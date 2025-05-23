УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5535 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Припинення вогню між Україною та РФ
1 289 16

РФ вже тиждень готує "меморандум" для припинення вогню, потрібні нові санкції, - Зеленський

Зеленський закликав до посилення санкційного тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ вже тиждень займається розробкою так званого меморандуму" у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню. Він назвав це  знущанням з усього світу і закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій проти держави-агресора.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", - сказав Зеленський.

Він додав, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру, а також "нова і дієва архітектура безпеки".

"Потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова й дієва архітектура безпеки. Об’єднуємо партнерів заради цього", - заявив очільник держави.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Читайте також: РФ готова передати Україні проєкт мирної угоди після завершення обміну полоненими, - Лавров

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) росія (65829) припинення вогню (269)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Перед тим , як когось закликати вводити санкції - треба , для початку , припинити транзит кацапської нафти через територію України !
показати весь коментар
23.05.2025 20:15
+8
К@ц@пи затягують час...
Прямо як Володя, з підготовкою до війни, підписанням закону про заборону російськомовної літератури, закону про мобілізацію, будовою фортифікаційних споруд.
показати весь коментар
23.05.2025 20:33
+8
Куди їм до вас,ви б вже 100500 потужних меморандумів за тиждень встигли зробити,як 100000 попередніх.
показати весь коментар
23.05.2025 20:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та тягне вона кота за яйця. головне давати надію і робити буферну зону, поки логи граються обіцянками, даним сцарьом
показати весь коментар
23.05.2025 20:15 Відповісти
Перед тим , як когось закликати вводити санкції - треба , для початку , припинити транзит кацапської нафти через територію України !
показати весь коментар
23.05.2025 20:15 Відповісти
Тим більше Орбан давно проситься...
показати весь коментар
23.05.2025 20:17 Відповісти
Да, при чём санкции Буданова-Малюка, горящие НПЗ и самокаты отвозящие ватных упырей в Ад.
показати весь коментар
23.05.2025 20:17 Відповісти
А ти можеш заявити рашиським чортам, що ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ми ніколи не підем на рашиські хотелки що до змін Конституції ,чи висунуті терористами ультиматум ,чи все аби Трампу сподобатись ? що їм національні інтереси , чи те що рашисти творят геноцид.
показати весь коментар
23.05.2025 20:23 Відповісти
Нє аправдал вава довєрія пУ, абманул - ета нє пращаєтца
показати весь коментар
23.05.2025 20:29 Відповісти
От вже закрийся та не позорся,бо усім вже зрозуміло,що лиш тобі і хочеться того перемир'я любою ціною(Хоч би блефувати навчився,а то це скавчання лиш на сміх((
показати весь коментар
23.05.2025 20:30 Відповісти
От Вава настрогав мирних планів, планів перемоги, планів відновленн, договорів про підтримку цілу купу.

Толку нуль, але таких нулів дуууууже багато.

Ну от зараз кацапи покажуть Ваві, чим Лубянка відрізняється від Кварталу-95.
показати весь коментар
23.05.2025 20:33 Відповісти
К@ц@пи затягують час...
Прямо як Володя, з підготовкою до війни, підписанням закону про заборону російськомовної літератури, закону про мобілізацію, будовою фортифікаційних споруд.
показати весь коментар
23.05.2025 20:33 Відповісти
Куди їм до вас,ви б вже 100500 потужних меморандумів за тиждень встигли зробити,як 100000 попередніх.
показати весь коментар
23.05.2025 20:45 Відповісти
а чого не ввів санкції проти нині надіюсь покійного Портнова якого США обклали санкціями досить давно?? Ще як пишуть той нині покійник приїзжав в Київ і зустрічався з високопоставленими посадовцями мабудь його ОП...давав вказівки.. Ілі ета же савсєм другоє?
показати весь коментар
23.05.2025 21:00 Відповісти
Брали б приклад зі сценаристів кварталу. Ті кожен день по новому плану перемоги Зеленского створити здатні.
показати весь коментар
23.05.2025 21:04 Відповісти
до речі!
дуже талановиті.
сьомий рік пішов, бидло хаває.
показати весь коментар
23.05.2025 21:17 Відповісти
то потужний великий контрнаступ, то незламні мирні дипломатичні кроки для досягнення миру. гідрант, ти вже якось визначся.
показати весь коментар
23.05.2025 21:23 Відповісти
"...главнає пірістать стрілять..."
показати весь коментар
23.05.2025 21:27 Відповісти
 
 