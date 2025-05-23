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Новости Санкции против России Прекращение огня между Украиной и РФ
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РФ уже неделю готовит "меморандум" для прекращения огня, нужны новые санкции, - Зеленский

Зеленский призвал к усилению санкционного давления на РФ

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ уже неделю занимается разработкой так называемого "меморандума" в ответ на требование безусловного прекращения огня. Он назвал это издевательством над всем миром и призвал международных партнеров к усилению санкций против государства-агрессора.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на потребность прекратить огонь, - это точно издевательство над всем миром. Столько времени! Каждый день на войне - это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает", - сказал Зеленский.

Он добавил, что нужны дипломатические шаги к реальному миру, а также "новая и действенная архитектура безопасности".

"Нужно прекращение огня. Нужны дипломатические шаги к реальному миру. Нужна новая и действенная архитектура безопасности. Объединяем партнеров ради этого", - заявил глава государства.

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) россия (96018) прекращения огня (269)


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Топ комментарии
+12
Перед тим , як когось закликати вводити санкції - треба , для початку , припинити транзит кацапської нафти через територію України !
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23.05.2025 20:15
+8
К@ц@пи затягують час...
Прямо як Володя, з підготовкою до війни, підписанням закону про заборону російськомовної літератури, закону про мобілізацію, будовою фортифікаційних споруд.
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23.05.2025 20:33
+8
Куди їм до вас,ви б вже 100500 потужних меморандумів за тиждень встигли зробити,як 100000 попередніх.
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23.05.2025 20:45
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Правила форума Совет форумчан
та тягне вона кота за яйця. головне давати надію і робити буферну зону, поки логи граються обіцянками, даним сцарьом
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23.05.2025 20:15 Ответить
Перед тим , як когось закликати вводити санкції - треба , для початку , припинити транзит кацапської нафти через територію України !
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23.05.2025 20:15 Ответить
Тим більше Орбан давно проситься...
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23.05.2025 20:17 Ответить
Да, при чём санкции Буданова-Малюка, горящие НПЗ и самокаты отвозящие ватных упырей в Ад.
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23.05.2025 20:17 Ответить
А ти можеш заявити рашиським чортам, що ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ми ніколи не підем на рашиські хотелки що до змін Конституції ,чи висунуті терористами ультиматум ,чи все аби Трампу сподобатись ? що їм національні інтереси , чи те що рашисти творят геноцид.
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23.05.2025 20:23 Ответить
Нє аправдал вава довєрія пУ, абманул - ета нє пращаєтца
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23.05.2025 20:29 Ответить
От вже закрийся та не позорся,бо усім вже зрозуміло,що лиш тобі і хочеться того перемир'я любою ціною(Хоч би блефувати навчився,а то це скавчання лиш на сміх((
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23.05.2025 20:30 Ответить
От Вава настрогав мирних планів, планів перемоги, планів відновленн, договорів про підтримку цілу купу.

Толку нуль, але таких нулів дуууууже багато.

Ну от зараз кацапи покажуть Ваві, чим Лубянка відрізняється від Кварталу-95.
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23.05.2025 20:33 Ответить
К@ц@пи затягують час...
Прямо як Володя, з підготовкою до війни, підписанням закону про заборону російськомовної літератури, закону про мобілізацію, будовою фортифікаційних споруд.
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23.05.2025 20:33 Ответить
Куди їм до вас,ви б вже 100500 потужних меморандумів за тиждень встигли зробити,як 100000 попередніх.
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23.05.2025 20:45 Ответить
а чого не ввів санкції проти нині надіюсь покійного Портнова якого США обклали санкціями досить давно?? Ще як пишуть той нині покійник приїзжав в Київ і зустрічався з високопоставленими посадовцями мабудь його ОП...давав вказівки.. Ілі ета же савсєм другоє?
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23.05.2025 21:00 Ответить
Брали б приклад зі сценаристів кварталу. Ті кожен день по новому плану перемоги Зеленского створити здатні.
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23.05.2025 21:04 Ответить
до речі!
дуже талановиті.
сьомий рік пішов, бидло хаває.
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23.05.2025 21:17 Ответить
то потужний великий контрнаступ, то незламні мирні дипломатичні кроки для досягнення миру. гідрант, ти вже якось визначся.
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23.05.2025 21:23 Ответить
"...главнає пірістать стрілять..."
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23.05.2025 21:27 Ответить
 
 