Швейцария расширила санкции против РФ

Швейцария расширила санкционные списки против России, согласовав их в рамках 17 пакета санкций Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение принял федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии.

Как отмечается, в санкционный список внесены 17 физических и 58 юридических лиц, в перечень компаний - еще 31 предприятие. Также ограничения распространены на 189 судов из так называемого "теневого флота" РФ.

"Кроме того, приложение 1 было дополнено дополнительными товарами, а действие действующего исключения, предусмотренного в приложении 29, продлено до 28 июня 2026 года", - отмечается в сообщении швейцарского правительства.

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Сообщается, что новые ограничительные меры вступают в силу 3 июня в 23:00 по швейцарскому времени.