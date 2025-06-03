Трамп держит новые санкции против РФ как инструмент на случай необходимости, - Белый дом
Американский президент Дональд Трамп оставляет возможность ввести новые санкции против России на случай необходимости.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, президент США "разумно придерживал" санкции как "инструмент в своем арсенале на случай необходимости".
"Он готов применить санкции, если они ему понадобятся. В Сенате и на Капитолийском холме понимают, что президент является главнокомандующим и он руководит внешней политикой Соединенных Штатов так, как и должно быть", - отметила она.
Левитт напомнила о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.
"Хотела бы напомнить всем, как далеко мы зашли всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было невозможно представить, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры, и именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец этой войне эти страны вчера сели за переговоры", - добавила представитель администрации США.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І двадцять баксів це завжди двадцять баксів...
Інакше дії трампуші не пояснити...
Сьогодні мені порадили копати бункер. Ок. Але як в бункер напхати фури з дронами?
Крутые американские парни из Техаса
За это ССЫКЛО?
Капец.....
Измельчала америка......
Але.
Зараз Трамп куртиться, як глист на пательні аби якось обгрунтувати що Україна ніби-то сама винна і допомоги не заслуговує. Але це у Трампа виходить хріново, бо рашисти не дають йому простору для маневру. Досить швидко настане "момент істини" - коли допомога "від Байдена" закінчиться і Трамп вимушений буде показати світу голий зад кацапського запроданця.
Тобі все більше і більше пасує рузьге термін "горємика".
Трамп введе санкціїпочнуться слідуючі дві неділі
Війна іде, яка тобі ще необхідність!?
рижий ****** чекає від ***** ядерну атаку по україні???
простих ракет по цивільних будинках не достатно???
Ця тьотя ж курсі, що це не догма?
Що Трамп не є святим і неперевершеним?
А пуйло держит его (тампона)за яйца