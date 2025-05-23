РФ вже тиждень готує "меморандум" для припинення вогню, потрібні нові санкції, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ вже тиждень займається розробкою так званого меморандуму" у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню. Він назвав це знущанням з усього світу і закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій проти держави-агресора.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", - сказав Зеленський.
Він додав, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру, а також "нова і дієва архітектура безпеки".
"Потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова й дієва архітектура безпеки. Об’єднуємо партнерів заради цього", - заявив очільник держави.
Що передувало?
Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.
Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.
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Толку нуль, але таких нулів дуууууже багато.
Ну от зараз кацапи покажуть Ваві, чим Лубянка відрізняється від Кварталу-95.
Прямо як Володя, з підготовкою до війни, підписанням закону про заборону російськомовної літератури, закону про мобілізацію, будовою фортифікаційних споруд.
дуже талановиті.
сьомий рік пішов, бидло хаває.