Еврокомиссия в эти выходные проведет закрытые консультации по 18-му пакету санкций против России, - СМИ

В эти выходные Еврокомиссия проведет закрытые консультации с представителями государств-членов Евросоюза по подготовке нового, 18-го, пакета санкций против России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Комиссия ЕС проведет в эти выходные так называемые "исповедальные встречи" с государствами-членами ЕС относительно следующего пакета санкций против РФ", - написал он.

Напомним, 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

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