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Новини Санкції США проти Росії
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Багато хто з Палати представників підтримує пакет санкцій проти РФ, - спікер Джонсон

джонсон,майк

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він та багато конгресменів підтримують законопроєкт про посилення санкції проти Росії, який підготували в Сенаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Post.

"Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили проти Росії максимально жорсткі санкції. І я підтримую це", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що сенат США запровадить нові санкції проти Росії до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ 

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ: Сенат США чекає дозволу від Трампа, - The Hill

Автор: 

росія (65974) санкції (12079) Джонсон Майк (141)


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Топ коментарі
+9
Цікаво чи буде тампон і далі захищати цього щура? Бо навіть про його велич вже якось крінжово говорити.
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03.06.2025 11:18 Відповісти
+9
Джонсон без трампона ні чхнуть ні пукнуть не наважиться. Мабуть, це коливання повітря, здійняте джонсоном чомусь потрібне рудому.
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03.06.2025 11:41 Відповісти
+7
В штани собі накладуть хібащо..
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03.06.2025 11:24 Відповісти
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Цікаво чи буде тампон і далі захищати цього щура? Бо навіть про його велич вже якось крінжово говорити.
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03.06.2025 11:18 Відповісти
буде 100%
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03.06.2025 11:27 Відповісти
Коли вже й Джонсон роздуплився - то санкції пройдуть
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03.06.2025 11:18 Відповісти
Джонсон без трампона ні чхнуть ні пукнуть не наважиться. Мабуть, це коливання повітря, здійняте джонсоном чомусь потрібне рудому.
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03.06.2025 11:41 Відповісти
До цих санкцій вони ще б на допомогу зброєю рішилися
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03.06.2025 11:45 Відповісти
Джонсон діятиме за відомим алгоритмом: "ОЧОЛИТИ і ПРОВАЛИТИ"
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03.06.2025 11:57 Відповісти
Ага, тільки все це до сраки, якшо руда бібізяна не дала дозволу...
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03.06.2025 11:19 Відповісти
вето накладуть на руду бібізяну
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03.06.2025 11:21 Відповісти
і імпічмент накладуть за підтримку ворога
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03.06.2025 11:22 Відповісти
В штани собі накладуть хібащо..
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03.06.2025 11:24 Відповісти
Зелений,діло в тому що коли вони приймуть цей закон,а Тампон буде проти,вони Тампона обійдуть,тому що це більшість,вони Тампона вето подолають,отакі діла малята,сьогодні не даром щось Єрмак попер в США.Будем надіятись на краще!!!
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03.06.2025 12:06 Відповісти
Покищо республіканці боялися йти проти Бібізяни. А в демократів нема голосів шоб подолати вето. Подивимось як воно буде. Я маю надію, шо цей поц вже замахав американців (хоча соцопитування показують, якраз навпаки) і йому почнуть ставити палки в колеса.
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03.06.2025 12:20 Відповісти
Це той Єрмак, який лендліз похєрив? Сподівайся, я тобі не доктор.
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03.06.2025 13:38 Відповісти
шо це з ним ?
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03.06.2025 11:20 Відповісти
Може совість мучить за затримку допомоги у 2024 році, через яку загинули десятки тисяч людей.
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03.06.2025 11:43 Відповісти
Не вірю. Він просто триндить те, що на даний момент часу вважає вигідним для себе особисто. Зміниться вітер в голові у Трампа, зміняться і його слова та наміри.
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03.06.2025 11:47 Відповісти
Трампон напару з ****** ще не напилися української крові.
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03.06.2025 11:22 Відповісти
Всі хочуть один Тампон не хоче. Тобто, хочете сказати що в сша вже диктатура?
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03.06.2025 11:23 Відповісти
Однопартійці підспівують трампу, бо не хочуть сваритися. Опозиції не чути, бо досі нема нового лідера.
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03.06.2025 11:44 Відповісти
Підтримувати цей ісусік підтримує, але тільки на словах; на ділі - на обговорення та голосування не виносить.
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03.06.2025 11:28 Відповісти
Ця повія завжди тримає ніс за вітром. Отже варіант з санціями цілком реальний
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03.06.2025 11:29 Відповісти
Та нехай вже ставить на голосування, досить плясати під дудку рудого ідіота.
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03.06.2025 11:31 Відповісти
Ну по моему даже уже в республиканском крыле стало понятно что Трамп просто разрушает и имидж США в мире - на котором во многом и держалась их гегемония, и уверенность в экономическом и военном могуществе США. И там же многовековая история демократии и политических систем, это же не Трускавец. Потому конгрессмены и сенаторы вынуждены реагировать сами, если президент показывает себя абсолютно безвольных болтуном. Трампы приходят и уходят, а республиканская партия остается.
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03.06.2025 11:40 Відповісти
Республіканська партія перетворилася у дніще. Але США залишается
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03.06.2025 11:46 Відповісти
На самом деле отбитых трампистов там не так и много, а остальные были готовы как минимум не мешать. Дать этому хорошему парню пару месяцев чтобы он научился. Лишь бы не Порошенко. Но сейчас даже республиканцы видят что хороший парень из народа ведет страну куда то не туда, да еще и при этом роняет престиж страны. Если предыдущий президент был просто старенький, и нес дичь по причине ухудшения умственных способностей, то этот дичь несет находясь в ясном рассудке.
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03.06.2025 11:51 Відповісти
show must go on
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03.06.2025 11:44 Відповісти
сліпий сказав-побачимо.
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03.06.2025 11:46 Відповісти
От підорасіна очкова.
Це ж той козел що ще за Байдена на 6 місяців допомогу замогозив.
Стадо підарюг.
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03.06.2025 11:52 Відповісти
https://defence-ua.com/news/u_ssha_za_537_mln_utilizujut_legendarnij_avianosets_enterprise_jakij_pobuduvali_za_451_mln-19021.html
У США за $537 млн утилізують авіаносець Enterprise, який побудували за $451 млн-
те мерзотники тіпа Фіцо що поставили нам ще радянські БМП та інше зекономили агромаденні гроші на їх утилізації а ще під ри заїкаються по компенсації.
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03.06.2025 12:00 Відповісти
 
 