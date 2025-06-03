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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Трамп держит новые санкции против РФ как инструмент на случай необходимости, - Белый дом

Санкции США против России: Трамп применит в случае необходимости

Американский президент Дональд Трамп оставляет возможность ввести новые санкции против России на случай необходимости.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США "разумно придерживал" санкции как "инструмент в своем арсенале на случай необходимости".

"Он готов применить санкции, если они ему понадобятся. В Сенате и на Капитолийском холме понимают, что президент является главнокомандующим и он руководит внешней политикой Соединенных Штатов так, как и должно быть", - отметила она.

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Левитт напомнила о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.

"Хотела бы напомнить всем, как далеко мы зашли всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было невозможно представить, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры, и именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец этой войне эти страны вчера сели за переговоры", - добавила представитель администрации США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие из Палаты представителей поддерживают пакет санкций против РФ, - спикер Джонсон

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Также читайте: Вадефуль и Грэм обсудили санкции против РФ: Европа и США должны продолжать давить на Путина

Автор: 

россия (96125) санкции (11445) США (27101) Ливитт Кэролайн (27)


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Топ комментарии
+13
З Трампом давно все зрозуміло, "консерва" з кремлівським ботулізмом.
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03.06.2025 22:10 Ответить
+6
Тримай свій ***, підор рудий. Ох по шапці знатно отримав від ***ла.
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03.06.2025 22:07 Ответить
+6
Є якесь збочення коли подобається що тебе принижують, б'ють, обсцикають - роблять рускім, короче.
Інакше дії трампуші не пояснити...
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03.06.2025 22:11 Ответить
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Тримай свій ***, підор рудий. Ох по шапці знатно отримав від ***ла.
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03.06.2025 22:07 Ответить
Угу...
І двадцять баксів це завжди двадцять баксів...
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03.06.2025 22:08 Ответить
З Трампом давно все зрозуміло, "консерва" з кремлівським ботулізмом.
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03.06.2025 22:10 Ответить
Якщо любиш - відпусти!
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03.06.2025 22:11 Ответить
через кишеню зручно тримати, тим більше в такому віці інструмент вже без потреби.
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03.06.2025 22:11 Ответить
Є якесь збочення коли подобається що тебе принижують, б'ють, обсцикають - роблять рускім, короче.
Інакше дії трампуші не пояснити...
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03.06.2025 22:11 Ответить
Соррі, на випадок чого? ******* далі, бо в нас випадок ще з 2014-го року.
Сьогодні мені порадили копати бункер. Ок. Але як в бункер напхати фури з дронами?
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03.06.2025 22:14 Ответить
Говорят - за него голосовали
Крутые американские парни из Техаса
За это ССЫКЛО?
Капец.....
Измельчала америка......
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03.06.2025 22:17 Ответить
Так це давно було відомо: https://ua.korrespondent.net/world/4047673 Завдяки підробленому діагнозу діючий президент США Дональд Трамп уникнув призову в армію і участі у в'єтнамській війні.
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03.06.2025 22:52 Ответить
імпотент тримає кондом про всяк випадок
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03.06.2025 22:18 Ответить
Це все - дешевий триндьож. Ясно, що Трамп затіяв ці переговори, аби замаскувати гачок на якому його підчепили ще за часів КДБ.
Але.
Зараз Трамп куртиться, як глист на пательні аби якось обгрунтувати що Україна ніби-то сама винна і допомоги не заслуговує. Але це у Трампа виходить хріново, бо рашисти не дають йому простору для маневру. Досить швидко настане "момент істини" - коли допомога "від Байдена" закінчиться і Трамп вимушений буде показати світу голий зад кацапського запроданця.
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03.06.2025 22:19 Ответить
Трумпе!
Тобі все більше і більше пасує рузьге термін "горємика".
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03.06.2025 22:31 Ответить
От зараз пройдуть дві неділі і Трамп введе санкції почнуться слідуючі дві неділі
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03.06.2025 22:40 Ответить
Тут люди гинуть, а він "тримає як інструмент на випадок необхідності".

Війна іде, яка тобі ще необхідність!?
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03.06.2025 22:41 Ответить
Трумп береже свої санкції на випадок застосування ерефією ЯЗ. Введе 250% мито на ядерний попіл.
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03.06.2025 22:42 Ответить
Тож у трампа ще нема необхідності ввести санкції.
рижий ****** чекає від ***** ядерну атаку по україні???
простих ракет по цивільних будинках не достатно???
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03.06.2025 22:44 Ответить
як і має бути

Ця тьотя ж курсі, що це не догма?
Що Трамп не є святим і неперевершеним?
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03.06.2025 22:44 Ответить
Та схоже що його пуйло тримає за грішні яйка.
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03.06.2025 22:45 Ответить
та на *** його *******
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03.06.2025 22:47 Ответить
Трампиляку на гиляку!
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03.06.2025 22:53 Ответить
вся возьня рыжего е банька связана с тем, что он хочет с ру сней дружить против китая даже не догадываясь, что шулеры уже выиграли, выставив его шкуру на всеобщее обозрение
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03.06.2025 22:53 Ответить
ШЛЮХА ПУТИНА Х..У ТРАМП
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03.06.2025 22:54 Ответить
ГОВНО И В АЫРИКЕ ГОВНО ТРАМП
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03.06.2025 22:56 Ответить
А в кіно героїчний захист демократії виглядав якось інакше. Морпіхи там, вертольоти всякі, гатлінги, рембо й міцні горішки...
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03.06.2025 23:07 Ответить
Тампон держит санкции как Шольц таурус
А пуйло держит его (тампона)за яйца
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03.06.2025 23:22 Ответить
Язик в дупі ***** він тримає
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03.06.2025 23:25 Ответить
Курка білобриса, перестань пафосно називати цього старого нікчемного клоуна "президентом", це обісцяна пародія на очільника держави за усю історію існування США...
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03.06.2025 23:28 Ответить
 
 