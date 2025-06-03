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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія розширила санкції проти РФ

Швейцарія розширила санкції проти РФ

Швейцарія розширила санкційні списки проти Росії, узгодивши їх у межах 17 пакета санкцій Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідне рішення ухвалив федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії.

Як зазначається, до санкційного списку внесено 17 фізичних та 58 юридичних осіб, до переліку компаній – ще 31 підприємство. Також обмеження поширено на 189 суден з так званого "тіньового флоту" РФ.

"Крім того, додаток 1 було доповнено додатковими товарами, а дію чинного винятку, передбаченого в додатку 29, продовжено до 28 червня 2026 року", - зазначається в повідомленні швейцарського уряду.

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Повідомляється, що нові обмежувальні заходи набувають чинності 3 червня о 23:00 за швейцарським часом.

Автор: 

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от ,ще б дотримувались тих санкцій
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03.06.2025 19:49 Відповісти
Якщо це буде працювати як швейцарський годинник то добре, в іншому випадку це "ні про що".
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03.06.2025 19:58 Відповісти
навіть одразу і не відповім наскільки це потужно
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03.06.2025 20:42 Відповісти
 
 