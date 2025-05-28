Вірю, що Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але зараз слід запровадити жорсткі санкції проти Росії, - сенатор Грасслі

Сенатор-республіканець Чак Грасслі заявив, що президент США Дональд Трамп повинен запровадити жорсткі санкції проти Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Грасслі у Х.

"Я вірю, що президент Трамп щиро думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але раз так, настав час запровадити такі сильні санкції, щоб Путін зрозумів: "Гру скінчено", - написав Грасслі.

Він додав думку, що Трамп має вжити проти Путіна "таких же рішучих заходів, як і проти Гарварду".

"Санкції проти Путіна мають бути такими, як відмова від федеральних грантів для Гарварду", - наголосив республіканець, говорячи про замороження державного фінансування для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня або вийти з переговорів щодо України, - WSJ