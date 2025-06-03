Багато хто з Палати представників підтримує пакет санкцій проти РФ, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він та багато конгресменів підтримують законопроєкт про посилення санкції проти Росії, який підготували в Сенаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Post.

"Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили проти Росії максимально жорсткі санкції. І я підтримую це", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що сенат США запровадить нові санкції проти Росії до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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