РФ уже неделю готовит "меморандум" для прекращения огня, нужны новые санкции, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ уже неделю занимается разработкой так называемого "меморандума" в ответ на требование безусловного прекращения огня. Он назвал это издевательством над всем миром и призвал международных партнеров к усилению санкций против государства-агрессора.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на потребность прекратить огонь, - это точно издевательство над всем миром. Столько времени! Каждый день на войне - это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает", - сказал Зеленский.
Он добавил, что нужны дипломатические шаги к реальному миру, а также "новая и действенная архитектура безопасности".
"Нужно прекращение огня. Нужны дипломатические шаги к реальному миру. Нужна новая и действенная архитектура безопасности. Объединяем партнеров ради этого", - заявил глава государства.
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
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Толку нуль, але таких нулів дуууууже багато.
Ну от зараз кацапи покажуть Ваві, чим Лубянка відрізняється від Кварталу-95.
Прямо як Володя, з підготовкою до війни, підписанням закону про заборону російськомовної літератури, закону про мобілізацію, будовою фортифікаційних споруд.
дуже талановиті.
сьомий рік пішов, бидло хаває.