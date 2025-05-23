РФ готова передати Україні проєкт мирної угоди після завершення обміну полоненими, - Лавров

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія нібито буде готова передати Україні проєкт документа про "довгострокове врегулювання кризи", щойно завершиться масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

"Росія буде готова передати Києву проєкт документа з переліком умов досягнення довгострокової домовленості про врегулювання кризи одразу після завершення обміну полоненими", - заявив Лавров.

За його словами, Москва продовжить роботу над документами з "умовами й вимогами", необхідними для укладення домовленостей з Україною, "попри провокації".

"Москва вважає атаки БПЛА по цивільних цілях у Росії наслідком підтримки українських нацистів деякими європейськими країнами", - додав Лавров.

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Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

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