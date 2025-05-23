РФ готова передати Україні проєкт мирної угоди після завершення обміну полоненими, - Лавров
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія нібито буде готова передати Україні проєкт документа про "довгострокове врегулювання кризи", щойно завершиться масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.
"Росія буде готова передати Києву проєкт документа з переліком умов досягнення довгострокової домовленості про врегулювання кризи одразу після завершення обміну полоненими", - заявив Лавров.
За його словами, Москва продовжить роботу над документами з "умовами й вимогами", необхідними для укладення домовленостей з Україною, "попри провокації".
"Москва вважає атаки БПЛА по цивільних цілях у Росії наслідком підтримки українських нацистів деякими європейськими країнами", - додав Лавров.
Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
Що передувало?
Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.
Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.
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Смерть кацапам !
В конський зад влізе і так.
А цивілізовані дядечки будуть плямкати губами і чекати.
Опупєнна умова-" послє обмєна". А обмін можна і в 2026- му завершити,чому ні?
«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
Дата підписання: 28.01.2003
Дата набуття чинності: 23.04.2004