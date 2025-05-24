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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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ЕС готовит 18-й пакет санкций против России: рассматривает возможность отключения банков от системы SWIFT, снижение предельной цены на нефть и запрет газопроводов "Северный поток", - Bloomberg

Санкции против РФ - новый 18-й пакет

Европейский Союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из SWIFT и запрета газопровода "Северный поток" в рамках нового пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву с требованием прекратить войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Отмечается, что Европейская комиссия консультируется с государствами-членами ЕС относительно планов отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения ценового потолка на российскую нефть и введения запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках 18-го пакета санкций против России.

Евросоюз планирует ввести дополнительные запреты на трансакции для около двух десятков банков, а также новые торговые ограничения на сумму около 2,5 миллиарда евро. Цель - уменьшить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям, которые могут использоваться для производства оружия.

Обсуждается снижение предельной цены на российскую нефть, согласованной странами G7, до примерно $45 за баррель. Сейчас этот порог составляет $60 - выше этого предела страны G7 не предоставляют транспортных или страховых услуг, связанных с торговлей российской нефтью. Этот шаг потребует поддержки со стороны США. На встрече в Канаде министры финансов G7 не смогли прийти к согласию по снижению ценового лимита.

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Запрет Северных потоков уже получил поддержку Германии, где находится их конечная точка. Эти газопроводы не работают с 2022 года, и санкции окончательно сделают невозможным возобновление их работы.

Отдельно ЕС рассматривает возможность расширения санкций против так называемого "теневого флота" российских танкеров, новые ограничения для финансовых учреждений, которые вероятно помогают военным усилиям Кремля, а также против Российского фонда прямых инвестиций.

В следующий пакет санкций также планируют включить положения, которые будут защищать европейские компании от возможных исков по двусторонним инвестиционным соглашениям.

Напомним, в эти выходные Еврокомиссия проведет закрытые консультации с представителями государств-членов Евросоюза по подготовке нового, 18-го, пакета санкций против России.

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Автор: 

россия (96038) санкции (11430) Евросоюз (17258) Bloomberg (221) SWIFT (86)


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Топ комментарии
+7
Це ж було вже?!?!🧐🤪🤣😊😆🤡
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24.05.2025 11:49
+6
Необхідно усім країнам ЄС розірвати дипвідносити з паРашею. Бо їхні дипломати відверті шпигуни що засирають Європу кацапським лайном.
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24.05.2025 12:00
+5
відключенням того свіфту погрожують з 2022-го наскільки памятаю і все ще не відключили,...чи я щось забув???
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24.05.2025 11:51
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Це ж було вже?!?!🧐🤪🤣😊😆🤡
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24.05.2025 11:49 Ответить
відключенням того свіфту погрожують з 2022-го наскільки памятаю і все ще не відключили,...чи я щось забув???
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24.05.2025 11:51 Ответить
Отключили, но не все банки.
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24.05.2025 12:08 Ответить
Шість штук всього здається. Зараз буде 20...
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24.05.2025 12:13 Ответить
і скільки ще років будуть відключати??? 2, 3, 5... грозились перед війною що як тільки то і зразу відключаємо всю рашку, а в реалі що?? от такі партнери
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24.05.2025 13:16 Ответить
Цікаво а ЕС можуть відключити від Свіфту американські банки? Офіс то в Брюсселі, здається...
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24.05.2025 11:53 Ответить
була б шикарна відповідь на 50-ти відсоткові тарифи - шо серпом Срампу по яйцях фіть
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24.05.2025 14:06 Ответить
Необхідно усім країнам ЄС розірвати дипвідносити з паРашею. Бо їхні дипломати відверті шпигуни що засирають Європу кацапським лайном.
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24.05.2025 12:00 Ответить
Так воно так але, як кажуть "Ворон ворону ..."
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24.05.2025 12:36 Ответить
Swift вже не так боляче
Москалі вже найшли інший варіант
3 роки на це було
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24.05.2025 12:02 Ответить
А ну цікаво, що?
Бо ху-йло видно не в курсі раз вимагало підключити до Свіфт якийсь Агробанк в рамках "перемир'я"...
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24.05.2025 12:07 Ответить
правильні санкції називаються ембарго.
все инше це спроба ідіотів заробити на власній смерти, сильна росія зжере тих хто її зробив сильною.
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24.05.2025 12:10 Ответить
Візи перестаньте цим дикунам видавати в ЄС, а то приїде чмоня з болот і давай тут розказувати про вяличие, ось тільки пояснити нафуя він сюди приперся не може.
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24.05.2025 12:20 Ответить
Пістьож-галдьож! Нічого не зроблять, поки ракети з болот не почнуть летіти на Париж та Брюссель.
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24.05.2025 12:29 Ответить
Просто зробіть,а то чи лякаєте москалів,чи думаєте що вони одумаються(І що б виграв би боксер,як попереджав супротивника куди саме і як битиме?((
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24.05.2025 12:39 Ответить
ЄС ГОТУЄ 18-й пакет санкцій проти Росії: РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВІСТЬ відключення банків від системи SWIFT, зниження граничної ціни на нафту та заборону газопроводів "Північний потік".

Недієздатний колгосп ЄС ГОТУЄ, РОЗГЛЯДАЄ МОЖЛИВІСТЬ...

"Союзники" України - деякі з членів недієздатного колгоспу ЄС виділились в окрему бригаду і називають себе «коаліцією охочих» - сталий, але невдалий переклад словосполучення coalition of the willing, який не передає ні ідеологічної мотивації, ні готовності до дії.

Тобто без ідеологічного наповнення (мотивації), без будь яких зобов'язань, повна відсутність готовності до конкретних дій.

Якщо одним словом, НЕОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ.

А Трамп швидкими темпами впроваджує новий елемент у міждержавних відносинах: формування коаліцій, - таких собі "коаліцій охочих" у яких спільність та зобов'язання поступаються місцем гнучкості, прагматизму та політичним транзакціям. Такий собі світова проституція "Обещать - не значит жениться". Стратагема кидка...
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24.05.2025 12:59 Ответить
Пантомима для тупых баранов. А сами продолжают торговать с рашкой. Покупать нефть и газ.
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24.05.2025 13:35 Ответить
херня всё это.кацапы привыкли навоз жрать,их этим не проймёшь!а ввести свои войска на территорию Украины европейцы просто ссат!
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24.05.2025 14:27 Ответить
Ще досі СВІФТ не відключили ? Тоді зрозуміло.
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24.05.2025 16:14 Ответить
Свіфт треба було відключати на початку війни. Кацапи увесь цей час готувались до відключення, говорили про це. Тобто- фсьо па плану?
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24.05.2025 17:48 Ответить
Ось це буде 1й пакет санкцій,попередні 17 пакетів - муляж.
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24.05.2025 18:00 Ответить
Т.е. 20 банков РФашистов были больше 3 лет подключены к SWIFT?!
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24.05.2025 19:47 Ответить
 
 