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Новини Санкції США проти Росії
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Вірю, що Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але зараз слід запровадити жорсткі санкції проти Росії, - сенатор Грасслі

Сенатор-республіканець Чак Грасслі заявив, що президент США Дональд Трамп повинен запровадити жорсткі санкції проти Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Грасслі у Х.

"Я вірю, що президент Трамп щиро думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але раз так, настав час запровадити такі сильні санкції, щоб Путін зрозумів: "Гру скінчено", - написав Грасслі.

скрін

Він додав думку, що Трамп має вжити проти Путіна "таких же рішучих заходів, як і проти Гарварду".

"Санкції проти Путіна мають бути такими, як відмова від федеральних грантів для Гарварду", - наголосив республіканець, говорячи про замороження державного фінансування для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги Білого дому.

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Автор: 

росія (65856) санкції (12050) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+3
У нас тут один теж думав, що побачив в очах мир, то ми вже сотнями тисяч трупи рахуємо від наслідків їх думок ...
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28.05.2025 08:07
+3
Про думаючого індика саме напрошується...
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28.05.2025 08:12
+2
... Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. )) Джерело: https://censor.net/ua/n3554739
.
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28.05.2025 08:19
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У нас тут один теж думав, що побачив в очах мир, то ми вже сотнями тисяч трупи рахуємо від наслідків їх думок ...
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28.05.2025 08:07 Відповісти
Друг рижого пуйло. І це говориться на офіційному рівні. А фулі, трампи вважає себе вищим за Рейгана.
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28.05.2025 08:32 Відповісти
100%
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28.05.2025 08:09 Відповісти
Про думаючого індика саме напрошується...
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28.05.2025 08:12 Відповісти
Дружба з терористом має допомагати локалізувати цього терориста, щоб доправити його до тюрми або дурки, а не до тогівлі з ним!
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28.05.2025 08:14 Відповісти
Сподіваюсь так і буде!
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28.05.2025 08:19 Відповісти
Вже 3 рочки сподіваєтесь і ще стільки ж посподіваєтесь.
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28.05.2025 08:44 Відповісти
... Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. )) Джерело: https://censor.net/ua/n3554739
.
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28.05.2025 08:19 Відповісти
Трамп і думав-несумісні речі.
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28.05.2025 08:19 Відповісти
Гарвард у дупу не поцілуєш-тому і санкції, а з ****** у трампона все інакше..
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28.05.2025 08:26 Відповісти
Коли такі ставки, яка в біса "дружба"? Як і взагалі дружба в політиці...
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28.05.2025 08:36 Відповісти
Поняття "дружба" у русні специфічне.
Коли ти дружиш з руснею, ти зобов'язаний робити всякі послуги русні та жертвувати власними інтересами заради дружби.
Коли тобі потрібні від русні якісь послуги чи відчутні пожертви інтересами русні, ти одразу почуєш про "бєсстидную маніпуляцію дружбой".
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28.05.2025 08:40 Відповісти
А царь, узнав о такой нашей дружбе, даст нам по ордену.
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28.05.2025 08:49 Відповісти
в США у некоторых просто искаженное представление о федерастах ..

И на этих представлениях и верованиях они делают соответствующие выводы !!!
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28.05.2025 09:16 Відповісти
 
 