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Новини Санкції США проти Росії
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Санкції проти РФ: Сенат США чекає дозволу від Трампа, - The Hill

сша,сенат

Сенатори США прагнуть ухвалити двопартійний пакет санкцій проти Росії на тлі загострення бойових дій. Але очікують на "зелене світло" від президента Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

Зусилля щодо просування масштабного пакета антиросійських санкцій переходять у фінальну стадію. Трамп і його союзники висловлюються про президента Росії Володимира Путіна дедалі різкіше, адже той не демонструє наміру зупинити війну проти України. Деякі з найближчих союзників Трампа, зокрема сенатор-республіканець Ліндсі Грем із Південної Кароліни, активно закликають до більш жорстких дій проти Путіна.

Ми не хочемо йти попереду Білого дому

Утім, хоча Трамп останнім часом і став голосніше критикувати Путіна за небажання просуватися до мирного врегулювання, він досі не підтримав пакет санкцій, який уже має понад 80 співавторів у верхній палаті - фактично залишаючи документ у "замороженому" стані.

"Ми працюємо з Білим домом… Ми готові просуватися вперед, щойно вони вирішать, що час настав. Вони - лідери. Ми не хочемо йти попереду Білого дому", - сказав сенатор-республіканець Марквейн Маллін який разом із Гремом проводить постійні консультації з Трампом щодо санкційного законопроєкту.

За його словами сенатори не хочуть втручатися в перебіг переговорів, хоча готові вдатися до цього якщо знадобиться привернути увагу до цієї перспективи.

"Ми на 100% готові й спроможні просуватися далі. Але немає сенсу ухвалювати його в Палаті представників, ухвалювати в Сенаті, а тоді президент скаже: "Зачекайте, хлопці". Це поставить у незручне становище і його, і нас", - продовжив Маллін.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун повідомив журналістам, що голосування щодо законопроєкту може відбутися ще під час цієї чотиритижневої сесії.

"[Білий дім] досі сподівається, що вдасться досягти певної угоди, але… у Сенаті існує високий рівень зацікавлення з обох боків проходження цього пакета. Я думаю, що справді є бажання зробити щось, щоб дати Росії зрозуміти: їй слід сісти за стіл переговорів… Це матиме серйозний ефект", - сказав він.

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Запропонований законопроєкт передбачає одні з найжорсткіших санкцій, включаючи 500% мита на країни, які купують у Росії нафту, газ, уран та інші товари.

Грем, один з основних авторів ініціативи, назвав її "найбільш драконівським законопроєктом, який я будь-коли бачив у Сенаті". Він також повідомив Associated Press, що розробляв документ у співпраці з радниками Трампа, і минулого тижня заявив, що очікує початку розгляду в Сенаті вже цього тижня.

Попри це, Трамп залишається непевним, хоч останнім часом і загострив свою критику Путіна.

"Я не знаю. Треба буде подивитися", - сказав він у п’ятницю, відповідаючи на питання щодо законопроєкту.

Поштовхом до нового витка ініціатив стала нещодавня поїздка Грема до Києва, де він разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем із Коннектикуту зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Потім вони вирушили до Парижа, де Грем провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо актуальної ситуації на фронті.

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За словами сенатора, Путін "не вживає жодних кроків для завершення війни, окрім спроб перемогти українців".

"Ми побачили достовірні докази того, що влітку або на початку осені він готує новий наступ. Він готується до нової війни", - сказав Грем в інтерв’ю Associated Press.

Російські, українські й американські представники зібралися в понеділок в Стамбулі на другий раунд мирних переговорів, під час якого дві воюючі сторони погодилися на обмін тисячами загиблих і важкопоранених військових. Проте ознак реального поступу у завершенні триваючої вже четвертий рік війни не було.

Поки республіканці чекають на позицію президента, демократи вже втрачають терпіння.

"Найкраще, що президент Трамп може зробити зараз для зміцнення позицій України - це показати, що США твердо стоять на її боці й рішуче протистоять Росії. Але досі Трамп цього не зробив", - заявив у понеділок лідер меншості в Сенаті Чак Шумер.

"Де хребет Дональда Трампа? Де його переконаність? Де та рішучість, яку він любить демонструвати? Чесно кажучи, сенатори з обох партій уже втомилися від непослідовної позиції Трампа щодо Путіна. Якщо Трамп не встане проти нього, це зробить Сенат", наголосив Шумер.

Також Шумер назвав запропонований санкційний пакет "нищівним ударом" по Москві.

"Це дуже потрібно. І потрібно саме зараз", — додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США планує розглянути новий пакет санкцій проти Росії до саміту G7, - сенатор Грем

Автор: 

росія (65974) санкції (12079) Сенат США (607)


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Топ коментарі
+12
Не буде ніякого дозволу. Руда скотиняка на гачку у *****.
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03.06.2025 08:26 Відповісти
+8
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03.06.2025 08:32 Відповісти
+6
Рудий підор й надалі намагатиметься тягнути час, щоб ***** захопило побільше. Його шавка у палаті представників джонсон, що півроку тягнула з голосуваннями про допомогу Україні-показала як це робиться.
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03.06.2025 08:38 Відповісти
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03.06.2025 08:21 Відповісти
Не буде трамп робити нічого для України і проти путіна. Вже стало зрозумілим, що єдине, що цікавить трампа - це гроші, і найбільша його турбота - в тому, щоб віддати (з процентами) те, що він позичив у американських олігархів для своїх виборів. (Чи може хтось думає, що вони давали йому гроші просто так, в подарунок? Ні, розписки з вказанням процентів існують, і трамп прекрасно знає, скільки і кому він винен). Україна йому заважає самим своїм існуванням, бо якби України не було, він би рубив бабло з путіним неміряно. А так йому нєвдобно, і союзнички заважають. Зважте, чому на минулих виборах він і його подєльники підтримували антиукраїнських кандидатів, і досить успішно побудували стіну між західною Європою і нами (орбан, фіцо, в тепер і гівнюк навроцький). Нам немає чого очікувати від трампа, крім поганого.
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03.06.2025 08:55 Відповісти
Ще три роки й 9 місяців залишилося сенаторам зачекати. Трамп - це сила!.
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03.06.2025 08:22 Відповісти
"Наша сила в плавках", - совєцький лозунг. 100% відповідність Ржавому.
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03.06.2025 09:03 Відповісти
Не буде ніякого дозволу. Руда скотиняка на гачку у *****.
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03.06.2025 08:26 Відповісти
Не відволікайте дідушку від гольфу- скількі йому залишись жити .
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03.06.2025 08:27 Відповісти
А Трамп ні кує ні меле!
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03.06.2025 08:29 Відповісти
The system of checks and balances in action: members of Congress checking what Donald Trump may be thinking and balancing their actions with whether Trump may find them to his liking.
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03.06.2025 08:29 Відповісти
Всі притомні американські сенатори мають запровадити санкції проти рашистскава рєйха і тим продемонструвати що воні притомні-на відміну від Трампа...
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03.06.2025 08:30 Відповісти
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03.06.2025 08:32 Відповісти
Зараз пару партій в гольф пограє і подумає як відмовити
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03.06.2025 08:36 Відповісти
Рудий підор й надалі намагатиметься тягнути час, щоб ***** захопило побільше. Його шавка у палаті представників джонсон, що півроку тягнула з голосуваннями про допомогу Україні-показала як це робиться.
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03.06.2025 08:38 Відповісти
Слимаки чекають дозволу від жаби.
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03.06.2025 08:39 Відповісти
Ню-ню. Розка зували що і без Тампона все проголосують а тут ждуть від ************* що він проти свого друга по ліжку санкції введе. В нього і так стрес із-за вашої павутини. Друх ***** у йому тепер не дає.
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03.06.2025 08:41 Відповісти
трамп держится как может.спасает убийцу и насильника, хер они дождутся разрешения
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03.06.2025 08:43 Відповісти
Тобто нових санкцій не буде. Зрозуміло.
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03.06.2025 08:44 Відповісти
Трамп скаже перемовини продовжуются які санкції ? ,ці недоумки пішли на переговори що б послухати рашиські хотелки і догодити Трампу ,клепки в них не хватає заявити ,що ми не торгуємо ні своїми територіями ,ні своїм суворинітетом ,ні міжнародним правом.
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03.06.2025 08:50 Відповісти
Почекайте ще два тижні
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03.06.2025 08:51 Відповісти
руде ***** не дозволить - буде блеяти, що це зірве перемовини або нести якусь ху№ню про нові два тижні....
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03.06.2025 08:59 Відповісти
show must go on
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03.06.2025 09:07 Відповісти
Ми ждали, ждали твоєї помочі, та й жданики поїли!
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03.06.2025 09:15 Відповісти
Марні сподівання. Що можна очікувати від любителя руського "золотого дощу"?
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03.06.2025 09:19 Відповісти
Тобто чекають? Хіба вони не обиралися народом? Чи їх трамп обирав особисто? Якщо їх обрали люди, то й покажіть виборцям, а не трампу, хто в країні незалежна влада!
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03.06.2025 09:25 Відповісти
Шось вони про зброю геть перестали говорити - все санкції та санкції. Так акуратно забули, як і про всякі гарантії безпеки. А то - да так накачаємо Україну, шо аж ух, сильний тиск бла бла бла. І всьо - тишина. Причому всі мовчать, не тільки Трамп.
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03.06.2025 09:26 Відповісти
Санкції проти РФ: Сенат США чекає дозволу від Трампа, - The Hill Сенат ЧЕКАЄ. Без надії сподівається, будучи впевненим що Трамп не дасть зашкодити Путіну, адже Байден, ЄС, НАТО спровокували Україну- Україна напала на РФ
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03.06.2025 09:29 Відповісти
 
 