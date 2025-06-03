Санкції проти РФ: Сенат США чекає дозволу від Трампа, - The Hill

Сенатори США прагнуть ухвалити двопартійний пакет санкцій проти Росії на тлі загострення бойових дій. Але очікують на "зелене світло" від президента Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

Зусилля щодо просування масштабного пакета антиросійських санкцій переходять у фінальну стадію. Трамп і його союзники висловлюються про президента Росії Володимира Путіна дедалі різкіше, адже той не демонструє наміру зупинити війну проти України. Деякі з найближчих союзників Трампа, зокрема сенатор-республіканець Ліндсі Грем із Південної Кароліни, активно закликають до більш жорстких дій проти Путіна.

Ми не хочемо йти попереду Білого дому

Утім, хоча Трамп останнім часом і став голосніше критикувати Путіна за небажання просуватися до мирного врегулювання, він досі не підтримав пакет санкцій, який уже має понад 80 співавторів у верхній палаті - фактично залишаючи документ у "замороженому" стані.

"Ми працюємо з Білим домом… Ми готові просуватися вперед, щойно вони вирішать, що час настав. Вони - лідери. Ми не хочемо йти попереду Білого дому", - сказав сенатор-республіканець Марквейн Маллін який разом із Гремом проводить постійні консультації з Трампом щодо санкційного законопроєкту.

За його словами сенатори не хочуть втручатися в перебіг переговорів, хоча готові вдатися до цього якщо знадобиться привернути увагу до цієї перспективи.

"Ми на 100% готові й спроможні просуватися далі. Але немає сенсу ухвалювати його в Палаті представників, ухвалювати в Сенаті, а тоді президент скаже: "Зачекайте, хлопці". Це поставить у незручне становище і його, і нас", - продовжив Маллін.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун повідомив журналістам, що голосування щодо законопроєкту може відбутися ще під час цієї чотиритижневої сесії.

"[Білий дім] досі сподівається, що вдасться досягти певної угоди, але… у Сенаті існує високий рівень зацікавлення з обох боків проходження цього пакета. Я думаю, що справді є бажання зробити щось, щоб дати Росії зрозуміти: їй слід сісти за стіл переговорів… Це матиме серйозний ефект", - сказав він.

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Запропонований законопроєкт передбачає одні з найжорсткіших санкцій, включаючи 500% мита на країни, які купують у Росії нафту, газ, уран та інші товари.

Грем, один з основних авторів ініціативи, назвав її "найбільш драконівським законопроєктом, який я будь-коли бачив у Сенаті". Він також повідомив Associated Press, що розробляв документ у співпраці з радниками Трампа, і минулого тижня заявив, що очікує початку розгляду в Сенаті вже цього тижня.

Попри це, Трамп залишається непевним, хоч останнім часом і загострив свою критику Путіна.

"Я не знаю. Треба буде подивитися", - сказав він у п’ятницю, відповідаючи на питання щодо законопроєкту.

Поштовхом до нового витка ініціатив стала нещодавня поїздка Грема до Києва, де він разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем із Коннектикуту зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Потім вони вирушили до Парижа, де Грем провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо актуальної ситуації на фронті.

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За словами сенатора, Путін "не вживає жодних кроків для завершення війни, окрім спроб перемогти українців".

"Ми побачили достовірні докази того, що влітку або на початку осені він готує новий наступ. Він готується до нової війни", - сказав Грем в інтерв’ю Associated Press.

Російські, українські й американські представники зібралися в понеділок в Стамбулі на другий раунд мирних переговорів, під час якого дві воюючі сторони погодилися на обмін тисячами загиблих і важкопоранених військових. Проте ознак реального поступу у завершенні триваючої вже четвертий рік війни не було.

Поки республіканці чекають на позицію президента, демократи вже втрачають терпіння.

"Найкраще, що президент Трамп може зробити зараз для зміцнення позицій України - це показати, що США твердо стоять на її боці й рішуче протистоять Росії. Але досі Трамп цього не зробив", - заявив у понеділок лідер меншості в Сенаті Чак Шумер.

"Де хребет Дональда Трампа? Де його переконаність? Де та рішучість, яку він любить демонструвати? Чесно кажучи, сенатори з обох партій уже втомилися від непослідовної позиції Трампа щодо Путіна. Якщо Трамп не встане проти нього, це зробить Сенат", наголосив Шумер.

Також Шумер назвав запропонований санкційний пакет "нищівним ударом" по Москві.

"Це дуже потрібно. І потрібно саме зараз", — додав він.

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