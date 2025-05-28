Вірю, що Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але зараз слід запровадити жорсткі санкції проти Росії, - сенатор Грасслі
Сенатор-республіканець Чак Грасслі заявив, що президент США Дональд Трамп повинен запровадити жорсткі санкції проти Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Грасслі у Х.
"Я вірю, що президент Трамп щиро думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але раз так, настав час запровадити такі сильні санкції, щоб Путін зрозумів: "Гру скінчено", - написав Грасслі.
Він додав думку, що Трамп має вжити проти Путіна "таких же рішучих заходів, як і проти Гарварду".
"Санкції проти Путіна мають бути такими, як відмова від федеральних грантів для Гарварду", - наголосив республіканець, говорячи про замороження державного фінансування для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги Білого дому.
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Коли ти дружиш з руснею, ти зобов'язаний робити всякі послуги русні та жертвувати власними інтересами заради дружби.
Коли тобі потрібні від русні якісь послуги чи відчутні пожертви інтересами русні, ти одразу почуєш про "бєсстидную маніпуляцію дружбой".
И на этих представлениях и верованиях они делают соответствующие выводы !!!