід сьомий рік лив бруд на Порошенка за підписані ''мінські'' і мир в Україні. Побачимо, що ж підпише Зеленський, чи визволення України по кордонах 1991 року, чи по лінії розведення до 24.02.2022 року, чи реальній картинці на день переговорів і підписання припинення вогню, де під ворогом залишаються всі окуповані ним території з Азовським морем і базами відпочинку, побудованими українцями?
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01.06.2025 12:07 Ответить
а разве у вас нет ощущения, что вьі потеряли єти территории уже навсегда? По крайней мере вернуть их в обозримом будущем у вас не получится..
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01.06.2025 12:18 Ответить
Та не стримуйте себе починайте з партнерами бомбити Київ та східні регіони України. Фашиско імпотеннтна влада сишиа.
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01.06.2025 11:48 Ответить
розсудливість з боку росіян ... це він про що ?
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01.06.2025 11:49 Ответить
Що написали те і прокукурікав.
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01.06.2025 12:18 Ответить
ну, в 2014 вже двічі відступили і........????
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01.06.2025 11:51 Ответить
Пока Украиной керуют помощники регионалов никакого перемирия не будет,потому что его не может быть.
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01.06.2025 11:55 Ответить
А як будуть керувати МАЙДАННІ діячі відразу настане перемирья?
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01.06.2025 12:04 Ответить
Ти Антимайданівець?
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01.06.2025 12:05 Ответить
такі напевно вважають,
що Майдан це погано,
а Харківські угоди та флот рф в нейтральній Україні - це добре..
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01.06.2025 12:13 Ответить
Мерз три місяці. Однак не перекрутюй питання. Чи логіка не про тебе. Міг би сформулювати, " "Допоки на чолі Україні не стануть Майданні діячі, Перемога не нестане."
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01.06.2025 12:15 Ответить
Крутить їх, як вужа на сковорідці, але по факту вони дуже не хочуть визнавати факт того, що основна перешкода на перемовинах - рашка.
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01.06.2025 11:57 Ответить
Хтось може сказати, він зараз живе в Україні?
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01.06.2025 12:00 Ответить
Одна передумовочка , йому потрібна вся країна
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01.06.2025 12:02 Ответить
а головне - Київ..
щоб потім продовжувати примазуватись до Русі..
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01.06.2025 12:10 Ответить
Трохи, це як?
Замість повного знищення кацапами України і українців - трохи знищення України і українців ?
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01.06.2025 12:05 Ответить
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01.06.2025 12:05 Ответить
*** аний кацап Келог
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01.06.2025 12:07 Ответить
не розуміють суті московсього імперіалізму..
його вродженного людожерства..
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01.06.2025 12:09 Ответить
Келлог просить "абізяну" вставити чеку в гранату! Думаєте вона це зможе?
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01.06.2025 12:09 Ответить
У порівнянні з трампістами-шмарклежуями, Байден нині своєю попередньою політикою щодо кацапстану виглядає як відважний ясруб. Що робити з цим несправедливим і лицемірним світом ворогів і союзників ??? Він заслуговує на існування??? Час розпочати підготовку до мінування реакторів наших АЕС. Україна - ядерна держава. Це мають пам"ятати усі на планеті. За певних обставин навіть янголи врешті втрачають розсудливість і терпіння, вимушено впадаючи у стан божевілля. Божевільних бояться і, як правило, пристають на їхні вимоги. Це є наш останній козир.
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01.06.2025 12:11 Ответить
вибух аес гірше за вибух яд бомби..
цьому розуміють напевно всі..
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01.06.2025 12:25 Ответить
Взад - це ви звикли начолі з рудим додіком на білому конеку давати задню. А ми - Герої та задню не даєм.
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01.06.2025 12:14 Ответить
Слава Героям,
які боряться за свою свободу!
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01.06.2025 12:29 Ответить
з яких пір стало нормою вести переговори з терористами рф?
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01.06.2025 12:26 Ответить
Треба було відступити США, коли підписували Будапештський меморандум.
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01.06.2025 12:35 Ответить
Може трохи розсудливості в Білий дім завезіть, а то рашистам радиш пошукати, а у самих катма.
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01.06.2025 12:36 Ответить
 
 