Трамп держит новые санкции против РФ как инструмент на случай необходимости, - Белый дом

Американский президент Дональд Трамп оставляет возможность ввести новые санкции против России на случай необходимости.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США "разумно придерживал" санкции как "инструмент в своем арсенале на случай необходимости".

"Он готов применить санкции, если они ему понадобятся. В Сенате и на Капитолийском холме понимают, что президент является главнокомандующим и он руководит внешней политикой Соединенных Штатов так, как и должно быть", - отметила она.

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Левитт напомнила о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.

"Хотела бы напомнить всем, как далеко мы зашли всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было невозможно представить, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры, и именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец этой войне эти страны вчера сели за переговоры", - добавила представитель администрации США.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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