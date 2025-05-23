РФ готова передать Украине проект мирного соглашения после завершения обмена пленными, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия якобы будет готова передать Украине проект документа о "долгосрочном урегулировании кризиса", как только завершится масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

"Россия будет готова передать Киеву проект документа с перечнем условий достижения долгосрочной договоренности об урегулировании кризиса сразу после завершения обмена пленными", - заявил Лавров.

По его словам, Москва продолжит работу над документами с "условиями и требованиями", необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, "несмотря на провокации".

"Москва считает атаки БПЛА по гражданским целям в России следствием поддержки украинских нацистов некоторыми европейскими странами", - добавил Лавров.

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Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

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