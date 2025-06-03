Многие из Палаты представителей поддерживают пакет санкций против РФ, - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что он и многие конгрессмены поддерживают законопроект об усилении санкций против России, который подготовили в Сенате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post.

"Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели против России максимально жесткие санкции. И я поддерживаю это", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что сенат США введет новые санкции против России до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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