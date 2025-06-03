Швейцарія розширила санкції проти РФ

Швейцарія розширила санкційні списки проти Росії, узгодивши їх у межах 17 пакета санкцій Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідне рішення ухвалив федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії.

Як зазначається, до санкційного списку внесено 17 фізичних та 58 юридичних осіб, до переліку компаній – ще 31 підприємство. Також обмеження поширено на 189 суден з так званого "тіньового флоту" РФ.

"Крім того, додаток 1 було доповнено додатковими товарами, а дію чинного винятку, передбаченого в додатку 29, продовжено до 28 червня 2026 року", - зазначається в повідомленні швейцарського уряду.

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Повідомляється, що нові обмежувальні заходи набувають чинності 3 червня о 23:00 за швейцарським часом.