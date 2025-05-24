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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
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ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії: розглядає можливість відключення банків від системи SWIFT, зниження граничної ціни на нафту та заборону газопроводів "Північний потік", - Bloomberg

Санкції проти РФ - новий 18 пакет

Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT та заборони газопроводу "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій, спрямованих на посилення тиску на Москву з вимогою припинити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg із посиланням на  проінформованих співрозмовників.

Зазначається, що Європейська комісія консультується з державами-членами ЄС щодо планів відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах 18-го пакету санкцій проти Росії.

Євросоюз планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків, а також нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 мільярда євро. Мета - зменшити доходи Росії та обмежити її доступ до технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Обговорюється зниження граничної ціни на російську нафту, погодженої країнами G7, до приблизно $45 за барель. Зараз цей поріг становить $60 — вище цієї межі країни G7 не надають транспортних або страхових послуг, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. Цей крок потребуватиме підтримки з боку США. На зустрічі в Канаді міністри фінансів G7 не змогли дійти згоди щодо зниження цінового ліміту.

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Заборона Північних потоків уже отримала підтримку Німеччини, де знаходиться їхня кінцева точка. Ці газопроводи не працюють з 2022 року, і санкції остаточно унеможливлять відновлення їхньої роботи.

Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого "тіньового флоту" російських танкерів, нові обмеження для фінансових установ, які ймовірно допомагають воєнним зусиллям Кремля, а також проти Російського фонду прямих інвестицій.

До наступного пакета санкцій також планують включити положення, які захищатимуть європейські компанії від можливих позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

Нагадаємо, цими вихідними Єврокомісія проведе закриті консультації з представниками держав-членів Євросоюзу щодо підготовки нового, 18-го, пакета санкцій проти Росії.

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Автор: 

росія (65856) санкції (12050) Євросоюз (13625) Bloomberg (236) SWIFT (159)


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Топ коментарі
+7
Це ж було вже?!?!🧐🤪🤣😊😆🤡
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24.05.2025 11:49
+6
Необхідно усім країнам ЄС розірвати дипвідносити з паРашею. Бо їхні дипломати відверті шпигуни що засирають Європу кацапським лайном.
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24.05.2025 12:00
+5
відключенням того свіфту погрожують з 2022-го наскільки памятаю і все ще не відключили,...чи я щось забув???
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24.05.2025 11:51
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Це ж було вже?!?!🧐🤪🤣😊😆🤡
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24.05.2025 11:49 Відповісти
відключенням того свіфту погрожують з 2022-го наскільки памятаю і все ще не відключили,...чи я щось забув???
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24.05.2025 11:51 Відповісти
Отключили, но не все банки.
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24.05.2025 12:08 Відповісти
Шість штук всього здається. Зараз буде 20...
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24.05.2025 12:13 Відповісти
і скільки ще років будуть відключати??? 2, 3, 5... грозились перед війною що як тільки то і зразу відключаємо всю рашку, а в реалі що?? от такі партнери
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24.05.2025 13:16 Відповісти
Цікаво а ЕС можуть відключити від Свіфту американські банки? Офіс то в Брюсселі, здається...
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24.05.2025 11:53 Відповісти
була б шикарна відповідь на 50-ти відсоткові тарифи - шо серпом Срампу по яйцях фіть
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24.05.2025 14:06 Відповісти
Необхідно усім країнам ЄС розірвати дипвідносити з паРашею. Бо їхні дипломати відверті шпигуни що засирають Європу кацапським лайном.
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24.05.2025 12:00 Відповісти
Так воно так але, як кажуть "Ворон ворону ..."
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24.05.2025 12:36 Відповісти
Swift вже не так боляче
Москалі вже найшли інший варіант
3 роки на це було
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24.05.2025 12:02 Відповісти
А ну цікаво, що?
Бо ху-йло видно не в курсі раз вимагало підключити до Свіфт якийсь Агробанк в рамках "перемир'я"...
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24.05.2025 12:07 Відповісти
правильні санкції називаються ембарго.
все инше це спроба ідіотів заробити на власній смерти, сильна росія зжере тих хто її зробив сильною.
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24.05.2025 12:10 Відповісти
Візи перестаньте цим дикунам видавати в ЄС, а то приїде чмоня з болот і давай тут розказувати про вяличие, ось тільки пояснити нафуя він сюди приперся не може.
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24.05.2025 12:20 Відповісти
Пістьож-галдьож! Нічого не зроблять, поки ракети з болот не почнуть летіти на Париж та Брюссель.
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24.05.2025 12:29 Відповісти
Просто зробіть,а то чи лякаєте москалів,чи думаєте що вони одумаються(І що б виграв би боксер,як попереджав супротивника куди саме і як битиме?((
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24.05.2025 12:39 Відповісти
ЄС ГОТУЄ 18-й пакет санкцій проти Росії: РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВІСТЬ відключення банків від системи SWIFT, зниження граничної ціни на нафту та заборону газопроводів "Північний потік".

Недієздатний колгосп ЄС ГОТУЄ, РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВІСТЬ...

"Союзники" України - деякі з членів недієздатного колгоспу ЄС виділились в окрему бригаду і називають себе «коаліцією охочих» - сталий, але невдалий переклад словосполучення coalition of the willing, який не передає ні ідеологічної мотивації, ні готовності до дії.

Тобто без ідеологічного наповнення (мотивації), без будь яких зобов'язань, повна відсутність готовності до конкретних дій.

Якщо одним словом, НЕОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ.

А Трамп швидкими темпами впроваджує новий елемент у міждержавних відносинах: формування коаліцій, - таких собі "коаліцій охочих" у яких спільність та зобов'язання поступаються місцем гнучкості, прагматизму та політичним транзакціям. Такий собі світова проституція "Обещать - не значит жениться". Стратагема кидка...
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24.05.2025 12:59 Відповісти
Пантомима для тупых баранов. А сами продолжают торговать с рашкой. Покупать нефть и газ.
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24.05.2025 13:35 Відповісти
херня всё это.кацапы привыкли навоз жрать,их этим не проймёшь!а ввести свои войска на территорию Украины европейцы просто ссат!
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24.05.2025 14:27 Відповісти
Ще досі СВІФТ не відключили ? Тоді зрозуміло.
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24.05.2025 16:14 Відповісти
Свіфт треба було відключати на початку війни. Кацапи увесь цей час готувались до відключення, говорили про це. Тобто- фсьо па плану?
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24.05.2025 17:48 Відповісти
Ось це буде 1й пакет санкцій,попередні 17 пакетів - муляж.
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24.05.2025 18:00 Відповісти
Т.е. 20 банков РФашистов были больше 3 лет подключены к SWIFT?!
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24.05.2025 19:47 Відповісти
 
 