Операция СБУ "Паутина" повысила уровень эскалации, США пытаются этого избежать, - Келлог

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал операцию СБУ "Паутина", в ходе которой были уничтожены стратегические бомбардировщики, серьезным ударом по имиджу России. Однако он предупредил о риске эскалации.

Об этом он заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, когда во время войны вы "атакуете часть национальной системы выживания противника, в частности его ядерную триаду, то это существенно повышает ваш уровень риска".

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"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина. - Ред.) на самом деле сделали. ... Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать... Мы бы не хотели дойти до этой точки", - сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа считает, что в операции СБУ важным был не столько материальный удар от уничтожения бомбардировщиков, сколько психологический эффект, нанесенный противнику.

"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (РФ. - Ред.). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру", - подытожил Келлог.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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