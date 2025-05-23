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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Еврокомиссия в эти выходные проведет закрытые консультации по 18-му пакету санкций против России, - СМИ

В эти выходные Еврокомиссия проведет закрытые консультации с представителями государств-членов Евросоюза по подготовке нового, 18-го, пакета санкций против России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Комиссия ЕС проведет в эти выходные так называемые "исповедальные встречи" с государствами-членами ЕС относительно следующего пакета санкций против РФ", - написал он.

Еврокомиссия готовит 18-й пакет санкций против России

Напомним, 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

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орбан, фіцо, вучич там будуть?
то, які в сраку, вони закриті?
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23.05.2025 12:44 Ответить
З касабами консультуетесь?
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23.05.2025 15:26 Ответить
 
 