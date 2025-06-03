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Новости Санкции США против России
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Многие из Палаты представителей поддерживают пакет санкций против РФ, - спикер Джонсон

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что он и многие конгрессмены поддерживают законопроект об усилении санкций против России, который подготовили в Сенате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post.

"Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели против России максимально жесткие санкции. И я поддерживаю это", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что сенат США введет новые санкции против России до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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Автор: 

россия (96125) санкции (11445) Джонсон Майк (134)


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Топ комментарии
+7
Цікаво чи буде тампон і далі захищати цього щура? Бо навіть про його велич вже якось крінжово говорити.
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03.06.2025 11:18 Ответить
+7
В штани собі накладуть хібащо..
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03.06.2025 11:24 Ответить
+5
Джонсон без трампона ні чхнуть ні пукнуть не наважиться. Мабуть, це коливання повітря, здійняте джонсоном чомусь потрібне рудому.
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03.06.2025 11:41 Ответить
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Цікаво чи буде тампон і далі захищати цього щура? Бо навіть про його велич вже якось крінжово говорити.
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03.06.2025 11:18 Ответить
буде 100%
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03.06.2025 11:27 Ответить
Коли вже й Джонсон роздуплився - то санкції пройдуть
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03.06.2025 11:18 Ответить
Джонсон без трампона ні чхнуть ні пукнуть не наважиться. Мабуть, це коливання повітря, здійняте джонсоном чомусь потрібне рудому.
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03.06.2025 11:41 Ответить
До цих санкцій вони ще б на допомогу зброєю рішилися
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03.06.2025 11:45 Ответить
Джонсон діятиме за відомим алгоритмом: "ОЧОЛИТИ і ПРОВАЛИТИ"
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03.06.2025 11:57 Ответить
Ага, тільки все це до сраки, якшо руда бібізяна не дала дозволу...
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03.06.2025 11:19 Ответить
вето накладуть на руду бібізяну
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03.06.2025 11:21 Ответить
і імпічмент накладуть за підтримку ворога
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03.06.2025 11:22 Ответить
В штани собі накладуть хібащо..
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03.06.2025 11:24 Ответить
Зелений,діло в тому що коли вони приймуть цей закон,а Тампон буде проти,вони Тампона обійдуть,тому що це більшість,вони Тампона вето подолають,отакі діла малята,сьогодні не даром щось Єрмак попер в США.Будем надіятись на краще!!!
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03.06.2025 12:06 Ответить
Покищо республіканці боялися йти проти Бібізяни. А в демократів нема голосів шоб подолати вето. Подивимось як воно буде. Я маю надію, шо цей поц вже замахав американців (хоча соцопитування показують, якраз навпаки) і йому почнуть ставити палки в колеса.
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03.06.2025 12:20 Ответить
шо це з ним ?
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03.06.2025 11:20 Ответить
Може совість мучить за затримку допомоги у 2024 році, через яку загинули десятки тисяч людей.
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03.06.2025 11:43 Ответить
Не вірю. Він просто триндить те, що на даний момент часу вважає вигідним для себе особисто. Зміниться вітер в голові у Трампа, зміняться і його слова та наміри.
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03.06.2025 11:47 Ответить
Трампон напару з ****** ще не напилися української крові.
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03.06.2025 11:22 Ответить
Всі хочуть один Тампон не хоче. Тобто, хочете сказати що в сша вже диктатура?
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03.06.2025 11:23 Ответить
Однопартійці підспівують трампу, бо не хочуть сваритися. Опозиції не чути, бо досі нема нового лідера.
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03.06.2025 11:44 Ответить
Підтримувати цей ісусік підтримує, але тільки на словах; на ділі - на обговорення та голосування не виносить.
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03.06.2025 11:28 Ответить
Ця повія завжди тримає ніс за вітром. Отже варіант з санціями цілком реальний
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03.06.2025 11:29 Ответить
Та нехай вже ставить на голосування, досить плясати під дудку рудого ідіота.
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03.06.2025 11:31 Ответить
Ну по моему даже уже в республиканском крыле стало понятно что Трамп просто разрушает и имидж США в мире - на котором во многом и держалась их гегемония, и уверенность в экономическом и военном могуществе США. И там же многовековая история демократии и политических систем, это же не Трускавец. Потому конгрессмены и сенаторы вынуждены реагировать сами, если президент показывает себя абсолютно безвольных болтуном. Трампы приходят и уходят, а республиканская партия остается.
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03.06.2025 11:40 Ответить
Республіканська партія перетворилася у дніще. Але США залишается
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03.06.2025 11:46 Ответить
На самом деле отбитых трампистов там не так и много, а остальные были готовы как минимум не мешать. Дать этому хорошему парню пару месяцев чтобы он научился. Лишь бы не Порошенко. Но сейчас даже республиканцы видят что хороший парень из народа ведет страну куда то не туда, да еще и при этом роняет престиж страны. Если предыдущий президент был просто старенький, и нес дичь по причине ухудшения умственных способностей, то этот дичь несет находясь в ясном рассудке.
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03.06.2025 11:51 Ответить
show must go on
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03.06.2025 11:44 Ответить
сліпий сказав-побачимо.
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03.06.2025 11:46 Ответить
От підорасіна очкова.
Це ж той козел що ще за Байдена на 6 місяців допомогу замогозив.
Стадо підарюг.
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03.06.2025 11:52 Ответить
https://defence-ua.com/news/u_ssha_za_537_mln_utilizujut_legendarnij_avianosets_enterprise_jakij_pobuduvali_za_451_mln-19021.html
У США за $537 млн утилізують авіаносець Enterprise, який побудували за $451 млн-
те мерзотники тіпа Фіцо що поставили нам ще радянські БМП та інше зекономили агромаденні гроші на їх утилізації а ще під ри заїкаються по компенсації.
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03.06.2025 12:00 Ответить
 
 