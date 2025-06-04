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Новости Атака дронов на регионы РФ Операция СБУ Павутина
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Операция СБУ "Паутина" повысила уровень эскалации, США пытаются этого избежать, - Келлог

Келлог прокомментировал операцию СБУ

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал операцию СБУ "Паутина", в ходе которой были уничтожены стратегические бомбардировщики, серьезным ударом по имиджу России. Однако он предупредил о риске эскалации.

Об этом он заявил в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, когда во время войны вы "атакуете часть национальной системы выживания противника, в частности его ядерную триаду, то это существенно повышает ваш уровень риска".

Читайте: Келлог о переговорах РФ и Украины: Нужно благоразумие со стороны россиян, стороны должны быть готовы немного отступить

"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина. - Ред.) на самом деле сделали. ... Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать... Мы бы не хотели дойти до этой точки", - сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа считает, что в операции СБУ важным был не столько материальный удар от уничтожения бомбардировщиков, сколько психологический эффект, нанесенный противнику.

"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (РФ. - Ред.). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру", - подытожил Келлог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый пакет санкций США против РФ готов к утверждению, они коснутся нефтяной отрасли, - Келлог

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не был заранее уведомлен об ударах Украины по авиабазам РФ, - Белый дом

Автор: 

россия (96139) СБУ (20023) Кит Келлог (155) Удары по РФ (343)


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Топ комментарии
+77
одна операція , а обісрались дві сверхдержави !
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04.06.2025 08:24 Ответить
+62
Ідиотизм. За такою логікою якщо Україна перестане відповідати, то Россія буде більш схильна до миру??? Це повністью спотворена логіка. Саме навпаки, підвищення тиску та болючих ударів може змусити РФ подумати що щось йде не так і треба тормозити.
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04.06.2025 08:25 Ответить
+32
А Україну рашка нехай кожен день знищує - щось США звернули не на ту дорогу
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04.06.2025 08:25 Ответить
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США всячески пытаются оттянуть момент с вопросом от стран, которым они покровительствовали и получали за это «плюшки» - «Как вы будете нас защищать в случае военной агрессии извне?».

Ответ простой! Да НИКАК! Карточный домик про «демократические ценности» рассыпался. Диктатура более живуча как система гос. управления. Диктаторы, по сравнению с демократиями, очень быстро могут договориться, цели у них одинаковые.

США пытались применить диктатуру во внешней политики, но пока это им не очень удается! Прежде чем корчить из себя диктатора на внешней арене необходимо выстроить диктатуру у себя в стране. Что пока в США не получилось.
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04.06.2025 08:54 Ответить
демократичні цінністі тут взагалі ні до чого, демократія це внутрішньодержавний устрій, а захист у випадку агресії, це питання дотримання міжнародного права і міждержавних домовленостей.
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04.06.2025 09:00 Ответить
Зараз демократія вироджується у потакання агресору, бо дати здачі заважає захист прав усіх підряд.
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04.06.2025 09:24 Ответить
Дурацькі ідеї і твердження. Явно натянуто з засрашки. Яка любить продукувати отакі дебільні тексти, які спотворюють історію та реальність.

А тепер правда: демократична держава США існує з 1776 року, без перерв на "путчі", "хунти" тощо - безперервна політична і законна передача влади. 249 років.

Найдовша в ******** історії диктатура - диктатура Салазара в Португалії, яка існувала лише 41 рік. І лише 3 роки після того, як здох її ідейний лідер. Фактично немає в історії прикладів, коли диктатури існували хоча б 3 лідери поспіль (щоденні перевороти не рахуємо).

Отже, ваше твердження "Диктатура более живуча как система гос. управления" - дебілістична херня, яка ніякого відношення до реальності не має. А отже і всі інші ваші твердження - туфта з засрашки.
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04.06.2025 09:51 Ответить
А кіми???
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04.06.2025 10:18 Ответить
Круто,то США піджали хвоста замість надати Україні більше зброї та прийняти більше санкцій проти рашки, і тепер знову висловлюють глибоку стурбованість..це дно...
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04.06.2025 08:59 Ответить
Де йди ти *****, купка ідіотів спустила майбутнє США в унітаз
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04.06.2025 09:00 Ответить
Може ці люди хворі на голову?
Розумна людина ніколи не скаже того, що несе цей представних *****.
Чому я ніколи не чую від цього діда, що ескалацією є ракетні удари, бомбардування, удари шахедами і всім чим є у рашки просто по містах, по людях на вулицях, по тих хто спить в своїх будинках поруч з дітьми?
Чому ніколи ці збоченці не називають значною ескалацією руйнування шкіл, лікарень, дитячих садочків, водогонів, підпал полів і ферм?
Чому ці збоченці, помішані на любові до росії, не називають значною ескалацією розстріл наших війсковополоненних і тортури до смерті над ними?
Чому ці відверті слуги темряви не називають значною ескалацією захоплення все нових і нових теріторій України, виганяючі тисячі людей з міст, сіл з будинків в яких народились і жили мирно?
США ПЕРЕТВОРИЛОСЬ в ПІДСТУПНОГО БЕЗСОВІСТНОГО І БЕЗЧЕСНОГО ЗАОХОЧУВАЧА ВБИВСТВ ТИСЯЧ І ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ!
Це темна ніч Землі, коли вся нечисть.об'єднується.
Боже, призви на свій Божий суд всіх авторів і вигодонабувачів цієї війни і збоченців які приймають участь в знищені України, ким би вони не були!
Карай їх жорстко, бо вони занапастят таку прекрасну планету яка є плідом твоє Любові до всього живого.
Не тягни з цим, прошу, бо вони своїм цинізмом, брехнею і бездушність весь світ окунуть в кров і біль невинних і все заради влади, грошей і жаги насилля над іншими. Амінь🙏🙏🙏
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04.06.2025 09:04 Ответить
СшА злились, ні санкцій, ні участі в Рамштайні, ні зброї, подібні заяви на кшталт ескалації. Це все показує, що не варто розраховувати на них, а також танцювати під їх сопілку. Робити ЯЗ по тихому, і більше працювати з ЄС.
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04.06.2025 09:06 Ответить
Наш блазень взув американського за сміливістю )
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04.06.2025 09:09 Ответить
А те що кацапи знову посилили наступ на Україну ще до операції СБУ та захоплюють села, це не є ескалацією? Пи@дець америкоси скоро проти України вводитимуть санкції за те що ми захищаємося.
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04.06.2025 09:12 Ответить
Їбанько підстаркувате вже має думати, яку краще склянку вибрати, щоб класти щелепу на ніч.
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04.06.2025 09:14 Ответить
Келлог-келих схожий щось на недолугого.
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04.06.2025 09:16 Ответить
"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (РФ. - Ред.). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру", - підсумував Келлог

а трампонія спить і бачить як би здати Україну *****.... які ж ви гандони
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04.06.2025 09:16 Ответить
А шо Україні соромитися - за нею стоїть наймогутніша, найбагатша і найдемократичніша держава, а також весь цивілізований світ. Та з такими союзниками можна все розбомбити і не боятися.
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04.06.2025 09:18 Ответить
****. а те що ******** україну безперервно то не ескалація?
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04.06.2025 09:21 Ответить
Коли Україна дала копняка росії, а отвєтки сцить США.
Ось це і є make America grwat again по-трампівськи. Хто б сумнівався.
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04.06.2025 09:22 Ответить
Даремно вони проти Ґітляра виступили. Нормальний був хлопець. А вони ескаліровали все, щей Сраліну з ленд-лізом підмахннули
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04.06.2025 09:24 Ответить
Якби не совок зі своїм безкінечним м'ясом, яке зв'язало 80% гітлерівської армії ніхто в Європі би не протистояв німцям
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04.06.2025 09:27 Ответить
Не треба ля-ля,пане Matt Moll.Великобританія вперто і відважно протистояла адіку.
Сама її величність королева чергувала .Спітфайєри перехоплювли і досить успішно навіть фау.
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04.06.2025 09:40 Ответить
Британія ледве портки унесла із Дюнкерка і сховалась за своїм рятівним Ла Маншем, якби не протока, Гітлер би її взяв за місяць як Францію, а потім, коли німці застрягли по вуха у війні з совком то британці трохи посмілішали і з американською допомогою почали будувати бомбери і бомбити Німеччину
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04.06.2025 09:45 Ответить
Всі катюши були на базі студебекерів, а якби не ленд-ліз то були б на базі віслючків і тєлєг
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04.06.2025 09:56 Ответить
Та частина була на Зілах - виробляли б більше їх, та й катюша перебільшена у своїй ефективності - німці такий тип зброї навіть не хотіли скопіювати - вважали що воно їм не потрібне
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04.06.2025 10:00 Ответить
Дозволити вставити 5 копійок?
"якби не протока," - не зовсім вірно. Правильніше - "якби не протока і англійській флот і авіація. Чи ви вважаєте німців такими нездарами, шо вони не вміють в десанти? Тоді пригадайте операцію в Африці. Вони там не якусь протоку перелізли, а ціле Середземне море.
Далі, невже ви вважаєте знищення німецької військової промисловості дрібничкою, яка не впливала на хід війни?
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04.06.2025 09:58 Ответить
Ну демонтувати 3-4 млн піхоти на берега розвиненої потужної європейської держави це мягко кажучи не те саме, що корпус Роммеля в безлюдну пустиню.
Але знищення німецької промисловості і стало можливим через те, що Гітлер увяз у війні зі Сталіним, хотів би я побачити як би британці бомбили Німеччину коли б та була повністю зосереджена на війні з ними
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04.06.2025 10:04 Ответить
В розвиненої потужної європейської держави не було по всьому берегу таких укріплень, як наприклад набудували в свій час німці. Хоча німцям це ніфіга не допомогло. Єдина причина, чому Гітлер не наважився на висадку - його адмірали не давали гарантії, шо при спробі десанту весть той десант не буде одним махом втоплений переважаючим в декілька разів англійським флотом. Якшо ви поцікавитеся історією дій німецького флоту, то там були тільки партизанські операції. Жодних стичок флот на флот, тому шо це означало позбутися свого флоту одним махом.
Щодо промисловості - з точністю до навпаки. Хєр шо німеччина могла протиставити массовим нальотам по декілька сотень літаків, які масово вивалювали мегатони бомб на якесь окреме місто. І східний фронт тут був зовсім нідочого.
Далі, по статистиці на один підбитий німецький танк приходилось чотири знищених радянських. А тепер представимо ситуацію, коли німецька промисловість працює на повну, кліпає "пантери" з "тиграми", кліпає масово ме-262, які переганяли будь які літаки союзників раза в два ну і так далі.
За лендліз вам вже написали. Без нього СРСР мав всі шанси програти взагалі.
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04.06.2025 10:14 Ответить
Звичайний старий фашист.
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04.06.2025 09:24 Ответить
Як сказав Остап Дроздов Келлог боїться, щоби після Перл Харбора не було Хіросіми як з японцями свого часу
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04.06.2025 09:25 Ответить
Вообще некорректное сравнение. Японцы первыми напали на США. А Украина ликвидировала законную военную цель: самолеты, которые регулярно запускали ракеты по Украине и, многие из которых готовились сделать это в очередной раз, т.к. стояли заправленные и снаряженные. Так что если и будет "Хиросима", то на раше.
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04.06.2025 09:44 Ответить
А я що говорив про те, що ви пишете? Я просто сказав, щоби не було ейфорії, як у японців свого часу, тому що сміється той, хто сміється останній
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04.06.2025 09:47 Ответить
Вот и не стоит рашистам, впадать в эйфорию и грозить ядерным ударом. А то ведь последствия для них после попытки применения ядерного оружия могут быть гораздо хуже.
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04.06.2025 09:55 Ответить
Через відсутність наслідків для них, починаючи з 2014 року кацапи і стали такими нахабними
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04.06.2025 10:06 Ответить
"світовий поліцай" США поводиться зі світовим терористом-людожером Московією, як елітний чмошник-корупціонер-мародер.. ото понавибирали-прикололися..
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04.06.2025 09:28 Ответить
Адвокат диявола.
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04.06.2025 09:29 Ответить
идиоты
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04.06.2025 09:30 Ответить
Слова Келлога ще раз підтверджують правильність рішення про НЕінформування США щодо операції з військовими аеродромами. Бо її б просто заборонили або злили кацапам. Трамп зробив би біг діл на свій карман.
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04.06.2025 09:31 Ответить
Что то у американцев с логикой не то....

Ну то есть, судя со слов келлога, ракетные и дроновые удары по жилым кварталам украинских городов -- это не эскалация, а уничтожение носителей ракет и бомб страны- агрессора -- это эскалация....
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04.06.2025 09:32 Ответить
Ну це й так зрозуміла... реакція чиновника Білого дому на успіхи України у боротьбі зі смертельним ворогом.
Бо Америкою віднедавна керує лузер Тромб на прізвисько "TACO", що в перекладі на просту мову розшифровується як "той, хто завжди обсирається" (с).
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04.06.2025 09:33 Ответить
У путлера круче
На инглише pоо teen звучит как обосравшийся подросток 😁
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04.06.2025 09:48 Ответить
Для трампона операція "Павутина" перейшла в операцію "Мокрі памперси".
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04.06.2025 09:34 Ответить
Ясно. За логікою команди трампа Україна винна у всьому, бо не капітулювала.
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04.06.2025 09:36 Ответить
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04.06.2025 09:40 Ответить
Ребята я русский человек , живу в Германии , уехал потому что не согласен с тем , что делает моя страна , хочу сказать , Вы настоящие люди , бьетесь за свою страну ..., уважение к Вам испытываю .
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04.06.2025 09:41 Ответить
Славяне.
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04.06.2025 10:12 Ответить
Та ідіть ви нахєр.Всі,разом
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04.06.2025 09:41 Ответить
Ваші дупи прикрила Україна! Мабуть забули, що з терористами не розмовляють і нас в це втягують
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04.06.2025 09:42 Ответить
я бы ответил Келлогу:
"Ну ваша администрация ведь не смогла остановить бомбардировки украинских городов. Так что Украина теперь вынуждена сама, своими силами, демиталлизировать страну-агрессора ."
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04.06.2025 09:46 Ответить
То засунь, телепню, голову в пісок, хай Путлер задницю клює. Дибіли нелякані...
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04.06.2025 09:46 Ответить
Русофоб трампакс не агент СБУ, а агент "фсб"!
Не треба нас дурити, ми ще не п'яні!!!
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04.06.2025 09:56 Ответить
Для того щоб уникнути ескалації треба було не заглядати в дупу ***** пів року і не давати зброю чайною ложкою до того, а надати хоча б парітетні озброєння, щоб агресор пам`ятав про "отвєтку" за кожен свій удар.
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04.06.2025 09:57 Ответить
Тупоголова ********, **** що ти язиком ***...иш
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04.06.2025 09:58 Ответить
Американці певно знають умови Оману. Бити нас мають тільки росіяни.
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04.06.2025 09:59 Ответить
Блін, і я ще думав шо цей дебіл найбільш притомний в їх компашці... дивлюся шо смоктання трампівського йуха до добра не доводить..

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04.06.2025 10:01 Ответить
Медаль має дві сторони: з однієї - операція Павутина,з іншої-арешт і тримання від вартою кращого укр.розвідника Р.Червінського.
Вчора,03.06. був суд у цій справі: захист подав позов на слідчого в організації фальсифікації справи.
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04.06.2025 10:10 Ответить
Просто повне розчарування....Ну вже неадекват Трамп - то вже очікувано, а від Келлога - то ні
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04.06.2025 10:12 Ответить
ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ КЕЛЛОГ....Ви БРЕХЛИВІ АМЕРИКАНСЬКІ АФЕРИСТИ І РАШИСТСЬКІ КРОВОЖАДНІ ОКУПАНТИ не знаєте, що далі буде робити УКРАЇНСЬКА сторона. Ви не впевнені, і ТЕ, що УКРАЇНА насправді зробила ,має дати ВАМ РОЗУМІННЯ.ЩО ЦЕ ДАЛЕКО ЩЕ НЕ ВСЕ.ЩО ЗРОБИТЬ УКРАЇНА З РАШИСТСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ .ЖУЙТЕ РАШИСТСЬКІ СОПЛІ МОВЧКИ...
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04.06.2025 10:14 Ответить
"Може підвищити рівень ескалації"... Да пішов ти на...р, старий піньок, разом зі своїм їбон...тим на всю голову шефом!!!
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04.06.2025 10:20 Ответить
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