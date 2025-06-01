Келлог о переговорах РФ и Украины: Нужна рассудительность со стороны россиян, стороны должны быть готовы немного отступить

Украина и Россия в переговорах должны быть готовы "немного отступить назад".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

Он отметил, что россияне до сих пор не выполнили обещание предоставить США свои условия перед следующим раундом переговоров в Стамбуле.

"Как нам объединить их, пока мы не дойдем до того, что я называю прекращением огня? Я использую термин "всеобъемлющее прекращение огня". И я определяю его как воздушное, морское, наземное и инфраструктурное. Россияне сейчас... я имею в виду, что мы не можем получить их условия. Мы их все еще не получили. Они пообещали президенту Трампу, Путин пообещал, что он получит их в течение недели. Через неделю они не появились... Это что-то вроде: а где же благоразумие? Потому что президент изложил очень разумный план, который мы привезли из Лондона. Мы разработали то, что я называю техническим заданием (термин, который я использую). Россияне называют их меморандумами. Вот как это выглядит", - отметил Келлог.

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Он указал на понимание по обмену пленными как на пример конструктивного диалога и прогресса.

"Все должны быть готовы немного отступить назад... сказать: "Ладно, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата". И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы готовы сказать: "Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия"... И это было сделано между Мединским и Умеровым с украинской стороны. И это было важно. Я имею в виду, что освобождение тысячи пленных с каждой стороны", - сказал Келлог.

Кроме того он признал, что его беспокоит то, как Москва относится к огромным потерям на поле боя.

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"Термин, который я использую, это убийство промышленных сил. Сейчас мы говорим об украинских и российских военных, которые погибли и были ранены - это более 1,2 миллиона. Это потрясающая цифра. Это то, что мы не можем постичь. Россияне исторически поглощали такие потери. Не моргнув глазом. И это меня немного пугает. Мы должны остановить это убийство", - подчеркнул он.

Относительно заявления канцлера ФРГ Мерца о возможности поставки Украине ракет "Таурус" Келлог отметил, что это провоцирует Путина на жесткие оценки, с которыми спецпосланник частично согласился.

"Он (Путин, - Ред.) также считает, что сейчас это прокси-война со стороны НАТО. И, честно говоря, в определенном смысле так оно и есть. Я имею в виду, вы посмотрите на то, что европейские страны сделали с поддержкой", - добавил Келлог.

Также спецпосланник затронул вопрос возвращения депортированных россиянами украинских детей.

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"Президент Трамп сказал об этом президенту Путину, что он также хочет вернуть детей. Это показало настоящую чувствительность со стороны президента Трампа. И Путин не был против этого. Но мы хотели бы, я имею в виду, мы говорим о двадцати, тридцати тысячах детей. Мы должны получить определенное "пространство для дыхания". И, я бы сказал, благоразумие со стороны россиян. Потому что мы имеем это с одной стороны (Украины, - Ред.). Нам нужно, чтобы она была и с другой стороны, и мы должны объединить их", - подытожил Келлог.