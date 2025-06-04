Операция СБУ "Паутина" повысила уровень эскалации, США пытаются этого избежать, - Келлог
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал операцию СБУ "Паутина", в ходе которой были уничтожены стратегические бомбардировщики, серьезным ударом по имиджу России. Однако он предупредил о риске эскалации.
Об этом он заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, когда во время войны вы "атакуете часть национальной системы выживания противника, в частности его ядерную триаду, то это существенно повышает ваш уровень риска".
"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина. - Ред.) на самом деле сделали. ... Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать... Мы бы не хотели дойти до этой точки", - сказал Келлог.
Спецпредставитель Трампа считает, что в операции СБУ важным был не столько материальный удар от уничтожения бомбардировщиков, сколько психологический эффект, нанесенный противнику.
"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (РФ. - Ред.). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру", - подытожил Келлог.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.
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Ответ простой! Да НИКАК! Карточный домик про «демократические ценности» рассыпался. Диктатура более живуча как система гос. управления. Диктаторы, по сравнению с демократиями, очень быстро могут договориться, цели у них одинаковые.
США пытались применить диктатуру во внешней политики, но пока это им не очень удается! Прежде чем корчить из себя диктатора на внешней арене необходимо выстроить диктатуру у себя в стране. Что пока в США не получилось.
А тепер правда: демократична держава США існує з 1776 року, без перерв на "путчі", "хунти" тощо - безперервна політична і законна передача влади. 249 років.
Найдовша в ******** історії диктатура - диктатура Салазара в Португалії, яка існувала лише 41 рік. І лише 3 роки після того, як здох її ідейний лідер. Фактично немає в історії прикладів, коли диктатури існували хоча б 3 лідери поспіль (щоденні перевороти не рахуємо).
Отже, ваше твердження "Диктатура более живуча как система гос. управления" - дебілістична херня, яка ніякого відношення до реальності не має. А отже і всі інші ваші твердження - туфта з засрашки.
Розумна людина ніколи не скаже того, що несе цей представних *****.
Чому я ніколи не чую від цього діда, що ескалацією є ракетні удари, бомбардування, удари шахедами і всім чим є у рашки просто по містах, по людях на вулицях, по тих хто спить в своїх будинках поруч з дітьми?
Чому ніколи ці збоченці не називають значною ескалацією руйнування шкіл, лікарень, дитячих садочків, водогонів, підпал полів і ферм?
Чому ці збоченці, помішані на любові до росії, не називають значною ескалацією розстріл наших війсковополоненних і тортури до смерті над ними?
Чому ці відверті слуги темряви не називають значною ескалацією захоплення все нових і нових теріторій України, виганяючі тисячі людей з міст, сіл з будинків в яких народились і жили мирно?
США ПЕРЕТВОРИЛОСЬ в ПІДСТУПНОГО БЕЗСОВІСТНОГО І БЕЗЧЕСНОГО ЗАОХОЧУВАЧА ВБИВСТВ ТИСЯЧ І ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ!
Це темна ніч Землі, коли вся нечисть.об'єднується.
Боже, призви на свій Божий суд всіх авторів і вигодонабувачів цієї війни і збоченців які приймають участь в знищені України, ким би вони не були!
Карай їх жорстко, бо вони занапастят таку прекрасну планету яка є плідом твоє Любові до всього живого.
Не тягни з цим, прошу, бо вони своїм цинізмом, брехнею і бездушність весь світ окунуть в кров і біль невинних і все заради влади, грошей і жаги насилля над іншими. Амінь🙏🙏🙏
а трампонія спить і бачить як би здати Україну *****.... які ж ви гандони
Ось це і є make America grwat again по-трампівськи. Хто б сумнівався.
Сама її величність королева чергувала .Спітфайєри перехоплювли і досить успішно навіть фау.
"якби не протока," - не зовсім вірно. Правильніше - "якби не протока і англійській флот і авіація. Чи ви вважаєте німців такими нездарами, шо вони не вміють в десанти? Тоді пригадайте операцію в Африці. Вони там не якусь протоку перелізли, а ціле Середземне море.
Далі, невже ви вважаєте знищення німецької військової промисловості дрібничкою, яка не впливала на хід війни?
Але знищення німецької промисловості і стало можливим через те, що Гітлер увяз у війні зі Сталіним, хотів би я побачити як би британці бомбили Німеччину коли б та була повністю зосереджена на війні з ними
Щодо промисловості - з точністю до навпаки. Хєр шо німеччина могла протиставити массовим нальотам по декілька сотень літаків, які масово вивалювали мегатони бомб на якесь окреме місто. І східний фронт тут був зовсім нідочого.
Далі, по статистиці на один підбитий німецький танк приходилось чотири знищених радянських. А тепер представимо ситуацію, коли німецька промисловість працює на повну, кліпає "пантери" з "тиграми", кліпає масово ме-262, які переганяли будь які літаки союзників раза в два ну і так далі.
За лендліз вам вже написали. Без нього СРСР мав всі шанси програти взагалі.
Ну то есть, судя со слов келлога, ракетные и дроновые удары по жилым кварталам украинских городов -- это не эскалация, а уничтожение носителей ракет и бомб страны- агрессора -- это эскалация....
Бо Америкою віднедавна керує лузер Тромб на прізвисько "TACO", що в перекладі на просту мову розшифровується як "той, хто завжди обсирається" (с).
На инглише pоо teen звучит как обосравшийся подросток 😁
"Ну ваша администрация ведь не смогла остановить бомбардировки украинских городов. Так что Украина теперь вынуждена сама, своими силами, демиталлизировать страну-агрессора ."
Не треба нас дурити, ми ще не п'яні!!!
Вчора,03.06. був суд у цій справі: захист подав позов на слідчого в організації фальсифікації справи.