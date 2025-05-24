ЕС готовит 18-й пакет санкций против России: рассматривает возможность отключения банков от системы SWIFT, снижение предельной цены на нефть и запрет газопроводов "Северный поток", - Bloomberg
Европейский Союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из SWIFT и запрета газопровода "Северный поток" в рамках нового пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву с требованием прекратить войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.
Отмечается, что Европейская комиссия консультируется с государствами-членами ЕС относительно планов отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения ценового потолка на российскую нефть и введения запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках 18-го пакета санкций против России.
Евросоюз планирует ввести дополнительные запреты на трансакции для около двух десятков банков, а также новые торговые ограничения на сумму около 2,5 миллиарда евро. Цель - уменьшить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям, которые могут использоваться для производства оружия.
Обсуждается снижение предельной цены на российскую нефть, согласованной странами G7, до примерно $45 за баррель. Сейчас этот порог составляет $60 - выше этого предела страны G7 не предоставляют транспортных или страховых услуг, связанных с торговлей российской нефтью. Этот шаг потребует поддержки со стороны США. На встрече в Канаде министры финансов G7 не смогли прийти к согласию по снижению ценового лимита.
Запрет Северных потоков уже получил поддержку Германии, где находится их конечная точка. Эти газопроводы не работают с 2022 года, и санкции окончательно сделают невозможным возобновление их работы.
Отдельно ЕС рассматривает возможность расширения санкций против так называемого "теневого флота" российских танкеров, новые ограничения для финансовых учреждений, которые вероятно помогают военным усилиям Кремля, а также против Российского фонда прямых инвестиций.
В следующий пакет санкций также планируют включить положения, которые будут защищать европейские компании от возможных исков по двусторонним инвестиционным соглашениям.
Напомним, в эти выходные Еврокомиссия проведет закрытые консультации с представителями государств-членов Евросоюза по подготовке нового, 18-го, пакета санкций против России.
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Москалі вже найшли інший варіант
3 роки на це було
Бо ху-йло видно не в курсі раз вимагало підключити до Свіфт якийсь Агробанк в рамках "перемир'я"...
все инше це спроба ідіотів заробити на власній смерти, сильна росія зжере тих хто її зробив сильною.
Недієздатний колгосп ЄС ГОТУЄ, РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВІСТЬ...
"Союзники" України - деякі з членів недієздатного колгоспу ЄС виділились в окрему бригаду і називають себе «коаліцією охочих» - сталий, але невдалий переклад словосполучення coalition of the willing, який не передає ні ідеологічної мотивації, ні готовності до дії.
Тобто без ідеологічного наповнення (мотивації), без будь яких зобов'язань, повна відсутність готовності до конкретних дій.
Якщо одним словом, НЕОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ.
А Трамп швидкими темпами впроваджує новий елемент у міждержавних відносинах: формування коаліцій, - таких собі "коаліцій охочих" у яких спільність та зобов'язання поступаються місцем гнучкості, прагматизму та політичним транзакціям. Такий собі світова проституція "Обещать - не значит жениться". Стратагема кидка...