ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії: розглядає можливість відключення банків від системи SWIFT, зниження граничної ціни на нафту та заборону газопроводів "Північний потік", - Bloomberg
Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT та заборони газопроводу "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій, спрямованих на посилення тиску на Москву з вимогою припинити війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників.
Зазначається, що Європейська комісія консультується з державами-членами ЄС щодо планів відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах 18-го пакету санкцій проти Росії.
Євросоюз планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків, а також нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 мільярда євро. Мета - зменшити доходи Росії та обмежити її доступ до технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї.
Обговорюється зниження граничної ціни на російську нафту, погодженої країнами G7, до приблизно $45 за барель. Зараз цей поріг становить $60 — вище цієї межі країни G7 не надають транспортних або страхових послуг, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. Цей крок потребуватиме підтримки з боку США. На зустрічі в Канаді міністри фінансів G7 не змогли дійти згоди щодо зниження цінового ліміту.
Заборона Північних потоків уже отримала підтримку Німеччини, де знаходиться їхня кінцева точка. Ці газопроводи не працюють з 2022 року, і санкції остаточно унеможливлять відновлення їхньої роботи.
Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого "тіньового флоту" російських танкерів, нові обмеження для фінансових установ, які ймовірно допомагають воєнним зусиллям Кремля, а також проти Російського фонду прямих інвестицій.
До наступного пакета санкцій також планують включити положення, які захищатимуть європейські компанії від можливих позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.
Нагадаємо, цими вихідними Єврокомісія проведе закриті консультації з представниками держав-членів Євросоюзу щодо підготовки нового, 18-го, пакета санкцій проти Росії.
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Москалі вже найшли інший варіант
3 роки на це було
Бо ху-йло видно не в курсі раз вимагало підключити до Свіфт якийсь Агробанк в рамках "перемир'я"...
все инше це спроба ідіотів заробити на власній смерти, сильна росія зжере тих хто її зробив сильною.
Недієздатний колгосп ЄС ГОТУЄ, РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВІСТЬ...
"Союзники" України - деякі з членів недієздатного колгоспу ЄС виділились в окрему бригаду і називають себе «коаліцією охочих» - сталий, але невдалий переклад словосполучення coalition of the willing, який не передає ні ідеологічної мотивації, ні готовності до дії.
Тобто без ідеологічного наповнення (мотивації), без будь яких зобов'язань, повна відсутність готовності до конкретних дій.
Якщо одним словом, НЕОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ.
А Трамп швидкими темпами впроваджує новий елемент у міждержавних відносинах: формування коаліцій, - таких собі "коаліцій охочих" у яких спільність та зобов'язання поступаються місцем гнучкості, прагматизму та політичним транзакціям. Такий собі світова проституція "Обещать - не значит жениться". Стратагема кидка...