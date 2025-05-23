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Новости Обмен пленными Мирное соглашение
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РФ готова передать Украине проект мирного соглашения после завершения обмена пленными, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия якобы будет готова передать Украине проект документа о "долгосрочном урегулировании кризиса", как только завершится масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

"Россия будет готова передать Киеву проект документа с перечнем условий достижения долгосрочной договоренности об урегулировании кризиса сразу после завершения обмена пленными", - заявил Лавров.

По его словам, Москва продолжит работу над документами с "условиями и требованиями", необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, "несмотря на провокации".

"Москва считает атаки БПЛА по гражданским целям в России следствием поддержки украинских нацистов некоторыми европейскими странами", - добавил Лавров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ стремится полностью "освободить Украину" и "защитить" русскоязычных граждан, - Лавров

Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Также читайте: Выборы в Украине стоит провести до подписания мирного соглашения, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2319) россия (96018) перемирие (1683)


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Топ комментарии
+8
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23.05.2025 20:03
+5
Інформаційно - пропагандистська політика відсутня взагалі ...
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23.05.2025 20:14
+3
Не розумію чому не відповідаємо дзеркально на їхню офіційну дефініцію «неонацисти». Треба так само офіційно відповідати:» московські ****** заявили і т.д».
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23.05.2025 20:11
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23.05.2025 20:03 Ответить
Ні прапора, ні гімна нам не залишать? Поділ буде на губернії? А ружжа поліцейським погодяться п.дори залишити?
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23.05.2025 20:10 Ответить
А шо там за криза в рашистостані хтось знає?
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23.05.2025 20:04 Ответить
Зайди до сусідного кабінету, там ведмедчук всіх охочих задовольняє.
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23.05.2025 20:29 Ответить
чекаю коли ти вийдеш
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23.05.2025 23:48 Ответить
Чи не забагато цього рашиського чорта на ЦН ? хай воно здохне.
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23.05.2025 20:05 Ответить
Най здохне! І його підкови хтось присобачить над ворітьми в гараж.
Смерть кацапам !
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23.05.2025 20:28 Ответить
очконув ****,сенатори не понтуються.
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23.05.2025 20:05 Ответить
Не "мирної угоди" а капітуляції. Хоть паржом...
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23.05.2025 20:05 Ответить
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23.05.2025 20:06 Ответить
Пнх
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23.05.2025 20:07 Ответить
Не розумію чому не відповідаємо дзеркально на їхню офіційну дефініцію «неонацисти». Треба так само офіційно відповідати:» московські ****** заявили і т.д».
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23.05.2025 20:11 Ответить
Інформаційно - пропагандистська політика відсутня взагалі ...
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23.05.2025 20:14 Ответить
****** обідяцца, шо їх так обзивають...
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23.05.2025 20:17 Ответить
Перш за все потрібно прийняти закон про те що їхню ублюдочну недокраїну на державному рівні потрібно називати "московією" , а її жителів "московитами". Оце буде пропаганда і удар по їхніх скрєпах - як термоядерний !!!
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23.05.2025 23:36 Ответить
тому що Ви не збираєтесь жити на кацапії, а буба збирається. довго і щасливо
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24.05.2025 09:58 Ответить
Сворачиваете свои хотелки в трубочку и затусовываете себе в зад впрочем можно и не сворачивать..
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23.05.2025 20:19 Ответить
Та дійсно.

В конський зад влізе і так.
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23.05.2025 20:25 Ответить
Квцапи дадуть фігню, яку абсолютно неможлиао виконати, і можна роками обговорювати та переробляти.

А цивілізовані дядечки будуть плямкати губами і чекати.
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23.05.2025 20:23 Ответить
До цього, вони вже встановили строк подання меморандуму на " коли захочу, тоді і подам".
Опупєнна умова-" послє обмєна". А обмін можна і в 2026- му завершити,чому ні?
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23.05.2025 20:32 Ответить
І що РФ визнає свій підпис під Договором?

«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон

( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )

Дата підписання: 28.01.2003

Дата набуття чинності: 23.04.2004
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23.05.2025 20:24 Ответить
там підпис ху@йла між іншим стоїть блд !
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23.05.2025 23:34 Ответить
В жопу засуньте свій проект виродки
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23.05.2025 20:31 Ответить
Після його попередніх сьогодняшніх заяв уже десь зрозуміло що там буде .
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23.05.2025 20:36 Ответить
Напевне вже всі умови обговорені та все домовлено,і здається мені джентельмени що це комедія.
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23.05.2025 20:54 Ответить
Кацапи хай ідуть подалі
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23.05.2025 20:59 Ответить
Лавров - це щось нове в зоології - кінь-підарас!
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23.05.2025 21:09 Ответить
Я вже знаю, що там буде, в цьому меморандумі. Нуль конструктива і старі кацапські ультиматуми. А, ще вони захочуть Совок відновити - в них нова шиза.
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23.05.2025 21:10 Ответить
А ми вам на воротнік "ковнір"
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23.05.2025 21:40 Ответить
ін вважає військові заводи цивільними цілями.
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23.05.2025 21:41 Ответить
 
 