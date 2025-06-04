Новый пакет санкций США против РФ готов к утверждению, они коснутся нефтяной отрасли, - Келлог

Санкции, которые Соединенные Штаты могут ввести против России, уже подготовлены, Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, проект санкций США против России уже готов.

"В минувшие выходные я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - сказал Келлог.

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Он также назвал эти санкции "достаточно обременительными".

"Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает от нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - добавил спецпредставитель Трампа.