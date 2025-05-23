Єврокомісія цими вихідними проведе закриті консультації щодо 18-го пакета санкцій проти Росії, - ЗМІ
Цими вихідними Єврокомісія проведе закриті консультації з представниками держав-членів Євросоюзу щодо підготовки нового, 18-го, пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Комісія ЄС проведе цими вихідними так звані "сповідальні зустрічі" з державами-членами ЄС щодо наступного пакету санкцій проти РФ", - написав він.
Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.
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то, які в сраку, вони закриті?