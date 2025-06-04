Новый пакет санкций США против РФ готов к утверждению, они коснутся нефтяной отрасли, - Келлог
Санкции, которые Соединенные Штаты могут ввести против России, уже подготовлены, Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам чиновника, проект санкций США против России уже готов.
"В минувшие выходные я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - сказал Келлог.
Он также назвал эти санкции "достаточно обременительными".
"Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает от нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - добавил спецпредставитель Трампа.
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Обьясняю популярно. Для невежд.
Я к болгарам уезжаю, в Бангладежд.Это могут быть вторичные санкции в размере до 500% для стран которые массово закупают российскую нефть.
"И об этом этом много раз писали в прессе"
Прессекретарка Білого дому: «у США є найбільш смертоносні бойові сили в світі. Американські збройні сили є найкращими, найбільшими».
"Aмepикaнцы вceгдa нaxoдят eдинcтвeннo вepнoe peшeниe. Пocлe тoгo, кaк пepeпpoбyют вce ocтaльныe."- Черчіль.
Це ж в ті часи в США не було трапоподібного президента.
Може так статися, що таки трампу можна буде винести підозру у співпраці з терористами, бо щось дід справно їх захищає!