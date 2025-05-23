РФ вже тиждень готує "меморандум" для припинення вогню, потрібні нові санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ вже тиждень займається розробкою так званого меморандуму" у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню. Він назвав це знущанням з усього світу і закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій проти держави-агресора.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", - сказав Зеленський.

Він додав, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру, а також "нова і дієва архітектура безпеки".

"Потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова й дієва архітектура безпеки. Об’єднуємо партнерів заради цього", - заявив очільник держави.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Читайте також: РФ готова передати Україні проєкт мирної угоди після завершення обміну полоненими, - Лавров