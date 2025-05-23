РФ готова передать Украине проект мирного соглашения после завершения обмена пленными, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия якобы будет готова передать Украине проект документа о "долгосрочном урегулировании кризиса", как только завершится масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
"Россия будет готова передать Киеву проект документа с перечнем условий достижения долгосрочной договоренности об урегулировании кризиса сразу после завершения обмена пленными", - заявил Лавров.
По его словам, Москва продолжит работу над документами с "условиями и требованиями", необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, "несмотря на провокации".
"Москва считает атаки БПЛА по гражданским целям в России следствием поддержки украинских нацистов некоторыми европейскими странами", - добавил Лавров.
Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
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Смерть кацапам !
В конський зад влізе і так.
А цивілізовані дядечки будуть плямкати губами і чекати.
Опупєнна умова-" послє обмєна". А обмін можна і в 2026- му завершити,чому ні?
«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
Дата підписання: 28.01.2003
Дата набуття чинності: 23.04.2004