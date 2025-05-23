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Новини Обмін полоненими Мирна угода щодо припинення війни
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РФ готова передати Україні проєкт мирної угоди після завершення обміну полоненими, - Лавров

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія нібито буде готова передати Україні проєкт документа про "довгострокове врегулювання кризи", щойно завершиться масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

"Росія буде готова передати Києву проєкт документа з переліком умов досягнення довгострокової домовленості про врегулювання кризи одразу після завершення обміну полоненими", - заявив Лавров. 

За його словами, Москва продовжить роботу над документами з "умовами й вимогами", необхідними для укладення домовленостей з Україною, "попри провокації".

"Москва вважає атаки БПЛА по цивільних цілях у Росії наслідком підтримки українських нацистів деякими європейськими країнами", - додав Лавров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ прагне повністю "звільнити Україну" та "захистити" російськомовних громадян, - Лавров

Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Також читайте: Вибори в Україні варто провести до підписання мирної угоди, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1605) росія (65829) перемир’я (990)


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Топ коментарі
+8
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23.05.2025 20:03
+5
Інформаційно - пропагандистська політика відсутня взагалі ...
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23.05.2025 20:14
+3
Не розумію чому не відповідаємо дзеркально на їхню офіційну дефініцію «неонацисти». Треба так само офіційно відповідати:» московські ****** заявили і т.д».
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23.05.2025 20:11
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23.05.2025 20:03 Відповісти
Ні прапора, ні гімна нам не залишать? Поділ буде на губернії? А ружжа поліцейським погодяться п.дори залишити?
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23.05.2025 20:10 Відповісти
А шо там за криза в рашистостані хтось знає?
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23.05.2025 20:04 Відповісти
Зайди до сусідного кабінету, там ведмедчук всіх охочих задовольняє.
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23.05.2025 20:29 Відповісти
чекаю коли ти вийдеш
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23.05.2025 23:48 Відповісти
Чи не забагато цього рашиського чорта на ЦН ? хай воно здохне.
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23.05.2025 20:05 Відповісти
Най здохне! І його підкови хтось присобачить над ворітьми в гараж.
Смерть кацапам !
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23.05.2025 20:28 Відповісти
очконув ****,сенатори не понтуються.
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23.05.2025 20:05 Відповісти
Не "мирної угоди" а капітуляції. Хоть паржом...
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23.05.2025 20:05 Відповісти
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23.05.2025 20:06 Відповісти
Пнх
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23.05.2025 20:07 Відповісти
Не розумію чому не відповідаємо дзеркально на їхню офіційну дефініцію «неонацисти». Треба так само офіційно відповідати:» московські ****** заявили і т.д».
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23.05.2025 20:11 Відповісти
Інформаційно - пропагандистська політика відсутня взагалі ...
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23.05.2025 20:14 Відповісти
****** обідяцца, шо їх так обзивають...
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23.05.2025 20:17 Відповісти
Перш за все потрібно прийняти закон про те що їхню ублюдочну недокраїну на державному рівні потрібно називати "московією" , а її жителів "московитами". Оце буде пропаганда і удар по їхніх скрєпах - як термоядерний !!!
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23.05.2025 23:36 Відповісти
тому що Ви не збираєтесь жити на кацапії, а буба збирається. довго і щасливо
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24.05.2025 09:58 Відповісти
Сворачиваете свои хотелки в трубочку и затусовываете себе в зад впрочем можно и не сворачивать..
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23.05.2025 20:19 Відповісти
Та дійсно.

В конський зад влізе і так.
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23.05.2025 20:25 Відповісти
Квцапи дадуть фігню, яку абсолютно неможлиао виконати, і можна роками обговорювати та переробляти.

А цивілізовані дядечки будуть плямкати губами і чекати.
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23.05.2025 20:23 Відповісти
До цього, вони вже встановили строк подання меморандуму на " коли захочу, тоді і подам".
Опупєнна умова-" послє обмєна". А обмін можна і в 2026- му завершити,чому ні?
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23.05.2025 20:32 Відповісти
І що РФ визнає свій підпис під Договором?

«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон

( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )

Дата підписання: 28.01.2003

Дата набуття чинності: 23.04.2004
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23.05.2025 20:24 Відповісти
там підпис ху@йла між іншим стоїть блд !
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23.05.2025 23:34 Відповісти
В жопу засуньте свій проект виродки
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23.05.2025 20:31 Відповісти
Після його попередніх сьогодняшніх заяв уже десь зрозуміло що там буде .
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23.05.2025 20:36 Відповісти
Напевне вже всі умови обговорені та все домовлено,і здається мені джентельмени що це комедія.
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23.05.2025 20:54 Відповісти
Кацапи хай ідуть подалі
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23.05.2025 20:59 Відповісти
Лавров - це щось нове в зоології - кінь-підарас!
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23.05.2025 21:09 Відповісти
Я вже знаю, що там буде, в цьому меморандумі. Нуль конструктива і старі кацапські ультиматуми. А, ще вони захочуть Совок відновити - в них нова шиза.
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23.05.2025 21:10 Відповісти
А ми вам на воротнік "ковнір"
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23.05.2025 21:40 Відповісти
ін вважає військові заводи цивільними цілями.
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23.05.2025 21:41 Відповісти
 
 