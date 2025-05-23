Еврокомиссия в эти выходные проведет закрытые консультации по 18-му пакету санкций против России, - СМИ
В эти выходные Еврокомиссия проведет закрытые консультации с представителями государств-членов Евросоюза по подготовке нового, 18-го, пакета санкций против России.
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
"Комиссия ЕС проведет в эти выходные так называемые "исповедальные встречи" с государствами-членами ЕС относительно следующего пакета санкций против РФ", - написал он.
Напомним, 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.
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то, які в сраку, вони закриті?