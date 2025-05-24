ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії: розглядає можливість відключення банків від системи SWIFT, зниження граничної ціни на нафту та заборону газопроводів "Північний потік", - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT та заборони газопроводу "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій, спрямованих на посилення тиску на Москву з вимогою припинити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників.

Зазначається, що Європейська комісія консультується з державами-членами ЄС щодо планів відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах 18-го пакету санкцій проти Росії.

Євросоюз планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків, а також нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 мільярда євро. Мета - зменшити доходи Росії та обмежити її доступ до технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Обговорюється зниження граничної ціни на російську нафту, погодженої країнами G7, до приблизно $45 за барель. Зараз цей поріг становить $60 — вище цієї межі країни G7 не надають транспортних або страхових послуг, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. Цей крок потребуватиме підтримки з боку США. На зустрічі в Канаді міністри фінансів G7 не змогли дійти згоди щодо зниження цінового ліміту.

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Заборона Північних потоків уже отримала підтримку Німеччини, де знаходиться їхня кінцева точка. Ці газопроводи не працюють з 2022 року, і санкції остаточно унеможливлять відновлення їхньої роботи.

Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого "тіньового флоту" російських танкерів, нові обмеження для фінансових установ, які ймовірно допомагають воєнним зусиллям Кремля, а також проти Російського фонду прямих інвестицій.

До наступного пакета санкцій також планують включити положення, які захищатимуть європейські компанії від можливих позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

Нагадаємо, цими вихідними Єврокомісія проведе закриті консультації з представниками держав-членів Євросоюзу щодо підготовки нового, 18-го, пакета санкцій проти Росії.

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