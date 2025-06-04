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Новости Санкции против России
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Новый пакет санкций США против РФ готов к утверждению, они коснутся нефтяной отрасли, - Келлог

Келлог о санкциях против России

Санкции, которые Соединенные Штаты могут ввести против России, уже подготовлены, Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, проект санкций США против России уже готов.

"В минувшие выходные я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - сказал Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп держит новые санкции против РФ как инструмент на случай необходимости, - Белый дом

Он также назвал эти санкции "достаточно обременительными".

"Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает от нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - добавил спецпредставитель Трампа.

Автор: 

санкции (11450) США (27106) Кит Келлог (155)


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Топ комментарии
+12
Руде опудало та його посіпаки зараз почнуть клеїть різноманітні відмазки "неначасі". Ще два тижні треба.
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04.06.2025 07:40 Ответить
+5
Этого никогда не будет. Но.
Обьясняю популярно. Для невежд. Я к болгарам уезжаю, в Бангладежд. Это могут быть вторичные санкции в размере до 500% для стран которые массово закупают российскую нефть.
"И об этом этом много раз писали в прессе"
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04.06.2025 08:30 Ответить
+4
Так рашка постачає до США нафти нуль цілих - хер десятих - які 500% на імпорт до США?
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04.06.2025 07:48 Ответить
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Руде опудало та його посіпаки зараз почнуть клеїть різноманітні відмазки "неначасі". Ще два тижні треба.
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04.06.2025 07:40 Ответить
Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. США должны быть морально готовы давить кацапов на всех уровнях, включая президента. Иначе те санкции до сраки
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04.06.2025 07:43 Ответить
Зброю давайте. Нахер ті санкції?
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04.06.2025 07:44 Ответить
Коли санкції працюють то це потужна зброя, яка зруйнує паРашу зсередини як і совок.
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04.06.2025 09:46 Ответить
Так рашка постачає до США нафти нуль цілих - хер десятих - які 500% на імпорт до США?
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04.06.2025 07:48 Ответить
Этого никогда не будет. Но.
Обьясняю популярно. Для невежд. Я к болгарам уезжаю, в Бангладежд. Это могут быть вторичные санкции в размере до 500% для стран которые массово закупают российскую нефть.
"И об этом этом много раз писали в прессе"
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04.06.2025 08:30 Ответить
Він вже давно готовий, от тільки толку, якщо твій хозяїн трамп - його блокує
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04.06.2025 08:03 Ответить
Журналіст: що Трамп робить, аби гарантувати, що подібна до спецоперації СБУ «внутрішня атака дронів» не сталася у США?

Прессекретарка Білого дому: «у США є найбільш смертоносні бойові сили в світі. Американські збройні сили є найкращими, найбільшими».
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04.06.2025 08:11 Ответить
ага , а друга армія в світі всралася
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04.06.2025 08:13 Ответить
Друга з тих, що воюють в Україні, Ви мабуть хотіли сказати
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04.06.2025 08:44 Ответить
А Баба Яга, pardon, президент Трамп проти!?

"Aмepикaнцы вceгдa нaxoдят eдинcтвeннo вepнoe peшeниe. Пocлe тoгo, кaк пepeпpoбyют вce ocтaльныe."- Черчіль.

Це ж в ті часи в США не було трапоподібного президента.
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04.06.2025 08:22 Ответить
Готові? Вводьте, чого чекаєте?
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04.06.2025 08:23 Ответить
А наша влада запровадить мито 500% на нафту, що тече «Дружбою»?
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04.06.2025 09:07 Ответить
Це вже не смішно!
Може так статися, що таки трампу можна буде винести підозру у співпраці з терористами, бо щось дід справно їх захищає!
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04.06.2025 09:48 Ответить
Досить вже піз.іти вводьте. Чи через дві неділі.
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04.06.2025 09:58 Ответить
 
 